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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хайретдинов Рустэм

СОБЫТИЯ


19.05.2026 «Гарда» и ФГУП ГосНИИ ГА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
19.05.2026 «Гарда» и Axiom JDK подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 1
19.05.2026 «Турбо Облако» и «Гарда» объединят решения для развития защищенной облачной инфраструктуры 1
29.04.2026 Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов 1
20.02.2026 «Гарда» и R-Vision подписали меморандум о сотрудничестве 1
22.01.2026 Более 90% корпоративных сетей в России ИТ-уязвимы для полного захвата 1
17.11.2025 ИТ-конференция «МойОфис Призма изменений»: представим 12 новых технологий и продуктов, которые изменят офисное ПО 1
07.11.2025 Российские госкомпании нарастили закупки в сфере кибербезопасности 1
22.10.2025 «Гарда» и «Газинформсервис» помогают заказчикам быстрее переходить на российские продукты 1
16.10.2025 «Солар» и «Гарда» создают центр экспертизы в сфере кибербезопасности 1
24.09.2025 Россия под атакой: Число кибернападений через личные устройства выросло на 30% 1
28.07.2025 Россия под атакой. Излюбленной целью кибершпионов стал госсектор 1
13.02.2025 ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей 1
28.12.2024 Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 1
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
09.12.2024 «Гарда» и «Сколково» объединяют усилия для развития ИБ в регионах 1
11.11.2024 Банки и маркетплейсы «на крючке» у мошенников 2
30.10.2024 ГК «Гарда»: рост рынка информационной безопасности достиг 30% 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
14.10.2024 ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
13.08.2024 Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ 1
23.05.2024 В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК 1
16.05.2024 В России запустили китайский аналог GitHub 1
11.04.2024 ГК «Гарда» представила Web Application и API Firewall собственной разработки. 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
21.11.2023 В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов 1
18.08.2023 VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности 1
08.08.2023 «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда» 1
14.07.2023 Средняя российская компания теряет из-за хакеров 20 млн руб. в год, и ущерб постоянно растет 1
01.02.2023 Positive Technologies закрыла свои офисы в Европе 1
18.01.2023 В компании «Гарда Технологии» назначен заместитель генерального директора 2
07.11.2022 В российских госкомпаниях смехотворно маленький штат ИБ-специалистов из-за низких зарплат 1
02.06.2022 Импортозамещать нельзя отложить 2
20.04.2022 Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак 1
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию 1
28.12.2021 CNews Analytics: крупнейшие поставщики средств информационной безопасности 1
27.12.2021 BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 1
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели 1

Публикаций - 95, упоминаний - 104

Хайретдинов Рустэм и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1185 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 19
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
ИКС 538 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Ростелеком 10948 9
Microsoft Corporation 25775 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 8
Крок - Croc 1964 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Код Безопасности 812 7
Cisco Systems 5372 6
9594 6
Информзащита 941 6
Oracle Corporation 7074 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 5
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 5
Broadcom - VMware 2610 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 4
InnoSTage - Инностейдж 220 4
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 3
Kribrum - Крибрум 35 3
Cezurity - Цезурити 11 3
SAP SE 5601 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
АйТи 1519 3
R-Vision - Р-Вижн 267 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Новард УК - Novard 73 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 407 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
АСК 49 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Iberdrola 17 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
PetroChina 5 1
РегБлок 7 1
Deutsche Bahn AG 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
DLP-Эксперт 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 29
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 6
InfoWatch Appercut Security 35 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 8
InfoWatch CryptoStorage 14 6
FreePik 1841 4
Red Hat - Hibernate 32 4
Microsoft Windows 16882 4
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 4
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 16 3
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 51 3
Microsoft Azure 1526 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 27 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 2
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 27 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Zecurion Zbackup 8 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 29 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 36 1
Apple Keynote 63 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Касперская Наталья 319 11
Лукацкий Алексей 140 6
Масалович Андрей 23 4
Шевцов Дмитрий 8 3
Хасин Евгений 22 3
Сафонов Лука 31 3
Сычев Артем 79 3
Сачков Илья 126 3
Ляпунов Игорь 132 3
Голованов Сергей 77 3
Янкин Андрей 52 3
Ходаков Сергей 42 3
Василенко Александр 99 3
Морозов Дмитрий 20 3
Окулесский Василий 26 3
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 3
Пустарнаков Роман 54 2
Бессарабский Алексей 29 2
Заединов Руслан 47 2
Зенкин Денис 263 2
Седов Олег 6 2
Корчагин Игорь 8 2
Батранков Денис 12 2
King Jeremy - Кинг Джереми 2 2
Лопаницын Антон 3 2
Адани Гиль 2 2
Панов Вадим 9 2
Путин Владимир 3454 2
Белоусов Сергей 254 2
Курочкин Юрий 15 2
Соколов Алексей 137 2
Дворкович Аркадий 216 2
Захаренко Максим 57 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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