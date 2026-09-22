Индексная книга (каталог) CNews*
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Шкипин Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 16
Шкипин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 489 2
|Фридман Михаил 148 2
|Черногорцева Снежана 4 1
|Королев Илья 23 1
|Королев Игорь 65 1
|Мазуров Александр 11 1
|Поповский Александр 93 1
|Александров Владимир 6 1
|Оркина Анастасия 9 1
|Калугин Андрей 8 1
|Святик Владислав 8 1
|Андреев Станислав 1 1
|Чурикова Яна 3 1
|Рогачев Александр 1 1
|Ярыныч Анастасия 1 1
|Чертополохов Виктор 1 1
|Романенко Андрей 95 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 473 1
|Евтушенков Владимир 220 1
|Егоров Александр 88 1
|Слободин Михаил 56 1
|Казак Максим 162 1
|Крейнин Владислав 12 1
|Тарасов Александр 12 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Васильев Дмитрий 78 1
|Брусилова Елена 7 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Garrix Martin - Гаррикс Мартин 4 1
|Кучеров Кирилл 27 1
|Штернлиб Теймур 28 1
|Бровко Эрик 8 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
|МТИ - Московский технологический институт - МосТех ОАНО ВО 9 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 77 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.