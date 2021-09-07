Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соколов Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 121, упоминаний - 158
Соколов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 35
|Носков Константин 201 33
|Горбатько Александр 90 29
|Шадаев Максут 384 27
|Бокова Людмила 80 24
|Никифоров Николай 1126 24
|Сычев Артем 48 22
|Кисляков Евгений 83 22
|Волин Алексей 113 22
|Иванов Олег 124 21
|Палей Лев 31 20
|Остапенко Григорий 26 19
|Контемиров Юрий 27 19
|Демидов Сергей 50 18
|Козлов Александр 54 18
|Матвеева Татьяна 83 17
|Медведев Дмитрий 1433 16
|Калина Роман 60 16
|Пак Олег 90 16
|Приданкин Андрей 30 15
|Дюбанов Анатолий 86 15
|Соколов Олег 51 14
|Войтенко Олег 24 14
|Евраев Михаил 222 13
|Акимов Максим 167 13
|Чамара Денис 57 13
|Борисов Илья 26 12
|Мамонов Михаил 24 12
|Козырев Алексей 270 11
|Чернякова Елена 26 11
|Бойко Елена 151 11
|Шайхутдинов Роман 107 11
|Мишустин Михаил 302 11
|Цыганов Вячеслав 54 10
|Мусич Роман 16 10
|Курбатов Владимир 19 10
|Кузнецов Станислав 64 10
|Иванов Алексей 76 10
|Паршин Максим 141 10
|Комар Евгений 20 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761906, в очереди разбора - 665595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761906, в очереди разбора - 665595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru