Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СОРМ
Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 129
СОРМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Усманов Алишер 241 8
|Черепенников Антон 52 8
|Яровая Ирина 63 6
|Клишас Андрей 44 4
|Бокова Людмила 80 4
|Путин Владимир 1826 4
|Овчинников Сергей 24 4
|Рейман Леонид 412 3
|Лугов Андрей 32 3
|Озеров Виктор 26 3
|Жаров Александр 165 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Климарев Михаил 46 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Иванов Олег 124 2
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Сачков Владимир 11 1
|Шмаргун Владимир 1 1
|Булгак Владимир 9 1
|Рудов Антон 4 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Бабенко Олег 1 1
|Кожемяка Егор 12 1
|Волков Егор 2 1
|Субоч Сергей 1 1
|Мохов Александр 1 1
|Кипчатов Алексей 2 1
|Демидов Николай 1 1
|Никитин Павел 1 1
|Левова Ирина 18 1
|Погосян Ашот 11 1
|Граф Аркадий 24 1
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Якименко Александр 1 1
|Широков Кирилл 1 1
|Мелихов Леонид 1 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Володин Вячеслав 62 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
|Gartner 2193 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru