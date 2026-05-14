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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Михаил

СОБЫТИЯ


14.05.2026 В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали 1
23.04.2026 «Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов 1
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности 1
01.04.2026 Конференция CNews «Практика IBP: От внедрения к результату» состоится 8 апреля 2026 года 1
20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 1
19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз 1
12.08.2025 Более 1,5 млрд руб. привлекли МСП-производители станков и роботов по льготной программе 1
29.07.2025 Академия Softline открывает обучение по продуктам «С-Терра» 1
27.06.2025 В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
20.03.2025 Primo RPA запускает услугу «Чекап RPA»: подробный анализ процессов роботизации для повышения эффективности 1
11.03.2025 В России начали выдавать льготные кредиты под 5% для малых и средних предприятий в сфере робототехники 1
20.01.2025 Axenix выяснила приоритеты бизнеса в управлении цепочками поставок на 2025 год 1
20.11.2024 Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
21.05.2024 Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект 1
13.03.2024 Нижегородский девелопер ННДК подключает ЖК «Корица» и ЖК «Бекетов Парк» к платформе Ujin OS 1
27.02.2024 Замглавы Минпромторга в интервью CNews: Внедрение роботов в автопроме окупается за 9 месяцев, на предприятии металлообработки — за 2 года 1
17.07.2023 Артем Несмеянов, Центр корпоративных решений: Окупаемость наших роботов RPA не превышает 1 года 1
13.07.2023 MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA 1
24.05.2023 Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ» 1
17.04.2023 Татьяна Лунькова, ДОМ.РФ: Мы начали со сложных процессов и теперь легко роботизируем простые 1
17.03.2023 ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности 1
09.03.2023 «ИТ-экспертиза» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
01.06.2022 «Т1 интеграция» усиливает направление обезличивания данных 1
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ 1
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 1

Публикаций - 116, упоминаний - 117

Иванов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 26
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 15
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 14
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 14
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 14
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 14
Газпром ЦПС 38 14
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 14
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 14
Ростелеком 10948 14
Diasoft - Диасофт 1144 14
Naumen - Наумен 752 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 14
SimbirSoft - СимбирСофт 124 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
Примо РПА 16 10
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 10
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
9594 6
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 5
SAP SE 5601 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Microsoft Corporation 25775 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Крок - Croc 1964 5
Telegram Group 2940 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 4
Cisco Systems 5372 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
HP Inc. 5883 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Открытые технологии 732 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
ГПБ ЭТП - VESNA - Лаборатория Цифрового Развития, ЛЦР 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Газпром нефть 725 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
Почта России ПАО 2370 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 14
Газпром ПАО 1493 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 10
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Unilever - Юнилевер Русь 171 4
Альфа-Капитал УК 155 4
Агроэко ГК 45 3
Синара Банк - ДелоБанк 69 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 3
Силовые машины 166 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 3
ТОФС - Технологии ОФС 32 3
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 3
Альфа-Банк 1979 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Распадская угольная компания 15 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Федеральное казначейство России 1949 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 15
BaaS - Backend as a service 159 14
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 8
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 14
Примо РПА - Primo RPA 51 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Linux OS 11533 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 4
NtechLab FindFace 56 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Atlassian - Confluence 183 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
IVA Technologies - IVA GPT 14 3
Microsoft Windows 16882 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 3
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 66 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 2
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 2
Ростех - S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 4 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 2
Лаб СП - Integration Gears 10 2
Газпром газификация - ЕОГ - Единый оператор газификации РФ 10 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
Microsoft Office 4170 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Шпак Василий 279 14
Белов Алексей 28 14
Шенберг Дмитрий 21 14
Безбогов Сергей 69 14
Иодковский Станислав 104 14
Врацкий Андрей 175 14
Харитонов Дмитрий 79 14
Чудинов Дмитрий 103 14
Толокнов Андрей 39 14
Бессарабенко Александр 23 14
Фогельсон Виктор 50 14
Глазков Александр 151 14
Сергеев Сергей 179 14
Панченко Иван 197 14
Федоров Алексей 142 14
Мельникова Алиса 100 14
Кузякина Анна 28 13
Албычев Александр 168 13
Галеев Сергей 37 10
Гулевич Руслан 32 10
Сологуб Денис 75 10
Деверилин Павел 34 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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