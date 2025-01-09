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RIPE NCC Network Coordination Centre Сетевой координационный центр

RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр


09.01.2025 VAS Experts перевел казахстанского телеком-оператора на протокол IPv6 1
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 1
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета 1
17.01.2024 Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос 2
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 1
14.06.2023 Санкции дали трещину? Российские интернет-ресурсы вывели из-под запрета 2
08.02.2023 Неизвестные хакеры более полугода стараются уничтожить Tor. Сеть работает медленно и нестабильно 1
18.01.2023 «АДВ консалтинг» представляет комплексное решение для моделирования сетей связи FlexIPAM 1
07.11.2022 Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете 1
18.07.2022 Tor научился автоматически уклоняться от попыток его заблокировать 1
21.04.2022 CorpSoft24 запустила услугу по блокировке интернет-трафика из иностранных сетей 1
14.03.2022 «Мегафон» и «Ростелеком» отключили от британского интернета 1
02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 2
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 2
12.05.2021 Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями 1
29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1
03.12.2019 IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU 2
12.01.2018 Прекратил существование НИИ «Информика», занятый информатизацией образования 1
30.06.2017 Минкомсвязи хочет заполучить часть доходов от регистрации доменных имен 1
27.06.2017 Минкомсвязи хочет запретить иностранцам владеть точками обмена трафиком 1
26.10.2016 Новым министром связи может стать сторонник «суверенного интернета» 1
07.10.2016 Топ-менеджер «Информики» при увольнении увел из компании 270 тыс. IP-адресов 2
12.08.2016 Сотрудник Qrator Labs стал представителем RIPE NCC на постсоветском пространстве 2
09.12.2015 Умер основатель европейского интернет-регулятора и друг Рунета 2
05.11.2015 Беспрецедентный иск: Американцы хотят наказать европейский интернет в Мосгорсуде 2
02.07.2015 Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России 2
25.11.2014 Хакеры «наживаются» на неактивных IP 2
25.03.2014 Сформирована программа Пятого российского форума по управлению интернетом 1
15.03.2012 Конец IPv4-интернета: регистраторы не спешат переходить к IPv6 2
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? 2
14.09.2011 «Акадо Телеком» внедрил протокол IPv6 на своей сети 1
07.06.2011 Ru-Center примет участие во Всемирном дне IPv6 1
04.08.2010 Orange подготовил свою сеть к переходу на IPv6 1
19.02.2009 Интернет вне Москвы: не дождетесь 1
15.01.2008 InterEthernet: пути построения глобальной сети связи нового поколения 1
19.12.2007 Петербургское отделение ФСС объявило конкурс на предоставление доступа в интернет 1
31.10.2007 RIPE NCC призвал к переходу на протокол IPv6 2
22.06.2006 "ГВЦ Энергетики" получил статус локальной интернет-регистратуры 1
17.01.2006 В России заработало зеркало K-root 2

Публикаций - 43, упоминаний - 60

RIPE NCC и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 8
Google LLC 11775 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
МегаФон 8805 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 4
LACNIC - Latin America and Caribbean Network Information Centre 4 4
Yandex - Яндекс 7339 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 3
X Corp - Twitter 2845 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Apple Inc 12100 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
RiNet - Ринет - Кроникс плюс 10 2
Telegram Group 1983 2
Salenames 11 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 17 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Cloudflare 104 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Cisco Systems 5114 1
Крок - Croc 1777 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Информзащита 756 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 159 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 7 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Sony Music Entertainment 158 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Альфа-Банк 1769 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Warner 533 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 1
Резонанс НПП 370 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 2
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
Конституционный суд РФ 107 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство Челябинской области 63 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 10
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Linux Foundation 185 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 32
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 16
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 15
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 14
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 10
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