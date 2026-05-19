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Хайретдинов Рустэм
СОБЫТИЯ
Публикаций - 95, упоминаний - 104
Хайретдинов Рустэм и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 319 11
|Лукацкий Алексей 140 6
|Масалович Андрей 23 4
|Шевцов Дмитрий 8 3
|Хасин Евгений 22 3
|Сафонов Лука 31 3
|Сычев Артем 79 3
|Сачков Илья 126 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Голованов Сергей 77 3
|Янкин Андрей 52 3
|Ходаков Сергей 42 3
|Василенко Александр 99 3
|Морозов Дмитрий 20 3
|Окулесский Василий 26 3
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 3
|Пустарнаков Роман 54 2
|Бессарабский Алексей 29 2
|Заединов Руслан 47 2
|Зенкин Денис 263 2
|Седов Олег 6 2
|Корчагин Игорь 8 2
|Батранков Денис 12 2
|King Jeremy - Кинг Джереми 2 2
|Лопаницын Антон 3 2
|Адани Гиль 2 2
|Панов Вадим 9 2
|Путин Владимир 3454 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Курочкин Юрий 15 2
|Соколов Алексей 137 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Захаренко Максим 57 2
|Кузнецов Павел 42 2
|Чачава Александр 124 2
|Гарбук Сергей 18 2
|Паршин Константин 64 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Лебедь Сергей 30 2
|Заикин Андрей 36 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.