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Все категории 201590
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Шкипин Виктор

СОБЫТИЯ


22.09.2026 Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 2
20.10.2016 «Билайн» открыл своим клиентам Windows 10 Store 1
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона 1
08.08.2016 «Билайн» снизил комиссию за переводы между картами разных банков до 1% 1
02.08.2016 Удиви меня: технологии становятся шоу-бизнесом. Фотоотчет c AFP 2
19.05.2016 За 2 месяца до начала фестиваля Alfa Future People 2016 VIP-билеты и места в Omega-кемпинге полностью распроданы 1
28.04.2016 На фестивале AFP покажут более 100 супергаджетов 1
19.02.2016 «Билайн» запустил проект «Большая Ставка» 1
24.07.2015 Зачем Альфа-банк организовал крупнейший в России фестиваль EDM и технологий 1
01.04.2015 Альфа-Банк запустил полностью обновлённый интернет-сайт 1
22.04.2005 Москва выбирает MP3, регионы - DVD 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Шкипин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9548 6
Oculus VR 116 2
ParaType - ПараТайп 9 2
Superdesigners 3 2
Media.Work 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16034 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 667 2
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
iRidium mobile 5 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 12 1
Defender 164 1
Bluesmart 3 1
Ростелеком 11025 1
МегаФон 10905 1
Dell EMC 5204 1
Apple Inc 13261 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
GoPro Inc 64 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 370 1
Рексофт - Reksoft 494 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 1
DJI 98 1
Biocad - Биокад 100 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 366 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 1
Альфа-Банк 1988 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8988 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 4
Сбер - СберАвто 38 2
Щука - дизайн-студия 27 2
Landor&Fitch 3 2
Здоровье Города - Здоровье.ру 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 161 2
Альфа-Групп 747 2
Сбер - СберЛогистика 74 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 40 1
Сбер - Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 27 1
Abbott Laboratories 12 1
Некстстеп 3 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
AYR Capital - Аюр-Капитал 1 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Kickstarter 138 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 164 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 303 1
Walt Disney Company 649 1
Coca-Cola Company 261 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 83 1
Bayer AG - Байер 86 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 27 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
AstraZeneca - АстраЗенека 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4485 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3277 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8582 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9368 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54583 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29847 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8745 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18474 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6102 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10802 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 2
Часы - Watch 1070 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13576 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7571 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27068 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3219 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1602 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2293 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13127 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11913 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5419 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8874 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13096 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1398 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 764 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10801 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 488 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 304 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2091 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2839 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5529 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 902 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1263 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7948 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9685 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2565 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4022 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 222 2
Сбер - СберФуд - SberFood 19 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Сбер - СберИндекс 5 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 27 1
Google Android 15334 1
Microsoft Windows 10 1953 1
Сбер - SberX Экосистема 27 1
Microsoft Windows 16985 1
Apple - App Store 3142 1
Microsoft Windows Hello 211 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 629 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 369 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 307 1
NtechLab FindFace 57 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Pokemon Go 81 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Греф Герман 489 2
Фридман Михаил 148 2
Черногорцева Снежана 4 1
Королев Илья 23 1
Королев Игорь 65 1
Мазуров Александр 11 1
Поповский Александр 93 1
Александров Владимир 6 1
Оркина Анастасия 9 1
Калугин Андрей 8 1
Святик Владислав 8 1
Андреев Станислав 1 1
Чурикова Яна 3 1
Рогачев Александр 1 1
Ярыныч Анастасия 1 1
Чертополохов Виктор 1 1
Романенко Андрей 95 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 473 1
Евтушенков Владимир 220 1
Егоров Александр 88 1
Слободин Михаил 56 1
Казак Максим 162 1
Крейнин Владислав 12 1
Тарасов Александр 12 1
Малиновский Алексей 22 1
Васильев Дмитрий 78 1
Брусилова Елена 7 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Лебедев Артемий 110 1
Garrix Martin - Гаррикс Мартин 4 1
Кучеров Кирилл 27 1
Штернлиб Теймур 28 1
Бровко Эрик 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167862 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47953 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Большое Козино 8 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3608 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5515 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55014 1
Европа 25017 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19710 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8657 1
Израиль 2870 1
Великобритания - Лондон 2434 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14846 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2323 1
Евразия - Евразийский континент 646 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Нидерланды 3766 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 689 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53937 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34163 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2768 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18327 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11455 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3218 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10502 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6248 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58274 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1138 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 101 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1729 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5677 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7660 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6855 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3222 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1265 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 858 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3131 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1749 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1702 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 734 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1150 1
Здравоохранение - Тошнота - Nausea and vomiting 14 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1712 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6729 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 754 1
Философия - Philosophy 535 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 142 1
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 22 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5038 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5835 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 627 1
The Bell - Издание 42 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
МТИ - Московский технологический институт - МосТех ОАНО ВО 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 77 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 5
День молодёжи - 27 июня 1108 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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