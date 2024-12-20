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Элвис-Неотек VIP-1 микропроцессор



20.12.2024 Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию 1
02.09.2022 Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
18.04.2022 Выручка российского разработчика микросхем сократилась вдвое, прибыль — почти в 100 раз 1
08.04.2022 Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда 1
30.10.2019 2domains снижает цены на весь shared-хостинг и вводит новые ультрадешёвые тарифы 1
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 13
02.04.2018 «Физприбор» будет выпускать устройства на базе процессоров от «Элвис-Неотек» 2
01.02.2016 Российские процессоры: прошлое, настоящее и будущее 1

Публикаций - 8, упоминаний - 21

Элвис-Неотек и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис-НеоТек 46 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 4
ЭЛАС НПО 14 3
Imagination Technologies - VideoLogic 39 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
2domains 4 1
Multiclet - Мультиклет 20 1
Акситех - Axitech 3 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 3
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
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Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1079 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 2
Элвис НПЦ - Senesys 19 2
Элвис-НеоТек - VELCore 4 2
Linux OS 9937 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Baidu 283 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 34 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Windows 15657 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 32 1
FreePik 980 1
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Малафеев Андрей 51 1
Мамедов Станислав 1 1
Чубайс Анатолий 212 1
Губаев Наиль 2 1
Стрельцов Николай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
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Китай - Тайвань 3984 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Индия - Bharat 5446 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Америка - Американский регион 2160 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
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