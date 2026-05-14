Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 116, упоминаний - 117
Иванов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 279 14
|Белов Алексей 28 14
|Шенберг Дмитрий 21 14
|Безбогов Сергей 69 14
|Иодковский Станислав 104 14
|Врацкий Андрей 175 14
|Харитонов Дмитрий 79 14
|Чудинов Дмитрий 103 14
|Толокнов Андрей 39 14
|Бессарабенко Александр 23 14
|Фогельсон Виктор 50 14
|Глазков Александр 151 14
|Сергеев Сергей 179 14
|Панченко Иван 197 14
|Федоров Алексей 142 14
|Мельникова Алиса 100 14
|Кузякина Анна 28 13
|Албычев Александр 168 13
|Галеев Сергей 37 10
|Гулевич Руслан 32 10
|Сологуб Денис 75 10
|Деверилин Павел 34 10
|Филимонов Антон 22 10
|Мейнцер Антон 20 10
|Артюхов Сергей 66 10
|Винокуров Евгений 16 10
|Качанов Олег 121 10
|Лебедев Александр 50 3
|Гаранин Евгений 53 3
|Лежнев Федор 47 3
|Соловьев Павел 26 3
|Бондаренко Алексей 47 3
|Цыганков Роман 62 3
|Граденко Михаил 56 3
|Осипов Фаддей 21 3
|Семенников Антон 35 3
|Евсеев Артем 55 3
|Ромащев Станислав 28 3
|Обухов Анатолий 14 3
|Стружкова Юлия 31 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.