Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

NVision Group Энвижн Груп

NVision Group - Энвижн Груп

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 306 дел, на cумму 16 969 177 085 ₽*

Судебные дела (306) на сумму 16 969 177 085 ₽*
в качестве истца (197) на сумму 10 310 425 220 ₽*
в качестве ответчика (93) на сумму 1 950 159 780 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2023 Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

мерными. В частности, в июле 2022 г. инспекция ФНС № 7 по Москве завершила проверку в отношении АО «Энвижн груп», по итогам которой вынесла решение «О привлечении к ответственности за совершени
28.03.2023 ВТБ удалось сэкономить 150 миллионов на внезапно подорожавшем ПО Microsoft

В доплате за ПО Microsoft — отказать Как выяснил CNews, знаменитому в прошлом интегратору «Энвижн», недавно полностью поглощенному «Ситрониксом» (входит в АФК «Система»), не удалось уб
27.02.2023 Легендарный «Энвижн» прекратил существование

Поглощение «Энвижн груп» Как выяснил CNews, бренда «Энвижн груп» больше не существует. Юрлицо АО «
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл

Неожиданные итоги конкурса Компания «Энвижн груп» в конкурсе на создание проекта федеральной государственной информационной систем
20.11.2020 Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft

Победа «Энвижн» Как выяснил CNews, поставщиком Сбербанка по итогам крупнейшей в истории России госзак
03.11.2020 МТС продает «Энвижн груп»

МТС объявила о продаже АФК «Система» 100% акций АО «Энвижн груп» за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от ут
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз

МТС продала АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп» Телекоммуникационная компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила CNews о про
12.02.2020 «Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города»

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и исполнительный комите
26.12.2019 «Энвижн груп» и ГК «Кировский завод» запустили автоматизированную систему управления производством

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и ГК «Кировский завод»,
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

рмы города, а также был осуществлен перевод абонентов на новые технологии. На должность президента «Энвижн груп» он был назначен 3 декабря 2018 г. Затяжные проблемы «Техносерва» В рейтинге «CNe
15.10.2019 Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва»

был осуществлен перевод абонентов на новые технологии. 3 декабря 2018 г. был назначен президентом «Энвижн груп», где добился существенного увеличения доли комплексных маржинальных проектов.
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, Ericsson, поставщик реш
15.04.2019 «Энвижн Груп» и Schneider Electric займутся совместной автоматизацией предприятий

Schneider Electric и «Энвижн Груп» (входит в ГК МТС) объявили о подписании на международной выставке Innovation Sum
26.02.2019 Партнером «Энвижн Груп» по внедрению корпоративных сетей LTE стала Ericsson

«Энвижн Груп», российский системный интегратор группы МТС, объявил о начале деятельности по по
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС

Назначение Ершова Президентом системного интегратора «Энвижн груп», входящего в группу компаний МТС, назначен Андрей Ершов. Совет директоров уже ут
22.11.2018 «Энвижн груп» представил систему фильтрации интернет-трафика «Барьер»

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу «МТС», объявил о выводе на р
06.08.2018 МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга

г, вышел на рынок ИТ-аутсорсинга. Компания задействует экспертизу дочернего системного интегратора «Энвижн груп» и штат из более пяти тысяч ИТ-специалистов по всей стране. Среди запущенных услу
27.12.2017 МТС превращается в оператора кассовых аппаратов

н Групп» в качестве ОФД Принадлежащий оператору «Мобильные телесистемы» (МТС) системный интегратор «Энвижн Груп» получил разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на работу в качестве опера
28.09.2017 Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса

рост составил 3,2%. Основная причина – корректировка выручки за 2015 г. одного из лидеров рейтинга «Энвижн Груп» (p10,9 млрд вместо p16 млрд, указанных в рейтинге 2015 г.). По словам аналитика

16.06.2017 Сергей Кузьмин -

После смены стратегии «Энвижн Груп» – новая компания ИТ-рынка

? Сергей Кузьмин: Как известно, в декабре 2015 года была завершена сделка по приобретению компании «Энвижн Груп» группой МТС. На 2016 год, несмотря на стагнационные явления на рынке и макроэкон
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей

Суды «дочек» «Системы» «Энвижн груп» удалось доказать свое право взыскать с компании «Ситроникс комплексные автоматиз
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн»

рационный директор, которую занял Александр Пьявкин, чьим последним официальным местом работы была «Энвижн груп», где он выступал в роли первого заместителя генерального директора. На новом пос
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве

nsulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули, ран
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн

авила p68,1 млн, второго (также после уточнений) — p4,2 млн. «В порядке взаимозачета взыскать с АО “Энвижн груп” в пользу ПАО “Ростелеком” p64,1 млн неустойки», — гласит финальное судебное реше
21.04.2017 «Энвижн Груп» стала участником АПКИТ

Компания «Энвижн Груп», входящая в состав компании «Мобильные ТелеСистемы» — телекоммуникационного опер
11.04.2017 МТС и «Энвижн Груп» построили публичную сеть Wi-Fi для ТРЦ «Европейский»

Компании «Энвижн Груп» и МТС построили публичную сеть Wi-Fi для торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112»

У «Ростелекома» отсудили p32,8 млн Как узнал CNews, «Ростелекому» придется выплатить «Энвижн груп» p32,8 млн — задолженность по договору на p18,2 млн и неустойку в размере p14,6 м
05.12.2016 «Энвижн Груп» и МТС модернизировали конференц-центр для «Алтай Резорт»

«Энвижн Груп» объявила о завершении проекта по оборудованию современной мультимедиа-системой п
12.10.2016 «Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси»

«Медси» и «Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявили о запуске современного центра обрабо
29.09.2016 «Энвижн Груп» модернизировала сеть Wi-Fi в московском Radisson Royal Hotel

«Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявила о реализации проекта модернизации Wi
15.02.2016 «Энвижн Груп» оптимизировала автоматизированную систему бюджетного управления «Стройгазмонтажа»

«Энвижн Груп» завершила доработки автоматизированной системы бюджетного управления (АСБУ) в гр
08.02.2016 «Энвижн Груп» завершила строительство ВОЛС для «Ростелекома» в Забайкалье

По заказу «Ростелекома» компания «Энвижн Груп» завершила строительство волоконно-оптической сети связи (ВОЛС) по технологии GPO
17.12.2015 «Энвижн Груп» автоматизировала документооборот на базе Docsvision

Компания «Энвижн Груп», российская ИТ-компания, разработчик и поставщик информационно-коммуникационных

05.10.2015 «Энвижн Груп» автоматизировала систему бюджетного управления в «Русагро-Центре»

Компания «Энвижн Груп» автоматизировала систему бюджетного управления и формирования консолидированной

22.09.2015 Топ-менеджер «Вымпелкома» стал новым вице-президентом по технике «Энвижн Груп»

Компания «Энвижн Груп» объявила о назначении Виталия Задорожного вице-президентом по технике. Как сообщ
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп»

онтролирующий акционер — АФК «Система» — сообщили о сделке по купле-продажи системного интегратора «Энвижн груп». За данную компанию МТС заплатит «Системе» до i15 млрд. Эта сумма учитывает долг
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС

Все дороги - в МТС МТС может приобрести у своего акционера АФК «Система» системного интегратора «Энвижн Груп». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитической отчет «Ренессанс Капит
15.06.2015 Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп»

Компания «Энвижн Груп» обновляет руководящий состав. Как сообщили CNews в «Энвижн Груп», с 1 июл
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза

АФК «Система» раскрыла подробности сделки по консолидации акций системного интегратора «Энвижн груп». В конце прошлого года 11,25% акций компании были приобретены за $10 млн. Ранее

17.04.2015 Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова

Основатель интегратора «Энвижн груп» Антон Сушкевич приобрел долю в казанской компании «Автодория». Этот стартап подд

Публикаций - 699, упоминаний - 1291

NVision Group и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 186
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 161
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 113
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 105
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 96
Крок - Croc 1964 84
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 65
Cisco Systems 5372 61
Microsoft Corporation 25775 60
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 58
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
МегаФон 10742 49
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 47
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 43
РТИ 155 39
Oracle Corporation 7074 39
Ростелеком - Связьинвест 1719 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 37
9594 35
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 34
Softline - Софтлайн 3743 34
Компьюлинк ГК - Compulink 456 32
Yandex - Яндекс 9216 30
Восход ФГБУ НИИ 721 29
SAP SE 5601 27
АйТи 1519 26
Информзащита 941 25
Dell EMC 5180 24
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 24
AMT Group - АМТ-Груп 365 23
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 23
Huawei 4677 23
Nvision Group - Энвижн Сибирь 22 22
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 21
HP Inc. 5883 21
VK - Mail.ru Group 3602 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 58
РЖД - Российские железные дороги 2096 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
Почта России ПАО 2370 18
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Газпром ПАО 1493 13
Россети Ленэнерго 1699 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
EY - Эрнст энд Янг 81 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Транснефть 335 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Возрождение - Коммерческий банк 359 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Царицын капитал 23 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
Связной ГК 1401 6
Альфа-Банк 1979 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 5
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Газпром нефть 725 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Абсолют Банк 249 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 108
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Федеральное казначейство России 1949 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Российская Ассоциация Телемедицины 22 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ГосИнформСистемы 160 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Профсоюз работников связи России 9 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 332
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 163
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 121
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 109
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 99
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 87
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 77
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 67
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 62
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 50
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 50
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 47
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 42
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 42
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 40
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 37
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 34
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 20
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Linux OS 11533 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
Microsoft Windows 16882 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 13
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Apple iPhone 6 4861 12
Dell EMC Smarts 23 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 22 10
Microsoft Azure 1526 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 9
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 9
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 8
Google Android 15244 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 7
Apple iPad 4012 7
Apple iOS 8583 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 7
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Сушкевич Антон 67 57
Нащекин Алексей 118 33
Путин Владимир 3454 33
Никифоров Николай 1138 28
Тараба Дмитрий 27 27
Щеголев Игорь 699 25
Глотов Алексей 25 24
Ростокин Валерий 26 24
Закрепин Евгений 62 19
Малофеев Константин 118 17
Гольцов Александр 84 16
Медведев Дмитрий 1665 16
Кузьмин Сергей 43 15
Тарасенко Алексей 16 15
Бобровников Борис 104 14
Мартынов Александр 59 14
Рейман Леонид 1065 13
Асланян Сергей 104 12
Свердлов Денис 201 12
Каминский Павел 13 11
Огородников Дмитрий 27 10
Смирнов Вячеслав 45 10
Пак Олег 112 10
Карпинский Алексей 42 9
Белоусов Сергей 254 9
Ершов Андрей 52 8
Шилов Сергей 99 8
Массух Илья 239 8
Папин Максим 10 8
Юрченко Евгений 133 8
Головин Сергей 13 8
Ахмеров Тимур 91 7
Евтушенков Владимир 217 7
Ананьев Алексей 110 7
Корня Алексей 80 6
Мацоцкий Сергей 180 6
Бартунов Олег 54 6
Корнеев Сергей 84 6
Газизов Камиль 68 6
Гоков Дмитрий 33 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 527
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 192
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 73
Европа 24964 46
Россия - СФО - Новосибирск 4876 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 36
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Украина 7928 29
Казахстан - Республика 6048 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 23
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 18
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 15
Чехия - Чешская Республика 1349 15
Узбекистан - Республика 2005 15
Европа Восточная 3138 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 12
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 305
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 189
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 73
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 55
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 53
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 51
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 51
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 44
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 33
Энергетика - Energy - Energetically 5855 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 23
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Ведомости 1466 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
Мобильные системы 118 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
CNews Журнал 167 3
Forbes - Форбс 1002 3
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Москва 24 - Телеканал 9 2
CNews TV 747 2
РБК Daily 91 2
ИнформКурьерСвязь 14 2
WikiLeaks 120 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Global Times 16 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Российская газета 290 1
Sputnik 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 108
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 87
IDC - International Data Corporation 4975 23
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews Fast рейтинг 55 8
CNews Рынок ИТ-услуг 171 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
CNews Мишень ОФД 6 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Рустелеком ТК 305 3
Интерфакс - Финмаркет 26 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Wainhouse Research 40 2
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Frost & Sullivan 207 1
Future Workplace 4 1
RiskIQ 9 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CNews Телеком 1 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
TAdviser Profit 50 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Мировой рынок ВКС 5 1
Российский рынок ERP 24 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 4
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 23
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 10
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 10
Связь-Экспокомм 276 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Infosecurity - выставка 63 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Black Hat - Конференция 120 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Cisco Expo 23 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Единый день голосования 143 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Docflow 148 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще