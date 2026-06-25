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Информзащита IZ:SOC центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам
IZ:SOC — комплексный провайдер MSSP-услуг от «Информзащиты», осуществляющий круглосуточный мониторинг и реагирование на компьютерные инциденты.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 98, упоминаний - 157
Информзащита и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
|Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
|Песковский Анатолий 43 28
|Чич Шамиль 19 19
|Сидорин Сергей 17 15
|Матвеев Александр 18 14
|Мелехин Иван 24 8
|Ефимов Петр 39 3
|Солопов Вячеслав 37 2
|Савельев Михаил 44 2
|Сафонов Лука 31 2
|Визгин Михаил 5 2
|Гатауллин Ильназ 28 2
|Тихонова Кристина 47 2
|Массух Илья 239 1
|Лямин Александр 75 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Коростелев Павел 43 1
|Чуприян Александр 9 1
|Павлов Алексей 26 1
|Щербаков Алексей 16 1
|Богданов Андрей 47 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Меденцев Константин 106 1
|Максимов Вячеслав 15 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Казиев Антон 1 1
|Баулин Валерий 55 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Чумаченко Наталья 14 1
|Тихонов Илья 2 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 86 1
|Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Пшиченко Дмитрий 49 1
|Шорина Мария 3 1
|Беляков Игорь 13 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Шойтов Александр 116 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
|Известия ИД 770 1
|CyberNews 12 1
|Ведомости 1466 1
|Juniper Research 131 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.