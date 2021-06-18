BI.ZONE предупредил о новом способе мошенничества с электросамокатами

BI.ZONE обнаружила в теневом сегменте интернета свежие объявления о продаже краденных аккаунтов сервисов электросамокатов. Помимо этого, в своих схемах злоумышленники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клоннеры приложений, авторизацию с помощью чужих сим-карт и оплату залоговой стоимости виртуальной банковской картой.

Эксперты BI.ZONE обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей», как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита, а также размещают объявления о продаже промокодов. Стоимость некоторых инструкций составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов.

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис. Вместо обещанной «бесплатной схемы» ее продавец исчезнет с вашими деньгами», — отмечает директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

Он также добавляет, что, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.