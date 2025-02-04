Лукьянов Роман
Лукьянов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11796 3
|Apple Inc 12115 2
|Huawei 3941 1
|Anonymous - Хакерская группировка 75 1
|МегаФон 8867 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 491 1
|Broadcom - VMware 2365 1
|Dell EMC 5032 1
|МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
|Sony 6548 1
|ИКС - Форпост 73 1
|USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
|Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
|Dell Technologies Russia - Делл Россия 20 1
|Казарян Карен 74 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Путин Владимир 3180 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Горелкин Антон 93 1
|Ющенко Александр 25 1
|Толстых Петр 3 1
|Севастьянова Наталья 2 1
|Симоненко Светлана 2 1
|Мукабенова Марина 2 1
|Пирожков Артур 1 1
|Бигильдеев Артем 1 1
|Трухин Евгений 2 1
|Меладзе Константин 2 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Дедков Евгений 3 1
|Ганин Павел 1 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Успенская Любовь 2 1
|Каричев Константин 1 1
|Кричевский Андрей 15 1
|Лобода Светлана 1 1
|Christie Agatha - Кристи Агата 10 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1874 5
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
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