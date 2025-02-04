Петровец Ксения
|04.02.2025
|Сеть «Дикси» пошла войной на сообщество «Вконтакте»: Ее там порочит профсоюз работников 2
Петровец Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 159 1
|Дикси Мегамарт 7 1
|Шицле Ярослав 22 1
|Курмаев Рустам 30 1
|Ковалева Елена 6 1
|Ольхова Виктория 2 1
|Лукьянов Роман 6 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 26 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
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