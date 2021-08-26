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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NVision Group
Энвижн Груп
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 545, упоминаний - 1267
NVision Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 13
|Глотов Алексей 24 12
|Ершов Андрей 45 7
|Корня Алексей 73 6
|Сушкевич Антон 56 6
|Бобровников Борис 86 5
|Юрченко Евгений 75 5
|Карпинский Алексей 37 4
|Левашов Александр 88 4
|Шипелов Андрей 21 3
|Горшенин Василий 5 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Витоженц Александр 5 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Гавренков Сергей 9 3
|Тараба Дмитрий 23 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Шилов Сергей 61 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Баров Алексей 25 3
|Путин Владимир 1821 3
|Лящ Михаил 32 2
|Порошенко Петр 17 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
|Белов Александр 69 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Иревли Сергей 18 2
|Гольцов Александр 23 2
|Потапов Алексей 6 2
|Сечкин Алексей 15 2
|Козырев Алексей 270 2
|Николаев Александр 15 2
|Назаров Алексей 69 2
|Романов Роман 10 2
|Коротков Александр 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru