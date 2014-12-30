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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского ЦАГИ ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского

НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского

Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» (далее – Центр) создан в соответствии с ФЗ от 4 ноября 2014 года № 326-ФЗ, принятым во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 15 сентября 2011 г. № ВП-П7-6543, для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики.

Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 года № 2489-р, в порядке и объеме полномочий, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»» входят следующие предприятия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область); ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. Москва); ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (г. Новосибирск); ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозерский, Московская область).

СОБЫТИЯ


30.12.2014 В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета

ных деталей нужны тщательное моделирование и испытания. Отечественный композитный кессон проверят в ЦАГИ на соответствие российским Авиационным правилам. Опыт подобной работы у специалистов инс
27.08.2012 ЦАГИ автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность на базе «Паруса»

В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского завершен проект по автоматизации на базе программного об
20.03.2012 В ЦАГИ разработают сверхзвуковой "бизнес-джет"

ета виден летательный аппарат с длинным острым носом и двигателями, установленными над задней частью фюзеляжа, самолет оснащен двухкилевым хвостовым оперением и длинными тонкими крыльями. Бизнес-джет ЦАГИ может стать первым сверхзвуковым частным самолетом Предварительные расчеты ЦАГИ показывают, что новый сверхзвуковой самолет будет издавать шум на уровне обычных дозвуковых гражданск
01.07.2011 Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус»

ы управления Парус» в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По итогам первого этапа автоматизированы важнейшие процессы финансово-хозяйственной де
14.01.2011 Создан программный комплекс моделирования дозаправки в полете магистральных самолетов

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали программный комплекс имитационного моделирования дозаправки в полете пассаж
06.10.2010 В ЦАГИ завершились испытания спутника связи KazSat-2

Специалисты отделения ресурса конструкций летательных аппаратов ЦАГИ провели акустические испытания макета спутника KazSat-2. В результате были получены данные, подтверждающие качество, сохранность и работоспособность образца космического аппарата. Исследов
10.08.2010 Технология ЦАГИ сэкономит топливо и повысит безопасность полетов

Специалисты ЦАГИ разработали технологию, которая позволит увеличить крейсерскую скорость и дальность поле
19.07.2010 ЦАГИ выпустил справочник по обледнению

истемы и о рациональной установке ее на несущих поверхностях самолета. При разработке этого издания ЦАГИ использовал собранный за несколько десятков лет обширный банк экспериментальных материал
14.07.2010 Выдающийся аэродинамик ЦАГИ убит неизвестными

Руководство и общественные организации ЦАГИ с глубоким прискорбием сообщают о трагической гибели выдающегося аэродинамика, доктора технических наук, профессора, лауреата Государственных премий России и Украины, премии имени проф. Н.
14.07.2010 ЦАГИ предлагает двухтопливную авиацию

Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, специалисты института приняли участие в парламентских слушаниях «О проблемах правового регулирования использования газомоторного топлива», которые состоялись в Государственной Думе Федера
14.07.2010 Новый русский ветряк продули в ЦАГИ

Специалисты отдела промышленной аэродинамики Московского комплекса ЦАГИ по заказу ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и ООО «ЭРГА» провели испытания двух ветряных энергетических установок нового типа. Испытания проходили в аэродинамической трубе Т 1-2. В результате испыта
09.07.2010 Исполнилось 55 лет испытательной гидробазе ЦАГИ

В конце июня 2010 года исполнилось 55 лет со дня основания и ввода в строй гидробазы ЦАГИ, расположенной на берегу Коровинского залива Иваньковского водохранилища (Московского моря) в г. Дубне. На площади около 17 га обустроены инженерные коммуникации и расположено более 8 тыс.
08.07.2010 "Летающее крыло" из ЦАГИ: первое изображение

Как уже указывал портал Исследования и разработки – R&D.CNews, в ЦАГИ разработана концепция перспективного магистрального самолёта умеренной (50—200 человек) пассажировместимости, выполненная с использованием элементов компоновочной схемы "летающее крыло". П
07.07.2010 Показана применимость "летающего крыла" для авиалайнеров средней вместимости

ировместимости, выполненного по аэродинамической схеме «Летающее крыло» (ЛК), сообщает пресс-служба ЦАГИ. В такой схеме объединены функции крыла, оперения и фюзеляжа, пассажиры размещаются в ши
06.07.2010 В ЦАГИ проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста

ополнительная вторая метеостанция. Если первая находится на высоте 9 м, то новую разместили ниже - на высоте 2 м. Она позволяет отслеживать ситуацию уже непосредственно на самой конструкции. Сейчас в Центральном аэрогидродинамическом институте им.Жуковского проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста. Их результаты будут известны во второй половине июля. Эти исследован
05.07.2010 ЦАГИ выпустил справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов

В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) выпущен справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов с р
01.07.2010 В ЦАГИ исследована аэрокосмическая система для дальних полетов

теля и воздушно-космического самолета (ВКС) с жидкостным ракетным двигателем, сообщает пресс-служба ЦАГИ. При помощи разработанной системы можно перевозить пассажиров и грузы на межконтиненталь
28.06.2010 В ЦАГИ проведены исследования аэроупругости самолета

Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, успешно завершился проект Международного научно-технического центра № 3622 «Расчетные и
22.06.2010 ЦАГИ проводит исследования в области деловой авиации

зированию рынка и формированию требований к самолетам деловой авиации России, сообщает пресс-служба ЦАГИ. В соответствии с прогнозом специалистов ЦАГИ, численность отечественного парка б
16.06.2010 Проекты многоразовой ракетно-космической системы проанализированы в ЦАГИ

титут провел системный анализ проектных материалов различных вариантов многоразовой ракетно-космической системы (МРКС-1). Работы выполнены по заказу Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш», сообщает пресс-служба ЦАГИ. МРКС-1 представляет собой частично многоразовую ракету-носитель вертикального старта на основе крылатой многоразовой первой ступени, выполненной по самолетной схеме и возвращаемой в район
12.05.2010 ЦАГИ участвует в разработке проекта космического стартового комплекса "Восточный"

оизводственным ракетно-космическим центром «ЦСКБ-Прогресс» протокол о развитии сотрудничества по проекту нового космического стартового комплекса «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Специалисты ЦАГИ включены в состав рабочих групп, созданных для координации исследований в области аэродинамики, динамики и прочности ракеты-носителя нового поколения «Русь-М». Гол
30.04.2010 Гидроканалу ЦАГИ исполнилось 80 лет

Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, 30 апреля 2010 года исполнилось 80 лет со дня ввода в эксплуатацию гидроканала Централь
26.04.2010 ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014

роведение в 2014 году 29-го Международного конгресса ICAS в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Конгресс ICAS проводится регулярно, раз в два года, и собирает около 1000 участников из
19.04.2010 В ЦАГИ прокомментировали ситуацию авиационного коллапса в Европе

о института по динамике полета и системам управления летательными аппаратами, сообщает пресс-служба ЦАГИ.
14.04.2010 В ЦАГИ проходят исследования ламинарно-турбулентного перехода

ости потока на ламинарно-турбулентный переход на прямом и стреловидном крыле, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Эксперименты проходят в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-124 с использованием

05.04.2010 Британские авиастроители посетили ЦАГИ

010 года представители авиационной промышленности Великобритании (компании Aeroform, Aeropia, AeroStrategy, AirGround, AADS, CGTech VERICUT, Delcam, FineTubes, Invest, Spectrum Technologies) посетили ЦАГИ. Визит был организован департаментом инвестиций и торговли посольства Великобритании в Москве совместно с Ассоциацией аэрокосмических и оборонных предприятий Великобритании (ADS). Зарубежн
26.03.2010 Проект DREAM: биротативные винтовентиляторы испытаны в ЦАГИ

16—18 марта 2010 г. во Франции (г. Париж) состоялась вторая отчетная встреча партнеров проекта DREAM (Верификация новых систем в конструкции двигателя) 7-й Европейской рамочной программы. ЦАГИ в рамках DREAM проектирует и изготавливает модели биротативных винтовентиляторов и проводит их испытания в аэродинамических трубах института Т-104 и Т-107 с имитацией взлетно-посадочных и

22.03.2010 В ЦАГИ состоялся расширенный научно-технический совет по прочности

17 марта 2010 года в г. Жуковском Московской области прошло заседание расширенного научно-технического совета (НТС) ЦАГИ по прочности, на котором обсуждались итоги научно-исследовательской деятельности отделений прочности института за 2009 г. и планы на 2010 г. На открытии НТС с приветственной речью выступил
18.03.2010 В ЦАГИ разработан новый ГОСТ на самолёты

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) совместно с Научно-исследовательским институтом стандартизации и унификации разработал новый Государственный стандарт «Самолеты. Безопасность полетов. Средства защиты при испытаниях самол
12.03.2010 ЦАГИ принял участие в совещании по проекту VALIANT

9—10 марта 2010 года в городе Лион (Франция) состоялась встреча партнеров проекта VALIANT «Валидация и улучшение средств моделирования аэродинамического шума» 7-й Европейской рамочной программы. ЦАГИ участвует в экспериментальной части проекта – задачи 2.1 и 2.2 рабочего пакета №2. На предварительной стадии формирования проекта специалисты акустического отделения института предложили д
12.03.2010 ЦАГИ приступил к изучению микроБПЛА

Специалисты ЦАГИ проводят комплексные расчетно-экспериментальные исследования аэродинамики малоразмерных летательных аппаратов (МЛА) с размахом крыльев около 0,3 м и весом до 0,2 кг. Оптимальная аэродинами
25.02.2010 В ЦАГИ начинает работу конференция по аэродинамике

ского фонда фундаментальных исследований. На открытии конференции выступят: исполнительный директор ЦАГИ С.Л. Чернышев, заместитель генерального директора ЦАГИ, начальник комплекса аэрод
18.02.2010 В ЦАГИ прошёл расширенный НТС по аэродинамике

16—17 февраля 2010 года в подмосковном Жуковском состоялось заседание расширенного научно-технического совета (НТС) ЦАГИ по аэродинамике и динамике полета, на котором обсуждались итоги научной деятельности института за 2009 г. На открытии НТС с приветственной речью выступил исполнительный директор ЦАГИ

12.02.2010 В ЦАГИ исследуют BWB-компоновку

Специалисты ЦАГИ ведут комплексное теоретическое изучение аэродинамической компоновки BWB (Blended Wing Body). Этот термин можно перевести на русский как "летающее крыло интегральной компоновки", или "лета
03.02.2010 В ЦАГИ создан стенд для испытаний модификаций Ил-76

В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) завершён монтаж стенда для ресурсных испытаний конструкции планера семейства самолетов

18.12.2009 В ЦАГИ определили источник опасных колебаний монумента "Казак ели"

Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, специалисты отделения промышленной аэродинамики Московского комплекса Центрального аэро
09.12.2009 ЦАГИ получил лицензию на осуществление космической деятельности

Центральный аэрогидродинамический институт получил лицензию Роскосмоса на осуществление космической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Документ разрешает проведение широкого фронта работ по: созданию и производству космической техники, космических материалов и технологий; созданию и реконструкции космической инфраструкту
01.12.2009 ЦАГИ возглавил бывший гендиректор ОАО "АВТОВАЗ"

щила пресс-служба "Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), его новым руководителем стал Борис Алёшин, ранее занимавший (в период 2007 - 2009 гг.)
12.11.2009 В ЦАГИ проходят исследования аэродинамики перспективного вертолета

динамических характеристик несущего винта и корпуса перспективного вертолета, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Специалисты института выполнили расчетные и конструкторские работы и изготовили из комп
27.10.2009 МС-21 испытывается в ЦАГИ

Как сообщила пресс-служба ЦАГИ, завершен первый этап испытаний механизированной модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21 на режимах взлета и посадки. Основной целью проведенных экспериментов являлось получение д

Публикаций - 126, упоминаний - 188

НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского и организации, системы, технологии, персоны:

ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 4
Парус Корпорация 206 3
Top Systems - Топ Системы 88 3
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
HTC Corporation 1512 2
Dassault Systemes 235 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 2
EPN - e-Commerce Partners Network 5 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 2
Optimacros - Оптимакрос 105 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 31 1
RESA Airport Data Systems 5 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Эремекс - Eremex 16 1
Piklema Predictive - Пиклема 12 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 1
Консорциум БАС 6 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 1
Импульс АОКБ - Арзамасское опытно-конструкторское бюро 1 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 45 1
Беспилотные авиационные системы 93 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 17 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
ЦКБР - Центр комплексных беспилотных решений 7 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Technip 7 1
Autodesk - Delcam 5 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
ITOREX - ТОРЭКС 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 8
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 6
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 5
Boeing 1031 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 3
Почта России ПАО 2370 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова ФКП - Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К.Сафронова Федеральное казенное предприятие 2 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
ВЭП НПП 1 1
ЦНИИПСК имени Мельникова - Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций имени Н. П. Мельникова 2 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
CEAS - Council of European Aerospace Societies - Ассоциация европейских аэрокосмических сообществ 1 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 3
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 3
Авиационная промышленность - BWB - Blended Wing Body - летающее крыло интегральной компоновки - летающее крыло с неявно выраженной комбинацией крыла и фюзеляжа 34 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 7
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-334 5 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт 7 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 1
Linx Cloud 92 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 78 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 6 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-112В - российский перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт 6 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider 23 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Чернышев Сергей 8 3
Капица Сергей 8 2
Павловец Геннадий 2 2
Суханов Валерий 2 2
Капица Петр 6 2
Цыганков Роман 62 2
Айрапетов Александр 2 2
Путин Владимир 3454 2
Гольцов Александр 84 2
Крылов Алексей 6 2
Осипов Юрий 74 1
Иванов Иван 24 1
Ивин Владимир 19 1
Тасев Александр 15 1
Трандин Сергей 128 1
Алешин Борис 16 1
Смолко Ирина 5 1
Попович Константин 2 1
Ульяновский Сергей 3 1
Босняков Сергей 1 1
Ершов Петр 3 1
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
Жуковский Николай 1 1
Иванова Ольга 19 1
Тятюшев Максим 215 1
Ткачук Евгений 2 1
Близгарев Юрий 21 1
Круглов Виктор 43 1
Елизаров Георгий 1 1
Аким Эфраим 1 1
Гребеник Геннадий 68 1
Шибаев Владимир 1 1
Шмаль Геннадий 1 1
Барышников Денис 5 1
Андреевайте Иева 2 1
Янов Алексей 10 1
Головкин Михаил 1 1
Lallemand Thibaut - Лальман Тибо 1 1
Граденко Михаил 56 1
Трошина Елена 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 29
Европа 24963 20
Франция - Французская Республика 8177 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 6
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Швеция - Королевство 3781 3
Канада 5081 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Франция - Ницца 34 2
Казахстан - Республика 6047 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Южная Корея - Республика 7051 2
Япония 13807 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Украина 7928 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Испания - Королевство 3839 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Нидерланды 3745 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 4
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 4
Физика - Аэродинамика 13 4
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Число Маха - скорость 61 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 3
Английский язык 7030 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 2
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Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
РАН - Российская академия наук 2122 6
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 2
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
NIPH - Norwegian Institute of Public Health - Норвежский институт общественного здравоохранения 1 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 1
Минпромторг РФ - НИИСУ ФГУП - Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации 2 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Научно-мемориальный музей профессора Н. Е. Жуковского 1 1
Российская инженерная академия 13 1
AIAA - American Institute of Aeronautics and Astronautics - Американский институт аэронавтики и астронавтики 5 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Swinburne University of Technology - Технологический университет Суинберна 5 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
РАН Премия имени А.Н. Туполева 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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