НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского ЦАГИ ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» (далее – Центр) создан в соответствии с ФЗ от 4 ноября 2014 года № 326-ФЗ, принятым во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 15 сентября 2011 г. № ВП-П7-6543, для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики.
Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 года № 2489-р, в порядке и объеме полномочий, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»» входят следующие предприятия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область); ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. Москва); ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (г. Новосибирск); ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозерский, Московская область).
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышев Сергей 5 3
|Капица Сергей 8 2
|Гольцов Александр 62 2
|Крылов Алексей 4 2
|Путин Владимир 2542 2
|Савицкая Ирина 5 1
|Попович Константин 1 1
|Смолко Ирина 5 1
|Алешин Борис 16 1
|Тасев Александр 14 1
|Осипов Юрий 34 1
|Московец Александр 3 1
|Комиссаров Дмитрий 192 1
|Субботин Виктор 5 1
|Зыков Олег 13 1
|Соколов Андрей 15 1
|Волков Александр 27 1
|Мантуров Денис 66 1
|Осипов Александр 44 1
|Виноградов Игорь 16 1
|Иванов Алексей 93 1
|Опанасенко Всеволод 120 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|CNews RND - R&D.CNews 2112 3
|РИА Новости 766 1
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