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Plastic Logic Пластик Лоджик Polymer Vision
Plastic Logic и организации, системы, технологии, персоны:
|Чубайс Анатолий 213 15
|Путин Владимир 3211 10
|Колпачев Георгий 13 5
|Медведев Дмитрий 1656 2
|Новоселов Константин 18 2
|Галкин Борис 4 2
|Geim Andre - Гейм Андрей 10 2
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Эскин Сергей 38 1
|Воронецкий Эдуард 46 1
|Тармин Виктор 1 1
|Максимов Борис 1 1
|Красников Дмитрий 5 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Исаак Мостов 9 1
|Солонин Виталий 89 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Конарев Дмитрий 6 1
|Волк Ирина 21 1
|Кричевский Никита 1 1
|Sarin Arun - Сарин Арун 19 1
|Сальников Константин 1 1
|Куликов Сергей 30 1
|Рудаков Олег 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
|NPD DisplaySearch 284 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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