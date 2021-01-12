Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена

TCL разработала планшетный компьютер NXTPAPER с одноименным экраном. Это новый тип дисплея – он безопасен для глаз, как Е-Ink, так как не имеет собственной подсветки, но при этом выдает полноцветное изображение и способен воспроизводить видео, как LCD. Новая матрица потребляет на 65% меньше энергии, чем ЖК, а ее контрастность на 25% выше на фоне Е-Ink.

Планшет с дисплеем нового уровня

Компания TCL анонсировала первое в мире устройство с экраном совершенно нового типа – NXTPAPER. Технология была презентована в начале сентября 2020 г. и позиционировалась разработчиками как более продвинутое решение на фоне ЖК-экранов и панелей на базе электронных чернил (E-Ink).

Первым гаджетом с экраном NXTPAPER стал планшетный компьютер с идентичным названием – NXTPAPER. Это Android-планшет с классическим дизайном и довольно широкими рамками вокруг дисплея. Производитель раскрыл пока не все его характеристики, несмотря на то, что до его релиза остались считанные месяцы.

TCL планирует запустить продажи NXTPAPER не позднее апреля 2021 г., но пока лишь в некоторых регионах мира. Приобрести новинку смогут жители Европы, Ближнего Востока, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки. О сроках его появления в России или США разработчики пока не распространяются, а вот стоимость NXTPAPER уже известна – в европейских странах он оценивается в 349 евро или 31,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 января 2020 г.

На вид TCL NXTPAPER ничем не отличается от Android-планшета среднего уровня

TCL – это китайская компания, она выпускает широкий спектр устройств как под собственным брендом, так и под дочерними. Так, за устройства марки Alcatel отвечает именно она, плюс еще совсем недавно ей принадлежала лицензия на выпуск смартфонов BlackBerry. О планах по отказу от бренда TCL заявила в феврале 2020 г., а в августе 2020 г., как сообщал CNews, лицензия была передана американскому стартапу OnwardMobility.

Отличительные особенности дисплея

Экран планшета NXTPAPER – это его главное достоинство и основная черта, отличающая его не только от планшетов, включая Apple iPad, но и от электронных книг. В нем используется специальная светоотражающая конструкция, которая позволяет использовать для подсветки изображения окружающее освещение – искусственное или естественное.

TCL уверена, что ее матрица лучше ЖК и электрофоретических дисплеев

Собственная подсветка в составе NXTPAPER не предусмотрена, что делает его, как сообщал CNews, на 65% более энергоэффективным на фоне классических ЖК-экранов. Кроме того, такие матрицы на 36% тоньше в сравнении с LCD. В итоге, за счет отсутствия встроенной подсветки, новая матрица TCL не только потребляет намного меньше заряда АКБ, но и не оказывает негативного воздействия на зрение пользователя, поскольку не мерцает и не излучает синий свет.

Не обошлась TCL и без повторного сравнения своей NXTPAPER с электрофоретическими дисплеями (Е-Ink). В рамках премьеры планшета она сообщила, что ее экран обладает на 25% более высокой контрастностью и может использоваться для полноценного просмотра видеороликов за счет высокой частоты обновления. Панели Е-Ink для отображения видео непригодны.

Премьера новой технологии TCL

Единственный минус панели NXTPAPER – это невозможность работы с ней ночью или в помещении без света. TCL планирует включать в комплект поставки устройств с таким дисплеем внешний источник света, но не уточняет, как он будет выглядеть.

Возможности планшета

Планшетный компьютер TCL NXTPAPER укомплектован дисплеем нового уровня с нестандартной диагональю 8,88 дюйма. Разрешение он тоже поддерживает не совсем обычное – 1440х1080 пикселей, то есть это уже не HD (1280х720 точек), но еще и не Full HD (1920х1080). Почему специалисты TCL остановились именно на таком формате, компания не сообщает, но разработчикам ПО теперь придется адаптировать свои приложения под новый формат.

Первый взгляд на прототип TCL NXTPAPER

Основу планшета составляет 12-нанометровый ARM-процессор среднего уровня MediaTek MT8768. Он содержит восемь ядер Cortex-A53, разделенных поровну на два кластера – в первом они работают на частоте до 2,3 ГГц, во втором – до 1,5 ГГц. В составе чипа есть LTE-модем, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac 2,4 и 5 ГГц и заодно видеокарта PowerVR GE8320.

TCL NXTPAPER поставляется со встроенным накопителем на 64 ГБ и поддержкой карт microSD до 256 ГБ. Объем оперативной памяти планшета составляет 4 ГБ, и другие комплектации для него не предусмотрены. Поддержка сотовых сетей LTE (4G) в данном случае не опция, она есть всегда, плюс в наличии есть батарея на 5500 мАч. В TCL не уточняют время автономной работы, но утверждают, что заряда аккумулятора хватит «более чем на сутки».

Планшет весит 316 граммов при толщине 7,4 мм. В его арсенале есть отдельный вход под проводные наушники и две фотокамеры – фронтальная 5 Мп и основная 8 Мп, параметры оптики которых остаются неизвестными. Работает NXTPAPER под управлением ОС Google Android 10, вышедшей в конце лета 2019 г.