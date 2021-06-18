Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хайретдинов Рустэм
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 61
Хайретдинов Рустэм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АльфаСтрахование СГ 208 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Касперская Наталья 199 3
|Масалович Андрей 12 2
|Заединов Руслан 40 2
|Лукацкий Алексей 68 2
|Ермаков Кирилл 6 2
|Янковский Игорь 3 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Скляров Дмитрий 13 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Паршин Константин 44 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Сачков Илья 105 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Сычев Артем 48 2
|Соколов Алексей 121 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Попов Андрей 72 1
|Путин Владимир 1828 1
|Горбатько Александр 90 1
|Дмитриев Александр 21 1
|Натекин Алексей 4 1
|Горовой Александр 2 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770105, в очереди разбора - 673787.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770105, в очереди разбора - 673787.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru