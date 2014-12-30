НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского

В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета ных деталей нужны тщательное моделирование и испытания. Отечественный композитный кессон проверят в ЦАГИ на соответствие российским Авиационным правилам. Опыт подобной работы у специалистов инс

ЦАГИ автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность на базе «Паруса» В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского завершен проект по автоматизации на базе программного об

В ЦАГИ разработают сверхзвуковой "бизнес-джет" ета виден летательный аппарат с длинным острым носом и двигателями, установленными над задней частью фюзеляжа, самолет оснащен двухкилевым хвостовым оперением и длинными тонкими крыльями. Бизнес-джет ЦАГИ может стать первым сверхзвуковым частным самолетом Предварительные расчеты ЦАГИ показывают, что новый сверхзвуковой самолет будет издавать шум на уровне обычных дозвуковых гражданск

Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус» ы управления Парус» в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По итогам первого этапа автоматизированы важнейшие процессы финансово-хозяйственной де

Создан программный комплекс моделирования дозаправки в полете магистральных самолетов Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали программный комплекс имитационного моделирования дозаправки в полете пассаж

В ЦАГИ завершились испытания спутника связи KazSat-2 Специалисты отделения ресурса конструкций летательных аппаратов ЦАГИ провели акустические испытания макета спутника KazSat-2. В результате были получены данные, подтверждающие качество, сохранность и работоспособность образца космического аппарата. Исследов

Технология ЦАГИ сэкономит топливо и повысит безопасность полетов Специалисты ЦАГИ разработали технологию, которая позволит увеличить крейсерскую скорость и дальность поле

ЦАГИ выпустил справочник по обледнению истемы и о рациональной установке ее на несущих поверхностях самолета. При разработке этого издания ЦАГИ использовал собранный за несколько десятков лет обширный банк экспериментальных материал

Выдающийся аэродинамик ЦАГИ убит неизвестными Руководство и общественные организации ЦАГИ с глубоким прискорбием сообщают о трагической гибели выдающегося аэродинамика, доктора технических наук, профессора, лауреата Государственных премий России и Украины, премии имени проф. Н.

ЦАГИ предлагает двухтопливную авиацию Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, специалисты института приняли участие в парламентских слушаниях «О проблемах правового регулирования использования газомоторного топлива», которые состоялись в Государственной Думе Федера

Новый русский ветряк продули в ЦАГИ Специалисты отдела промышленной аэродинамики Московского комплекса ЦАГИ по заказу ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и ООО «ЭРГА» провели испытания двух ветряных энергетических установок нового типа. Испытания проходили в аэродинамической трубе Т 1-2. В результате испыта

Исполнилось 55 лет испытательной гидробазе ЦАГИ В конце июня 2010 года исполнилось 55 лет со дня основания и ввода в строй гидробазы ЦАГИ, расположенной на берегу Коровинского залива Иваньковского водохранилища (Московского моря) в г. Дубне. На площади около 17 га обустроены инженерные коммуникации и расположено более 8 тыс.

"Летающее крыло" из ЦАГИ: первое изображение Как уже указывал портал Исследования и разработки – R&D.CNews, в ЦАГИ разработана концепция перспективного магистрального самолёта умеренной (50—200 человек) пассажировместимости, выполненная с использованием элементов компоновочной схемы "летающее крыло". П

Показана применимость "летающего крыла" для авиалайнеров средней вместимости ировместимости, выполненного по аэродинамической схеме «Летающее крыло» (ЛК), сообщает пресс-служба ЦАГИ. В такой схеме объединены функции крыла, оперения и фюзеляжа, пассажиры размещаются в ши

В ЦАГИ проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста ополнительная вторая метеостанция. Если первая находится на высоте 9 м, то новую разместили ниже - на высоте 2 м. Она позволяет отслеживать ситуацию уже непосредственно на самой конструкции. Сейчас в Центральном аэрогидродинамическом институте им.Жуковского проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста. Их результаты будут известны во второй половине июля. Эти исследован

ЦАГИ выпустил справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) выпущен справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов с р

В ЦАГИ исследована аэрокосмическая система для дальних полетов теля и воздушно-космического самолета (ВКС) с жидкостным ракетным двигателем, сообщает пресс-служба ЦАГИ. При помощи разработанной системы можно перевозить пассажиров и грузы на межконтиненталь

В ЦАГИ проведены исследования аэроупругости самолета Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, успешно завершился проект Международного научно-технического центра № 3622 «Расчетные и

ЦАГИ проводит исследования в области деловой авиации зированию рынка и формированию требований к самолетам деловой авиации России, сообщает пресс-служба ЦАГИ. В соответствии с прогнозом специалистов ЦАГИ, численность отечественного парка б

Проекты многоразовой ракетно-космической системы проанализированы в ЦАГИ титут провел системный анализ проектных материалов различных вариантов многоразовой ракетно-космической системы (МРКС-1). Работы выполнены по заказу Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш», сообщает пресс-служба ЦАГИ. МРКС-1 представляет собой частично многоразовую ракету-носитель вертикального старта на основе крылатой многоразовой первой ступени, выполненной по самолетной схеме и возвращаемой в район

ЦАГИ участвует в разработке проекта космического стартового комплекса "Восточный" оизводственным ракетно-космическим центром «ЦСКБ-Прогресс» протокол о развитии сотрудничества по проекту нового космического стартового комплекса «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Специалисты ЦАГИ включены в состав рабочих групп, созданных для координации исследований в области аэродинамики, динамики и прочности ракеты-носителя нового поколения «Русь-М». Гол

Гидроканалу ЦАГИ исполнилось 80 лет Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, 30 апреля 2010 года исполнилось 80 лет со дня ввода в эксплуатацию гидроканала Централь

ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014 роведение в 2014 году 29-го Международного конгресса ICAS в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Конгресс ICAS проводится регулярно, раз в два года, и собирает около 1000 участников из

В ЦАГИ прокомментировали ситуацию авиационного коллапса в Европе о института по динамике полета и системам управления летательными аппаратами, сообщает пресс-служба ЦАГИ.

В ЦАГИ проходят исследования ламинарно-турбулентного перехода ости потока на ламинарно-турбулентный переход на прямом и стреловидном крыле, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Эксперименты проходят в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-124 с использованием

Британские авиастроители посетили ЦАГИ 010 года представители авиационной промышленности Великобритании (компании Aeroform, Aeropia, AeroStrategy, AirGround, AADS, CGTech VERICUT, Delcam, FineTubes, Invest, Spectrum Technologies) посетили ЦАГИ. Визит был организован департаментом инвестиций и торговли посольства Великобритании в Москве совместно с Ассоциацией аэрокосмических и оборонных предприятий Великобритании (ADS). Зарубежн

Проект DREAM: биротативные винтовентиляторы испытаны в ЦАГИ 16—18 марта 2010 г. во Франции (г. Париж) состоялась вторая отчетная встреча партнеров проекта DREAM (Верификация новых систем в конструкции двигателя) 7-й Европейской рамочной программы. ЦАГИ в рамках DREAM проектирует и изготавливает модели биротативных винтовентиляторов и проводит их испытания в аэродинамических трубах института Т-104 и Т-107 с имитацией взлетно-посадочных и

В ЦАГИ состоялся расширенный научно-технический совет по прочности 17 марта 2010 года в г. Жуковском Московской области прошло заседание расширенного научно-технического совета (НТС) ЦАГИ по прочности, на котором обсуждались итоги научно-исследовательской деятельности отделений прочности института за 2009 г. и планы на 2010 г. На открытии НТС с приветственной речью выступил

В ЦАГИ разработан новый ГОСТ на самолёты Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) совместно с Научно-исследовательским институтом стандартизации и унификации разработал новый Государственный стандарт «Самолеты. Безопасность полетов. Средства защиты при испытаниях самол

ЦАГИ принял участие в совещании по проекту VALIANT 9—10 марта 2010 года в городе Лион (Франция) состоялась встреча партнеров проекта VALIANT «Валидация и улучшение средств моделирования аэродинамического шума» 7-й Европейской рамочной программы. ЦАГИ участвует в экспериментальной части проекта – задачи 2.1 и 2.2 рабочего пакета №2. На предварительной стадии формирования проекта специалисты акустического отделения института предложили д

ЦАГИ приступил к изучению микроБПЛА Специалисты ЦАГИ проводят комплексные расчетно-экспериментальные исследования аэродинамики малоразмерных летательных аппаратов (МЛА) с размахом крыльев около 0,3 м и весом до 0,2 кг. Оптимальная аэродинами

В ЦАГИ начинает работу конференция по аэродинамике ского фонда фундаментальных исследований. На открытии конференции выступят: исполнительный директор ЦАГИ С.Л. Чернышев, заместитель генерального директора ЦАГИ, начальник комплекса аэрод

В ЦАГИ прошёл расширенный НТС по аэродинамике 16—17 февраля 2010 года в подмосковном Жуковском состоялось заседание расширенного научно-технического совета (НТС) ЦАГИ по аэродинамике и динамике полета, на котором обсуждались итоги научной деятельности института за 2009 г. На открытии НТС с приветственной речью выступил исполнительный директор ЦАГИ

В ЦАГИ исследуют BWB-компоновку Специалисты ЦАГИ ведут комплексное теоретическое изучение аэродинамической компоновки BWB (Blended Wing Body). Этот термин можно перевести на русский как "летающее крыло интегральной компоновки", или "лета

В ЦАГИ создан стенд для испытаний модификаций Ил-76 В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) завершён монтаж стенда для ресурсных испытаний конструкции планера семейства самолетов

В ЦАГИ определили источник опасных колебаний монумента "Казак ели" Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, специалисты отделения промышленной аэродинамики Московского комплекса Центрального аэро

ЦАГИ получил лицензию на осуществление космической деятельности Центральный аэрогидродинамический институт получил лицензию Роскосмоса на осуществление космической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Документ разрешает проведение широкого фронта работ по: созданию и производству космической техники, космических материалов и технологий; созданию и реконструкции космической инфраструкту

ЦАГИ возглавил бывший гендиректор ОАО "АВТОВАЗ" щила пресс-служба "Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), его новым руководителем стал Борис Алёшин, ранее занимавший (в период 2007 - 2009 гг.)

В ЦАГИ проходят исследования аэродинамики перспективного вертолета динамических характеристик несущего винта и корпуса перспективного вертолета, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Специалисты института выполнили расчетные и конструкторские работы и изготовили из комп