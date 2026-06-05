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Чернышев Сергей
СОБЫТИЯ
Чернышев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|CEAS - Council of European Aerospace Societies - Ассоциация европейских аэрокосмических сообществ 1 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Poucher William - Паучер Уильям 2 1
|Носова Ирина 4 1
|Савина Алла 2 1
|Колпаков Кирилл 1 1
|Павловец Геннадий 2 1
|Замула Георгий 1 1
|Красняков Андрей 1 1
|Носков Константин 239 1
|Собянин Сергей 525 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Ватрак Валентина 10 1
|Лавров Сергей 30 1
|Котюков Михаил 11 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Химаныч Владимир 9 1
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