Магнит - Дикси - Сеть магазинов

«Дикси» - российская розничная сеть, с 2021 года входит в группу компаний «Магнит». На конец 2023 года сеть управляла более 2 200 магазинами формата «у дома». Всего в ГК «Дикси» работает около 27,5 тысяч сотрудников.
СОБЫТИЯ
|01.07.2024
|
Импортозамещение в массовой рознице: «1С-Рарус» за 8 месяцев перевел сеть «Дикси» на систему «1С»
ект перевода с иностранной системы на «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» в группе компаний «Дикси». За восемь месяцев создана уникальная HR-система, оптимизировано кадровое управление и
|13.03.2024
|
«Дикси» запустила аналитический портал для поставщиков
Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») при поддержке компании Retail Services запустила аналитический портал для поставщиков. На портале RS.Dixy партнеры розничной сети смогут оперативно по
|23.01.2024
|
Hybrid разработала метаверс для «Дикси»
Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области Интернет-рекламы, реализовала проект по разработке метамира «Дикси Лэнд» на игровой онлайн-платформе Roblox. В первый месяц работы проект набрал 145 тыс. визитов. Об этом CNews сообщили представители Hybrid. Идея создать метавселенную возникла у «Дикс
|23.11.2023
|
«Дикси» начала тестировать технологию электронных ценников в своих магазинах
Торговая сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками своих магазинов. Розничная сеть оценит влияние новой технологии на сервис покупателей и
|21.12.2022
|
«Дикси» завершила масштабный ИТ-проект: повысила надежность кассовой системы и запустила самообслуживание
Торговая сеть «Дикси» завершила перевод касс всех магазинов сети на работу в новой системе. Обновлению сопут
|03.08.2022
|
Service Desk для ритейла: что в нем должно быть?
Причина перехода: устаревание Группа «Дикси» — крупный российский ритейлер, за плечами которого 30 лет розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в России. В сети работает около 40 000 сотрудников. Особен
|12.07.2022
|
«Дикси» запустила оплату покупок с помощью мобильного приложения
Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») внедрила сервис оплаты покупок через СБП в мобильн
|14.05.2021
|
МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» объявляют о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий.
|05.05.2020
|
«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»
Экспресс-доставка в «Дикси» Российская группа компаний «Дикси» запустила сервис экспресс-доставки из своих
|30.04.2020
|
«Дикси» запустила собственную экспресс-доставку на платформе «1С»
Как сообщила компания «Дикси», с 1 мая 2020 г. экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов «Дикси
|14.10.2019
|
«Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ»
ГК «Дикси» внедряет ИТ-систему, позволяющую существенно снизить риски утечки конфиденциальной и б
|04.06.2019
|
«Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу
«Дикси» начала коммерческую эксплуатацию независимой блокчейн-платформы «Факторин» для автомат
|20.02.2019
|
ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси»
ГК «Дикси» реализовала пилотный проект внедрения системы высокотехнологичного управления складски
|18.01.2019
|
«Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay
ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торгов
|05.10.2018
|
«Дикси» внедрила цифровую систему информирования сотрудников
«Дикси» модернизировала систему внутренних коммуникаций и перешла на цифровое управление корпо
|10.08.2018
|
«АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси»
акой Владимир Муравьев До прихода в «АльфаСтрахование» Муравьев руководил ИТ-блоком розничной сети «Дикси», до этого 13 лет проработал в группе компаний «Мегаполис». Работать в ИТ в он начал в
|06.03.2018
|
«Дикси» начала принимать Alipay
ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт») объявила о начале приема к оплате на кас
|08.06.2017
|
«Дикси» поддержит российские стартапы
«Дикси» объявила о старте программы поддержки и развития инновационных идей. С 8 июня на площа
|19.12.2016
|
«Дикси» автоматизирует управление и учет расчетов по договорам аренды помещений с помощью «Корус Консалтинг»
завершила проект по автоматизации управления и учета расчетов по договорам аренды помещений для ГК «Дикси». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Большинство магазинов «Дикси» ра
|18.11.2016
|
«Дикси» оптимизирует работу подразделений с помощью платформы Naumen Contact Centеr
ила комплексный проект по внедрению программного решения Naumen Contact Centеr для группы компаний «Дикси». На базе единой платформы Naumen созданы три уникальные обособленные площадки контакт-
|16.02.2016
|
AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning
Компания AT Consulting автоматизировала подготовку бюджета в ГК «Дикси». Теперь бюджетное планирование сети магазинов происходит в информационной системе на б
|24.12.2014
|
«Дикси» автоматизировала подготовку международной и управленческой отчетности с помощью решений Oracle
Группа компаний «Дикси» завершила проект по внедрению системы для консолидации финансовой отчетности на базе O
|07.07.2011
|
Xerox оптимизировал процесс выпуска товаросопроводительной документации в логистическом центре сети «Дикси»
Совместный проект сети розничной торговли «Дикси» и компании Xerox по оптимизации процесса выпуска товаросопроводительной документации,
|05.08.2008
|
«Дикси» выбрала Orange для организации IP VPN-сети
Orange Business Services, подразделение France Telecom, предоставляющее услуги корпоративным заказчикам, и группа «Дикси», российская розничная торговая компания, заключили договор об организации корпоративной IP VPN-сети. Виртуальная частная сеть строится на базе телекоммуникационной инфраструктуры Orange
|16.08.2007
|
ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет SET Retail в магазинах «Дикси»
ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет в магазинах «Дикси» в Санкт-Петербурге фронт-офисную систему SET Retail. Договоренности по проекту были достигнуты весной 2007 года, завершение проекта запланировано на осень. На данный момент инсталляция с
|26.09.2003
|
Columbus IT Partner автоматизировал бизнес розничной сети "ДИКСИ"
Компания Columbus IT Partner завершила проекты по автоматизации в сети розничных магазинов «ДИКСИ» Московского региона. Решение создано на базе ERP-системы Microsoft Business Solutions-Axapta версии 3.0. Сеть розничных магазинов «ДИКСИ» была образована в конце 1998 года, а в ап
