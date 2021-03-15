Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сушкевич Антон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 99
Сушкевич Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Глотов Алексей 24 12
|Никифоров Николай 1126 8
|Тараба Дмитрий 23 3
|Коротков Александр 8 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Бартунов Олег 32 3
|Панченко Иван 43 3
|Сигаев Федор 9 3
|Yu Andrew - Ю Эндрю 5 2
|Витоженц Александр 5 2
|Chen Jolly - Чен Джолли 5 2
|Бартенева Мария 23 2
|Малофеев Константин 98 2
|Безобразов Алексей 2 2
|Николаев Александр 15 2
|Храмцов Александр 2 2
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 2
|Разеньков Сергей 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Скороходов Сергей 1 1
|Лебедев Игорь 4 1
|Андреев Сергей 40 1
|Мальков Алексей 7 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Липич Григорий 49 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Барков Александр 1 1
|Белкин Александр 4 1
|Иванов Егор 17 1
|Казакова Александра 3 1
|Кузовкин Алексей 69 1
|Жижкин Александр 2 1
|Мальшаков Александр 4 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Врублевский Павел 75 1
|Ершов Андрей 45 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Герасимов Андрей 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РБК Инновации 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766425, в очереди разбора - 670110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766425, в очереди разбора - 670110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru