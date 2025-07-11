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Индексная книга (каталог) CNews*
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ASN


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Решения Servicepipe позволят Innostage комплексно защитить клиентов от DDoS, ботов и других автоматизированных L3-L7 атак 1
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 1
24.06.2024 «Гарда» улучшила производительность системы Anti-DDoS 1
08.12.2023 Step Logic запустил бота-помощника для сетевых инженеров и администраторов 1
14.06.2023 Санкции дали трещину? Российские интернет-ресурсы вывели из-под запрета 1
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену? 1
12.04.2022 Власти потратят 875 миллионов на защиту портала госзакупок от DDoS-атак 1
28.01.2022 Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой» 1
10.04.2017 Virtuozzo и Packet предоставят облачный сервис гиперконвергентной инфраструктуры с «железной» производительностью 1
27.07.2015 Alcatel-Lucent поставила рекорд дальности подводной связи, передав данные на расстояние свыше 10 тыс. км с применением технологии 300G 1
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 1
15.03.2012 Конец IPv4-интернета: регистраторы не спешат переходить к IPv6 1
10.12.2008 Motorola помогает Mada строить WiMAX-сеть в Иордании 1
27.08.2008 Celerra NX4: комплексная система хранения начального уровня от EMC 1
21.03.2008 Telecom Slovenia развернет сеть WiMAX с помощью Iskratel 1
11.02.2008 Iskratel интегрирует продукты Telsima в собственные решения 1
24.08.2007 ZyXEL поставит оборудование для крупнейшей WiMAX-сети США 1
29.09.2006 В OpenSS обнаружены уязвимости 1
19.01.2005 Бесплатный мобильник: "лохотроны" процветают в России 1
19.01.2005 Бесплатный мобильник: "лохотроны" процветают в России 1
13.04.2004 IBM и Cisco принимают меры по ликвидации уязвимостей своих продуктов 1
11.02.2004 В ПО от Microsoft еще 7 неисправленных "дыр" 2
11.02.2004 "Дыра" в Windows грозит массовой эпидемией вирусов 2
29.11.2001 Доменная зона .asn.au оказалась недоступна пользователям 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

ASN и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9412 3
Microsoft Corporation 24936 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8967 2
Yandex - Яндекс 7887 2
Крок - Croc 1787 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5081 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 119 2
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 47 2
InnoSTage - Инностейдж 166 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 217 2
Ростелеком 10029 2
Telegram Group 2289 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2994 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Oracle Corporation 6774 1
Google LLC 12011 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
Dell EMC 5055 1
Cisco Systems 5169 1
Корус Консалтинг ГК 1269 1
SAS Institute 1006 1
Lenovo Motorola 3509 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 66 1
LACNIC - Latin America and Caribbean Network Information Centre 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 1
ZyXEL Communications 299 1
Motorola Inc 1148 1
PayPal 657 1
Check Point Software Technologies 773 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 176 1
Код Безопасности 658 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 155 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13426 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Газпром ПАО 1377 1
РЖД - Российские железные дороги 1952 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Спортмастер - Sportmaster 182 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4520 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5098 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3259 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3001 1
Федеральное казначейство России 1829 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1158 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 264 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5029 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 328 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29602 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4226 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30860 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16545 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6517 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13143 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13029 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21306 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11865 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3048 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2103 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3011 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9755 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8330 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28405 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5103 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25048 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6510 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32368 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14014 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 999 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3843 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 314 2
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 101 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2632 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5460 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2765 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26264 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22090 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 789 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2157 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16450 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 539 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2571 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4800 5
Искра Технологии - Iskratel SI 20 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 2
Microsoft Windows 16012 2
FreePik 1191 2
Linux OS 10348 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1741 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 1
Red Hat Ansible 115 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
Microsoft Edge - браузер 2004 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 83 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 288 1
Microsoft Windows NT 885 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Broadcom - VMware Site Recovery 17 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Omni - криптовалюта 90 1
Nokia Bell Labs Submarine Systems 6 1
eEye Digital Security - eEye Retina 45 1
Motorola WiMAX Access Service Network 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3355 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 109 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 73 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 120 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 6 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 264 1
Ansible 113 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Давлетханов Марат 12 2
Сергеев Михаил 108 2
Хинштейн Александр 144 1
Шохин Александр 34 1
Яровая Ирина 71 1
Бакунов Григорий 22 1
Рахманов Александр 23 1
Суворов Андрей 47 1
Осипов Сергей 42 1
Андреев Максим 40 1
Бойко Алексей 79 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Козырь Сергей 32 1
Алексеев Герман 10 1
Майоров Дмитрий 10 1
Бурачков Михаил 7 1
Смит Захари 1 1
Катамадзе Анна 102 1
Дмитриев Владимир 37 1
Рысаева Ксения 3 1
Лабуцкая Анастасия 4 1
Ратуш Руслан 1 1
Maiffret Marc - Майфрет Марк 3 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Буртиков Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 10
Европа 24443 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 3
Казахстан - Республика 5687 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 2
Ближний Восток 2995 2
Словения - Республика 251 2
Африка - Африканский регион 3529 2
Нидерланды - Амстердам 612 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 493 2
Нидерланды 3573 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 2
Азия - Азиатский регион 5640 2
Америка Латинская 1851 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14297 1
Беларусь - Белоруссия 5896 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 1
Норвегия - Королевство 1817 1
США - Нью-Йорк 3110 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Франция - Французская Республика 7920 1
Малайзия 877 1
Япония - Токио 999 1
Таджикистан - Республика 889 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 134 1
Китай - Тайвань 4066 1
Канада 4932 1
Америка Южная 860 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Индийский океан 160 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44530 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3128 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11366 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6592 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1676 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5224 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 330 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 53 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1703 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5147 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19493 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10294 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25037 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7507 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1762 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16867 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7091 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1374 1
Экономический эффект 1136 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1055 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6906 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1322 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2844 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 312 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3449 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2127 1
НКО - Некоммерческая организация 524 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3556 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 423 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6544 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2012 2
Silicon.com 364 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 3
MForum Analytics 20 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
CNews Мишень 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

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Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
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