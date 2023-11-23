«Дикси» начала тестировать технологию электронных ценников в своих магазинах

Торговая сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками своих магазинов. Розничная сеть оценит влияние новой технологии на сервис покупателей и эффективность работы персонала.

В настоящее время электронные ценники внедрены в двух магазинах «Дикси» – в Москве в деловом центре «Москва-Сити» и в подмосковных Люберцах. До конца месяца это решение появится еще в одном магазине сети.

Электронные ценники, которые тестирует «Дикси», оснащены цветным экраном, работающим на основе технологии электронных чернил (e-ink), и предусматривают дополнительный функционал (например, цветные светодиоды, возможность работы с большим диапазоном температур и др.). Смена батареи в таких ценниках требуется всего раз в пять лет, что повышает экономическую эффективность их использования. Стоимость внедрения электронных ценников также зависит от объемов закупки и возможности полного перехода на отечественное оборудование, которое попадает под программу субсидирования.

Решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься по результатам пилота, активная фаза которого будет длиться не менее полугода. В ходе пилота «Дикси» проанализирует, как появление электронных ценников повлияет на показатели магазинов и удовлетворенность покупателей, а также окупаемость новой технологии.

Юрий Семенов, генеральный директор сети «Дикси», сказал: «До сих пор электронные ценники были достаточно дорогой технологией, что сдерживало их массовое применение в магазинах. Но ситуация постепенно меняется, на рынке появляется все больше новых решений, в том числе от российских разработчиков. Поэтому мы хотим заранее подготовиться к переходу отрасли на электронные ценники, который представляется весьма вероятным, причем не в самом отдаленном будущем. Технология выглядит перспективной, так как позволяет освободить персонал магазинов от рутинных действий по печати и расстановке бумажных ценников и переключить сотрудников на другие важные процессы внутри магазина. А возможность быстро актуализировать цены и внедрять дополнительные механики позволит нам улучшить сервис и повысить лояльность покупателей».