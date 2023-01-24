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E Ink Corporation E Ink (electronic ink) E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido "электронные чернила" Electronic Paper Display, EDP электронная бумага

E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido -


24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm

лнены в разных корпусах, но имеют схожие технические характеристики. Обе модели оборудованы экраном E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением, имеют встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth,

15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер

ении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и сенсорным управлением, мощный 8-ядерный процессор с 4 ГБ оп
25.08.2022 Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе

рсия операционной системы Android 11. Как и предыдущая модель серии, ридер имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus с сенсорным управлением и регулируемой подсветкой. Встроенные модули Wi-Fi и
26.03.2022 5 будущих технологий цветной электронной бумаги

удования и более дорогих производственных процессов, а также потребляет немного больше энергии, чем E Ink Carta.2. DES (Display Electronic Slurry) Технология DES компании Good Display очень пох
11.01.2022 Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет?

ил. Технология не нова — ее основы были разработаны еще в 1970-х годах, а главной сферой применения E-ink остаются электронные книги. Автопром заинтересовался электронной бумагой впервые. Прото
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Второе поколение электронной бумаги E-Ink Carta — E-Ink Carta Plus — обещает максимальную приближенность изображения к тип
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе

яет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx boox Nova Air. Модель имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus с подсветкой и двойным сенсорным управлением, 8-ядерный процессор и 3 ГБ опе
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе

ведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка Onyx Boox Faust 4 получила новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пикселей такого дисплея составляет 300 ppi, что соответствует кач
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE

те над собственной электронной книгой с 10-дюймовым черно-белым экраном на базе электронных чернил (E Ink). Устройство получило название PineNote, работает под управлением операционной системы

12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена

зработчиками как более продвинутое решение на фоне ЖК-экранов и панелей на базе электронных чернил (E-Ink). Первым гаджетом с экраном NXTPAPER стал планшетный компьютер с идентичным названием –
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink

020 г., как сообщал CNews, лицензия была передана американскому стартапу OnwardMobility. Лучше, чем Е Ink По заявлению разработчиков, экраны NXTPAPER не мерцают во время работы и не излучают си
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink

рамма даст возможность «Компо» сделать условия покупки своего продукта более привлекательными для заказчиков.Технические особенностиДисплеи электронных ценников «Компо» изготавливаются по технологии «электронных чернил» (e-ink). На экран выводится информация о цене и других характеристиках товара, которая сама обновляется по мере внесения изменений в базу магазина. В процессе ознакомления с
12.10.2015 OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone

Российский разработчик смартфона с двумя экранами Yota Devices и китайская компания OED Technologies объявили о сотрудничестве. Партнерство предполагает разработку и поставку экранов на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone. По словам генерального директора компании Yota Devices Владислава Мартынова, растущий спрос на YotaPhone на международном рынке позволил компании за
03.03.2015 Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже

Компания PocketBook объявляет о начале продаж нового E Ink ридера, реагирующего на изменения условий освещения - PocketBook 630. В каждую модель своих устройств компания PocketBook внедряет новые интересные опции. Так, PocketBook 630 может сам пл
03.12.2014 Презентация YotaPhone 2: патриотизм и инновации

оизводителя. Во всяком случае, Владислав Мартынов, генеральный директор YotaDevices, подтвердил эту мысль. Действительно, на первом поколении российского смартфона с двумя экранами (один из которых — E-Ink, то есть, электронные чернила — экран, как у электронных книг/ридеров) компания просто обкатывала идею и собирала отзывы от тех, кого англоязычная аудитория называет early adopters — то е
02.12.2014 PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном

der является вторым поколением ранее анонсированного планшета. PocketBook CAD Reader получит гибкий E Ink Mobius экран с диагональю 13,3”. Толщина устройства составляет всего 6,5 мм, а в комбин
02.07.2014 В продажу поступил ридер PocketBook 650 с камерой 5 МП

ы PocketBook 650 также может считывать bar- и QR-коды. В ридере установлен дисплей нового поколения E Ink Carta с HD-разрешением, а светодиодная подсветка экрана позволит читать с комфортом вне
30.12.2013 Тест первого русского смартфона YotaPhone: почему напрягся Apple?

чному техническому решению — устройств с двумя экранами (цветным жидкокристаллическим и монохромным E-Ink) до этого не представлял никто. При этом дизайн смартфона с двумя экранами и программно
15.11.2013 Prestigio представил новый E Ink ридер

Prestigio пополнил линейку устройств для чтения, представив новую версию E Ink ридера - MultiReader Supreme. Устройство имеет сенсорный экран высокого разрешения и функцию подсветки. Как сообщают в Prestigio, ридер отличается четкостью изображения, технологией подсв
20.09.2013 Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует

на Android, Wi-Fi, и, соответственно, доступ в Интернет, установку приложений непосредственно из Google Play, перед нами именно электронная книга, «читалка», а не подобие планшета, укомплектованного E-Ink экраном. Во-первых, когда-нибудь E-Ink экраны станут настолько шустрыми, что смогут воспроизводить видео, но на данный момент «чернильные» экраны хороши для чтения, но для просмотр
02.09.2013 Prestigio выпустил компактный E-Ink ридер MultiReader 3664

дуктовая линейка электронных книг от компании Prestigio пополнилась новым устройством. На этот раз ставка была сделана на портативность и продолжительность автономной работы. MultiReader 3664 оснащен E-Ink экраном диагональю 6 дюймов. Простота управления легла в основу концепции комфортного чтения. Все навигационные кнопки расположены таким образом, чтобы владелец MultiReader 3664 не отвлек
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux

укридера PocketBook Color Lux  В букридере PocketBook Color Lux используется восьмидюймовый цветной E-Ink дисплей Triton второго поколения. Попытки создать устройства с цветными экранами Triton
03.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: светящийся E-Ink ридер Onyx Boox i62ML Aurora

Да, перед нами передовая продвинутая модель — сенсорный E-Ink дисплей поколения Pearl HD, исключительно контрастный белый экран разрешением 758х1024

05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует

С появлением на рынке букридеров с сенсорными E-Ink экранами (чувствительными к прикосновениям пальцем) вышел прямо какой-то анекдот. Диспл
28.03.2012 Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач

к, перед нами устройство размером 114,5 на 175 и толщиной 9,5 мм. Вес — 195 г. Сенсорный 6-дюймовый E-Ink экран, поддерживающий функцию «мультитач», и минимальное количество — четыре штуки — фи
17.01.2012 Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения

в данном случае нас интересует довольно-таки узкий (по сравнению с общим количеством выпускаемой под брендом Prology продукции) сегмент — устройства чтения электронных книг. А конкретно, букридеры с E-Ink экранами. Но и на этом рынке Prology не такие уж новички. В настоящее время на сайте Prology представлено 5 моделей букридеров с TFT-дисплеями и 7 — с E-Ink. И модели эти довольно

23.11.2011 Android на букридере: первый взгляд на Sony PRS-T1

тал Android, у остальных — свои разработки на Linux (но не о них сегодня речь). Теперь же можно ожидать, что в наступающем году мы увидим от каждого бренда как минимум по одному букридеру с Android + E-Ink. Почему? Sony PRS-T1 в различных цветовых версиях Во-первых, если появляется на твоем целевом рынке ниша, грех ее не разработать. Хороши ли, нужны ли читалки с TFT экранами, можно спорить
06.10.2011 E-Band представил в России беспроводную альтернативу оптоволокну

На российском рынке телекоммуникаций появился новый продукт E-link 1000, представленный американской компанией E-Band Communications, а также официальным дистрибьютором E-Band в России, компанией «Центр Социнтех». Основным назначением E-link 1000
05.10.2011 Компания «Видеосервис» анонсировала ридеры Perfeo с экранами E-Ink Pearl

Компания «Видеосервис», дистрибутор носителей информации, планшетных компьютеров и электронных книг, представила электронную книгу Perfeo PBB-608 с экраном E-Ink Pearl. Этот экран обеспечивает контраст на 50% лучше, чем у дисплеев Vizplex и гарантирует комфортное чтение. Ридер содержит русское меню, поддерживает толковые словари и словари иностран
03.08.2011 Обзор Explay HD.Book II: победа цветных ридеров над E-Ink?

зделятся в нашем понимании на два вида или два класса устройств. Упаковка привычная, но в то же время и обновленная  Представлению, что такое электронная книга, все-таки больше соответствуют ридеры с E-ink экранами. Сам дисплей выглядит почти как обычная бумага, время автономной работы достаточно длительное и обозримо тысячами перелистываний страниц (обновлений экрана), минимум дополнительн
08.07.2011 Обзор ридера Inch S6t: интернет-планшет с экраном E-Ink

, что он должен читать большинство форматов электронных книг, в этом разногласий нет. А тип экрана? E-Ink или LCD? Сенсорный или для управления устройством достаточно джойстика и пары дополните
21.06.2011 Onyx создала первую электронную книгу с 9,7-дюймовым экраном E-Ink Pearl

OX M91S Odysseus, открывающую новую «античную» серию электронных книг премиум-класса. Он является первым официально представленным в России устройством для чтения электронных книг, оснащенным экраном E-Ink Pearl с диагональю 9,7 дюйма, и первой в мире электронной книгой, контрастность экрана которой достигает соотношения 12:1. Для сравнения, все еще распространенные в настоящее время экраны
02.06.2011 Gmini показала следующую модель электронной книги с экраном E-Ink Pearl

Gmini представила на российском рынке электронную книгу MagicBook M61P с экраном E-Ink Pearl. Она сочетает основные достоинства популярной модели MagicBook M61 и преимущества
12.05.2011 В России появился электронный ридер с поддержкой технологии E-Ink Pearl

Компания Gmini выпустила в России устройство для чтения электронных книг на E-Ink Pearl - Gmini MagicBook M6P. Это модифицированный вариант Gmini MagicBook M6 с расширен
11.05.2011 МакЦентр показала специальную модель ридера ONYX BOOX A60 Pearl

рынок ограниченную партию электронных книг ONYX BOOX A60 Pearl. Модель обладает всеми функциями, имеющимися в предшествующей модели – ONYX BOOX A60, при этом она оснащена экраном последнего поколения E-Ink Pearl. С появлением новой модели снижены цены на модель ONYX BOOX A60 с экраном E-Ink Vizplex. Модель ONYX BOOX A60 Pearl является первым устройством для чтения электронных книг с

07.04.2011 Onyx показала второй ридер на базе E-Ink Pearl

ет второе устройство из «шекспировской» серии электронных книг – модель ONYX BOOX A61S Bianca. Отличительной особенностью моделей «шекспировской» серии является использование дисплея нового поколения E-Ink Pearl и производительного процессора для электронных книг с тактовой частотой 800 МГц, 2 Гб встроенной памяти и SD-слотом с поддержкой карт до 32 Гб позволяют носить с собой библиотеку пр
24.03.2011 Gmini разработала ридер с экраном E-Ink Pearl

Компания Gmini анонсировала первую модель ридера с экраном E-Ink Pearl. Начиная с февраля 2011 года, на ставшую уже популярной электронную книгу MagicBook M6 устанавливается новый экран E-Ink Pearl, а серийный номер новых устройств начинается с

02.03.2011 Ридер Onyx Boox стал первым российским устройством с экраном E-Ink Pearl

рибьютор продукции ONYX International на территории России, анонсировала новую серию электронных ридеров. Принципиальной особенностью моделей этой серии является использование экрана нового поколения E-Ink Pearl и высокопроизводительного процессора. Первое устройство новой серии – модель ONYX BOOX A61S Hamlet. Контрастность E-Ink Pearl на 50% больше, чем у экранов предыдущего поколен
18.01.2011 Военные ридеры и камуфляжи из электронных чернил

Изобретены военные ридеры и камуфляжи из электронных чернил. Разработчики из BAE Systems создали специальную систему, позволяющую выводить изображение на внешнюю сторону транспортных средств, изменяющую раскраску в зависимости от окру
11.11.2010 LG и E Ink показали свою разработку цветного дисплея для электронных ридеров

На выставке Flat Panel Display International в Японии компании LG и E Ink продемонстрировала две модели цветных экранов для устройств для чтения электронных книг. E Ink доработала собственную технологию показа монохромного изображения до уровня экрана с


Публикаций - 408, упоминаний - 557

E Ink Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ONYX International 123 73
Apple Inc 11369 52
Sony 6494 48
МакЦентр - MacCentre 139 45
PocketBook International 89 43
Yota Devices - YD 100 43
Samsung Electronics 9828 38
Yota - Скартел - WiMAX Holding 899 38
Qualcomm Technologies 1731 27
LG Electronics 3554 26
Google LLC 11118 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2877 24
Amazon Inc - Amazon.com 2835 23
Philips 2056 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 20
Microsoft Corporation 23742 19
Plastic Logic 35 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1353 16
Intel Corporation 11741 15
HTC Corporation 1494 15
Wacom 141 14
Lenovo Group 2197 12
PalmStore 13 12
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 18 12
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2437 12
Fly - Explay - Эксплей 241 12
Huawei 3580 11
Prology 71 10
Lenovo Motorola 3506 10
Fujitsu 2048 9
ZTE Corporation 729 9
РТИ Микрон - Micron 1281 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1976 9
Telconet 31 9
Wexler 60 9
Seiko Epson Corporation 890 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 8
Yandex - Яндекс 5959 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6705 50
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6312 11
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 142 10
Asahi Glass 43 10
Евросеть 1402 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 696 7
Лента - Сеть розничной торговли 1781 6
Связной ГК 1351 6
Kickstarter 124 6
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 35 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 3
Telconet Capital 28 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 3
Barnes & Noble 130 3
Oak Investment Partners 12 3
Россети Ленэнерго 2389 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6093 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 164 2
Геометрия НПО 130 2
Garsdale Services 38 2
Белый Ветер 354 2
BMW Group 414 2
BAE Systems 169 2
Beko 66 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
Carl Zeiss AG 299 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 961 2
McDonald’s - Макдоналдс 194 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 24 2
KGI Securities 50 2
GM - General Motors 448 1
Резонанс НПП 348 1
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Жемчужина - Санаторий 45 1
QinetiQ Group 58 1
LEGO 227 1
Ducati 12 1
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 10
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