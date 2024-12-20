Губаев Наиль
|20.12.2024
|Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию 1
|02.09.2022
|Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
Губаев Наиль и организации, системы, технологии, персоны:
|Элвис НПЦ - Senesys 19 1
|FreePik 980 1
|Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
|Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Мамедов Станислав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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