«Т1 интеграция» усиливает направление обезличивания данных

«Т1 интеграция», участник российского рынка системной интеграции, расширяет продуктовый портфель по направлению обезличивания данных продуктом VShuffle от отечественного разработчика «ВС ЛАБ-разработка». В соответствии с партнерским соглашением интегратор имеет право распространять, внедрять, кастомизировать решение вендора под существующие потребности заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

На протяжении нескольких лет компания «ВС ЛАБ-разработка» занимается развитием собственной платформы VShuffle по обезличиванию (маскированию) данных, являющейся незаменимым инструментом в части защиты персональных данных граждан. Даже в случае кражи, обезличенное хранение позволяет обезопасить частные лица от попадания личной информации в руки злоумышленников.

Чаще всего к процессу обезличивания данных сегодня прибегают в ходе развития программных, например, банковских или государственных систем. Для их качественной разработки и тестирования необходимо опираться на данные, которые выглядят как реальные, но фактически таким не являются. Внедрение инструментов обезличивания данных позволяет найти компромисс между потребностями разработчиков и требованиями информационной безопасности.

«Мы разработали VShuffle, ориентируясь на собственный опыт внедрения платформ обезличивания в российских компаниях, а также опыт мировых лидеров в этом направлении. Платформа позволяет полноценно управлять процессом обезличивания без написания кода. Обезличенные данные остаются консистентными и валидными, а использование их полностью безопасно – так как восстановить изначальные данные из них невозможно. На текущий момент его пользователями является несколько крупных российских компаний», – сказал Иван Барчук, директор департамента сбора, хранения и анализа данных «ВС ЛАБ-разработка».

«Уже более семи лет наша компания ведет проекты по обезличиванию данных, позволяющие минимизировать риски, связанные с попаданием реальных данных пользователей в руки злоумышленников. Сейчас мы фокусируемся на отечественных решениях. Выбор VShuffle обусловлен тщательным анализом российского рынка платформ по обезличиванию данных и их тестированием в собственной лаборатории. Наши методология и экспертиза в тандеме с широкими платформенными возможностями VShuffle гарантируют максимально эффективное решение задач по обезличиванию баз данных наших заказчиков», – отметил Михаил Иванов, директор центра компетенций прикладных решений «Т1 интеграции».

***

Импортозамещение SIEM: что важно учесть Импортозамещение

«Т1 интеграция» входит в группу «Т1», участник рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.

Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – свыше 10 тыс. сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Рексофт» и «Иннотех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.