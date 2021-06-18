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Хайретдинов Рустэм


18.06.2021 BI.ZONE предупредил о новом способе мошенничества с электросамокатами 1
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
31.01.2018 Российский разработчик систем защиты веб-ресурсов Attack Killer стал резидентом «Сколково» 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
14.06.2017 Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня 1
16.05.2017 WannaCry поразил МВД, потому что полицейские нелегально подключались к интернету 2
05.04.2017 Наталья Касперская: традиционный «инцидентный» подход к обеспечению ИБ фактически устарел 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью 2
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
02.04.2015 Большой vs малый бизнес: кто должен защищать компанию от DDoS-атак? 1
08.12.2014 InfoWatch и Wallarm выводят на рынок совместный продукт для защиты веб-приложений 1
21.08.2014 В Москве состоится международная конференция Business Information Security Summit’2014 1
22.04.2014 В мобилизации лидируют 5 отраслей 4
20.01.2014 В зарубежный хостинг уходят обезличенные персональные данные 1
23.12.2013 Защищаем облачную среду: новые технологии безопасности 1
23.12.2013 Облачные сервисы в банках, госсекторе и ВПК: перспективы и ограничения 1
19.12.2013 Как выбрать архитектуру облачного решения 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 2
18.03.2013 ИТ-индустрию ожидает сдержанный рост 1
14.02.2013 Как минимизировать "скрытую стоимость" облаков 1
22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров 1
12.12.2012 Рынок "облаков" в Австралии в 2013 г. составит $3 млрд 1
09.10.2012 Appercut Security запустила облачный сервис для поиска уязвимостей бизнес-приложений 1
08.10.2012 Наталья Касперская купила компанию у своего заместителя 3
20.09.2011 Компании игнорируют риски НДВ в бизнес-приложениях 1
07.09.2010 Leta наняла ИБ-детективов, поймавших банду хакеров в Москве 1
10.06.2010 McAfee сменил главу представительства в России 2
20.04.2010 Защита от утечек: иностранцы активно вытесняют русских разработчиков 1
01.02.2010 InfoWatch Device Monitor + eToken: интегрированное решение для защиты от утечки 1
05.11.2009 Вышла новая версия InfoWatch CryptoStorage для малого бизнеса 1
16.03.2009 InfoWatch продемонстрировала DLP-решения на CeBIT 2009 1
13.03.2009 В МГТС масштабная утечка персональных данных 2
22.12.2008 Решение InfoWatch CryptoStorage появится в магазинах в январе 1
05.12.2008 InfoWatch вышла на французский рынок 1
10.09.2008 InfoWatch представит две новинки на Infosecurity Russia 2008 1
21.08.2008 Началось бета-тестирование InfoWatch CryptoStorage Personal 1

Публикаций - 42, упоминаний - 61

Хайретдинов Рустэм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 615 9
Microsoft Corporation 11168 5
SolidSoft - СолидСофт 10 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Код Безопасности 365 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Webmoney 333 2
Крок 1221 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Cisco Systems 2056 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Leta IT-company 89 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP SE 3220 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
IBM 3557 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Инфосистемы Джет 675 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Java - Язык программирования 1180 2
InfoWatch Traffic Monitor + Aladdin eSafe 1 1
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 1
InfoWatch Device Monitor + Aladdin eToken 1 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
SQL - Язык программирования 436 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Windows 10 6676 1
InfoWatch Appercut 8 1
Касперская Наталья 199 3
Масалович Андрей 12 2
Заединов Руслан 40 2
Лукацкий Алексей 68 2
Ермаков Кирилл 6 2
Янковский Игорь 3 2
Гамаюнов Денис 4 2
Скляров Дмитрий 13 2
Новикова Анастасия 3 2
Ходаков Сергей 40 2
Волков Дмитрий 39 2
Паршин Константин 44 2
Гарбук Сергей 16 2
Сачков Илья 105 2
Дворкович Аркадий 169 2
Сычев Артем 48 2
Соколов Алексей 121 2
Курочкин Юрий 13 2
Белоусов Сергей 217 2
Попов Андрей 72 1
Путин Владимир 1828 1
Горбатько Александр 90 1
Дмитриев Александр 21 1
Натекин Алексей 4 1
Горовой Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Германия - Федеративная Республика 3674 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Украина 3398 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Европа Западная 618 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
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ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
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БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770105, в очереди разбора - 673787.
Создано именных указателей - 46354.
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