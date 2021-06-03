Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NGN
Next Generation Networks
New Generation Networks
Мультисервисная сеть связи
Публикаций - 67, упоминаний - 73
NGN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 123 2
|Свобода 36 2
|Газпром ПАО 745 1
|Роснефть НК 418 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
|ВТБ24 621 1
|SoftBank Group 202 1
|Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
|Шевченко Евгений 56 2
|Рахмон Эмомали 3 2
|Акатов Роман 15 2
|Атоев Илхом 3 2
|Кириллов Александр 30 2
|Корсаков Анатолий 10 1
|Морошкин Александр 111 1
|Приданцев Сергей 139 1
|Гольцов Алексей 36 1
|Лагутин Владимир 32 1
|Кудрявцев Сергей 22 1
|Алаев Владимир 14 1
|Мартынов Михаил 10 1
|Гулов Рустам 1 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Рабовский Семен 21 1
|Давлатзод Нусратулл 3 1
|Медков Евгений 28 1
|Киреев Александр 26 1
|Баженов Михаил 38 1
|Ройтберг Павел 38 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Кусков Денис 212 1
|Иванов Михаил 72 1
|Жижикин Игорь 24 1
|Иванов Андрей 42 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Кузнецов Сергей 137 1
|Одиназода Назар 1 1
|Радио Свобода - радиостанция 38 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
|РИА Новости 715 1
|Nugta 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru