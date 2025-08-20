Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос

TCL, известная в России в первую очередь телевизорами, разработала гибридный гаджет, сочетающий в себе одновременно функции электронной книги, смартфона с гигантским дисплеем и небольшого планшетного компьютер. Его экран – это 7,2-дюймовая матрица Nxtpaper, которая расходует минимум энергии и безвредна для глаз. В самого большого смартфона Apple, iPhone 16 Pro Max, экран 6,9 дюйма, а у самого маленького планшета, iPad mini – 8,3 дюйма.

Смартфон класса «3 в 1»

Китайская компания TCL выпустила смартфон 60 Ultra NxtPaper, главная «фишка» которого – это его экран. За счет него всего один мобильник способен сделать не нужными электронные книги и компактные планшетные компьютеры. О появлении этого гаджета сообщил портал Notebook Check.

Экран TCL 60 Ultra NxtPaper имеет диагональ 7,2 дюйма против 6,9 дюйма у гигантского смартфона iPhone 16 Pro Max и 8,3 дюйма у миниатюрного планшета iPad Mini 7. При этом в нем используется технология NxtPaper, за счет которой экран расходует минимум энергии и безвреден для глаз, как экраны Е-Ink в электронных книгах, Но при этом, в отличие от большинства панелей Е-Ink, дисплей здесь цветной и имеет очень высокую частоту обновления.

TCL известна и популярна в России благодаря своим телевизорам. Технологию NxtPaper она презентовала миру в сентябре 2020 г. и с тез пор неустанно совершенствует ее и регулярно выпускает гаджеты с экранами на ее основе. Самым первым таким устройством был одноименный планшет NxtPaper образца января 2021 г., а одна из последних новинок на момент выхода материала – 11-дюймовый планшет NxtPaper 11 Plus. Он дебютировал в марте 2025 г.

TCL, Alkosto TCL 60 Ultra NxtPaper

Цена и сроки общемирового релиза TCL 60 Ultra NxtPaper пока не установлены. Вероятнее всего, он будет продаваться за пределами Китая, поскольку информация о нем уже есть на сайте колумбийского ритейлера техники Alkosto.

Возможности экрана

Дисплей TCL 60 Ultra NxtPaper характеризуется в первую очередь гигантской по современным меркам диагональю 7,2 дюйма. Смартфонов со столь крупными экранами на 20 август 2025 г. не было в ассортименте ни у одного всемирно известного производителя. Исключением являются складные модели с гибкими экранами, но в данном случае речь о классических моноблоках.

Экран поддерживает высокую адаптивную частоту обновления – до 120 Гц. Разрешение дисплея – Full HD+ или 2340х1080 пикселей. Есть поддержка стилуса, который входит в комплект поставки, а также круглое отверстие под селфи-камеру, занятое 32-мегапиксельным сенсором.

На памяти и CPU не экономили

TCL собрала 60 Ultra NxtPaper на новом процессоре MediaTek Dimensity 7400, вышедшем в конце февраля 2025 г это восьмиядерный двухкластерный чип с четырьмя ядрами Cortex-A78 на 2,6 ГГц квартетом Cortex-A55, частота которы[ достигает 2 ГГц. Есть встроенная графика Mali-G615 MC2, а техпроцесс у него – 4 нм. Результат в AnTuTu 10 – около 738 тыс. баллов, в Geekbench 6 – 2950 баллов в многоядерном режиме.

TCL, Alkosto Визуально нельзя сказать, что смартфон намного крупнее других

Пока известно лишь об одной конфигурации смартфона – с накопителем 512 ГБ, оперативной памятью 12 ГБ и слотом под накопители microSD.

Аккумулятора почти нет

Вероятнее всего, слабым местом смартфона, с учетом его экрана, будет автономность. По современным меркам TCL 60 Ultra NxtPaper получил сравнительно небольшой аккумулятор – всего 5200 мАч.

Как сообщал CNews, китайские производители придумали способ делать батареи в своих смартфонах более емкими (от 7000 мАч и выше) и уже даже выпускают такие мобильники. К примеру, в июле 2025 г. вышел Honor X70 с батареей 8300 мАч.

Поддержки по-современному быстрой зарядки в TCL 60 Ultra NxtPaper тоже нет – максимум 33 Вт.

Прочие спецификации

Тыльный блок камер у TCL 60 Ultra NxtPaper состоит из трех сенсоров – основного 50 МП, сверхширокоугольника на 8 МП и перископа на 50 МП. Последнему достались трехкратный оптический зум и оптическая же стабилизация.

В смартфоне есть два динамика, дактилоскоп в экране, вход под наушники, NFC-чип для бесконтактной оплаты, один SIM-слот и модуль eSIM внутри, прошивка на базе Android 15 и поддержка сотовых сетей пятого поколения. Стоимость, помимо смартфона и стилуса, включает также защитный чехол и блок питания 33 Вт. Корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.



