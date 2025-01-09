RIPE NCC Network Coordination Centre Сетевой координационный центр
RIPE NCC и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Алексей 134 4
|Королюк Алексей 86 2
|Гугель Юрий 2 2
|Семеняк Алексей 9 2
|Платонов Алексей 22 2
|Федоров Михаил 24 2
|Арбузов Павел 1 1
|Мельникова Анастасия 371 1
|Жаров Александр 174 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Лямин Александр 74 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Калугин Сергей 168 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Гвоздев Андрей 2 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Самойленко Максим 66 1
|Заединов Руслан 46 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Носик Антон 106 1
|Гасымов Тимур 1 1
|Черняк Игорь 1 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Воронина Елена 21 1
|Степанов Дмитрий 23 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Володин Дмитрий 8 1
|Бардин Валерий 8 1
|Табаровский Олег 7 1
|Пескин Евгений 7 1
|Ваньков Вадим 17 1
|Анисимов Константин 36 1
|Наместников Юрий 40 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Рогдев Алексей 6 1
|Себрант Андрей 23 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Алешин Александр 4 1
|Гуриев Марат 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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