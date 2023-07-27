Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов мерными. В частности, в июле 2022 г. инспекция ФНС № 7 по Москве завершила проверку в отношении АО «Энвижн груп», по итогам которой вынесла решение «О привлечении к ответственности за совершени

ВТБ удалось сэкономить 150 миллионов на внезапно подорожавшем ПО Microsoft В доплате за ПО Microsoft — отказать Как выяснил CNews, знаменитому в прошлом интегратору «Энвижн», недавно полностью поглощенному «Ситрониксом» (входит в АФК «Система»), не удалось уб

Легендарный «Энвижн» прекратил существование Поглощение «Энвижн груп» Как выяснил CNews, бренда «Энвижн груп» больше не существует. Юрлицо АО «

Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл Неожиданные итоги конкурса Компания «Энвижн груп» в конкурсе на создание проекта федеральной государственной информационной систем

Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft Победа «Энвижн» Как выяснил CNews, поставщиком Сбербанка по итогам крупнейшей в истории России госзак

МТС продает «Энвижн груп» МТС объявила о продаже АФК «Система» 100% акций АО «Энвижн груп» за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от ут

МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз МТС продала АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп» Телекоммуникационная компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила CNews о про

«Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города» «Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и исполнительный комите

«Энвижн груп» и ГК «Кировский завод» запустили автоматизированную систему управления производством «Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и ГК «Кировский завод»,

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» рмы города, а также был осуществлен перевод абонентов на новые технологии. На должность президента «Энвижн груп» он был назначен 3 декабря 2018 г. Затяжные проблемы «Техносерва» В рейтинге «CNe

Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва» был осуществлен перевод абонентов на новые технологии. 3 декабря 2018 г. был назначен президентом «Энвижн груп», где добился существенного увеличения доли комплексных маржинальных проектов.

«Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE «Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, Ericsson, поставщик реш

«Энвижн Груп» и Schneider Electric займутся совместной автоматизацией предприятий Schneider Electric и «Энвижн Груп» (входит в ГК МТС) объявили о подписании на международной выставке Innovation Sum

Партнером «Энвижн Груп» по внедрению корпоративных сетей LTE стала Ericsson «Энвижн Груп», российский системный интегратор группы МТС, объявил о начале деятельности по по

Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС Назначение Ершова Президентом системного интегратора «Энвижн груп», входящего в группу компаний МТС, назначен Андрей Ершов. Совет директоров уже ут

«Энвижн груп» представил систему фильтрации интернет-трафика «Барьер» «Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу «МТС», объявил о выводе на р

МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга г, вышел на рынок ИТ-аутсорсинга. Компания задействует экспертизу дочернего системного интегратора «Энвижн груп» и штат из более пяти тысяч ИТ-специалистов по всей стране. Среди запущенных услу

МТС превращается в оператора кассовых аппаратов н Групп» в качестве ОФД Принадлежащий оператору «Мобильные телесистемы» (МТС) системный интегратор «Энвижн Груп» получил разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на работу в качестве опера

Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса рост составил 3,2%. Основная причина – корректировка выручки за 2015 г. одного из лидеров рейтинга «Энвижн Груп» (p10,9 млрд вместо p16 млрд, указанных в рейтинге 2015 г.). По словам аналитика

Сергей Кузьмин - После смены стратегии «Энвижн Груп» – новая компания ИТ-рынка

? Сергей Кузьмин: Как известно, в декабре 2015 года была завершена сделка по приобретению компании «Энвижн Груп» группой МТС. На 2016 год, несмотря на стагнационные явления на рынке и макроэкон

Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей Суды «дочек» «Системы» «Энвижн груп» удалось доказать свое право взыскать с компании «Ситроникс комплексные автоматиз

В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» рационный директор, которую занял Александр Пьявкин, чьим последним официальным местом работы была «Энвижн груп», где он выступал в роли первого заместителя генерального директора. На новом пос

В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве nsulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули, ран

«Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн авила p68,1 млн, второго (также после уточнений) — p4,2 млн. «В порядке взаимозачета взыскать с АО “Энвижн груп” в пользу ПАО “Ростелеком” p64,1 млн неустойки», — гласит финальное судебное реше

«Энвижн Груп» стала участником АПКИТ Компания «Энвижн Груп», входящая в состав компании «Мобильные ТелеСистемы» — телекоммуникационного опер

МТС и «Энвижн Груп» построили публичную сеть Wi-Fi для ТРЦ «Европейский» Компании «Энвижн Груп» и МТС построили публичную сеть Wi-Fi для торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «

«Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» У «Ростелекома» отсудили p32,8 млн Как узнал CNews, «Ростелекому» придется выплатить «Энвижн груп» p32,8 млн — задолженность по договору на p18,2 млн и неустойку в размере p14,6 м

«Энвижн Груп» и МТС модернизировали конференц-центр для «Алтай Резорт» «Энвижн Груп» объявила о завершении проекта по оборудованию современной мультимедиа-системой п

«Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси» «Медси» и «Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявили о запуске современного центра обрабо

«Энвижн Груп» модернизировала сеть Wi-Fi в московском Radisson Royal Hotel «Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявила о реализации проекта модернизации Wi

«Энвижн Груп» оптимизировала автоматизированную систему бюджетного управления «Стройгазмонтажа» «Энвижн Груп» завершила доработки автоматизированной системы бюджетного управления (АСБУ) в гр

«Энвижн Груп» завершила строительство ВОЛС для «Ростелекома» в Забайкалье По заказу «Ростелекома» компания «Энвижн Груп» завершила строительство волоконно-оптической сети связи (ВОЛС) по технологии GPO

«Энвижн Груп» автоматизировала документооборот на базе Docsvision Компания «Энвижн Груп», российская ИТ-компания, разработчик и поставщик информационно-коммуникационных

«Энвижн Груп» автоматизировала систему бюджетного управления в «Русагро-Центре» Компания «Энвижн Груп» автоматизировала систему бюджетного управления и формирования консолидированной

Топ-менеджер «Вымпелкома» стал новым вице-президентом по технике «Энвижн Груп» Компания «Энвижн Груп» объявила о назначении Виталия Задорожного вице-президентом по технике. Как сообщ

МТС купила «Энвижн груп» онтролирующий акционер — АФК «Система» — сообщили о сделке по купле-продажи системного интегратора «Энвижн груп». За данную компанию МТС заплатит «Системе» до i15 млрд. Эта сумма учитывает долг

АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС Все дороги - в МТС МТС может приобрести у своего акционера АФК «Система» системного интегратора «Энвижн Груп». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитической отчет «Ренессанс Капит

Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп» Компания «Энвижн Груп» обновляет руководящий состав. Как сообщили CNews в «Энвижн Груп», с 1 июл

«Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза АФК «Система» раскрыла подробности сделки по консолидации акций системного интегратора «Энвижн груп». В конце прошлого года 11,25% акций компании были приобретены за $10 млн. Ранее