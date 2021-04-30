Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 64
Иванов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дитенкова Анастасия 1 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Кондратенко Александр 1 1
|Баранов Александр 10 1
|Чаленко Алексей 1 1
|Марков Антон 12 1
|Воробьев Артем 14 1
|Курило Андрей 35 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Крысина Ольга 109 1
|Подлеснова Мария 1 1
|Смирнов Игорь 5 1
|Смирнов Павел 35 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Бахилов Иван 1 1
|Израйлит Сергей 1 1
|Нестеров Сергей 11 1
|Артеменко Николай 1 1
|Ключников Дмитрий 6 1
|Широков Александр 18 1
|Назаров Сергей 48 1
|Любимов Николай 5 1
|Морозов Александр 16 1
|Костин Андрей 45 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Минниханов Рустам 89 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru