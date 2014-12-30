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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского ЦАГИ ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского

НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского

Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» (далее – Центр) создан в соответствии с ФЗ от 4 ноября 2014 года № 326-ФЗ, принятым во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 15 сентября 2011 г. № ВП-П7-6543, для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики.

Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 года № 2489-р, в порядке и объеме полномочий, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»» входят следующие предприятия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область); ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. Москва); ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (г. Новосибирск); ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозерский, Московская область).


30.12.2014 В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета
27.08.2012 ЦАГИ автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность на базе «Паруса»
20.03.2012 В ЦАГИ разработают сверхзвуковой "бизнес-джет"
01.07.2011 Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус»
06.10.2010 В ЦАГИ завершились испытания спутника связи KazSat-2
10.08.2010 Технология ЦАГИ сэкономит топливо и повысит безопасность полетов
19.07.2010 ЦАГИ выпустил справочник по обледнению
14.07.2010 Выдающийся аэродинамик ЦАГИ убит неизвестными
14.07.2010 ЦАГИ предлагает двухтопливную авиацию
14.07.2010 Новый русский ветряк продули в ЦАГИ
09.07.2010 Исполнилось 55 лет испытательной гидробазе ЦАГИ
08.07.2010 "Летающее крыло" из ЦАГИ: первое изображение
06.07.2010 В ЦАГИ проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста
05.07.2010 ЦАГИ выпустил справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов
01.07.2010 В ЦАГИ исследована аэрокосмическая система для дальних полетов
28.06.2010 В ЦАГИ проведены исследования аэроупругости самолета
22.06.2010 ЦАГИ проводит исследования в области деловой авиации
16.06.2010 Проекты многоразовой ракетно-космической системы проанализированы в ЦАГИ
12.05.2010 ЦАГИ участвует в разработке проекта космического стартового комплекса "Восточный"
30.04.2010 Гидроканалу ЦАГИ исполнилось 80 лет
26.04.2010 ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014
19.04.2010 В ЦАГИ прокомментировали ситуацию авиационного коллапса в Европе
14.04.2010 В ЦАГИ проходят исследования ламинарно-турбулентного перехода
05.04.2010 Британские авиастроители посетили ЦАГИ
26.03.2010 Проект DREAM: биротативные винтовентиляторы испытаны в ЦАГИ
22.03.2010 В ЦАГИ состоялся расширенный научно-технический совет по прочности
18.03.2010 В ЦАГИ разработан новый ГОСТ на самолёты
12.03.2010 ЦАГИ принял участие в совещании по проекту VALIANT
12.03.2010 ЦАГИ приступил к изучению микроБПЛА
25.02.2010 В ЦАГИ начинает работу конференция по аэродинамике
18.02.2010 В ЦАГИ прошёл расширенный НТС по аэродинамике
12.02.2010 В ЦАГИ исследуют BWB-компоновку
03.02.2010 В ЦАГИ создан стенд для испытаний модификаций Ил-76
18.12.2009 В ЦАГИ определили источник опасных колебаний монумента "Казак ели"
09.12.2009 ЦАГИ получил лицензию на осуществление космической деятельности
01.12.2009 ЦАГИ возглавил бывший гендиректор ОАО "АВТОВАЗ"
12.11.2009 В ЦАГИ проходят исследования аэродинамики перспективного вертолета
27.10.2009 МС-21 испытывается в ЦАГИ
22.10.2009 В ЦАГИ создана система бесконтактного измерения деформации лопастей
15.10.2009 Средства моделирования влияния авиатранспорта на экологию разработаны в ЦАГИ

Публикаций - 114, упоминаний - 216

НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 7
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 298 3
HTC Corporation 1428 2
AMT Group - АМТ-Груп 272 2
Парус Корпорация 442 2
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 8 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 1
Dassault Systemes 201 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 127 1
Netris - Нетрис 49 1
Eltex - Элтекс 88 1
Галактика - Корпорация 1077 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 169 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 26 1
Thales Group 95 1
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 1
Т-Платформы - T-Platforms 347 1
Autodesk 564 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 1
Самолёт ГК 216 33
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 8
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 24 5
Boeing 957 5
Airbus Group - Airbus Industries 204 5
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 196 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 38 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 2
Airbus Defence and Space - EADS 150 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 44 2
Восточный Банк 232 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 19 2
ЦНИИПСК имени Мельникова - Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций имени Н. П. Мельникова 2 1
Northrop Grumman 200 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - Новые гражданские технологии Сухого 1 1
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 10 1
ВЭП НПП 1 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 1
ВТБ Лизинг 47 1
Звезда НПП имени Г.И. Северина 9 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Lockheed Martin 730 1
Honda Motor Company 222 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 85 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 1
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