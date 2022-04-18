Выручка российского разработчика микросхем сократилась вдвое, прибыль — почти в 100 раз

Выручка российского разработчика микросхем НПЦ «Элвис» в 2021 г. сократилась вдвое. Также в 2021 г. почти в 100 раз сократилась и прибыль компании. Финансовые показатели в «Элвисе» прокомментировать не смогли. В начале апреля 2022 г. CNews также обнаружил, что «Элвис-неотек» (совместный проект «Элвис» и «Роснано») продает два своих чипа более чем за полмиллиарда.

Падение выручки

Как выяснил CNews, выручка зеленоградского Научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (АО НПЦ «Элвис») сократилась вдвое. Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г. (2,4 млрд руб.).

Помимо выручки, у «Элвиса» почти в 100 раз сократилась прибыль. По данным базы «Контур.фокус», по результатам 2021 г. прибыль компании составила 2,5 млн руб., по итогам 2020 г. — 237,1 млн руб. При этом баланс компании увеличился более чем в два раза: в 2021 г. он составил 8,5 млрд руб., в 2020 г. — 3 млрд руб. Больше всего внеоборотных активов у «Элвиса» по статье «результаты исследований и разработок» (2,4 млрд руб.). Больше всего оборотных активов в виде денежных средств или эквивалентов — 3,8 млрд руб.

С «Элвисом» было заключено 138 госконтрактов на общую сумму 9,4 млрд руб., следует из «Контур.фокуса». На 2021 г. приходится один госконтракт на сумму 390,6 млн руб. с Минпромторгом. В 2020 г. их было два (один на 132,7 млн руб. с Минпромторгом, второй — на 3 млн руб. с институтом им. Н.Е.Жуковского).



На момент публикации материала представители НПЦ «Элвис» не смогли прокомментировать CNews финансовые результаты компании.

«Элвис» специализируется на разработке микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования. Помимо этого, «Элвис» разрабатывает и производит системы безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения, биометрической идентификации и радиолокационного наблюдения.

Чипы «Элвиса»

Среди известных разработок НПЦ «Элвис» присутствует процессор «Скиф». Он разработан на архитектуре ARM и выпущен по технологии 28 нм. «Скиф» представлен в линейке «Мультикор». В нее входят однокристальные программируемые многопроцессорные «системы на кристалле» на базе библиотеки IP-ядер платформы «Мультикор», разработанной в «Элвисе».

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Помимо планшетов, чип может быть задействован в устройствах связи, телеком-оборудовании, умных камерах, одноплатных компьютерах, робототехнике, системах искусственного интеллекта и пр.

Продажа чипов

Как стало известно CNews в начале апреля 2022 г., совместный проект «Роснано» и «Элвис» — «Элвис-неотек» продает два своих чипа. Речь идет о продаже прав на микросхему многоядерного микропроцессора нового поколения для обработки видеопотоков и изображений VIP-1, изготовленную на базе TSMC 40nm». Его стартовая цена выставлена на уровне 470 млн руб.

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Также на продажу выставлены права на «систему на кристалле (SoC) на базе TSMC 28nm для видеоаналитики, мультимедиа, навигации и подключения для высокопроизводительных рынков мобильных вычислений и видеоаналитики — Capri/Elise». Он продается по начальной цене 50 млн руб.

Мнения опрошенных CNews экспертов относительно причин такого решения разошлись. Одни полагают, что «Элвис-неотек» пытается реализовать схему обхода санкций. В понимании эксперта, права на чипы приобретет «дружественная» продавцу структура из третьей страны, которая сможет заказать выпуск процессоров TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку».

Другой собеседник CNews посчитал, что распродажа технологий связана с тяжелым финансовым положением компании. «Есть мнение, что они банкротятся, вот и распродают это все», — сообщил он.

История компании

Компания была создана в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», выполнявшего в 1960-80 гг. разработки в области космической электронной техники. Основным видом деятельности компании была разработка на базе собственной платформы проектирования «Мультикор» отечественных импортозамещающих микросхем типа «Система-на-кристалле». Согласно официальному сайту компании, в НПЦ «Элвис» работает более 550 специалистов.

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«В настоящее время АО НПЦ «Элвис» осуществляет проектирование микросхем по технологиям 16-28 нм, готово осваивать технологию проектирования по нормам 6 нм», — говорится на сайте.