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Иванов Михаил


30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 1
26.03.2021 «С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах 1
01.09.2020 «Техносерв» представил решение для роботизации рутинных операций 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 1
13.02.2020 Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud 1
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности 1
30.10.2019 «Техносерв» разработал решение «Фенек» для быстрого развертывания тестовых сред в облаке 1
21.01.2019 BIT и Ntechlab составили портрет российского шоплифтера при помощи алгоритма Findface 1
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
22.11.2018 Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово 1
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
12.04.2018 Ntechlab интегрирует систему интеллектуальной видеоаналитики в один из крупнейших ТРК Санкт-Петербурга 1
06.03.2018 Полиция Рязанской области и Ntechlab представили мобильный биометрический комплекс 1
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 1
07.07.2017 Онлайн-сервис POS-кредитования 7Seconds внедрил биометрическое решение NtechLab 1
06.06.2017 «Ланит», «Эликс» и Ntechlab представили решение для распознавания лиц пассажиров в аэропортах 1
28.03.2017 Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ 1
09.02.2017 «Ростелеком» организовал систему весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1
09.10.2015 «Ростелеком» завершил первый этап программы устранения цифрового неравенства в Нижегородской области 1
19.08.2015 Softline подключила архитектурно-строительный университет Петербурга к Федеральному центру тестирования 1
09.06.2015 «Ростелеком» предоставил комплекс услуг связи перинатальному центру в Дзержинске 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
26.01.2015 Оптической сетью «Ростелекома» охвачены все районы Нижегородской области 1
19.01.2015 «Ростелеком» предоставил услуги связи для ОКБМ им. И.И. Африкантова 1
05.06.2014 В Нижнем Новгороде стало меньше ДТП благодаря комплексу «Безопасный город» 1
30.10.2013 Cognitive Technologies и МИСиС провели олимпиаду по программированию 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
11.12.2012 «Энвижн-Волга» приступила к разработке телемедицинской системы в Нижегородской области 1
10.12.2012 «Ростелеком» организует цифровые каналы связи для ГУФСИН по Нижегородской области 1
17.08.2012 Директором Нижегородского филиала «Ростелекома» назначен Михаил Иванов 2
17.02.2012 ТТК предоставил услуги связи Генеральному консульству Украины в Нижнем Новгороде 1
23.01.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Казанскому району водных путей и судоходства 1
01.11.2011 ТТК-НН за 9 месяцев 2011 г. увеличил доходы от оказания услуг связи на 44% 1
27.10.2011 ТТК организовал каналы связи для «Райффайзенбанка» в Нижнем Новгороде 1
21.10.2011 ТТК построит сеть связи в Ижевске 1
14.10.2011 19 октября в Москве состоится конференция «Технологические решения для торговли финансовыми инструментами и контроля рисков» 1
13.10.2011 ТТК начал строительство второй очереди городской сети связи в Кирове 1
11.10.2011 «ТТК-Нижний Новгород» предоставил ADSL-абонентам высокоскоростной доступ к популярным интернет-ресурсам 1

Публикаций - 63, упоминаний - 64

Иванов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
NtechLab - НтехЛаб 78 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Т1 Фенек 1 1
Neurotechnology 6 1
VCognition 6 1
ТТК Южурал 4 1
Ростелеком НСС 48 1
Dermalog 6 1
Rank One Computing 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Samtech InfoNet 6 1
Google LLC 7161 1
Verysell - Верисел 91 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
ТТК НН - Нижний Новгород 4 1
Инфосистемы Джет 675 1
3DiVi - Тридиви 10 1
Microsoft Corporation 11127 1
Ланит ГК 1159 1
Teradata 166 1
Yandex - Яндекс 4101 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Vocord - Вокорд 99 1
Palo Alto Networks 80 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Oracle Corporation 3356 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВТБ24 583 2
Societe Generale Group 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Банк 1127 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Транснефть 159 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Malltech - Моллтек 1 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Правительство Москвы 653 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Безопасный город 347 1
Родительский контроль 156 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
2D - 2-Dimensional 297 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
DevOps - Development и Operations 297 1
NtechLab FindFace 26 3
NtechLab FindFace Security 11 2
Java - Язык программирования 1178 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Teradata Sentient Enterprise 3 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Teradata FDSM 1 1
Teradata Customer Journey Analytic Solution 2 1
Алтэкс-Софт RedCheck 8 1
Т1 Роботизация рутинных операций 1 1
BIT ИАС Стоп Шоплифтер (Stop Shoplifter) 1 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 2 1
Google FaceNet 5 1
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 3 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
Microsoft Windows 854 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Red Hat OpenShift 75 1
SQL - Язык программирования 434 1
Дитенкова Анастасия 1 1
Стуров Дмитрий 25 1
Луцкий Алексей 3 1
Кондратенко Александр 1 1
Баранов Александр 10 1
Чаленко Алексей 1 1
Марков Антон 12 1
Воробьев Артем 14 1
Курило Андрей 35 1
Хрусталев Александр 31 1
Крысина Ольга 109 1
Подлеснова Мария 1 1
Смирнов Игорь 5 1
Смирнов Павел 35 1
Хайруллин Айрат 39 1
Бахилов Иван 1 1
Израйлит Сергей 1 1
Нестеров Сергей 11 1
Артеменко Николай 1 1
Ключников Дмитрий 6 1
Широков Александр 18 1
Назаров Сергей 48 1
Любимов Николай 5 1
Морозов Александр 16 1
Костин Андрей 45 1
Жижикин Игорь 23 1
Ермолаев Артем 340 1
Минниханов Рустам 89 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - ПФО - Казань 1520 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - Альметьевск 60 3
Россия - Кемерово 311 2
Россия - Рязань 356 2
Россия - Уфа 646 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Таджикистан - Душанбе 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Дзержинск 65 1
Россия - Волгоград 542 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Челябинск 774 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Красноярск 851 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Европа 3774 1
Казахстан - Республика 2641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Rusbase 15 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Oracle Academy 8 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WIDER Pedestrian Challenge 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Teradata Форум 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
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