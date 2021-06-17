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СОРМ
Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий


17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса 1
11.02.2021 В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете 2
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 1
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 2
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 2
18.08.2020 Цифровые сервисы компании «Транстелеком» для бизнеса и операторов – теперь и в Северодвинске 1
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 3
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 3
26.12.2019 Госкомпании будут тратить на российское ПО по 150 млрд в год 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 2
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
19.09.2019 Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС 2
10.09.2019 «Сател» представляет новую версию платформы РТУ 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» 5
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 2
18.07.2019 Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи 2
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1
07.06.2019 Провайдер отказался покупать несертифицированное «железо» для «закона Яровой». Ему светит крупный штраф 2
31.05.2019 Телефоны россиян станут прослушивать в рамках СОРМ только на отечественном «железе» 1
16.04.2019 Власти получили «ядерное оружие» для управления Рунетом 1
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком» 2
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 3
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
12.02.2019 Слуги народа одобрили создание в России «автономного Рунета» 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1
14.12.2018 В Госдуму внесен закон о полностью автономном Рунете 1
29.11.2018 «Ростех» выпустил приборы для контроля за водителями автобусов и грузовиков 1
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат 4
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 1

Публикаций - 85, упоминаний - 129

СОРМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 18
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 9
Норси-Транс (НТ) 49 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 7
VK - Mail.ru Group 2484 7
КНС Групп - Yadro 124 6
МФИ Софт 103 6
Telegram Group 702 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 3
Талмер - Talmer 23 3
Специальные технологии 5 3
Сигнатек 7 3
Huawei 2731 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 3
Malvin Systems - Малвин Системс 4 3
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 3
Синтерра - Synterra 565 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Microsoft Corporation 11110 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Информзащита 423 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
ИКС холдинг - Форпост 35 2
Nokia Corporation 2442 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Samsung Electronics 5686 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ESforce 22 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ОрдерКом 5 1
Техаргос 1 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Система Капитал УК 9 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
МегаФон Финанс 9 1
UDR Inc 6 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Virtus.pro 12 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 9
Правительство РФ 2206 6
Президент Российской Федерации 1440 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 1 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Президент США 105 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Счётная палата РФ 460 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 131 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
DDR - Double data rate 1071 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 285 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
gNB-Ru - радиомодули 3 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 3
Apple Mac 1460 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Национальные Технологии - СХД Купол 32 2
Linux OS 4265 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
WhatsApp Messenger 654 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Iridium Next 5 1
Microsoft Word 348 1
SpaceX 34 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Google Firebase 3 1
Google Firebase Analytics 1 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
РКН - Национальная система доменных имен DNS 2 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 5 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Linux - Debian GNU 273 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS 927 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
Усманов Алишер 241 8
Черепенников Антон 52 8
Яровая Ирина 63 6
Клишас Андрей 44 4
Бокова Людмила 80 4
Путин Владимир 1826 4
Овчинников Сергей 24 4
Рейман Леонид 412 3
Лугов Андрей 32 3
Озеров Виктор 26 3
Жаров Александр 165 3
Никифоров Николай 1126 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Климарев Михаил 46 2
Щеголев Игорь 676 2
Иванов Олег 124 2
Медведев Дмитрий 1434 1
Сачков Владимир 11 1
Шмаргун Владимир 1 1
Булгак Владимир 9 1
Рудов Антон 4 1
Галушко Дмитрий 5 1
Бабенко Олег 1 1
Кожемяка Егор 12 1
Волков Егор 2 1
Субоч Сергей 1 1
Мохов Александр 1 1
Кипчатов Алексей 2 1
Демидов Николай 1 1
Никитин Павел 1 1
Левова Ирина 18 1
Погосян Ашот 11 1
Граф Аркадий 24 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Пыслару Аркадий 4 1
Якименко Александр 1 1
Широков Кирилл 1 1
Мелихов Леонид 1 1
Серебрянникова Анна 5 1
Володин Вячеслав 62 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Индия - Республика 2175 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Казахстан - Республика 2637 2
Северная Америка 1413 2
Украина 3374 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - Калининград 670 1
Москва - Марфино 5 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Европа 3766 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Эстония - Таллин 27 1
Россия - Магнитогорск 150 1
Арктика 141 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Россия - Ижевск 308 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Кемерово 311 1
Европа Западная 615 1
Ближний Восток 1475 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Армения - Республика 688 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 4
Антитеррор 62 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
CNews Analytics 1991 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
Gartner 2193 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
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