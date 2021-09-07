Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Соколов Алексей


07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 1
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 1
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 2
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 2
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 6
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи 1
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
24.12.2019 Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 2
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 1
24.04.2019 Доля российского ПО в закупках госорганов достигла 65%. В 2015 г. было 20% 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1

Публикаций - 121, упоминаний - 158

Соколов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
VK - Mail.ru Group 2483 9
Microsoft Corporation 11077 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
Микрон - Micron 365 6
Telegram Group 702 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Custis 73 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 4
Cisco Systems 2040 3
IBM 3539 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Крок 1219 3
РТЛабс 145 3
Код Безопасности 365 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAP SE 3212 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
3738 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ЭОС - Электронные офисные системы 985 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Базальт СПО 206 2
Webmoney 330 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 2
Программный продукт ГК 92 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 22
НСПК - Национальная система платежных карт 257 16
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 15
Мегаполис ТК 88 13
Открытие ФК 538 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
X5 Group 599 10
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 10
Лукойл-Информ 72 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 10
X5 Group - Пятерочка 559 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Газпром нефть 382 9
Росводоканал 44 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Металлинвестбанк 39 9
Интерпрогрессбанк 20 9
Эстет 9 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Почта России ПАО 1572 8
Нэклис-Банк 15 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Экономикс-Банк 7 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Вертолеты России 114 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Аэрофлот 493 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
Sanofi - Санофи 33 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 57
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 40
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 38
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 23
Правительство РФ 2203 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 16
Федеральное казначейство России 766 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 13
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 12
Президент Российской Федерации 1439 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 11
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 10
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 9
Правительство Москвы 653 9
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 9
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 9
ПФР Департамент информационных технологий 103 9
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 9
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 9
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
Единая Россия - Политическая партия 176 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 69 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
Diameter 12 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 2
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Big Data - Большие данные 1136 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Chrysler Dodge Caravan 6 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Nissan Murano 6 3
Linux OS 4257 2
Telegram - Мессенджер 80 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Google Android 10751 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Diasoft FA# 53 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Atom Security - StaffCop 14 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Microsoft ActiveX 47 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Microsoft Edge - Браузер 974 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Microsoft Office 1939 1
Microsoft Windows 853 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Четвернин Алексей 651 35
Носков Константин 201 33
Горбатько Александр 90 29
Шадаев Максут 384 27
Бокова Людмила 80 24
Никифоров Николай 1126 24
Сычев Артем 48 22
Кисляков Евгений 83 22
Волин Алексей 113 22
Иванов Олег 124 21
Палей Лев 31 20
Остапенко Григорий 26 19
Контемиров Юрий 27 19
Демидов Сергей 50 18
Козлов Александр 54 18
Матвеева Татьяна 83 17
Медведев Дмитрий 1433 16
Калина Роман 60 16
Пак Олег 90 16
Приданкин Андрей 30 15
Дюбанов Анатолий 86 15
Соколов Олег 51 14
Войтенко Олег 24 14
Евраев Михаил 222 13
Акимов Максим 167 13
Чамара Денис 57 13
Борисов Илья 26 12
Мамонов Михаил 24 12
Козырев Алексей 270 11
Чернякова Елена 26 11
Бойко Елена 151 11
Шайхутдинов Роман 107 11
Мишустин Михаил 302 11
Цыганов Вячеслав 54 10
Мусич Роман 16 10
Курбатов Владимир 19 10
Кузнецов Станислав 64 10
Иванов Алексей 76 10
Паршин Максим 141 10
Комар Евгений 20 10
Россия - Российская федерация - РФ 57350 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 39
Россия - Челябинская область 658 24
Россия - Республика Мордовия 387 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Россия - Сахалинская область 432 10
Россия - Кировск - Кировская область 304 10
Россия - Республика Алтай 684 10
Россия - Тульская область 752 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 10
Россия - Ростовская область 862 9
Казахстан - Республика 2629 9
Россия - Ульяновская область 349 9
Россия - Калужская область 571 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Россия - Архангельская область 338 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Восточная Европа 1678 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Нидерланды 973 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Мурманская область 291 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Петрозаводск 150 1
Россия - Симферополь 115 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
СССР - Ленинград 69 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Южная Сибирь 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 36
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Федеральное законодательство 254 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Россия 24 - телеканал 86 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews Analytics 1988 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Future Workplace 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 35
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews AWARDS 291 4
CNews Мисс ИТ России 12 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Час кода - международное движение 11 1
Интернет-экономика - форум 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761906, в очереди разбора - 665595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще