Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc сообщила о расширении продуктовой линейки сразу двумя новинками - моделями Onyx Boox Page и Onyx Boox Tab Mini C. Оба ридера отличаются увеличенным размером экранов и имеют современную аппаратную платформу. Модель Tab Mini C продолжает серию цветных ридеров с экраном 7,8 дюйма, получив при этом дисплей нового поколения E Ink Kaleido 3, увеличенный объем оперативной и встроенной памяти, аккумулятор повышенной емкости и графический процессор Boox Super Refresh. Onyx Boox Page пополнила серию 7-дюймовых ридеров, имея более мощный процессор и увеличенный объем оперативной памяти в сравнении с предыдущими моделями. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Tab Mini C оснащена новейшим 7,8-дюймовым цветным дисплеем E Ink Kaleido 3. Оптимизация структуры экрана позволила увеличить насыщенность цветов на 30% по сравнению с предыдущим поколением. В экране E Ink Kaleido 3 используется технология E Ink Print Color ePaper, в которой массив цветных фильтров дополняет основу E Ink Carta 1200, позволяя выводить полноцветные изображения. Такой дисплей способен демонстрировать до 4096 цветов, а за счет увеличенной диагонали на нем отображается на 68% больше информации, чем на стандартных 6-дюймовых ридерах. В сочетании с двойным сенсорным управлением это создает максимальный комфорт не только при чтении книг и комиксов, но и при работе с техническими документами в формате PDF. Модель имеет подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, позволяющую пользоваться устройством в условиях плохого освещения и даже в темноте. Onyx Boox Tab Mini С базируется на мощной аппаратной платформе, включающей 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Модель базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения, включая популярные сервисы для чтения и магазины электронных книг. Ридер имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и поддерживает Bluetooth версии 5.0, обеспечивающий возможность подключения к книге внешних устройств. Модель выполнена в тонком металлическом корпусе, а ее экран закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Аккумулятор повышенной емкости 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Ридер имеет разъем USB Type-C, поддерживающий функцию OTG. Модель доступна для предварительного заказа по цене 52 990 руб.

Модель Onyx Boox Page продолжает ставшую популярной серию 7-дюймовых ридеров, сочетающую увеличенный экран и компактные размеры. Книга имеет тонкий легкий корпус, в заднюю крышку которого встроены магниты, позволяющие использовать фирменный чехол. Защитное стекло Onyx Glass, расположенное поверх экрана, предохраняет его от царапин и других повреждений. Встроенная система подсветки имеет регулировку цветовой температуры. Экран Onyx Boox Page с диагональю 7 дюймов, отображает на 30% больше информации, чем аналогичные 6-дюймовые дисплеи. Корпус книги имеет широкое боковое поле с кнопками управления, позволяющее удобно удерживать устройство одной рукой. Толщина модели составляет 6 миллиметров, а масса - 195 граммов. Встроенный G-сенсор автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства, благодаря чему можно менять руку при чтении без каких-либо дополнительных действий. Onyx Boox Page базируется на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 3 ГБ оперативной памяти. Встроенные 32 ГБ энергонезависимой памяти в сочетании со слотом для карт microSD дают возможность хранить на устройстве объемную библиотеку книг и технических документов. Двухдиапазонный модуль Wi-Fi позволяет пользоваться различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth 5.0 — выводить звук на наушники или беспроводную колонку. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG и дает возможность подключить клавиатуру, мышь и другие внешние устройства. Модель базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения. Ридер, представленный в корпусе черного цвета, доступен для предварительного заказа по цене 27 990 руб.

Для обеих моделей доступны фирменные магнитные чехлы черного цвета (приобретаются отдельно).

Характеристики Onyx Boox Tab Mini С и Page

Компания Onyx International была основана в 2006 г. Осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Производитель предлагает широкую линейку устройств: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.