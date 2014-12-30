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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского ЦАГИ ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» (далее – Центр) создан в соответствии с ФЗ от 4 ноября 2014 года № 326-ФЗ, принятым во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 15 сентября 2011 г. № ВП-П7-6543, для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики.
Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 года № 2489-р, в порядке и объеме полномочий, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»» входят следующие предприятия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область); ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. Москва); ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (г. Новосибирск); ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозерский, Московская область).
СОБЫТИЯ
|30.12.2014
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В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета
ных деталей нужны тщательное моделирование и испытания. Отечественный композитный кессон проверят в ЦАГИ на соответствие российским Авиационным правилам. Опыт подобной работы у специалистов инс
|27.08.2012
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ЦАГИ автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность на базе «Паруса»
В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского завершен проект по автоматизации на базе программного об
|20.03.2012
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В ЦАГИ разработают сверхзвуковой "бизнес-джет"
ета виден летательный аппарат с длинным острым носом и двигателями, установленными над задней частью фюзеляжа, самолет оснащен двухкилевым хвостовым оперением и длинными тонкими крыльями. Бизнес-джет ЦАГИ может стать первым сверхзвуковым частным самолетом Предварительные расчеты ЦАГИ показывают, что новый сверхзвуковой самолет будет издавать шум на уровне обычных дозвуковых гражданск
|01.07.2011
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Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус»
ы управления Парус» в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По итогам первого этапа автоматизированы важнейшие процессы финансово-хозяйственной де
|14.01.2011
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Создан программный комплекс моделирования дозаправки в полете магистральных самолетов
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали программный комплекс имитационного моделирования дозаправки в полете пассаж
|06.10.2010
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В ЦАГИ завершились испытания спутника связи KazSat-2
Специалисты отделения ресурса конструкций летательных аппаратов ЦАГИ провели акустические испытания макета спутника KazSat-2. В результате были получены данные, подтверждающие качество, сохранность и работоспособность образца космического аппарата. Исследов
|10.08.2010
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Технология ЦАГИ сэкономит топливо и повысит безопасность полетов
Специалисты ЦАГИ разработали технологию, которая позволит увеличить крейсерскую скорость и дальность поле
|19.07.2010
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ЦАГИ выпустил справочник по обледнению
истемы и о рациональной установке ее на несущих поверхностях самолета. При разработке этого издания ЦАГИ использовал собранный за несколько десятков лет обширный банк экспериментальных материал
|14.07.2010
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Выдающийся аэродинамик ЦАГИ убит неизвестными
Руководство и общественные организации ЦАГИ с глубоким прискорбием сообщают о трагической гибели выдающегося аэродинамика, доктора технических наук, профессора, лауреата Государственных премий России и Украины, премии имени проф. Н.
|14.07.2010
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ЦАГИ предлагает двухтопливную авиацию
Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, специалисты института приняли участие в парламентских слушаниях «О проблемах правового регулирования использования газомоторного топлива», которые состоялись в Государственной Думе Федера
|14.07.2010
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Новый русский ветряк продули в ЦАГИ
Специалисты отдела промышленной аэродинамики Московского комплекса ЦАГИ по заказу ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и ООО «ЭРГА» провели испытания двух ветряных энергетических установок нового типа. Испытания проходили в аэродинамической трубе Т 1-2. В результате испыта
|09.07.2010
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Исполнилось 55 лет испытательной гидробазе ЦАГИ
В конце июня 2010 года исполнилось 55 лет со дня основания и ввода в строй гидробазы ЦАГИ, расположенной на берегу Коровинского залива Иваньковского водохранилища (Московского моря) в г. Дубне. На площади около 17 га обустроены инженерные коммуникации и расположено более 8 тыс.
|08.07.2010
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"Летающее крыло" из ЦАГИ: первое изображение
Как уже указывал портал Исследования и разработки – R&D.CNews, в ЦАГИ разработана концепция перспективного магистрального самолёта умеренной (50—200 человек) пассажировместимости, выполненная с использованием элементов компоновочной схемы "летающее крыло". П
|07.07.2010
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Показана применимость "летающего крыла" для авиалайнеров средней вместимости
ировместимости, выполненного по аэродинамической схеме «Летающее крыло» (ЛК), сообщает пресс-служба ЦАГИ. В такой схеме объединены функции крыла, оперения и фюзеляжа, пассажиры размещаются в ши
|06.07.2010
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В ЦАГИ проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста
ополнительная вторая метеостанция. Если первая находится на высоте 9 м, то новую разместили ниже - на высоте 2 м. Она позволяет отслеживать ситуацию уже непосредственно на самой конструкции. Сейчас в Центральном аэрогидродинамическом институте им.Жуковского проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста. Их результаты будут известны во второй половине июля. Эти исследован
|05.07.2010
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ЦАГИ выпустил справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов
В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) выпущен справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов с р
|01.07.2010
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В ЦАГИ исследована аэрокосмическая система для дальних полетов
теля и воздушно-космического самолета (ВКС) с жидкостным ракетным двигателем, сообщает пресс-служба ЦАГИ. При помощи разработанной системы можно перевозить пассажиров и грузы на межконтиненталь
|28.06.2010
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В ЦАГИ проведены исследования аэроупругости самолета
Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, успешно завершился проект Международного научно-технического центра № 3622 «Расчетные и
|22.06.2010
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ЦАГИ проводит исследования в области деловой авиации
зированию рынка и формированию требований к самолетам деловой авиации России, сообщает пресс-служба ЦАГИ. В соответствии с прогнозом специалистов ЦАГИ, численность отечественного парка б
|16.06.2010
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Проекты многоразовой ракетно-космической системы проанализированы в ЦАГИ
титут провел системный анализ проектных материалов различных вариантов многоразовой ракетно-космической системы (МРКС-1). Работы выполнены по заказу Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш», сообщает пресс-служба ЦАГИ. МРКС-1 представляет собой частично многоразовую ракету-носитель вертикального старта на основе крылатой многоразовой первой ступени, выполненной по самолетной схеме и возвращаемой в район
|12.05.2010
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ЦАГИ участвует в разработке проекта космического стартового комплекса "Восточный"
оизводственным ракетно-космическим центром «ЦСКБ-Прогресс» протокол о развитии сотрудничества по проекту нового космического стартового комплекса «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Специалисты ЦАГИ включены в состав рабочих групп, созданных для координации исследований в области аэродинамики, динамики и прочности ракеты-носителя нового поколения «Русь-М». Гол
|30.04.2010
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Гидроканалу ЦАГИ исполнилось 80 лет
Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, 30 апреля 2010 года исполнилось 80 лет со дня ввода в эксплуатацию гидроканала Централь
|26.04.2010
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ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014
роведение в 2014 году 29-го Международного конгресса ICAS в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Конгресс ICAS проводится регулярно, раз в два года, и собирает около 1000 участников из
|19.04.2010
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В ЦАГИ прокомментировали ситуацию авиационного коллапса в Европе
о института по динамике полета и системам управления летательными аппаратами, сообщает пресс-служба ЦАГИ.
|14.04.2010
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В ЦАГИ проходят исследования ламинарно-турбулентного перехода
ости потока на ламинарно-турбулентный переход на прямом и стреловидном крыле, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Эксперименты проходят в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-124 с использованием
|05.04.2010
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Британские авиастроители посетили ЦАГИ
010 года представители авиационной промышленности Великобритании (компании Aeroform, Aeropia, AeroStrategy, AirGround, AADS, CGTech VERICUT, Delcam, FineTubes, Invest, Spectrum Technologies) посетили ЦАГИ. Визит был организован департаментом инвестиций и торговли посольства Великобритании в Москве совместно с Ассоциацией аэрокосмических и оборонных предприятий Великобритании (ADS). Зарубежн
|26.03.2010
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Проект DREAM: биротативные винтовентиляторы испытаны в ЦАГИ
16—18 марта 2010 г. во Франции (г. Париж) состоялась вторая отчетная встреча партнеров проекта DREAM (Верификация новых систем в конструкции двигателя) 7-й Европейской рамочной программы. ЦАГИ в рамках DREAM проектирует и изготавливает модели биротативных винтовентиляторов и проводит их испытания в аэродинамических трубах института Т-104 и Т-107 с имитацией взлетно-посадочных и
|22.03.2010
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В ЦАГИ состоялся расширенный научно-технический совет по прочности
17 марта 2010 года в г. Жуковском Московской области прошло заседание расширенного научно-технического совета (НТС) ЦАГИ по прочности, на котором обсуждались итоги научно-исследовательской деятельности отделений прочности института за 2009 г. и планы на 2010 г. На открытии НТС с приветственной речью выступил
|18.03.2010
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В ЦАГИ разработан новый ГОСТ на самолёты
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) совместно с Научно-исследовательским институтом стандартизации и унификации разработал новый Государственный стандарт «Самолеты. Безопасность полетов. Средства защиты при испытаниях самол
|12.03.2010
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ЦАГИ принял участие в совещании по проекту VALIANT
9—10 марта 2010 года в городе Лион (Франция) состоялась встреча партнеров проекта VALIANT «Валидация и улучшение средств моделирования аэродинамического шума» 7-й Европейской рамочной программы. ЦАГИ участвует в экспериментальной части проекта – задачи 2.1 и 2.2 рабочего пакета №2. На предварительной стадии формирования проекта специалисты акустического отделения института предложили д
|12.03.2010
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ЦАГИ приступил к изучению микроБПЛА
Специалисты ЦАГИ проводят комплексные расчетно-экспериментальные исследования аэродинамики малоразмерных летательных аппаратов (МЛА) с размахом крыльев около 0,3 м и весом до 0,2 кг. Оптимальная аэродинами
|25.02.2010
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В ЦАГИ начинает работу конференция по аэродинамике
ского фонда фундаментальных исследований. На открытии конференции выступят: исполнительный директор ЦАГИ С.Л. Чернышев, заместитель генерального директора ЦАГИ, начальник комплекса аэрод
|18.02.2010
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В ЦАГИ прошёл расширенный НТС по аэродинамике
16—17 февраля 2010 года в подмосковном Жуковском состоялось заседание расширенного научно-технического совета (НТС) ЦАГИ по аэродинамике и динамике полета, на котором обсуждались итоги научной деятельности института за 2009 г. На открытии НТС с приветственной речью выступил исполнительный директор ЦАГИ
|12.02.2010
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В ЦАГИ исследуют BWB-компоновку
Специалисты ЦАГИ ведут комплексное теоретическое изучение аэродинамической компоновки BWB (Blended Wing Body). Этот термин можно перевести на русский как "летающее крыло интегральной компоновки", или "лета
|03.02.2010
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В ЦАГИ создан стенд для испытаний модификаций Ил-76
В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) завершён монтаж стенда для ресурсных испытаний конструкции планера семейства самолетов
|18.12.2009
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В ЦАГИ определили источник опасных колебаний монумента "Казак ели"
Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, специалисты отделения промышленной аэродинамики Московского комплекса Центрального аэро
|09.12.2009
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ЦАГИ получил лицензию на осуществление космической деятельности
Центральный аэрогидродинамический институт получил лицензию Роскосмоса на осуществление космической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Документ разрешает проведение широкого фронта работ по: созданию и производству космической техники, космических материалов и технологий; созданию и реконструкции космической инфраструкту
|01.12.2009
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ЦАГИ возглавил бывший гендиректор ОАО "АВТОВАЗ"
щила пресс-служба "Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), его новым руководителем стал Борис Алёшин, ранее занимавший (в период 2007 - 2009 гг.)
|12.11.2009
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В ЦАГИ проходят исследования аэродинамики перспективного вертолета
динамических характеристик несущего винта и корпуса перспективного вертолета, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Специалисты института выполнили расчетные и конструкторские работы и изготовили из комп
|27.10.2009
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МС-21 испытывается в ЦАГИ
Как сообщила пресс-служба ЦАГИ, завершен первый этап испытаний механизированной модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21 на режимах взлета и посадки. Основной целью проведенных экспериментов являлось получение д
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышев Сергей 8 3
|Капица Сергей 8 2
|Павловец Геннадий 2 2
|Суханов Валерий 2 2
|Капица Петр 6 2
|Цыганков Роман 62 2
|Айрапетов Александр 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Гольцов Александр 84 2
|Крылов Алексей 6 2
|Осипов Юрий 74 1
|Иванов Иван 24 1
|Ивин Владимир 19 1
|Тасев Александр 15 1
|Трандин Сергей 128 1
|Алешин Борис 16 1
|Смолко Ирина 5 1
|Попович Константин 2 1
|Ульяновский Сергей 3 1
|Босняков Сергей 1 1
|Ершов Петр 3 1
|Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
|Жуковский Николай 1 1
|Иванова Ольга 19 1
|Тятюшев Максим 215 1
|Ткачук Евгений 2 1
|Близгарев Юрий 21 1
|Круглов Виктор 43 1
|Елизаров Георгий 1 1
|Аким Эфраим 1 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Шибаев Владимир 1 1
|Шмаль Геннадий 1 1
|Барышников Денис 5 1
|Андреевайте Иева 2 1
|Янов Алексей 10 1
|Головкин Михаил 1 1
|Lallemand Thibaut - Лальман Тибо 1 1
|Граденко Михаил 56 1
|Трошина Елена 39 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|РИА Новости 1033 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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