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Sanofi Санофи Sanofi-Aventis Санофи-Авентис Восток Авентис-Фарма Genzyme Genzyme Transgenics Corp GTC Biotherapeutics
Павел Карелин, Head of Digital, Sanofi Russia "ИИ в Санофи: от теории к практике"" Конференция CNews 26.02.2026 | Москва "Цифровое здравоохранение 2026"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 70, упоминаний - 87
Sanofi и организации, системы, технологии, персоны:
|Гребельный Антон 21 18
|Карелин Павел 13 12
|Беляев Владислав 103 10
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Петров Михаил 139 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Воронин Петр 37 8
|Самородов Александр 14 8
|Пшиченко Дмитрий 49 8
|Чаркин Евгений 317 8
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 8
|Казарцев Алексей 27 7
|Шумков Александр 7 7
|Секликов Юрий 29 7
|Образцов Алексей 16 7
|Кальмуцкий Олег 8 6
|Алтухов Дмитрий 47 6
|Спиридонов Александр 49 6
|Шакманас Алгирдас 40 6
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
|Васильев Кирилл 16 6
|Тыров Илья 29 6
|Дунаев Сергей 63 6
|Фишер Андрей 75 6
|Рахтеенко Владимир 42 6
|Гимранов Ринат 126 6
|Волков Никита 80 5
|Осоченко Евгений 7 5
|Деев Алексей 7 5
|Емельченков Сергей 141 5
|Августон Иван 15 5
|Талонов Максим 5 5
|Палей Лев 58 5
|Чамара Денис 59 5
|Ревяшко Андрей 20 5
|Соколов Алексей 137 4
|Шадаев Максут 1207 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.