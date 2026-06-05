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Чернышев Сергей

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В России найден способ улучшить связь с космическими аппаратами при межпланетных исследованиях 1
19.10.2023 Ритейлеры смогут быстрее и дешевле ремонтировать оборудование мировых вендоров 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 1
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1
22.03.2010 В ЦАГИ состоялся расширенный научно-технический совет по прочности 1
18.02.2010 В ЦАГИ прошёл расширенный НТС по аэродинамике 1
06.07.2009 Объявлены победители V всероссийской студенческой Олимпиады Cisco по сетевым технологиям 2
30.04.2009 ЦАГИ вошел в Ассоциацию европейских аэрокосмических сообществ - CEAS 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Чернышев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
МегаФон 10513 1
Cisco Systems 5327 1
Yandex - Яндекс 9018 1
Huawei 4472 1
IBM - International Business Machines Corp 9660 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 364 1
NVision Group - Энвижн Груп 697 1
Pirit - Пирит 88 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 175 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 107 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 714 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3542 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 1
Парк Зарядье 49 1
CEAS - Council of European Aerospace Societies - Ассоциация европейских аэрокосмических сообществ 1 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2503 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3709 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6170 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3612 1
Desktop computer - Системный блок - системник 472 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9619 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2461 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3996 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 390 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2558 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Poucher William - Паучер Уильям 2 1
Носова Ирина 4 1
Савина Алла 2 1
Колпаков Кирилл 1 1
Павловец Геннадий 2 1
Замула Георгий 1 1
Красняков Андрей 1 1
Носков Константин 239 1
Собянин Сергей 525 1
Лысенко Эдуард 317 1
Ватрак Валентина 10 1
Лавров Сергей 30 1
Котюков Михаил 11 1
Кудрявцев Николай 21 1
Химаныч Владимир 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 3
Казахстан - Республика 5969 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Европа 24869 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Беларусь - Белоруссия 6221 1
Швеция - Королевство 3758 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4429 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Франция - Французская Республика 8099 1
Испания - Мадрид 178 1
Испания - Королевство 3812 1
Узбекистан - Республика 1965 1
Нидерланды 3704 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 285 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6111 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 679 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3905 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8722 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 587 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4451 1
Образование в России 2721 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 655 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2319 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 12 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 288 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1177 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 341 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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