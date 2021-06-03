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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NGN
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Мультисервисная сеть связи



03.06.2021 В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз 1
19.04.2019 Власти Таджикистана взвинтили цены на мобильный интернет для удобства граждан 1
30.08.2018 Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос 2
05.01.2018 В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype 5
14.05.2014 ТТК продлил контракт по услугам дальней связи с Аппаратом Госсовета Татарстана 1
09.04.2014 ТТК выиграл конкурсы на предоставление услуг дальней связи для предприятий атомной отрасли Северо-Западного региона 1
28.05.2013 К 2015 г. порядка 50% операторов сотовой связи внедрят решение IMS 1
11.03.2013 ТТК предоставит услуги связи восьми государственным структурам Липецка 1
21.08.2012 «ТТК-Южный Урал» открыл офис продаж в Озерске 1
14.05.2012 МТС обеспечила фиксированной и мобильной связью бизнес-центр «Парнас» в Санкт-Петербурге 1
09.04.2012 МТС создала корпоративную сеть фиксированной связи для компании «Офис-М» 1
04.04.2012 Цифровизация сети «Ростелекома» в Сибири превысила 85% 1
10.02.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Северному филиалу «Авиаметтелеком Росгидромета» 1
12.01.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Воронежской таможне 1
23.09.2011 МТС построила корпоративную сеть связи для Удмуртстата с использованием конвергентных технологий 1
29.08.2011 Уровень цифровизации сети объединенного «Ростелекома» в Сибири превысил 84% 1
25.07.2011 ТТК создал точку обмена голосовым трафиком в Нижнем Новгороде 1
27.01.2011 МТС запустила услугу интеллектуальной телефонии в Санкт-Петербурге 1
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 1
20.09.2010 «Комстар-ОТС» предоставит услуги связи «Смоленскому Пассажу» 1
04.08.2010 «Комстар» и МТС запустили бесплатный Wi-Fi в «Терминале D» аэропорта «Шереметьево» 1
07.07.2010 Доля «Комстара» на рынке коммерческой недвижимости Москвы в первом полугодии 2010 г. увеличилась до 59% 1
23.04.2010 «Комстар» планирует в 2010 г. увеличить свою долю на рынке коммерческой недвижимости Москвы до 65% 1
10.03.2010 «Комстар» подключил к услугам связи штаб-квартиру «Роснефти» в Москве 1
09.12.2009 «Комстар» соединил офисы «КИТ Финанс» в Москве и Санкт-Петербурге 1
14.09.2009 «Комстар» и «Ситроникс» создали тестовую сеть БШД в Украине 1
14.08.2009 «Комстар-ОТС» построил магистральное кольцо опорно-транспортной сети связи в Подмосковье 1
06.08.2009 «Комстар-ОТС» обеспечил связью «Единый Центр Документов» в Санкт-Петербурге 1
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 1
15.05.2009 «Комстар-ОТС» подключил к интернету Новое Бюро Германской службы академобменов 1
03.12.2008 «Комстар-ОТС» строит сеть передачи данных для ВТБ24 в Санкт-Петербурге 1
26.11.2008 «Комстар-ОТС» обеспечит связью деловой центр Ресо в Санкт-Петербурге 1
24.11.2008 «Комстар-ОТС» расширяет свое присутствие на Урале 1
13.11.2008 «Комстар» построил мультисервисную сеть связи в Украине 1
17.10.2008 ТТК обеспечила дальней связью холдинг СИАЛ 1
16.10.2008 МГТС: аналоговым абонентам повезло больше всех 1
22.09.2008 «РадиоНет» начал предоставлять услуги дальней связи 1
27.08.2008 ZyXEL расширил линейку IP NGN-коммутаторов 2
05.08.2008 «Комстар-ОТС» предоставил услуги связи Bell Integrator 1
31.07.2008 «ТТК-Байкал» вышел на рынок зоновой телефонной связи 1

Публикаций - 67, упоминаний - 73

NGN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 8
Cisco Systems 4624 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 39 4
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 21 4
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 630 4
Ситроникс - Sitronics 790 3
Nokia Alcatel-Lucent 1416 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 2
Ростелеком - Связьинвест 1654 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 19 2
Комстар ОТС - Телмос 99 2
Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 2
АФК Система ПАО 1599 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 2
Telia Company - TeliaSonera 782 2
Арктел 74 2
ZTE Corporation 637 2
Huawei 3134 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации 55 2
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 2
ZyXEL Communications 273 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Strom Telecom 58 1
China Netcom Group Corporation Limited 54 1
Nortel Networks 1286 1
KDDI Corporation 226 1
Открытые технологии 429 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 79 1
Sipnet 73 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 123 2
Свобода 36 2
Газпром ПАО 745 1
Роснефть НК 418 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
ВТБ24 621 1
SoftBank Group 202 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 3
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1234 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1489 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 5
Gigabit Ethernet 820 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 39 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 966 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 144 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
WhatsApp Messenger 688 3
Microsoft Skype 1876 3
Rakuten Viber 460 3
Nokia Alcatel-Lucent LSS - SoftSwitch 13 2
Nokia Alcatel-Lucent MM 3 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Centrex 2 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
МТС 3G-сеть 87 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Microsoft Outlook 1208 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 107 1
WeChat - Мессенджер 98 1
Шевченко Евгений 56 2
Рахмон Эмомали 3 2
Акатов Роман 15 2
Атоев Илхом 3 2
Кириллов Александр 30 2
Корсаков Анатолий 10 1
Морошкин Александр 111 1
Приданцев Сергей 139 1
Гольцов Алексей 36 1
Лагутин Владимир 32 1
Кудрявцев Сергей 22 1
Алаев Владимир 14 1
Мартынов Михаил 10 1
Гулов Рустам 1 1
Дронов Дмитрий 26 1
Рабовский Семен 21 1
Давлатзод Нусратулл 3 1
Медков Евгений 28 1
Киреев Александр 26 1
Баженов Михаил 38 1
Ройтберг Павел 38 1
Шибанов Владимир 32 1
Кусков Денис 212 1
Иванов Михаил 72 1
Жижикин Игорь 24 1
Иванов Андрей 42 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Кузнецов Сергей 137 1
Одиназода Назар 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 5
Таджикистан - Республика 712 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 3
Россия - СФО - Иркутская область 725 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1188 3
Украина 5523 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 383 2
Россия - Сибирь 1343 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 130 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 119 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 125 2
Россия - СФО - Омская область 470 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 91 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 560 2
Россия - СФО - Кемеровская область 630 2
Россия - СФО - Республика Алтай 878 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 392 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 441 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 530 2
Украина - Киев 906 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 66 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 94 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1059 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 50 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 2
Украина - Одесса 99 2
Япония 7885 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 36 1
Таджикистан - Душанбе 48 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 230 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
США - Миннесота 110 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 2
Образование в России 551 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 148 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
Радио Свобода - радиостанция 38 3
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
РИА Новости 715 1
Nugta 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
IHS Infonetics Research 87 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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