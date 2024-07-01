Магнит - Дикси - Сеть магазинов

Импортозамещение в массовой рознице: «1С-Рарус» за 8 месяцев перевел сеть «Дикси» на систему «1С» ект перевода с иностранной системы на «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» в группе компаний «Дикси». За восемь месяцев создана уникальная HR-система, оптимизировано кадровое управление и

«Дикси» запустила аналитический портал для поставщиков Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») при поддержке компании Retail Services запустила аналитический портал для поставщиков. На портале RS.Dixy партнеры розничной сети смогут оперативно по

Hybrid разработала метаверс для «Дикси» Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области Интернет-рекламы, реализовала проект по разработке метамира «Дикси Лэнд» на игровой онлайн-платформе Roblox. В первый месяц работы проект набрал 145 тыс. визитов. Об этом CNews сообщили представители Hybrid. Идея создать метавселенную возникла у «Дикс

«Дикси» начала тестировать технологию электронных ценников в своих магазинах Торговая сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками своих магазинов. Розничная сеть оценит влияние новой технологии на сервис покупателей и

«Дикси» завершила масштабный ИТ-проект: повысила надежность кассовой системы и запустила самообслуживание Торговая сеть «Дикси» завершила перевод касс всех магазинов сети на работу в новой системе. Обновлению сопут

Service Desk для ритейла: что в нем должно быть? Причина перехода: устаревание Группа «Дикси» — крупный российский ритейлер, за плечами которого 30 лет розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в России. В сети работает около 40 000 сотрудников. Особен

«Дикси» запустила оплату покупок с помощью мобильного приложения Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») внедрила сервис оплаты покупок через СБП в мобильн

МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» объявляют о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий.

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» Экспресс-доставка в «Дикси» Российская группа компаний «Дикси» запустила сервис экспресс-доставки из своих

«Дикси» запустила собственную экспресс-доставку на платформе «1С» Как сообщила компания «Дикси», с 1 мая 2020 г. экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов «Дикси

«Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ» ГК «Дикси» внедряет ИТ-систему, позволяющую существенно снизить риски утечки конфиденциальной и б

«Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу «Дикси» начала коммерческую эксплуатацию независимой блокчейн-платформы «Факторин» для автомат

ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» ГК «Дикси» реализовала пилотный проект внедрения системы высокотехнологичного управления складски

«Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торгов

«Дикси» внедрила цифровую систему информирования сотрудников «Дикси» модернизировала систему внутренних коммуникаций и перешла на цифровое управление корпо

«АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси» акой Владимир Муравьев До прихода в «АльфаСтрахование» Муравьев руководил ИТ-блоком розничной сети «Дикси», до этого 13 лет проработал в группе компаний «Мегаполис». Работать в ИТ в он начал в

«Дикси» начала принимать Alipay ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт») объявила о начале приема к оплате на кас

«Дикси» поддержит российские стартапы «Дикси» объявила о старте программы поддержки и развития инновационных идей. С 8 июня на площа

«Дикси» автоматизирует управление и учет расчетов по договорам аренды помещений с помощью «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации управления и учета расчетов по договорам аренды помещений для ГК «Дикси». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Большинство магазинов «Дикси» ра

«Дикси» оптимизирует работу подразделений с помощью платформы Naumen Contact Centеr ила комплексный проект по внедрению программного решения Naumen Contact Centеr для группы компаний «Дикси». На базе единой платформы Naumen созданы три уникальные обособленные площадки контакт-

AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning Компания AT Consulting автоматизировала подготовку бюджета в ГК «Дикси». Теперь бюджетное планирование сети магазинов происходит в информационной системе на б

«Дикси» автоматизировала подготовку международной и управленческой отчетности с помощью решений Oracle Группа компаний «Дикси» завершила проект по внедрению системы для консолидации финансовой отчетности на базе O

Xerox оптимизировал процесс выпуска товаросопроводительной документации в логистическом центре сети «Дикси» Совместный проект сети розничной торговли «Дикси» и компании Xerox по оптимизации процесса выпуска товаросопроводительной документации,

«Дикси» выбрала Orange для организации IP VPN-сети Orange Business Services, подразделение France Telecom, предоставляющее услуги корпоративным заказчикам, и группа «Дикси», российская розничная торговая компания, заключили договор об организации корпоративной IP VPN-сети. Виртуальная частная сеть строится на базе телекоммуникационной инфраструктуры Orange

ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет SET Retail в магазинах «Дикси» ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет в магазинах «Дикси» в Санкт-Петербурге фронт-офисную систему SET Retail. Договоренности по проекту были достигнуты весной 2007 года, завершение проекта запланировано на осень. На данный момент инсталляция с