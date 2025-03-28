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Plastic Logic Пластик Лоджик Polymer Vision

Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision

28.03.2025 Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» 2
31.10.2024 Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано» 2
25.10.2024 На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов» 9
28.08.2024 Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса» 8
06.02.2024 «Роснано» банкротит убыточную «дочку», разработавшую провальный «планшет Чубайса» 8
07.04.2023 «Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей 6
14.03.2023 В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь 1
20.03.2017 Проект чехла для iPhone с дисплеями от «планшета Чубайса» провалился 3
13.10.2016 Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона 1
27.04.2016 Впервые создан гибкий смартфон. Видео 2
27.08.2014 Букридер ONYX BOOX M96M Zeus — новый, большой, уникальный 1
15.07.2013 ТОП-8 "умных" часов: что заменит смартфоны через два года 1
29.04.2013 Следующий шаг после виброрежима 1
10.09.2012 Эксперимент: «Планшет Чубайса» ломается чаще всех 3
17.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде 2
14.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО 2
05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует 1
02.04.2012 Россия: Первый в мире «гибкий ридер» поступает в продажу 2
26.10.2011 Гибкий букридер WEXLER.BOOK Flex ONE: революция или муляж? 3
21.10.2011 Петербург начал эксперимент с электронным учебником Plastic Logic 100 for Education 4
12.09.2011 CNews TV. «Планшет Чубайса» - тест школьного учебника ближайшего будущего 2
12.09.2011 Что такое «планшет Чубайса». Подробности, ФОТО, ВИДЕО 6
12.09.2011 Первый в мире тест "планшета Чубайса" 4
19.08.2011 Какой планшет Чубайс показал Путину? Подробности 4
18.01.2011 Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн 3
22.12.2010 Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде 3
25.11.2010 Выпущен процессор из пластика 1
10.11.2010 Plastic Logic и «Роснано» построят в России завод по производству пластиковых дисплеев 1
13.09.2010 «К-Системс» не хватает компьютеров 1
11.08.2010 Plastic Logic отказалась от выпуска цифрового ридера 1
10.08.2010 «Роснано» ведет переговоры о покупке разработчика гибкой электроники Plastic Logic 1
11.01.2010 Техника 2010 года: новые ТВ, ноутбуки, смартфоны и камеры. ФОТО 1
17.12.2007 Первый гаджет с гибким дисплеем поступил в массовое производство 1
07.06.2007 Гибкие электронные газеты — уже реальность 1
05.03.2007 Epson начинает серийное производство "цифровой бумаги" 1
05.03.2007 3GSM: репортаж из эпицентра "мобильного" безумия 1
09.02.2007 Появился первый серийный продукт на основе "электронной бумаги" 1
11.01.2007 В Германии строится первый в мире завод «мнущейся» электроники 1
18.01.2006 Plastic Logic представила самый большой гибкий дисплей 1
26.05.2005 Plastic Logic запустила линию для производства гибких дисплеев 1

Публикаций - 47, упоминаний - 105

Plastic Logic и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10316 7
Philips 2058 7
LG Electronics 3627 5
Sony 6560 5
Xerox 1143 4
Google LLC 11878 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
IBM - International Business Machines Corp 9458 3
Apple Inc 12197 3
Intel Corporation 12246 3
Hitachi - Хитачи 1467 3
Siemens AG - Siemens Group 2597 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 3
Adobe Systems 1557 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 2
PocketBook International 92 2
ONYX International 145 2
Wexler 60 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 2
Lenovo Motorola 3503 2
Huawei 3978 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1482 2
Fujitsu 2043 2
Western Digital Corporation - WDC 555 1
X Corp - Twitter 2872 1
Microsoft Corporation 24733 1
Lenovo Group 2299 1
Xiaomi 1773 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
HP Inc. 5702 1
Seagate Technology 742 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
HTC Corporation 1500 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 613 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Indiegogo 57 1
Wistron 73 1
Nvidia Corp 3530 1
Oak Investment Partners 13 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
DuPont - Дюпон 100 3
Dow Chemical Company (TDCC) 33 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1043 3
Amadeus Capital Partners 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 2
Kickstarter 128 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
KGI Securities 50 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
Unsplash 893 1
Жемчужина - Санаторий 57 1
Геометрия НПО 141 1
Резонанс НПП 372 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 753 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 477 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4578 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1002 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2197 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Судебная власть - Judicial power 2325 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12576 29
Электроника - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 152 21
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1497 18
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12302 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7707 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24436 10
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9728 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51681 8
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3062 7
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FT - Financial Times 1228 5
The Verge - Издание 563 2
Vnunet 224 2
TAdviser - Центр выбора технологий 399 2
Известия ИД 641 2
New Scientist 1448 2
Wikipedia - Википедия 522 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 1
AP - Associated Press 2004 1
CNews TV 747 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Times 626 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 986 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Российская газета 273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
NPD DisplaySearch 284 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 3
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 347 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 6 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов 5 1
РАН - Российская академия наук 1902 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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