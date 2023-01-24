Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm лнены в разных корпусах, но имеют схожие технические характеристики. Обе модели оборудованы экраном E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением, имеют встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth,

Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер ении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и сенсорным управлением, мощный 8-ядерный процессор с 4 ГБ оп

Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе рсия операционной системы Android 11. Как и предыдущая модель серии, ридер имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus с сенсорным управлением и регулируемой подсветкой. Встроенные модули Wi-Fi и

5 будущих технологий цветной электронной бумаги удования и более дорогих производственных процессов, а также потребляет немного больше энергии, чем E Ink Carta.2. DES (Display Electronic Slurry) Технология DES компании Good Display очень пох

Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет? ил. Технология не нова — ее основы были разработаны еще в 1970-х годах, а главной сферой применения E-ink остаются электронные книги. Автопром заинтересовался электронной бумагой впервые. Прото

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4 Второе поколение электронной бумаги E-Ink Carta — E-Ink Carta Plus — обещает максимальную приближенность изображения к тип

Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе яет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx boox Nova Air. Модель имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus с подсветкой и двойным сенсорным управлением, 8-ядерный процессор и 3 ГБ опе

Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе ведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка Onyx Boox Faust 4 получила новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пикселей такого дисплея составляет 300 ppi, что соответствует кач

Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE те над собственной электронной книгой с 10-дюймовым черно-белым экраном на базе электронных чернил (E Ink). Устройство получило название PineNote, работает под управлением операционной системы

Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена зработчиками как более продвинутое решение на фоне ЖК-экранов и панелей на базе электронных чернил (E-Ink). Первым гаджетом с экраном NXTPAPER стал планшетный компьютер с идентичным названием –

Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink 020 г., как сообщал CNews, лицензия была передана американскому стартапу OnwardMobility. Лучше, чем Е Ink По заявлению разработчиков, экраны NXTPAPER не мерцают во время работы и не излучают си

Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink рамма даст возможность «Компо» сделать условия покупки своего продукта более привлекательными для заказчиков.Технические особенностиДисплеи электронных ценников «Компо» изготавливаются по технологии «электронных чернил» (e-ink). На экран выводится информация о цене и других характеристиках товара, которая сама обновляется по мере внесения изменений в базу магазина. В процессе ознакомления с

OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone Российский разработчик смартфона с двумя экранами Yota Devices и китайская компания OED Technologies объявили о сотрудничестве. Партнерство предполагает разработку и поставку экранов на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone. По словам генерального директора компании Yota Devices Владислава Мартынова, растущий спрос на YotaPhone на международном рынке позволил компании за

Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже Компания PocketBook объявляет о начале продаж нового E Ink ридера, реагирующего на изменения условий освещения - PocketBook 630. В каждую модель своих устройств компания PocketBook внедряет новые интересные опции. Так, PocketBook 630 может сам пл

Презентация YotaPhone 2: патриотизм и инновации оизводителя. Во всяком случае, Владислав Мартынов, генеральный директор YotaDevices, подтвердил эту мысль. Действительно, на первом поколении российского смартфона с двумя экранами (один из которых — E-Ink, то есть, электронные чернила — экран, как у электронных книг/ридеров) компания просто обкатывала идею и собирала отзывы от тех, кого англоязычная аудитория называет early adopters — то е

PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном der является вторым поколением ранее анонсированного планшета. PocketBook CAD Reader получит гибкий E Ink Mobius экран с диагональю 13,3”. Толщина устройства составляет всего 6,5 мм, а в комбин

В продажу поступил ридер PocketBook 650 с камерой 5 МП ы PocketBook 650 также может считывать bar- и QR-коды. В ридере установлен дисплей нового поколения E Ink Carta с HD-разрешением, а светодиодная подсветка экрана позволит читать с комфортом вне

Тест первого русского смартфона YotaPhone: почему напрягся Apple? чному техническому решению — устройств с двумя экранами (цветным жидкокристаллическим и монохромным E-Ink) до этого не представлял никто. При этом дизайн смартфона с двумя экранами и программно

Prestigio представил новый E Ink ридер Prestigio пополнил линейку устройств для чтения, представив новую версию E Ink ридера - MultiReader Supreme. Устройство имеет сенсорный экран высокого разрешения и функцию подсветки. Как сообщают в Prestigio, ридер отличается четкостью изображения, технологией подсв

Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует на Android, Wi-Fi, и, соответственно, доступ в Интернет, установку приложений непосредственно из Google Play, перед нами именно электронная книга, «читалка», а не подобие планшета, укомплектованного E-Ink экраном. Во-первых, когда-нибудь E-Ink экраны станут настолько шустрыми, что смогут воспроизводить видео, но на данный момент «чернильные» экраны хороши для чтения, но для просмотр

Prestigio выпустил компактный E-Ink ридер MultiReader 3664 дуктовая линейка электронных книг от компании Prestigio пополнилась новым устройством. На этот раз ставка была сделана на портативность и продолжительность автономной работы. MultiReader 3664 оснащен E-Ink экраном диагональю 6 дюймов. Простота управления легла в основу концепции комфортного чтения. Все навигационные кнопки расположены таким образом, чтобы владелец MultiReader 3664 не отвлек

ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux укридера PocketBook Color Lux В букридере PocketBook Color Lux используется восьмидюймовый цветной E-Ink дисплей Triton второго поколения. Попытки создать устройства с цветными экранами Triton

ZOOM.CNews рекомендует: светящийся E-Ink ридер Onyx Boox i62ML Aurora Да, перед нами передовая продвинутая модель — сенсорный E-Ink дисплей поколения Pearl HD, исключительно контрастный белый экран разрешением 758х1024

Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует С появлением на рынке букридеров с сенсорными E-Ink экранами (чувствительными к прикосновениям пальцем) вышел прямо какой-то анекдот. Диспл

Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач к, перед нами устройство размером 114,5 на 175 и толщиной 9,5 мм. Вес — 195 г. Сенсорный 6-дюймовый E-Ink экран, поддерживающий функцию «мультитач», и минимальное количество — четыре штуки — фи

Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения в данном случае нас интересует довольно-таки узкий (по сравнению с общим количеством выпускаемой под брендом Prology продукции) сегмент — устройства чтения электронных книг. А конкретно, букридеры с E-Ink экранами. Но и на этом рынке Prology не такие уж новички. В настоящее время на сайте Prology представлено 5 моделей букридеров с TFT-дисплеями и 7 — с E-Ink. И модели эти довольно

Android на букридере: первый взгляд на Sony PRS-T1 тал Android, у остальных — свои разработки на Linux (но не о них сегодня речь). Теперь же можно ожидать, что в наступающем году мы увидим от каждого бренда как минимум по одному букридеру с Android + E-Ink. Почему? Sony PRS-T1 в различных цветовых версиях Во-первых, если появляется на твоем целевом рынке ниша, грех ее не разработать. Хороши ли, нужны ли читалки с TFT экранами, можно спорить

E-Band представил в России беспроводную альтернативу оптоволокну На российском рынке телекоммуникаций появился новый продукт E-link 1000, представленный американской компанией E-Band Communications, а также официальным дистрибьютором E-Band в России, компанией «Центр Социнтех». Основным назначением E-link 1000

Компания «Видеосервис» анонсировала ридеры Perfeo с экранами E-Ink Pearl Компания «Видеосервис», дистрибутор носителей информации, планшетных компьютеров и электронных книг, представила электронную книгу Perfeo PBB-608 с экраном E-Ink Pearl. Этот экран обеспечивает контраст на 50% лучше, чем у дисплеев Vizplex и гарантирует комфортное чтение. Ридер содержит русское меню, поддерживает толковые словари и словари иностран

Обзор Explay HD.Book II: победа цветных ридеров над E-Ink? зделятся в нашем понимании на два вида или два класса устройств. Упаковка привычная, но в то же время и обновленная Представлению, что такое электронная книга, все-таки больше соответствуют ридеры с E-ink экранами. Сам дисплей выглядит почти как обычная бумага, время автономной работы достаточно длительное и обозримо тысячами перелистываний страниц (обновлений экрана), минимум дополнительн

Обзор ридера Inch S6t: интернет-планшет с экраном E-Ink , что он должен читать большинство форматов электронных книг, в этом разногласий нет. А тип экрана? E-Ink или LCD? Сенсорный или для управления устройством достаточно джойстика и пары дополните

Onyx создала первую электронную книгу с 9,7-дюймовым экраном E-Ink Pearl OX M91S Odysseus, открывающую новую «античную» серию электронных книг премиум-класса. Он является первым официально представленным в России устройством для чтения электронных книг, оснащенным экраном E-Ink Pearl с диагональю 9,7 дюйма, и первой в мире электронной книгой, контрастность экрана которой достигает соотношения 12:1. Для сравнения, все еще распространенные в настоящее время экраны

Gmini показала следующую модель электронной книги с экраном E-Ink Pearl Gmini представила на российском рынке электронную книгу MagicBook M61P с экраном E-Ink Pearl. Она сочетает основные достоинства популярной модели MagicBook M61 и преимущества

В России появился электронный ридер с поддержкой технологии E-Ink Pearl Компания Gmini выпустила в России устройство для чтения электронных книг на E-Ink Pearl - Gmini MagicBook M6P. Это модифицированный вариант Gmini MagicBook M6 с расширен

МакЦентр показала специальную модель ридера ONYX BOOX A60 Pearl рынок ограниченную партию электронных книг ONYX BOOX A60 Pearl. Модель обладает всеми функциями, имеющимися в предшествующей модели – ONYX BOOX A60, при этом она оснащена экраном последнего поколения E-Ink Pearl. С появлением новой модели снижены цены на модель ONYX BOOX A60 с экраном E-Ink Vizplex. Модель ONYX BOOX A60 Pearl является первым устройством для чтения электронных книг с

Onyx показала второй ридер на базе E-Ink Pearl ет второе устройство из «шекспировской» серии электронных книг – модель ONYX BOOX A61S Bianca. Отличительной особенностью моделей «шекспировской» серии является использование дисплея нового поколения E-Ink Pearl и производительного процессора для электронных книг с тактовой частотой 800 МГц, 2 Гб встроенной памяти и SD-слотом с поддержкой карт до 32 Гб позволяют носить с собой библиотеку пр

Gmini разработала ридер с экраном E-Ink Pearl Компания Gmini анонсировала первую модель ридера с экраном E-Ink Pearl. Начиная с февраля 2011 года, на ставшую уже популярной электронную книгу MagicBook M6 устанавливается новый экран E-Ink Pearl, а серийный номер новых устройств начинается с

Ридер Onyx Boox стал первым российским устройством с экраном E-Ink Pearl рибьютор продукции ONYX International на территории России, анонсировала новую серию электронных ридеров. Принципиальной особенностью моделей этой серии является использование экрана нового поколения E-Ink Pearl и высокопроизводительного процессора. Первое устройство новой серии – модель ONYX BOOX A61S Hamlet. Контрастность E-Ink Pearl на 50% больше, чем у экранов предыдущего поколен

Военные ридеры и камуфляжи из электронных чернил Изобретены военные ридеры и камуфляжи из электронных чернил. Разработчики из BAE Systems создали специальную систему, позволяющую выводить изображение на внешнюю сторону транспортных средств, изменяющую раскраску в зависимости от окру