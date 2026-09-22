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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201590
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Некстстеп

СОБЫТИЯ

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22.09.2026 Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
17.01.2022 «Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Некстстеп и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 494 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 12 1
Т1 Иннотех 214 1
Biocad - Биокад 100 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 366 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8988 2
AstraZeneca - АстраЗенека 68 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 27 1
Bayer AG - Байер 86 1
Abbott Laboratories 12 1
NTVP 2 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 40 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 1
Альфа-Банк 1988 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 164 1
AYR Capital - Аюр-Капитал 1 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1861 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54583 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23524 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7340 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1442 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 629 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1381 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Егоров Александр 88 2
Брусилова Елена 7 1
Шкипин Виктор 14 1
Бровко Эрик 8 1
Штернлиб Теймур 28 1
Васильев Дмитрий 78 1
Козлов Виктор 5 1
Каморджанов Денис 1 1
Рудаков Дмитрий 8 1
Рогачев Александр 1 1
Евтушенков Владимир 220 1
Россия - РФ - Российская федерация 167862 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47953 2
Швеция - Стокгольм 410 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8657 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19710 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2552 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1739 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2317 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 248 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2943 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18327 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34163 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5164 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58274 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 101 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2458 1
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 22 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 142 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11455 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8149 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5038 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10502 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 858 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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