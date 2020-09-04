Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink

TCL представила новый стандарт экранов NXTPAPER, превосходящий по многим параметрам LCD и Е Ink, но при этом не нуждающийся в подсветке и безвредный для глаз. Он предназначен для мобильных устройств, особенно для ридеров и планшетов, но TCL не говорит о сроках начала массового производства таких панелей.

Китайцы всех опередили

Компания TCL разработала новый тип дисплея, который, по ее заверению, существенно лучше популярных форматов панелей. Он получил название NXTPAPER, и TCL предлагает использовать его в мобильных устройствах.

В рамках премьеры NXTPAPER, прошедшей на международной выставке IFA 2020, представители TCL заявили, что такие экраны оптимально подойдут для использования в планшетных компьютерах и электронных книгах. Про применение их в смартфонах они не упоминали.

TCL из Китая выпускает широкий спектр устройств как под собственным брендом, так и под дочерними. Так, за устройства марки Alcatel отвечает именно она, плюс до недавнего времени ей принадлежала лицензия на выпуск смартфонов BlackBerry. О планах по отказу от бренда TCL заявила в феврале 2020 г., а в августе 2020 г., как сообщал CNews, лицензия была передана американскому стартапу OnwardMobility.

Лучше, чем Е Ink

По заявлению разработчиков, экраны NXTPAPER не мерцают во время работы и не излучают синий свет. За счет этих особенностей они не создают нагрузку на зрительный аппарат, однако этими же преимуществами обладают и панели на электронных чернилах, в том числе и новая E Ink Kaleido, способная отображать 4096 оттенков цветов.

TCL уверена в превосходстве их разработки над LCD и даже над Е Ink

TCL сравнила NXTPAPER с такими экранами, заявив, что их разработка обладает на 25% более высокой контрастностью. Также она отметила, что NXTPAPER могут использоваться для просмотра видео, чем экраны на электронных чернилах ввиду невысокой скорости обновления похвастаться не могут. Также TCL заявила, что экраны нового типа смогут формировать полноцветное изображение в разрешении Full HD (1920х1080 точек). Количество отображаемых ими оттенков она предпочла не раскрывать.

LCD тоже не конкурент

Без сравнения ЖК-панелями тоже не обошлось – по официальным данным, матрицы NXTPAPER на 35% тоньше и на 65% более энергоэффективны.

Прототип планшета с экраном NXTPAPER

Определенное сходство у новинки TCL есть и с дисплеями OLED. Им, как известно, не требуется дополнительная подсветка в отличие от ЖК-матриц, и NXTPAPER тоже обходится без нее.

Независимость от подсветки здесь реализована путем использования специальных материалов с высокой отражающей способностью. По словам производителей, он «повторно использует естественный свет», то есть он отражает свет от внешних источников.

Годы разработки

В TCL заявляют, что специалисты компании потратили несколько лет на разработку данной технологии. Как долго они работали над ней на момент публикации материала известны не были.

Нет информации и о том, на какой именно стадии разработки эта технология находится. Рассказав об устройствах, в которых экраны NXTPAPER могут применяться, представители TCL не рассказали в итоге, когда именно первые гаджеты с такими дисплеями поступят в продажу, как они будут отличаться по цене от тех же книжек с Е Ink и планшетов с IPS-матрицами и, главное, кто из производителей проявил интерес к этой технологии.

Существует вероятность, что TCL будет выпускать устройства с экранами NXTPAPER под имеющимися в ее распоряжении брендами, в том числе и под собственным. К примеру, вместе с этой технологией она показала планшеты TCL 10 TabMax и 10 TabMid, продажи которых начнутся в IV квартале 2020 г., но обе эти модели оснащены классическими IPS-дисплеями с подсветкой и определенной долей излучаемого синего света.

Потенциальный недостаток устройств NXTPAPER

Способность экранов NXTPAPER работать без подсветки может побудить производителей начать выпускать гаджеты, в которых она не предусмотрена вовсе. Таким образом, электронную книгу с таким дисплеем и тем более планшетный компьютер нельзя будет использовать в полной темноте, например, при чтении перед сном.

Первые ридеры с дисплеями на электронных чернилах тоже имели этот недостаток. Современные же модели, в подавляющем своем большинстве, поставляются с подсветкой, в некоторых случаях, даже с двумя оттенками.