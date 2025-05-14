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E Ink Corporation E Ink (electronic ink) E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido "электронные чернила" Electronic Paper Display, EDP электронная бумага

E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido -

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14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Технические характеристики Модель Digma A8 Экран 7,8 дюйма, 1404 х 1873 точек, E-Ink Carta, сенсорный, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3

27.04.2025 Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

в то время как его конкурент Kaleido — фактически пластиковый фильтр поверх привычного монохромного E-Ink. Здесь также используется адаптированная под электронные книги технология Advanced Colo
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

лен дисплей, выполненный по технологии E-Ink Kaleido 3. Это комбинация привычной черно-белой пленки E-Ink Carta, как в классических «читалках», дополненная массивом цветных фильтров (Color Filt
28.10.2024 Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном

люзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерцающей подсветкой MOON Light 2. Сенсорный экран позволяет управлять устройством как пальцами, так и индукционным стилусом. Высокая производительность обеспечивается за сч
14.03.2024 Мир переходит на новый тип гаджетов с экраном, безопасным для глаз и качеством не хуже, чем на планшетах. Число устройств растет стремительно

ого дороже планшета Bigme – около $695 (63,7 тыс. руб.) в Китае. Paperlike Color основан на матрице E Ink Kaleido третьего поколения, способной отображать 4096 цветов, и в данной модели ее диаг
25.01.2024 Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос

ременных Android-приложений. Главное – чтобы их интерфейс был пригоден для использования на экранах E-Ink. Дисплей в Minimal Phone сенсорный и емкостной – как в современных смартфонах. Еще одна
11.01.2024 YotaPhone восстает из мертвых? Создан уникальный смартфон с двумя экранами и изменчивым дизайном. Видео. Опрос

п смартфона, дизайн которого можно менять «на лету». Его тыльная сторона оснащена экраном на основе электронных чернил, и он, к тому же, цветной, за счет чего на него можно выводить различные и
30.06.2023 Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page

i C продолжает серию цветных ридеров с экраном 7,8 дюйма, получив при этом дисплей нового поколения E Ink Kaleido 3, увеличенный объем оперативной и встроенной памяти, аккумулятор повышенной ем
26.03.2022 5 будущих технологий цветной электронной бумаги

удования и более дорогих производственных процессов, а также потребляет немного больше энергии, чем E Ink Carta.2. DES (Display Electronic Slurry) Технология DES компании Good Display очень пох
11.01.2022 Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет?

ил. Технология не нова — ее основы были разработаны еще в 1970-х годах, а главной сферой применения E-ink остаются электронные книги. Автопром заинтересовался электронной бумагой впервые. Прото
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Второе поколение электронной бумаги E-Ink Carta — E-Ink Carta Plus — обещает максимальную приближенность изображения к тип
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE

те над собственной электронной книгой с 10-дюймовым черно-белым экраном на базе электронных чернил (E Ink). Устройство получило название PineNote, работает под управлением операционной системы

12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена

зработчиками как более продвинутое решение на фоне ЖК-экранов и панелей на базе электронных чернил (E-Ink). Первым гаджетом с экраном NXTPAPER стал планшетный компьютер с идентичным названием –
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink

020 г., как сообщал CNews, лицензия была передана американскому стартапу OnwardMobility. Лучше, чем Е Ink По заявлению разработчиков, экраны NXTPAPER не мерцают во время работы и не излучают си
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена

чтения Компания Xiaomi разработала свою первую электронную книгу с подсветкой и сенсорным дисплеем Е Ink из сверхбюджетного сегмента. Как и ее смартфоны, ридер хоть и стоит сравнительно дешево
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink

особенностиДисплеи электронных ценников «Компо» изготавливаются по технологии «электронных чернил» (e-ink). На экран выводится информация о цене и других характеристиках товара, которая сама об
28.10.2016 Читай вместе с Цезарем

Букридеры с экраном на электронных чернилах E Ink Carta могут стоить недорого – доказывает компания ONYX International, выпуская модель O
12.10.2015 OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone

Российский разработчик смартфона с двумя экранами Yota Devices и китайская компания OED Technologies объявили о сотрудничестве. Партнерство предполагает разработку и поставку экранов на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone. По словам генерального директора компании Yota Devices Владислава Мартынова, растущий спрос на YotaPhone на международном рынке позволил компании за
03.03.2015 Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже

Компания PocketBook объявляет о начале продаж нового E Ink ридера, реагирующего на изменения условий освещения - PocketBook 630. В каждую модель с
03.12.2014 Презентация YotaPhone 2: патриотизм и инновации

мысль. Действительно, на первом поколении российского смартфона с двумя экранами (один из которых — E-Ink, то есть, электронные чернила — экран, как у электронных книг/ридеров) компания просто

02.12.2014 PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном

der является вторым поколением ранее анонсированного планшета. PocketBook CAD Reader получит гибкий E Ink Mobius экран с диагональю 13,3”. Толщина устройства составляет всего 6,5 мм, а в комбин
30.12.2013 Тест первого русского смартфона YotaPhone: почему напрягся Apple?

чному техническому решению — устройств с двумя экранами (цветным жидкокристаллическим и монохромным E-Ink) до этого не представлял никто. При этом дизайн смартфона с двумя экранами и программно
03.12.2013 E Ink Fina расширяет границы дисплеев

Компания PocketBook представила профессиональный букридер PocketBook CAD Reader, первым в мире использующий электронную бумагу нового поколения E Ink Fina. Бумага E-Ink Fina позволяет вдвое уменьшить толщину и массу экрана, открывая дорогу для создания достаточно больших по площади дисплея, но лёгких
15.11.2013 Prestigio представил новый E Ink ридер

Prestigio пополнил линейку устройств для чтения, представив новую версию E Ink ридера - MultiReader Supreme. Устройство имеет сенсорный экран высокого разрешения и функцию подсветки. Как сообщают в Prestigio, ридер отличается четкостью изображения, технологией подсв
20.09.2013 Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует

на Android, Wi-Fi, и, соответственно, доступ в Интернет, установку приложений непосредственно из Google Play, перед нами именно электронная книга, «читалка», а не подобие планшета, укомплектованного E-Ink экраном. Во-первых, когда-нибудь E-Ink экраны станут настолько шустрыми, что смогут воспроизводить видео, но на данный момент «чернильные» экраны хороши для чтения, но для просмотр
02.09.2013 Prestigio выпустил компактный E-Ink ридер MultiReader 3664

дуктовая линейка электронных книг от компании Prestigio пополнилась новым устройством. На этот раз ставка была сделана на портативность и продолжительность автономной работы. MultiReader 3664 оснащен E-Ink экраном диагональю 6 дюймов. Простота управления легла в основу концепции комфортного чтения. Все навигационные кнопки расположены таким образом, чтобы владелец MultiReader 3664 не отвлек
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux

укридера PocketBook Color Lux  В букридере PocketBook Color Lux используется восьмидюймовый цветной E-Ink дисплей Triton второго поколения. Попытки создать устройства с цветными экранами Triton
03.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: светящийся E-Ink ридер Onyx Boox i62ML Aurora

Да, перед нами передовая продвинутая модель — сенсорный E-Ink дисплей поколения Pearl HD, исключительно контрастный белый экран разрешением 758х1024

05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует

С появлением на рынке букридеров с сенсорными E-Ink экранами (чувствительными к прикосновениям пальцем) вышел прямо какой-то анекдот. Диспл
28.03.2012 Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач

к, перед нами устройство размером 114,5 на 175 и толщиной 9,5 мм. Вес — 195 г. Сенсорный 6-дюймовый E-Ink экран, поддерживающий функцию «мультитач», и минимальное количество — четыре штуки — фи
17.01.2012 Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения

д брендом Prology продукции) сегмент — устройства чтения электронных книг. А конкретно, букридеры с E-Ink экранами. Но и на этом рынке Prology не такие уж новички. В настоящее время на сайте Pr
23.11.2011 Android на букридере: первый взгляд на Sony PRS-T1

тал Android, у остальных — свои разработки на Linux (но не о них сегодня речь). Теперь же можно ожидать, что в наступающем году мы увидим от каждого бренда как минимум по одному букридеру с Android + E-Ink. Почему? Sony PRS-T1 в различных цветовых версиях Во-первых, если появляется на твоем целевом рынке ниша, грех ее не разработать. Хороши ли, нужны ли читалки с TFT экранами, можно спорить
06.10.2011 E-Band представил в России беспроводную альтернативу оптоволокну

На российском рынке телекоммуникаций появился новый продукт E-link 1000, представленный американской компанией E-Band Communications, а также официальным дистрибьютором E-Band в России, компанией «Центр Социнтех». Основным назначением E-link 1000
05.10.2011 Компания «Видеосервис» анонсировала ридеры Perfeo с экранами E-Ink Pearl

, планшетных компьютеров и электронных книг, представила электронную книгу Perfeo PBB-608 с экраном E-Ink Pearl. Этот экран обеспечивает контраст на 50% лучше, чем у дисплеев Vizplex и гарантир
16.09.2011 Digma выпустила новую электронную книгу e601hd с экраном E-Ink Pearl HD

нной книги Digma e601, имеющая основное отличие от предыдущей модели – это высококачественный экран E-Ink Pearl HD, который имеет разрешение 1024 х 768 точек. Пользователи могут работать с книг
03.08.2011 Обзор Explay HD.Book II: победа цветных ридеров над E-Ink?

зделятся в нашем понимании на два вида или два класса устройств. Упаковка привычная, но в то же время и обновленная  Представлению, что такое электронная книга, все-таки больше соответствуют ридеры с E-ink экранами. Сам дисплей выглядит почти как обычная бумага, время автономной работы достаточно длительное и обозримо тысячами перелистываний страниц (обновлений экрана), минимум дополнительн
08.07.2011 Обзор ридера Inch S6t: интернет-планшет с экраном E-Ink

, что он должен читать большинство форматов электронных книг, в этом разногласий нет. А тип экрана? E-Ink или LCD? Сенсорный или для управления устройством достаточно джойстика и пары дополните
21.06.2011 Видео на электронной бумаге

На прототипе электронной бумаге от AUO показывается видеоизображение на скорости до 6 кадров в секунду.

21.06.2011 Onyx создала первую электронную книгу с 9,7-дюймовым экраном E-Ink Pearl

рвым официально представленным в России устройством для чтения электронных книг, оснащенным экраном E-Ink Pearl с диагональю 9,7 дюйма, и первой в мире электронной книгой, контрастность экрана

02.06.2011 Gmini показала следующую модель электронной книги с экраном E-Ink Pearl

Gmini представила на российском рынке электронную книгу MagicBook M61P с экраном E-Ink Pearl. Она сочетает основные достоинства популярной модели MagicBook M61 и преимущества

Публикаций - 545, упоминаний - 901

E Ink Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 158 113
МакЦентр - MacCentre 171 78
Apple Inc 13154 68
Sony 6739 60
PocketBook International 98 53
Samsung Electronics 11064 51
Yota Devices - YD 103 48
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 41
Google LLC 12688 38
LG Electronics 3735 33
Amazon Inc - Amazon.com 3277 32
Qualcomm Technologies 1974 30
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
Microsoft Corporation 25775 26
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 25
Philips 2099 23
Huawei 4676 19
Lenovo Group 2446 18
Intel Corporation 12811 18
HTC Corporation 1512 18
Digma 251 16
Wacom 143 16
Xiaomi - Сяоми 2231 16
PalmStore 16 15
Fly - Explay - Эксплей 243 13
Acer Group - Acer Inc 2776 13
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 19 13
Prology 72 12
Lenovo Motorola 3566 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
ZTE Corporation 800 11
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 11
Fujitsu 2105 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 11
Nvidia Corp 4002 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 10
Dropbox 527 10
Telconet 35 10
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Barnes & Noble 171 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 10
Евросеть 1421 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Связной ГК 1401 6
BMW Group 482 6
Kickstarter 136 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 4
Oak Investment Partners 13 4
LEGO 260 3
Telconet Capital 28 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Marco Polo Hotel 7 2
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Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
Lockheed Martin 777 2
Garsdale Services 39 2
Композит 99 2
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Белый Кит ГК 5 2
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