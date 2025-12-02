Разделы

ВС Лаб Лаборатория ВС ВС лаб-разработка

ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 202 906 927 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 202 906 927 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 127 474 321 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 73 908 990 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


02.12.2025 Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы 1
28.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем обезличивания данных 2023 1
01.08.2023 Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства 1
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
27.12.2022 OCS Distribution начинает продвижение ETL-решения VShuffle 2
19.07.2022 VShuffle и «Норбит» стали партнерами в области кибербезопасности 2
01.06.2022 «Т1 интеграция» усиливает направление обезличивания данных 2
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

ВС Лаб и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 500 3
Корус Консалтинг ГК 1330 3
Ростелеком 10295 3
Softline - Софтлайн 3251 3
8963 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 392 3
ИКС 390 3
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 40 2
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 19 2
К2Тех 228 2
Рексофт - Reksoft 432 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14170 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 634 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 351 2
Сател 163 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 116 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1215 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 486 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 13 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 15 1
Gagar>N - Гагар.ИН 32 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Крайон - ранее Crayon Россия 26 1
Катунь Электроника 4 1
Infognito - Brillix 3 1
Biocad - Биокад 84 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 1
Ланит - Норбит - Norbit 406 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Т1 Иннотех 198 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 355 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Некстстеп 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8157 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2989 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Альфа-Банк 1863 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 1
Bayer AG - Байер 85 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
AstraZeneca - АстраЗенека 55 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 33 1
Abbott Laboratories 12 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3111 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2152 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5221 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8701 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5877 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2008 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21958 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17976 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6140 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7391 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12348 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11953 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5998 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10051 1
Desktop computer - Системный блок - системник 463 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 679 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 396 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4662 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3269 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 131 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1724 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4543 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6875 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 319 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1312 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4455 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7261 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 611 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9701 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2053 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1895 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13317 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 889 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3490 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 361 1
ИКС - Гарда Маскирование 22 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Обезличивание данных 4 1
Apache Superset 21 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 581 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1396 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 221 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 609 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 857 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2877 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5125 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 649 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Ланит - Treolan Irbis 139 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 41 1
Никулин Максим 3 2
Барчук Иван 2 2
Семенюков Юрий 10 1
Рогачев Александр 1 1
Маслиев Антон 2 1
Бровко Эрик 6 1
Егоров Александр 86 1
Васильев Дмитрий 71 1
Брусилова Елена 7 1
Штернлиб Теймур 27 1
Шкипин Виктор 13 1
Иванов Михаил 110 1
Демидов Дмитрий 22 1
Калганов Игорь 53 1
Черепенников Антон 86 1
Воронин Павел 178 1
Груздев Сергей 46 1
Семенов Александр 164 1
Мельников Алексей 71 1
Солнцева Екатерина 59 1
Степанов Евгений 35 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Цуцкарев Кирилл 7 1
Фетисов Алексей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8095 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 915 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 333 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 138 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2642 1
Азия - Азиатский регион 5741 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4260 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 777 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2275 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6085 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 2
Энергетика - Energy - Energetically 5516 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1343 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5846 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6923 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3182 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 556 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 817 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2947 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1392 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10722 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2178 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 536 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 21 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4753 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5898 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 872 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5501 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6306 1
Цифровой регион - Федеральный проект 106 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5268 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1947 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7783 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10516 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8367 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 4
CNews Fast рейтинг 54 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 980 1
