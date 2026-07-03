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Индексная книга (каталог) CNews*
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Sanofi Санофи Sanofi-Aventis Санофи-Авентис Восток Авентис-Фарма Genzyme Genzyme Transgenics Corp GTC Biotherapeutics

Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics
 

Павел Карелин, Head of Digital, Sanofi Russia "ИИ в Санофи: от теории к практике"" Конференция CNews 26.02.2026 | Москва "Цифровое здравоохранение 2026"

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов 1
02.07.2026 Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации 1
02.07.2026 Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться 1
01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
13.03.2026 В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов 3
27.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
19.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
15.10.2025 Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов 1
30.06.2025 RNC Pharma: доля онлайн продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителей в 2025 г. превысила психологический рубеж в 1% от общего объема рынка 1
16.09.2024 T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1
04.06.2024 Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon 1
04.03.2024 Чем новый сервис аналитики digital-агентства Adventum поможет российскому бизнесу 1
22.01.2024 Студенты определили лучших работодателей 1
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 2
30.06.2022 Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon 1
06.04.2022 Время перемен. Бизнес-консалтинг от профессионалов 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
21.11.2018 Strategy&: Китай и Европа демонстрируют двузначный рост расходов на НИОКР 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 1
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1

Публикаций - 70, упоминаний - 87

Sanofi и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 777 10
Robokassa - Робокасса 53 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9472 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 119 9
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 7
Microsoft Corporation 25699 6
Logitech 437 6
Synology Inc - SLMP PTE 141 6
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3313 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3430 5
Oracle Corporation 7057 5
Код Безопасности 793 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15580 4
IBM - International Business Machines Corp 9680 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 436 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4880 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 264 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 99 3
Google LLC 12610 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 513 3
Lab4U - Ваша лаборатория 7 3
Ростелеком 10863 3
МегаФон 10627 3
SAP SE 5577 3
Apple Inc 13076 3
Intel Corporation 12777 3
AMD - Advanced Micro Devices 4623 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1414 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 914 3
Navicon - Навикон 336 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 326 3
Ramax - Рамакс 129 3
Biogen - Байоджен Айдек 16 2
Verizon - WorldCom 501 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Rambus 246 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8758 19
AstraZeneca - АстраЗенека 64 15
Русагро Группа Компаний 369 14
РЖД - Российские железные дороги 2084 13
Почта России ПАО 2344 11
Ингосстрах СПАО 472 11
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 11
РВК - Российская венчурная компания 569 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 10
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 133 10
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 70 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 109 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 76 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 58 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 8
Локотех - Локомотивные технологии 66 8
Adidas - Адидас 170 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 370 7
ВТБ - ВТБ24 672 7
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 93 6
Bayer AG - Байер 85 6
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 6
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 6
Альфа-Банк 1965 6
ПСБ - Промсвязьбанк 955 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
Газпром нефть 708 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2312 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13651 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 11
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3411 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 450 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
EMA - European Medicines Agency - EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products or European Medicines Evaluation Agency - ЕАЛС - Европейское агентство лекарственных средств 2 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Судебная власть - Judicial power 2477 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 401 7
Российский клуб финансовых директоров 32 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 34
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 7
Протек - Здравсити 32 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 9 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 117 3
Apple iPhone 6 4861 3
Navicon Pharma CRM 12 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Navicon Hermes 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7583 2
Apple iPad 3997 2
Microsoft Office 4133 2
Microsoft Azure 1516 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 99 2
Navicon Pharma BI 20 2
Microsoft Dynamics 1196 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 171 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1017 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
Sales Force KPI 1 1
Intel Willow Cove 18 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
КриптоПро Ngate 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 32 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Nicorette - Никоретте 3 1
Гребельный Антон 21 18
Карелин Павел 13 12
Беляев Владислав 103 10
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Гурко Денис 11 9
Болотюк Дмитрий 16 9
Петров Михаил 139 9
Шевченко Владимир 153 9
Воронин Петр 37 8
Самородов Александр 14 8
Пшиченко Дмитрий 49 8
Чаркин Евгений 317 8
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 8
Казарцев Алексей 27 7
Шумков Александр 7 7
Секликов Юрий 29 7
Образцов Алексей 16 7
Кальмуцкий Олег 8 6
Алтухов Дмитрий 47 6
Спиридонов Александр 49 6
Шакманас Алгирдас 40 6
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
Васильев Кирилл 16 6
Тыров Илья 29 6
Дунаев Сергей 63 6
Фишер Андрей 75 6
Рахтеенко Владимир 42 6
Гимранов Ринат 126 6
Волков Никита 80 5
Осоченко Евгений 7 5
Деев Алексей 7 5
Емельченков Сергей 141 5
Августон Иван 15 5
Талонов Максим 5 5
Палей Лев 58 5
Чамара Денис 59 5
Ревяшко Андрей 20 5
Соколов Алексей 137 4
Шадаев Максут 1207 4
Россия - РФ - Российская федерация 164760 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 28
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США - Массачусетс 517 3
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