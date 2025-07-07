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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178277
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Щука дизайн-студия


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 На тувинском озере Чагытай впервые появилась связь «МегаФона» 1
10.12.2024 Мамбические перемены: новая эра знакомств с акцентом на безопасность, комфорт и человечность 1
29.11.2024 МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
25.11.2024 Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС 1
15.10.2024 Маркетплейс Flowwow провел ребрендинг 1
19.06.2024 МТС запустила сеть 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
28.05.2024 «Банки.ру» обновил логотип впервые за 19 лет 1
15.03.2024 МТС оцифровала трассу М12 для рыбаков в краю владимирских озер 1
01.12.2023 Музыка как бесконечный источник воодушевления: «Яндекс музыка» рассказала о новом уровне персонализации сервиса 1
07.09.2023 МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
04.02.2021 Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
08.08.2017 В Сети появилось первое достоверное фото iPhone 8. У него нет кнопки Home 1
13.07.2017 Каким будет новый «эталонный» Android-смартфон Pixel XL 2? В Сеть попали изображения и характеристики 1
26.06.2017 Утечка: Новые смартфоны Google лишатся проводных наушников 1
25.04.2017 Какими будут смартфоны Google Pixel 2: В Сеть попали технические подробности 1
29.09.2016 «Мегафон» запустил 4G-интернет в Курганской области 1
14.06.2012 Canon EOS 5D Mark III доступен для покупки в России 1
13.07.2009 Атомные подлодки доставлены на корабле для утилизации 1
20.06.2008 Российская премьера MGS 4 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Щука и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 5
Google LLC 12006 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 3
ParaType - ПараТайп 9 3
Superdesigners 3 3
Media.Work 3 3
LG Electronics 3642 3
Samsung Electronics 10401 2
Qualcomm Technologies 1858 2
HTC Corporation 1501 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 2
Yandex - Яндекс 7876 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
МегаФон 9399 1
Apple Inc 12323 1
Ergodata - Эргодата 45 1
Verbatim 67 1
Polaroid 67 1
Lenovo EMC - Iomega 175 1
GlassBridge Enterprises - Imation 56 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
X Corp - Twitter 2889 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 416 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 137 1
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
Konami 107 1
Amlogic 35 1
Flowwow - Флаувау 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 99 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1072 3
Сбер - СберЛогистика 66 3
Сбер - СберАвто 32 3
Landor&Fitch 3 3
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 3
Sony Music Entertainment 158 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 43 2
Европейский ТРЦ 12 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2552 1
Альфа-Банк 1804 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 132 1
Walt Disney Company 629 1
Coca-Cola Company 256 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Ferrari NV 157 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Сбер - Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 20 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 27 1
Sony BMG 184 1
EMI Group 60 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
IKEA - ИКЕА 161 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
Кофемания 60 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Белый Ветер 361 1
Warner 534 1
Калужский ТЦ 3 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1030 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8252 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8745 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24866 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25030 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4041 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3589 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21314 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3026 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7120 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12685 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3007 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7652 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5419 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6158 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6503 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1309 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1043 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9616 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1261 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1094 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4954 2
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 83 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 573 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3515 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1929 2
Видеокамера - Camcorder 2295 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3745 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8464 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3476 2
Google Android 14357 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1584 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 776 4
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 400 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 3
Сбер - СберФуд - SberFood 19 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 505 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 92 2
Microsoft DirectX 716 2
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 885 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 2
Apple iPhone 8 184 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 2
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 112 2
Apple iOS 8016 1
Google Play - Google Store - Android Market 3367 1
Сбер - SberX Экосистема 26 1
Apple - App Store 2947 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 801 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 93 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 121 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 63 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 56 1
Сбер - Сбердиск 14 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 410 1
Сбер - SberPortal 31 1
Сбер - СберИндекс 4 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 334 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 84 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 146 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 130 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 1
Греф Герман 451 3
Шкипин Виктор 13 2
Трухин Евгений 2 2
Меладзе Константин 2 2
Величко Иван 2 2
Крейнин Владислав 10 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Остатюк Игорь 6 1
Лукьянов Роман 6 1
Бигильдеев Артем 1 1
Тихонов Александр 68 1
Даббах Арсений 10 1
Gurman Mark - Гурман Марк 10 1
Лесин Михаил 28 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Андреев Станислав 1 1
Успенская Любовь 2 1
Давлетшин Анвар 5 1
Лапшина Екатерина 17 1
Луханин Виктор 1 1
Васин Иван 3 1
Ляк Александр 51 1
Бутрым Анастасия 1 1
Кузяев Андрей 66 1
Есенин Сергей 9 1
Сафронов Александр 6 1
Майорова Юлия 8 1
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Сагалович Александра 13 1
Christie Agatha - Кристи Агата 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 5
Европа 24437 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 845 2
Россия - СФО - Республика Тыва 336 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Великобритания - Лондон 2391 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1625 1
Россия - УФО - Курганская область 542 1
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17598 1
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Нидерланды 3568 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7807 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 970 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1005 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 42 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 302 1
Россия - ЦФО - Курская область 671 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - СВАО - Бибирево 22 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 17 1
Украина - Киев 1131 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1985 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 665 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 28 1
Москва - Калужское шоссе 9 1
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 64 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 80 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 21 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3357 1
Россия - ДФО - Амурская область 787 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2813 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2367 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 522 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6413 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6121 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6654 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 244 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3220 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7133 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 933 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8289 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5059 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11189 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2838 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1608 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 903 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5128 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 938 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 350 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 950 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 560 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 649 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 783 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1033 1
The Bell - Издание 42 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2008 1
The Verge - Издание 580 1
Bloomberg 1333 1
GSM Arena 74 1
WinFuture 13 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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