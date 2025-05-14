Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего Технические характеристики Модель Digma A8 Экран 7,8 дюйма, 1404 х 1873 точек, E-Ink Carta, сенсорный, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей в то время как его конкурент Kaleido — фактически пластиковый фильтр поверх привычного монохромного E-Ink. Здесь также используется адаптированная под электронные книги технология Advanced Colo

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» лен дисплей, выполненный по технологии E-Ink Kaleido 3. Это комбинация привычной черно-белой пленки E-Ink Carta, как в классических «читалках», дополненная массивом цветных фильтров (Color Filt

Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном люзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерцающей подсветкой MOON Light 2. Сенсорный экран позволяет управлять устройством как пальцами, так и индукционным стилусом. Высокая производительность обеспечивается за сч

Мир переходит на новый тип гаджетов с экраном, безопасным для глаз и качеством не хуже, чем на планшетах. Число устройств растет стремительно ого дороже планшета Bigme – около $695 (63,7 тыс. руб.) в Китае. Paperlike Color основан на матрице E Ink Kaleido третьего поколения, способной отображать 4096 цветов, и в данной модели ее диаг

Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос ременных Android-приложений. Главное – чтобы их интерфейс был пригоден для использования на экранах E-Ink. Дисплей в Minimal Phone сенсорный и емкостной – как в современных смартфонах. Еще одна

YotaPhone восстает из мертвых? Создан уникальный смартфон с двумя экранами и изменчивым дизайном. Видео. Опрос п смартфона, дизайн которого можно менять «на лету». Его тыльная сторона оснащена экраном на основе электронных чернил, и он, к тому же, цветной, за счет чего на него можно выводить различные и

Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page i C продолжает серию цветных ридеров с экраном 7,8 дюйма, получив при этом дисплей нового поколения E Ink Kaleido 3, увеличенный объем оперативной и встроенной памяти, аккумулятор повышенной ем

5 будущих технологий цветной электронной бумаги удования и более дорогих производственных процессов, а также потребляет немного больше энергии, чем E Ink Carta.2. DES (Display Electronic Slurry) Технология DES компании Good Display очень пох

Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет? ил. Технология не нова — ее основы были разработаны еще в 1970-х годах, а главной сферой применения E-ink остаются электронные книги. Автопром заинтересовался электронной бумагой впервые. Прото

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4 Второе поколение электронной бумаги E-Ink Carta — E-Ink Carta Plus — обещает максимальную приближенность изображения к тип

Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE те над собственной электронной книгой с 10-дюймовым черно-белым экраном на базе электронных чернил (E Ink). Устройство получило название PineNote, работает под управлением операционной системы

Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена зработчиками как более продвинутое решение на фоне ЖК-экранов и панелей на базе электронных чернил (E-Ink). Первым гаджетом с экраном NXTPAPER стал планшетный компьютер с идентичным названием –

Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink 020 г., как сообщал CNews, лицензия была передана американскому стартапу OnwardMobility. Лучше, чем Е Ink По заявлению разработчиков, экраны NXTPAPER не мерцают во время работы и не излучают си

Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена чтения Компания Xiaomi разработала свою первую электронную книгу с подсветкой и сенсорным дисплеем Е Ink из сверхбюджетного сегмента. Как и ее смартфоны, ридер хоть и стоит сравнительно дешево

Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink особенностиДисплеи электронных ценников «Компо» изготавливаются по технологии «электронных чернил» (e-ink). На экран выводится информация о цене и других характеристиках товара, которая сама об

Читай вместе с Цезарем Букридеры с экраном на электронных чернилах E Ink Carta могут стоить недорого – доказывает компания ONYX International, выпуская модель O

OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone Российский разработчик смартфона с двумя экранами Yota Devices и китайская компания OED Technologies объявили о сотрудничестве. Партнерство предполагает разработку и поставку экранов на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone. По словам генерального директора компании Yota Devices Владислава Мартынова, растущий спрос на YotaPhone на международном рынке позволил компании за

Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже Компания PocketBook объявляет о начале продаж нового E Ink ридера, реагирующего на изменения условий освещения - PocketBook 630. В каждую модель с

Презентация YotaPhone 2: патриотизм и инновации мысль. Действительно, на первом поколении российского смартфона с двумя экранами (один из которых — E-Ink, то есть, электронные чернила — экран, как у электронных книг/ридеров) компания просто

PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном der является вторым поколением ранее анонсированного планшета. PocketBook CAD Reader получит гибкий E Ink Mobius экран с диагональю 13,3”. Толщина устройства составляет всего 6,5 мм, а в комбин

Тест первого русского смартфона YotaPhone: почему напрягся Apple? чному техническому решению — устройств с двумя экранами (цветным жидкокристаллическим и монохромным E-Ink) до этого не представлял никто. При этом дизайн смартфона с двумя экранами и программно

E Ink Fina расширяет границы дисплеев Компания PocketBook представила профессиональный букридер PocketBook CAD Reader, первым в мире использующий электронную бумагу нового поколения E Ink Fina. Бумага E-Ink Fina позволяет вдвое уменьшить толщину и массу экрана, открывая дорогу для создания достаточно больших по площади дисплея, но лёгких

Prestigio представил новый E Ink ридер Prestigio пополнил линейку устройств для чтения, представив новую версию E Ink ридера - MultiReader Supreme. Устройство имеет сенсорный экран высокого разрешения и функцию подсветки. Как сообщают в Prestigio, ридер отличается четкостью изображения, технологией подсв

Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует на Android, Wi-Fi, и, соответственно, доступ в Интернет, установку приложений непосредственно из Google Play, перед нами именно электронная книга, «читалка», а не подобие планшета, укомплектованного E-Ink экраном. Во-первых, когда-нибудь E-Ink экраны станут настолько шустрыми, что смогут воспроизводить видео, но на данный момент «чернильные» экраны хороши для чтения, но для просмотр

Prestigio выпустил компактный E-Ink ридер MultiReader 3664 дуктовая линейка электронных книг от компании Prestigio пополнилась новым устройством. На этот раз ставка была сделана на портативность и продолжительность автономной работы. MultiReader 3664 оснащен E-Ink экраном диагональю 6 дюймов. Простота управления легла в основу концепции комфортного чтения. Все навигационные кнопки расположены таким образом, чтобы владелец MultiReader 3664 не отвлек

ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux укридера PocketBook Color Lux В букридере PocketBook Color Lux используется восьмидюймовый цветной E-Ink дисплей Triton второго поколения. Попытки создать устройства с цветными экранами Triton

ZOOM.CNews рекомендует: светящийся E-Ink ридер Onyx Boox i62ML Aurora Да, перед нами передовая продвинутая модель — сенсорный E-Ink дисплей поколения Pearl HD, исключительно контрастный белый экран разрешением 758х1024

Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует С появлением на рынке букридеров с сенсорными E-Ink экранами (чувствительными к прикосновениям пальцем) вышел прямо какой-то анекдот. Диспл

Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач к, перед нами устройство размером 114,5 на 175 и толщиной 9,5 мм. Вес — 195 г. Сенсорный 6-дюймовый E-Ink экран, поддерживающий функцию «мультитач», и минимальное количество — четыре штуки — фи

Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения д брендом Prology продукции) сегмент — устройства чтения электронных книг. А конкретно, букридеры с E-Ink экранами. Но и на этом рынке Prology не такие уж новички. В настоящее время на сайте Pr

Android на букридере: первый взгляд на Sony PRS-T1 тал Android, у остальных — свои разработки на Linux (но не о них сегодня речь). Теперь же можно ожидать, что в наступающем году мы увидим от каждого бренда как минимум по одному букридеру с Android + E-Ink. Почему? Sony PRS-T1 в различных цветовых версиях Во-первых, если появляется на твоем целевом рынке ниша, грех ее не разработать. Хороши ли, нужны ли читалки с TFT экранами, можно спорить

E-Band представил в России беспроводную альтернативу оптоволокну На российском рынке телекоммуникаций появился новый продукт E-link 1000, представленный американской компанией E-Band Communications, а также официальным дистрибьютором E-Band в России, компанией «Центр Социнтех». Основным назначением E-link 1000

Компания «Видеосервис» анонсировала ридеры Perfeo с экранами E-Ink Pearl , планшетных компьютеров и электронных книг, представила электронную книгу Perfeo PBB-608 с экраном E-Ink Pearl. Этот экран обеспечивает контраст на 50% лучше, чем у дисплеев Vizplex и гарантир

Digma выпустила новую электронную книгу e601hd с экраном E-Ink Pearl HD нной книги Digma e601, имеющая основное отличие от предыдущей модели – это высококачественный экран E-Ink Pearl HD, который имеет разрешение 1024 х 768 точек. Пользователи могут работать с книг

Обзор Explay HD.Book II: победа цветных ридеров над E-Ink? зделятся в нашем понимании на два вида или два класса устройств. Упаковка привычная, но в то же время и обновленная Представлению, что такое электронная книга, все-таки больше соответствуют ридеры с E-ink экранами. Сам дисплей выглядит почти как обычная бумага, время автономной работы достаточно длительное и обозримо тысячами перелистываний страниц (обновлений экрана), минимум дополнительн

Обзор ридера Inch S6t: интернет-планшет с экраном E-Ink , что он должен читать большинство форматов электронных книг, в этом разногласий нет. А тип экрана? E-Ink или LCD? Сенсорный или для управления устройством достаточно джойстика и пары дополните

Видео на электронной бумаге На прототипе электронной бумаге от AUO показывается видеоизображение на скорости до 6 кадров в секунду.

Onyx создала первую электронную книгу с 9,7-дюймовым экраном E-Ink Pearl рвым официально представленным в России устройством для чтения электронных книг, оснащенным экраном E-Ink Pearl с диагональю 9,7 дюйма, и первой в мире электронной книгой, контрастность экрана