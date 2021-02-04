Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова

Музыкальный сайт Zaycev.net, которому скоро исполнится 17 лет, может быть заблокирован по решению суда. Против его владельцев в один только Мосгорсуд подано шесть исков от пяти правообладателей, один из которых касается треков группы «Ленинград» Сергея Шнурова, и еще пять дел рассматривает столичный Арбитражный суд. Блокировка сайта возможна, если хотя бы один из этих правообладателей обратится повторно в суд с жалобой на нарушение авторских прав.

Zaycev.net завалили исками

Отечественный музыкальный портал Zaycev.net, существующий с августа 2004 г., проиграл сразу два дела против правообладателей на общую сумму почти 4 млн руб. Как сообщает «Коммерсант», оба иска удовлетворил Московский городской суд, а инициатором в обоих случаях стал лейбл «Первое музыкальное издательство» (ПМИ).

Ответчиком по обоим делам была компания ООО «Зайцев.нет», управляющая сайтами Zaycev.net и Mp3party.net и зарегистрированная, согласно ЕГРЮЛ, в середине декабря 2014 г. с уставным капиталом 39,2 тыс. руб.

Первый иск ПМИ подало 8 сентября 2020 г. за нарушение прав на распространение композиций групп «Ленинград», «Агата Кристи», «Гости из будущего» и ряда других исполнителей. По нему истец требовал с «Зайцев.нет» 40 млн руб., но суд постановил, что ответчик должен выплатить по нему 3,23 млн руб. Рассмотрение дела состоялось 18 января 2021 г.

Портал Zaycev.net образца февраля 2021 года

Суть второго иска правообладателя заключалась в блокировке ссылок на zaycev.net, позволявших скачивать песни некоторых исполнителей, среди которых – Любовь Успенская. Дополнительно ответчик обязан выплатить истцу 660 тыс. руб. Дата подачи второго иска – 26 ноября 2020 г., дата рассмотрения в суде – 26 января 2021 г. Решение по нему, в отличие от первого иска ПМИ, на 4 февраля 2021 г. опубликовано не было.

Ответчик не согласен

По информации «Коммерсанта», в компании «Зайцев.нет» не согласны с требованиями ПМИ и решением суда. Ее представители заявили, что компания «поддерживает законное использование музыкальных произведений, но при работе с лейблами», но при этом «не всегда получает актуальную информацию о смене правообладателя песни».

Все иски к «Зайцев.нет» в Мосгорсуде

Сотрудники «Зайцев.нет» подчеркнули, что намерены работать с владельцами авторских прав напрямую. Тем самым, по их словам, они хотят исключить риски. О каких именно рисках идет речь, они не уточнили.

Исков значительно больше

На момент публикации материала компания, владеющая ресурсами Zaycev.net и Mp3party.net, проходила ответчиком сразу по нескольким делам. Один только Мосгорсуд рассматривал шесть дел против этой компании – два от ПМИ и по одному от ООО «Национальный цифровой агрегатор», АО «Юнайтед мьюзик групп», ООО «Национальное музыкальное издательство» и ООО «Эффектив рекордс». Все они были поданы в период с начала сентября 2020 г. по конец января 2021 г.

Арбитражные дела против «Зайцев.нет»

В картотеке арбитражных судов редакция CNews обнаружила еще пять исков против «Зайцев.нет», все от компании ООО «Адвмьюзик». Они поданы 28 и 30 октября 2020 г., часть из них удовлетворены частично, по другим заседание еще не состоялось.

Угроза блокировки

Портал Zaycev.net, существующий 17 лет, может быть полностью заблокирован на территории России. Такое мнение озвучил «Коммерсанту» управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов.

По его словам, такой исход вполне вероятен, если всего лишь один из правообладателей, подавших иск против «Зайцев.нет», получит решение суда в свою пользу и направит новую жалобу за нарушение авторских прав.

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Роман Лукьянов подчеркнул, что число исков против «Зайцев.нет» никак не влияет на вероятность блокировки знаменитого музыкального сервиса. Между тем, сейчас против него ополчились сразу шесть различных компаний.

История «Зайцев», которых «нет»

Портал Zaycev.net с августа 2004 г. (дата регистрации домена) занимался распространением музыкального контента, позволяя пользователям скачивать любое количество треков и не платить за них. На 4 февраля 2021 г. сайт по-прежнему функционировал.

Zaycev.net и раньше сталкивался с недовольством правообладателей – к примеру, в июле 2015 г. Sony Music Russia подала иск против него, обвинив его в пиратстве. В июне 2016 г. продюсерская компания Velvet Music обратилась в суд с требованием о вечной блокировке сайта из-за нелегального распространения песен композитора Константина Меладзе. История закончилась в сентябре 2016 г. – стороны заключили мировое соглашение, что и позволило Zaycev.net избежать вечной блокировки.

Все условия соглашения на момент публикации материала известны не были. Сообщается лишь, что Zaycev.net теперь будет использовать произведения Меладзе только законным путем, к тому же, все треки, ставшие предметом иска, были удалены с портала еще до рассмотрения иска судом. В ответ на это Velvet Music полностью отказалась от исковых требований.

Компанией ООО «Зайцев.нет», по данным ЕГРЮЛ, владеют двое – это основатель Zaycev.net Евгений Трухин с долей в 50,99% и Артем Бигильдеев, доля которого составляет чуть больше 49%. Трухин также занимает в компании пост генерального директора. По информации «Контур.фокуса», выручка «Зайцев.нет» в 2019 г. составила 131,4 млн руб., а чистая прибыль достигла 11,2 млн руб.

Евгений Трухин в конце сентября 2020 г. спровоцировал крупную аварию с пострадавшими. Как сообщал CNews, Трухин, сидя за рулем своего спорткара Ferrari 360 Spider, не справился с управлением и врезался в маршрутное такси, стоявшее у входа в торгово-развлекательный центр «Щука».

Последствия столкновения спорткара Трухина с маршрутным такси

В результате ДТП основатель Zaycev.net почти не пострадал – по его собственным заявлениям, он вывихнул руку, но не считает это чем-то серьезным. Среди пассажиров маршрутки в результате аварии пострадали как минимум три человека.