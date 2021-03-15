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Сушкевич Антон


15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 1
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 1
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн 1
18.04.2017 Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000% 1
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» 1
26.07.2016 Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент 2
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1
26.10.2015 Топ-менеджеры — главный актив ИТ-компании в России 3
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 1
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 1
11.06.2015 Кто будет создавать национальные ОС и СУБД. Минкомсвязи определилось с победителями 1
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза 1
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
17.04.2015 Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова 4
10.04.2015 Минкомсвязи пишет методичку по переходу госорганов на СПО 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
11.03.2015 Ограничение закупок иностранного ПО: Российские разработчики указывают Минкомсвязи на недочеты постановления 1
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
10.02.2015 Oracle отговаривает россиян мигрировать на СУБД PostgreSQL 1
28.01.2015 Основатель «Энвижн» инвестировал в российскую команду разработчиков PostgreSQL 4
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
28.05.2014 Реструктуризация ИТ меняет отрасли 2
26.05.2014 Из «Энвижн» уходят топ-менеджеры 1
12.05.2014 ИТ-университет «Иннополис» раскрыл своих спонсоров и заказчиков 1
07.04.2014 Выручка «Энвижн Груп» сократилась на 38% 1
21.02.2014 В «Энвижн Груп» сменился генеральный директор 2
23.01.2014 АФК «Cистема» докупает акции «Энвижн» на $82,5 млн 2
31.12.2013 АФК «Система» берет под контроль «Энвижн Груп» 2
17.12.2013 Топ-менеджер «Энвижн» стал вице-губернатором Воронежской области 1
29.11.2013 Автоматизация производства без MES – все равно, что планы на вчера 11
31.10.2013 Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 99

Сушкевич Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 17
АФК Система ПАО 996 13
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 9
Ситроникс - Sitronics 563 9
NVision Group - Энвижн Груп 545 6
SAP SE 3216 4
Microsoft Corporation 11127 4
Ростелеком Связьинвест 702 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Oracle Corporation 3356 3
IBM 3551 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
NVision Czech Republic 6 2
Google LLC 7161 2
Телеком-защита 48 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Mirantis - Мирантис 21 2
Ланит Интеграция 101 2
Acronis - Акронис 364 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Docsvision - ДоксВижн 778 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
РТИ 122 2
Синтерра - Synterra 567 1
Columbus - Колумбус 125 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
Галактика - Корпорация 249 1
МТС Урал 15 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Микрон - Micron 365 1
Армада 277 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Marshall Capital Partners 63 1
Газпром нефть 382 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Сотка Высоток 4 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Пентагон - Министерство обороны США 279 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Федеральное казначейство России 766 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЛДПР 69 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
OpenStack 347 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Безопасный город 347 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 3
Linux OS 4267 3
ReactOS 9 2
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 7 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
SQL - Язык программирования 434 2
Postgres95 5 2
Informix СУБД 16 2
Ingres - СУБД 12 2
Microsoft Office 365 769 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Microsoft Windows 854 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Alfresco 114 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Apple iPad 3263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple macOS X 904 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Microsoft SQL Server 797 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Глотов Алексей 24 12
Никифоров Николай 1126 8
Тараба Дмитрий 23 3
Коротков Александр 8 3
Шмулевич Марк 79 3
Смирнов Алексей 142 3
Бартунов Олег 32 3
Панченко Иван 43 3
Сигаев Федор 9 3
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 2
Витоженц Александр 5 2
Chen Jolly - Чен Джолли 5 2
Бартенева Мария 23 2
Малофеев Константин 98 2
Безобразов Алексей 2 2
Николаев Александр 15 2
Храмцов Александр 2 2
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 2
Разеньков Сергей 1 1
Решетков Александр 5 1
Скороходов Сергей 1 1
Лебедев Игорь 4 1
Андреев Сергей 40 1
Мальков Алексей 7 1
Щеголев Игорь 676 1
Липич Григорий 49 1
Юрченко Евгений 75 1
Барков Александр 1 1
Белкин Александр 4 1
Иванов Егор 17 1
Казакова Александра 3 1
Кузовкин Алексей 69 1
Жижкин Александр 2 1
Мальшаков Александр 4 1
Ковнир Евгений 71 1
Врублевский Павел 75 1
Ершов Андрей 45 1
Михайлов Сергей 37 1
Зверева Татьяна 9 1
Герасимов Андрей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Украина 3378 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Свердловская область 807 1
Южная Африка 159 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
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Россия - Куйбышев 16 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766425, в очереди разбора - 670110.
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