Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы

Сбербанк покинул Виктор Шкипин, старший вице-президент банка и бывший глава Департамента маркетинга и коммуникаций. Он отвечал за ребрендинг Сбербанка в «Сбер», но проработал в компании немногим менее шести месяцев. Истинные причины своего ухода Шкипин не раскрывает, ссылаясь на личные мотивы и желание отдохнуть.

«Сбер» несет кадровые потери

Старший вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин, отвечавший за ребрендинг банка в «Сбер», уволился из компании. В ней он занимал должность руководителя Департамента маркетинга и коммуникаций (ДМиК).

Как сообщили представители Сбербанка, Шкипин продолжит выполнять свои обязанности до момента назначения нового главы департамента. На момент публикации материала его преемник найден не был.

Причины, побудившие Виктора Шкипина уволиться из Сбербанка ровно через неделю после проведения презентации нового бренда компании (она состоялась 24 сентября 2020 г.), остаются неизвестными. В банке заявляют, что на его решение повлияли личные мотивы.

Конфликтов не было

Виктор Шкипин сообщил изданию The Bell, что прекращение профессиональных отношений со Сбербанком прошло «абсолютно нормально, по обоюдной договоренности». Он также раскрыл и дополнительные причины своего ухода – по его словам, он завершил крупные проекты, после чего пришло «лучшее время, чтобы переключиться».

Виктор Шкипин утверждает, что ушел из Сбербанка через полгода только лишь потому, что выполнил все проекты

«Мы делали “СберКонф”, ребрендинг, фирменный стиль, новый формат отделений. Подготовили к запуску аналитический ресурс “СберИндекс”, который станет главным в России. Все эти проекты подводили к определенной дате, теперь они готовы. Я всеми ими очень горд, и это прекрасная точка, чтобы заняться личными делами, которые я давно откладывал», – сказал Шкипин The Bell.

В то же время Виктор Шкипин намекнул на то, что работа в Сбербанке была для него достаточно напряженной. «В ближайшее время я точно отдохну: после “Сбера” можно выдавать путевки в санаторий и горячее молоко на ночь», – заявил экс-глава ДМиК Сбербанка.

Всего полгода в Сбербанке

Карьера Виктора Шкипина в Сбербанке оказалась довольно скоротечной. В компанию он пришел 6 апреля 2020 г., сменив на посту руководителя ДМиК Марину Жигалову-Озкан. Она тоже ушла из Сбербанка «по личным причинам», решив сосредоточиться на собственном бизнесе.

Таким образом, Шкипин проработал в Сбербанке около шести месяцев. Его предшественница продержалась немного дольше – она занимала пост главы ДМиК с июля 2019 г. по апрель 2020 г., хотя до прихода в Сбербанк она в течение 13 лет руководила представительством Disney в России и СНГ.

Карьера длиной в 24 года

До Сбербанка у Шкипина уже был опыт работы в банковской сфере. Однако в других финорганизациях он работал не по несколько месяцев, а по несколько лет.

Виктор Шкипин родился 26 января 1975 г., окончил Санкт-Петербургский университет и Cavendish College в Лондоне (Великобритания).

Карьера Шкипина началась в 1996 г. с компании Coca-Cola, в которой проработал до 2003 г., занимая пост директора по розничному маркетингу в российском представительстве. В 2003 г. будущий автор ребрендинга Сбербанка перешел в «М.Видео», где стал руководителем отдела маркетинга.

Следующим этапом в Карьере Шкипина стал Альфа-банк, в который он пришел в 2007 г. на должность директора по развитию продуктов блока «Розничный бизнес». В 2008 г. он возглавил маркетинговое направление банка. В период работы в этом банке Шкипин стал основателем музыкального фестиваля Alfa Future People – этот проект он возглавлял с 2013 по 2018 гг., хотя из самого Альфа-банка ушел в 2016 г.

Новым местом работы Виктора Шкипина стал оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), где он был назначен на пост директора по развитию финансовых продуктов и сервисов. В феврале 2018 г. он вновь сменил место работы, став директором по маркетингу объединенного ВТБ.

В задачи Шкипина на новом месте входило создание розничного маркетинга банка, а также объединение команд ВТБ и ВТБ 24. Кроме того, он занимался и ребрендингом банка, но спустя чуть больше года после начала работы, 21 марта 2019 г. Шкипин объявил о своем уходе из этого банка. Через две недели он был принят на работу в Сбербанк.

О своих планах на ближайшее будущее Виктор Шкипин не говорит.

Новый бренд разработали без Виктора Шкипина?

24 сентября 2020 г., как сообщал CNews, Сбербанк представил свой новый единый зонтичный бренд — «Сбер». Под этим брендом банк объединил почти все услуги, предоставляемые им внутри своей экосистемы. Среди объединенных сервисов, помимо многочисленных финансовых, есть «Сбермаркет», «Сберклауд», «Сберавто», «Сберздоровье», «Сберлогистика», «Сберфуд», а также ряд новых.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, в целом трансформация банка заняла пять лет, итогом чего стало его превращение в полноценную технологическую компанию. В организации отмечают, что процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017-2018 гг., то есть задолго до прихода Виктора Шкипина в команду. Тогда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы, и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде. Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и др.

Сумму затрат на эту стадию проекта Сбербанк не указывает. Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Радикальных инвестиций на эти цели не планируется.