BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги

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В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг В «Облаке Mail.ru» появился новая функциональность — электронные книги в формате epub. Пользователям доступны загрузка и чтение книг в приложении

Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200 полнительное удобство как при чтении книг, так и при работе с меню и настройками. Onyx Boox Faust 6 Ридер построен на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ опе

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Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе вный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветкой и сенсорным управле

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Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе », эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным уп

Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, о

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android емкостью 16 Гбайт. Кроме того, поддерживаются карты памяти microSD.Загрузка книг Скачивать файлы на букридер можно несколькими способами. Самые привычные – загружать их на карту памяти или в па

Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с

Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и сенсорным управлением, мощный 8-ядерный процессор с 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11. Модель подойде

Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России YX International Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7 дюймов. Ридер ONYX BOOX Leaf 2 получил новую конструкцию корпуса с расширенным боковым полем и распол

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