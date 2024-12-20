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Губаев Наиль



20.12.2024 Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию 1
02.09.2022 Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Губаев Наиль и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис-НеоТек 46 1
ЭЛАС НПО 14 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Элвис НПЦ - Senesys 19 1
FreePik 980 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Чубайс Анатолий 212 1
Мамедов Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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