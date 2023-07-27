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NVision Group Энвижн Груп
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 306 дел, на cумму 16 969 177 085 ₽*
СОБЫТИЯ
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|27.07.2023
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Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов
мерными. В частности, в июле 2022 г. инспекция ФНС № 7 по Москве завершила проверку в отношении АО «Энвижн груп», по итогам которой вынесла решение «О привлечении к ответственности за совершени
|28.03.2023
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ВТБ удалось сэкономить 150 миллионов на внезапно подорожавшем ПО Microsoft
В доплате за ПО Microsoft — отказать Как выяснил CNews, знаменитому в прошлом интегратору «Энвижн», недавно полностью поглощенному «Ситрониксом» (входит в АФК «Система»), не удалось уб
|27.02.2023
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Легендарный «Энвижн» прекратил существование
Поглощение «Энвижн груп» Как выяснил CNews, бренда «Энвижн груп» больше не существует. Юрлицо АО «
|29.06.2021
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Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл
Неожиданные итоги конкурса Компания «Энвижн груп» в конкурсе на создание проекта федеральной государственной информационной систем
|20.11.2020
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Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft
Победа «Энвижн» Как выяснил CNews, поставщиком Сбербанка по итогам крупнейшей в истории России госзак
|03.11.2020
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МТС продает «Энвижн груп»
МТС объявила о продаже АФК «Система» 100% акций АО «Энвижн груп» за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от ут
|03.11.2020
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МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз
МТС продала АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп» Телекоммуникационная компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила CNews о про
|12.02.2020
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«Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города»
«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и исполнительный комите
|26.12.2019
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«Энвижн груп» и ГК «Кировский завод» запустили автоматизированную систему управления производством
«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и ГК «Кировский завод»,
|15.10.2019
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Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»
рмы города, а также был осуществлен перевод абонентов на новые технологии. На должность президента «Энвижн груп» он был назначен 3 декабря 2018 г. Затяжные проблемы «Техносерва» В рейтинге «CNe
|15.10.2019
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Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва»
был осуществлен перевод абонентов на новые технологии. 3 декабря 2018 г. был назначен президентом «Энвижн груп», где добился существенного увеличения доли комплексных маржинальных проектов.
|05.06.2019
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«Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE
«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, Ericsson, поставщик реш
|15.04.2019
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«Энвижн Груп» и Schneider Electric займутся совместной автоматизацией предприятий
Schneider Electric и «Энвижн Груп» (входит в ГК МТС) объявили о подписании на международной выставке Innovation Sum
|26.02.2019
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Партнером «Энвижн Груп» по внедрению корпоративных сетей LTE стала Ericsson
«Энвижн Груп», российский системный интегратор группы МТС, объявил о начале деятельности по по
|03.12.2018
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Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС
Назначение Ершова Президентом системного интегратора «Энвижн груп», входящего в группу компаний МТС, назначен Андрей Ершов. Совет директоров уже ут
|22.11.2018
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«Энвижн груп» представил систему фильтрации интернет-трафика «Барьер»
«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу «МТС», объявил о выводе на р
|06.08.2018
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МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга
г, вышел на рынок ИТ-аутсорсинга. Компания задействует экспертизу дочернего системного интегратора «Энвижн груп» и штат из более пяти тысяч ИТ-специалистов по всей стране. Среди запущенных услу
|27.12.2017
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МТС превращается в оператора кассовых аппаратов
н Групп» в качестве ОФД Принадлежащий оператору «Мобильные телесистемы» (МТС) системный интегратор «Энвижн Груп» получил разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на работу в качестве опера
|28.09.2017
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Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса
рост составил 3,2%. Основная причина – корректировка выручки за 2015 г. одного из лидеров рейтинга «Энвижн Груп» (p10,9 млрд вместо p16 млрд, указанных в рейтинге 2015 г.). По словам аналитика
|16.06.2017
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Сергей Кузьмин -
После смены стратегии «Энвижн Груп» – новая компания ИТ-рынка
? Сергей Кузьмин: Как известно, в декабре 2015 года была завершена сделка по приобретению компании «Энвижн Груп» группой МТС. На 2016 год, несмотря на стагнационные явления на рынке и макроэкон
|08.06.2017
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Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей
Суды «дочек» «Системы» «Энвижн груп» удалось доказать свое право взыскать с компании «Ситроникс комплексные автоматиз
|25.05.2017
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В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн»
рационный директор, которую занял Александр Пьявкин, чьим последним официальным местом работы была «Энвижн груп», где он выступал в роли первого заместителя генерального директора. На новом пос
|25.05.2017
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В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве
nsulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули, ран
|05.05.2017
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«Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн
авила p68,1 млн, второго (также после уточнений) — p4,2 млн. «В порядке взаимозачета взыскать с АО “Энвижн груп” в пользу ПАО “Ростелеком” p64,1 млн неустойки», — гласит финальное судебное реше
|21.04.2017
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«Энвижн Груп» стала участником АПКИТ
Компания «Энвижн Груп», входящая в состав компании «Мобильные ТелеСистемы» — телекоммуникационного опер
|11.04.2017
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МТС и «Энвижн Груп» построили публичную сеть Wi-Fi для ТРЦ «Европейский»
Компании «Энвижн Груп» и МТС построили публичную сеть Wi-Fi для торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «
|04.04.2017
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«Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112»
У «Ростелекома» отсудили p32,8 млн Как узнал CNews, «Ростелекому» придется выплатить «Энвижн груп» p32,8 млн — задолженность по договору на p18,2 млн и неустойку в размере p14,6 м
|05.12.2016
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«Энвижн Груп» и МТС модернизировали конференц-центр для «Алтай Резорт»
«Энвижн Груп» объявила о завершении проекта по оборудованию современной мультимедиа-системой п
|12.10.2016
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«Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси»
«Медси» и «Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявили о запуске современного центра обрабо
|29.09.2016
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«Энвижн Груп» модернизировала сеть Wi-Fi в московском Radisson Royal Hotel
«Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявила о реализации проекта модернизации Wi
|15.02.2016
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«Энвижн Груп» оптимизировала автоматизированную систему бюджетного управления «Стройгазмонтажа»
«Энвижн Груп» завершила доработки автоматизированной системы бюджетного управления (АСБУ) в гр
|08.02.2016
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«Энвижн Груп» завершила строительство ВОЛС для «Ростелекома» в Забайкалье
По заказу «Ростелекома» компания «Энвижн Груп» завершила строительство волоконно-оптической сети связи (ВОЛС) по технологии GPO
|17.12.2015
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«Энвижн Груп» автоматизировала документооборот на базе Docsvision
Компания «Энвижн Груп», российская ИТ-компания, разработчик и поставщик информационно-коммуникационных
|05.10.2015
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«Энвижн Груп» автоматизировала систему бюджетного управления в «Русагро-Центре»
Компания «Энвижн Груп» автоматизировала систему бюджетного управления и формирования консолидированной
|22.09.2015
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Топ-менеджер «Вымпелкома» стал новым вице-президентом по технике «Энвижн Груп»
Компания «Энвижн Груп» объявила о назначении Виталия Задорожного вице-президентом по технике. Как сообщ
|17.07.2015
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МТС купила «Энвижн груп»
онтролирующий акционер — АФК «Система» — сообщили о сделке по купле-продажи системного интегратора «Энвижн груп». За данную компанию МТС заплатит «Системе» до i15 млрд. Эта сумма учитывает долг
|25.06.2015
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АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС
Все дороги - в МТС МТС может приобрести у своего акционера АФК «Система» системного интегратора «Энвижн Груп». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитической отчет «Ренессанс Капит
|15.06.2015
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Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп»
Компания «Энвижн Груп» обновляет руководящий состав. Как сообщили CNews в «Энвижн Груп», с 1 июл
|04.06.2015
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«Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза
АФК «Система» раскрыла подробности сделки по консолидации акций системного интегратора «Энвижн груп». В конце прошлого года 11,25% акций компании были приобретены за $10 млн. Ранее
|17.04.2015
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Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова
Основатель интегратора «Энвижн груп» Антон Сушкевич приобрел долю в казанской компании «Автодория». Этот стартап подд
NVision Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Сушкевич Антон 67 57
|Нащекин Алексей 118 33
|Путин Владимир 3454 33
|Никифоров Николай 1138 28
|Тараба Дмитрий 27 27
|Щеголев Игорь 699 25
|Глотов Алексей 25 24
|Ростокин Валерий 26 24
|Закрепин Евгений 62 19
|Малофеев Константин 118 17
|Гольцов Александр 84 16
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Кузьмин Сергей 43 15
|Тарасенко Алексей 16 15
|Бобровников Борис 104 14
|Мартынов Александр 59 14
|Рейман Леонид 1065 13
|Асланян Сергей 104 12
|Свердлов Денис 201 12
|Каминский Павел 13 11
|Огородников Дмитрий 27 10
|Смирнов Вячеслав 45 10
|Пак Олег 112 10
|Карпинский Алексей 42 9
|Белоусов Сергей 254 9
|Ершов Андрей 52 8
|Шилов Сергей 99 8
|Массух Илья 239 8
|Папин Максим 10 8
|Юрченко Евгений 133 8
|Головин Сергей 13 8
|Ахмеров Тимур 91 7
|Евтушенков Владимир 217 7
|Ананьев Алексей 110 7
|Корня Алексей 80 6
|Мацоцкий Сергей 180 6
|Бартунов Олег 54 6
|Корнеев Сергей 84 6
|Газизов Камиль 68 6
|Гоков Дмитрий 33 6
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