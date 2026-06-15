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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соколов Алексей

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Бывший глава службы НИИ ФСБ может сесть на 13 лет за слишком дорогой антидроновый комплекс 1
25.11.2025 YADRO обеспечила современные рабочие места для Новосибирского государственного университета экономики и управления 1
17.10.2024 «Гарда» в три раза сокращает время на обработку данных при проверке контрагентов и сотрудников 1
24.10.2023 Суверенный Рунет слабоват. Изъяны в его инфраструктуре могут сломать Сеть в России 1
31.05.2023 МТС к туристическому сезону обеспечила связью «сокровища гномов» в Краснолесье 1
16.02.2023 «Ситилинк» усиливает направление геймерских мониторов 1
25.10.2021 «Ростелеком» и RDL by red_mad_robot будут развивать искусственный интеллект в промышленности 1
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 1
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 2
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 3
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи 1
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
24.12.2019 Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1

Публикаций - 137, упоминаний - 151

Соколов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 30
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 12
VK - Mail.ru Group 3602 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 11
Yandex - Яндекс 9216 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Microsoft Corporation 25775 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 6
МегаФон 10742 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 5
Ростелеком - РТЛабс 210 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 5
Gemini Systems 11 5
Cisco Systems 5372 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Telegram Group 2940 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Крок - Croc 1964 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
Код Безопасности 812 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
НСПК - Национальная система платежных карт 948 16
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 15
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 13
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 10
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 9
Газпром нефть 725 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Интерпрогрессбанк 21 9
Эстет 14 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Почта России ПАО 2370 8
Нэклис-Банк 16 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
Ростех - Вертолеты России 180 6
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
Экономикс-Банк 8 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 71
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 16
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 10
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 10
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЛДПР 116 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Международная академия связи - МАС 46 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 46
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 20
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 50 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 4
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Nissan Murano 7 3
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
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