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NVision Group
Энвижн Груп


26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 5
21.06.2021 «Светец» поставил систему записи разговоров для МТС 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась 2
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 2
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 1
02.12.2020 В ГК «Айтеко» назначен глава направления комплексных инфраструктурных и инжиниринговых проектов 1
20.11.2020 Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft 4
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 4
03.11.2020 МТС продает «Энвижн груп» 2
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
05.10.2020 Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено 2
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 2
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 2
22.05.2020 МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру связи для тематического парка «Остров Мечты» 2
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру для «Острова мечты» 1
12.02.2020 «Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города» 2
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
26.12.2019 «Энвижн груп» и ГК «Кировский завод» запустили автоматизированную систему управления производством 1
23.12.2019 В МТС объединили протоколы интернета вещей в единый интерфейс 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1

Публикаций - 545, упоминаний - 1267

NVision Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 164
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 135
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 48
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 39
Microsoft Corporation 11039 39
Крок 1219 32
АФК Система ПАО 993 31
Ланит ГК 1155 28
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 26
Ростелеком Связьинвест 693 23
SAP SE 3208 20
Астерос - Asteros 531 19
VK - Mail.ru Group 2482 19
Ситроникс - Sitronics 561 19
Компьюлинк ГК - Compulink 209 19
iTeco - Ай-Теко 715 17
АйТи 749 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 17
Инфосистемы Джет 675 16
Google LLC 7135 12
Yandex - Яндекс 4100 12
IBM 3530 12
ITG - INLINE Technologies Group 126 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 10
Softline - Софтлайн 1474 10
Микротест 177 9
Verysell - Верисел 91 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Cisco Systems 2037 8
Ланит Интеграция 101 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 8
Apple Inc - Эппл Рус 7685 8
Ростелеком Сибирьтелеком 299 8
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 7
Intracom Telecom 39 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 7
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 7
Восход ФГБУ НИИ 365 7
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 9
Башнефть ПАО АНК 90 6
Транснефть 159 4
Россети ПАО 168 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпром нефть 380 3
Царицын капитал 22 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Система Капитал УК 9 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Роснефть НК 367 2
МТС банк 254 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Альфа-Банк 1123 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 2 2
Почта России ПАО 1570 2
Газпром ПАО 519 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
РАО ЕЭС России ПАО 62 1
Группа ЛСР 6 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
ESW Capital 5 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Гипросвязь ПАО 44 1
ТС-инжиниринг 6 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Связьтранснефть 15 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Правительство Москвы 649 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Президент Украины 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
3G - Стандарт мобильной связи 3714 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 7
Microsoft Azure 1171 7
ВТБ Мультикарта 147 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
Microsoft Azure Stack 56 4
SQL - Язык программирования 432 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
Microsoft Windows 10 6622 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft SQL Server 790 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Microsoft Power BI 113 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Microsoft Visual Studio 170 3
Baidu 178 3
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 3
Seldon.Basis 7 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Microsoft Windows 851 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
OFD.RU Ferma 8 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
NVision Барьер 8 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
Никифоров Николай 1126 13
Глотов Алексей 24 12
Ершов Андрей 45 7
Корня Алексей 73 6
Сушкевич Антон 56 6
Бобровников Борис 86 5
Юрченко Евгений 75 5
Карпинский Алексей 37 4
Левашов Александр 88 4
Шипелов Андрей 21 3
Горшенин Василий 5 3
Ротенберг Игорь 35 3
Витоженц Александр 5 3
Агафонов Вадим 13 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Шмулевич Марк 79 3
Гавренков Сергей 9 3
Тараба Дмитрий 23 3
Прозоровский Василий 40 3
Нащекин Алексей 111 3
Шилов Сергей 61 3
Нечаев Андрей 21 3
Абрамченко Виктория 15 3
Баров Алексей 25 3
Путин Владимир 1821 3
Лящ Михаил 32 2
Порошенко Петр 17 2
Сергеенко Егор 11 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
Белов Александр 69 2
Тикуркин Максим 32 2
Иревли Сергей 18 2
Гольцов Александр 23 2
Потапов Алексей 6 2
Сечкин Алексей 15 2
Козырев Алексей 270 2
Николаев Александр 15 2
Назаров Алексей 69 2
Романов Роман 10 2
Коротков Александр 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 300
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 36
Россия - СФО - Новосибирск 1959 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 29
Россия - ПФО - Казань 1510 27
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 22
Украина 3353 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 14
Беларусь - Белоруссия 2084 14
Казахстан - Республика 2622 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 11
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Восточная Европа 1674 10
Европа 3736 10
Германия - Федеративная Республика 3618 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Индия - Республика 2165 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - Забайкальский край 356 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Грозный 94 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 2
Москва - Марьино 30 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Россия - Краснодар 1034 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Томская область 415 2
Нидерланды 971 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Япония 2771 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 4
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
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ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 1
Человеческий фактор 126 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Global Times 12 1
РБК Инновации 36 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Tom’s Hardware 86 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Ведомости 259 1
ТНТ - Телеканал 94 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 164 1
NYT - The New York Times 506 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
РИА Новости 654 1
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TAdviser Report 6 1
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СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 3
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 14
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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