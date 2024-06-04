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BookReader Букридер Электронная книга (устройство) цифровые книги

BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги


04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет первый в линейке ридер с цветным 7-дюймовым экраном. Модель Onyx Boox Raphael выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на современной аппаратной платформе и работает под управлением
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday

нной диагонали на нем отображается на 68% больше информации, чем на стандартных 6-дюймовых ридерах. Ридер получил подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцан
06.05.2024 Продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для авто выросли в преддверии дачного сезона

егаФона». Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом сви
06.05.2024 Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций

зивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с регулируемой подсветкой и сенсорным управлением. А
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше

SD. Благодаря специальному гидрофобному покрытию платы модель имеет дополнительную защиту от брызг. Ридер выполнен в тонком легком корпусе и имеет защитное стекло Onyx Glass. В комплекте с Kant
02.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг

В «Облаке Mail.ru» появился новая функциональность — электронные книги в формате epub. Пользователям доступны загрузка и чтение книг в приложении

12.12.2023 Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200

полнительное удобство как при чтении книг, так и при работе с меню и настройками. Onyx Boox Faust 6 Ридер построен на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ опе
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200

модели увеличен до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр». Представленный ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с разрешением 758×1024 точки нового поколения Carta

12.09.2023 Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе

вный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветкой и сенсорным управле
30.08.2023 Созданы уникальные дешевые смартфоны с полностью безопасными для глаз экранами как у электронных книг, но гораздо лучше

90 Гц, то есть 90 раз в секунду, что делает их пригодными для игр и просмотра видеороликов. Экраны электронных книг за счет особенностей технологии Е Ink и сферы их применения обновляются макс
26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер

ми модулями Wi-Fi и Bluetooth, модель имеет 32 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти MicroSD. Ридер выполнен в тонком легком корпусе, а экран модели закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Об
07.06.2023 Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе

», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным уп
31.03.2023 Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, о
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

емкостью 16 Гбайт. Кроме того, поддерживаются карты памяти microSD.Загрузка книг Скачивать файлы на букридер можно несколькими способами. Самые привычные – загружать их на карту памяти или в па
16.01.2023 Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами

МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и сенсорным управлением, мощный 8-ядерный процессор с 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11. Модель подойде
02.12.2022 Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России

YX International Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7 дюймов. Ридер ONYX BOOX Leaf 2 получил новую конструкцию корпуса с расширенным боковым полем и распол
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше

11 с существенно доработанной программной оболочкой и программами для чтения. Как и предшественник, ридер имеет 6-дюймовый дисплей высокого разрешения E Ink Carta Plus с сенсорным управлением и
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

ом до 32 Гбайт. Литературу можно перенести на устройство только по проводу или закинув на карточку. Ридер хорошо подойдет детям, которые любят читать книги. Так как экран здесь черно-белый, то

25.08.2022 Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе

1 можно устанавливать на ридер различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. Букридер выполнен в классическом корпусе, главной особенностью которого являются удобные боко
14.07.2022 ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер

4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Ридер имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц,

16.06.2022 В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть

наличии смартфонов далеко не все россияне готовы дополнительно тратиться на узкоспециализированные «читалки». Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», на середину июня 2022 г. в эт
27.04.2022 Электронная книга vs. планшет — что лучше для чтения

едель. Электронные книги морально не устаревают. Если планшеты начинают со временем «тормозить», то ридер будет справляться со своими обязанностями и все десять лет.  Цифровые книги обычно легч
14.04.2022 Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США

нехудожественной литературы, в том числе на языках отличных от английского. Интерфейс библиотечной «читалки» В частности, в коллекции можно найти роман «Франкенштейн, или Современный Прометей»

18.03.2022 Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

ремя назад проект Литрес включал в себя отдельные приложения «Литрес.Книги!», где можно было читать электронные книги, и «Литрес:Слушай!», который предоставлял доступ к аудиокнигам и подкастам.
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2

ключают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки,

13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы

нтр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет первую новинку 2022 г. – ридер Onyx Boox Edison. Модель имеет экран 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением.

08.12.2021 Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

венское время особенно хочется чудес, волшебства и сказочных историй. Всё это можно найти в книгах. Ридер станет хорошим подарком для любителей чтения, для студентов и школьников, а некоторые м
19.11.2021 «Яндекс» научил «Алису» читать с выражением электронные книги

зить родителей маленьких детей – можно, к примеру, заставить ее читать чадам на ночь. В интерфейсе «Читалки» появился значок «наушников», нажав который можно попросить «Алису» прочитать книгу в
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

наружи. А внутренняя мягкая обивка не дает гаджету царапаться. Обложка называется умной, потому что букридер переходит в режим сна при закрытии крышки и выходит из него при открытии. Но при жел
28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Самый простой – подключить книгу к компьютеру через кабель и перенести нужные файлы напрямую.  Если ридер позволяет использовать карту памяти, скинуть электронные книжки на нее. Bluetooth-соеди
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе

ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различные параметры отображения текста. Букридер, несмотря на увеличенный размер экрана, выполнен в компактном корпусе из алюминиево-
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе

ртных сценариях использования, будь то чтение, просмотр изображений или прослушивание аудио-файлов. Ридер оборудован беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивающими широкие коммуникац
22.09.2021 Как безопасно читать с планшета и не испортить зрение

уменьшена яркость, а по виду он будет очень напоминать экран, использующий технологию e-ink. Пример читалки и настроек в "Литрес" Если же вы читаете книгу или статью на сайте, стоит включить в

14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС

ен SCR 3001 с операционной системой РЕД ОС. Совместное решение «Актив» и «Ред софт» может использоваться для электронной подписи физлиц, в электронных системах здравоохранения и электронном банкинге. Ридер смарт-карт Рутокен SCR 3001 соответствует стандартам ISO 7816 и Microsoft PC/SC, выполнен на базе собственного схемотехнического решения Компании «Актив» и имеет программное обеспечение с
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем

1» с операционной системой «Ред ОС». Совместное решение Компании «Актив» и РЕД СОФТ может использоваться для электронной подписи физлиц, в электронных системах здравоохранения и электронном банкинге. Ридер смарт-карт «Рутокен SCR 3001» соответствует стандартам ISO 7816 и Microsoft PC/SC, выполнен на базе собственного схемотехнического решения компании «Актив» и имеет программное обеспечение
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE

иков, это если и не самый мощный в своем классе гаджет, то уж точно в числе самых производительных «читалок», которые сегодня представлены на рынке. В настоящее время PineNote находится на стад
06.08.2021 Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные

нительных разрешений и действий со стороны пользователя не требуется. Специалисты CPR доказали, что электронные книги могут использоваться в качестве вредоносного ПО для Kindle с различными пос
30.07.2021 «Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую

В их число входят самые популярные fb2 и epub, а завершает это трио формат mobi. Главная страница "Читалки" с указанием прогресса чтения Чтобы на главном экране «Читалки» отобразилась н
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России

в любых режимах: при чтении текстовых документов, просмотре изображений и выполнении других задач. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, позволяющим не только выходить в Интернет, но и передавать фа

Публикаций - 1436, упоминаний - 2279

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Аль-Каида - террористическая организация 53 2
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 2
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РСП - Российский союз правообладателей 12 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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