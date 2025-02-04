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Лукьянов Роман



04.02.2025 Сеть «Дикси» пошла войной на сообщество «Вконтакте»: Ее там порочит профсоюз работников 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 1
06.05.2022 У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов 1
04.02.2021 Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лукьянов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11796 3
Apple Inc 12115 2
Huawei 3941 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
МегаФон 8867 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 491 1
Broadcom - VMware 2365 1
Dell EMC 5032 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Sony 6548 1
ИКС - Форпост 73 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
Dell Technologies Russia - Делл Россия 20 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 4
Sony Music Entertainment 158 2
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Ontarget - Онтаргет 2 1
Коловрат 5 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
Walt Disney Company 622 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
A.T.Legal 13 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 1
Судебная власть - Judicial power 2318 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4087 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 1
Application store - магазин приложений 1200 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16164 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1057 2
Google Play - Google Store - Android Market 3296 1
Apple - App Store 2895 1
Music Downloader 2 1
Free MP3 Downloader 1 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Казарян Карен 74 2
Семенов Анатолий 32 2
Путин Владимир 3180 1
Володин Вячеслав 83 1
Горелкин Антон 93 1
Ющенко Александр 25 1
Толстых Петр 3 1
Севастьянова Наталья 2 1
Симоненко Светлана 2 1
Мукабенова Марина 2 1
Пирожков Артур 1 1
Бигильдеев Артем 1 1
Трухин Евгений 2 1
Меладзе Константин 2 1
Шадаев Максут 1013 1
Дедков Евгений 3 1
Ганин Павел 1 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Бырдин Алексей 29 1
Успенская Любовь 2 1
Каричев Константин 1 1
Кричевский Андрей 15 1
Лобода Светлана 1 1
Christie Agatha - Кристи Агата 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 3
Украина 7619 1
Украина - Чернобыль 60 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
Нидерланды 3523 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4663 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6934 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1633 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 488 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7502 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 805 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 810 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4371 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 701 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1738 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2657 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7856 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 1
Blacklist - Чёрный список 619 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 857 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 534 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1874 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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