Индексная книга (каталог) CNews*
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Соколов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 137, упоминаний - 151
Соколов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Носков Константин 241 33
|Шадаев Максут 1210 29
|Горбатько Александр 105 29
|Никифоров Николай 1138 27
|Бокова Людмила 82 24
|Палей Лев 58 24
|Волин Алексей 122 23
|Сычев Артем 79 22
|Кисляков Евгений 93 22
|Иванов Олег 153 21
|Контемиров Юрий 32 19
|Остапенко Григорий 28 19
|Пак Олег 112 18
|Козлов Александр 71 18
|Демидов Сергей 129 18
|Матвеева Татьяна 110 17
|Калина Роман 62 16
|Приданкин Андрей 30 16
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Дюбанов Анатолий 95 15
|Соколов Олег 51 15
|Войтенко Олег 27 14
|Евраев Михаил 266 14
|Чамара Денис 59 13
|Акимов Максим 192 13
|Борисов Илья 27 12
|Бойко Елена 152 12
|Мамонов Михаил 24 12
|Козырев Алексей 328 12
|Ермолаев Артем 379 12
|Шайхутдинов Роман 116 12
|Мишустин Михаил 787 11
|Паршин Максим 323 11
|Солодовников Денис 108 11
|Чернякова Елена 30 11
|Приезжева Антонина 20 11
|Цыганов Вячеслав 79 10
|Мусич Роман 28 10
|Курбатов Владимир 35 10
|Калинкин Алексей 16 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.