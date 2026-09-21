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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201516
ИКТ 15625
Организации 11845
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Мероприятия 894

Морозова Надежда

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Аналитика МТС AdTech и Альянса в сфере ИИ: 70% россиян используют бесплатные ИИ-решения 1
18.04.2017 Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000% 1
26.07.2016 Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Морозова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Унитех 18 2
Телеком-защита 54 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 610 2
NVision Group - Энвижн Груп 700 2
Ростелеком 11025 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
HPE - Juniper Networks 462 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 2
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 365 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1135 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 957 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1826 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1380 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Храмцов Александр 5 2
Витоженц Александр 7 2
Бровко Лев 3 2
Сушкевич Антон 67 2
Тараба Дмитрий 27 2
Бартенева Мария 36 2
Безобразов Алексей 2 2
Глотов Алексей 25 2
Жуков Михаил 39 2
Каменский Игорь 7 2
Ремнев Юрий 4 2
Цыбин Андрей 8 2
Кириллова Татьяна 3 2
Морозов Владислав 2 2
Райков Леонид 2 2
Болотова Лариса 2 2
Файфман Ефим 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 167809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3229 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3374 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5797 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7570 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6612 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8307 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1427 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 599 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1287 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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