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Информзащита IZ:SOC центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам

IZ:SOC — комплексный провайдер MSSP-услуг от «Информзащиты», осуществляющий круглосуточный мониторинг и реагирование на компьютерные инциденты.

 

 

 

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC 1
06.05.2026 Почти половина атак начинается через VPN 3
04.05.2026 «Информзащита»: 92% организаций сталкивались с инцидентами, где злоумышленники перемещались внутри инфраструктуры между системами 2
24.04.2026 Количество срабатываний по атакам на IoT-устройства приблизилось к 590 млн 2
21.04.2026 Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34% 2
09.04.2026 «Информзащита»: количество вредоносных программ в open source увеличилось более чем в 10 раз 1
03.04.2026 «Информзащита»: образование вошло в число главных целей DDoS-атак 1
02.04.2026 «Информзащита»: рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру в корпоративном секторе составил более 40% 1
01.04.2026 Больше половины атак шифровальщиков связаны с инфостилерами 1
11.03.2026 «Информзащита»: число атак программ-вымогателей в автомобильной отрасли выросло более чем вдвое 1
10.03.2026 «Информзащита»: еженедельное число кибератак на российский АПК выросло на 78% 1
02.03.2026 «Информзащита»: доля инцидентов, связанных с мобильными приложениями, превысила 70% 2
20.02.2026 Среднее число кибератак на государственные структуры выросло почти на 20% в неделю 1
18.02.2026 «Информзащита»: 40% MCP-серверов содержат критические уязвимости 1
02.02.2026 «Информзащита»: менее 50% компаний восстанавливают данные после выплаты выкупа шифровальщикам 1
19.12.2025 «Информзащита»: почти половина атак осуществляется с использованием техники ClickFix 1
12.12.2025 Зафиксирован рост атак с использованием модели «распыления паролей» 1
11.12.2025 «Информзащита»: меньше трети компаний справляются с расследованием 90% инцидентов 1
05.12.2025 «Информзащита»: число атак с использованием коммерческого шпионского ПО выросло на 24% 1
04.12.2025 «Информзащита»: маскировка под большие языковые модели увеличила незаметность кибератак на бизнес на 40% 1
03.12.2025 «Информзащита»: атаки через маршрутизаторы выросли почти на 35% 1
03.12.2025 Атаки с использованием RaaS выросли более чем на 50% 1
01.12.2025 «Информзащита»: хакеры на 42% чаще стали взламывать медицинские организации через оборудование 1
20.11.2025 «Информзащита»: число случаев эксплуатации критических уязвимостей выросло более чем на 50% в 2025 году 1
11.11.2025 «Информзащита»: спрос на услуги хакеров по первоначальному взлому вырос на 20% 1
30.10.2025 «Информзащита»: в 80% кибератак злоумышленники похищают корпоративные данные 2
30.10.2025 Атаки с использованием автоматического сканирования выросли почти на 20% 1
23.10.2025 MFA снижает эффективность брутфорс-атак до 1% 1
22.10.2025 «Информзащита» предложит клиентам платформу Smart Monitor 3
07.10.2025 «Информзащита»: атаки с использованием программ-вымогателей выросли почти на 50% 2
30.09.2025 «Информзащита»: слитые учетные данные становятся отправной точкой кибератаки в 20% случаев 2
29.09.2025 «Информзащита»: хакеры стали более чем в два раза чаще атаковать цепочки поставок компаний 2
16.09.2025 «Информзащита»: более 80% поглощаемых компаний при слиянии имеют более низкий уровень ИБ 1
11.09.2025 Атаки с использованием ботнетов стали на 30% чаще 3
04.09.2025 Атаки на ERP в 2025 г. стали чаще более чем на 40% 2
28.08.2025 «Информзащита»: менее 5% промышленных организаций автоматизировали IAM-процессы 2
19.08.2025 «Информзащита»: хакеры на 37% чаще стали взламывать компании через личные устройства 2
15.08.2025 «Информзащита»: атаки на сетевое и охранное оборудование выросли почти на четверть в 2025 году 2
05.08.2025 «Информзащита»: кибератаки с перехватом доступа к системной памяти увеличились почти вдвое 1
30.07.2025 Россия под атакой. Нападения хакеров на промышленность стали более точными и опасными 1

Публикаций - 98, упоминаний - 157

Информзащита и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 941 98
Microsoft Corporation 25775 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
9594 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
Defender 159 2
BlackSuit - Хакерская группировка 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Fortinet 452 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Код Безопасности 812 2
Palo Alto Networks 209 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
CrowdStrike Holdings 62 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Google LLC 12690 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
InnoSTage - Инностейдж 220 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 54 1
DDoSecrets - Distributed Denial of Secrets - Хакерская группировка 2 1
Winnti Group - Хакерская группировка 15 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Т1 Иннотех 213 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 15 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
T.Hunter 74 1
CtrlHack - Контролхак 6 1
Почта России ПАО 2370 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Росгосэкспертиза ФГБУ - центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
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Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 15
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 13
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 327 13
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 7
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 31
Microsoft Windows 16882 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Azure 1526 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 3
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 3
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 2
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 2
Microsoft Azure Defender 3 2
1С:Отчетность 19 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 2
1С:ОФД 9 2
FreePik 1841 2
Google Android 15244 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Google Android Package Kit - APK 295 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 41 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Microsoft Azure DDoS Protection 3 1
Google Play Protect 21 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 18 1
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 50 1
Impacket 6 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 1
NASA EOSDIS GIBS - NASA Earth Observing System Data and Information System 1 1
Песковский Анатолий 43 28
Чич Шамиль 19 19
Сидорин Сергей 17 15
Матвеев Александр 18 14
Мелехин Иван 24 8
Ефимов Петр 39 3
Солопов Вячеслав 37 2
Савельев Михаил 44 2
Сафонов Лука 31 2
Визгин Михаил 5 2
Гатауллин Ильназ 28 2
Тихонова Кристина 47 2
Массух Илья 239 1
Лямин Александр 75 1
Киселёв Алексей 90 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Коростелев Павел 43 1
Чуприян Александр 9 1
Павлов Алексей 26 1
Щербаков Алексей 16 1
Богданов Андрей 47 1
Свинцов Андрей 55 1
Меденцев Константин 106 1
Максимов Вячеслав 15 1
Сергеев Михаил 115 1
Казиев Антон 1 1
Баулин Валерий 55 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Чумаченко Наталья 14 1
Тихонов Илья 2 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 86 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Пустарнаков Роман 54 1
Пшиченко Дмитрий 49 1
Шорина Мария 3 1
Беляков Игорь 13 1
Кубарев Алексей 59 1
Шойтов Александр 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
Украина 7928 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Китай - Тайвань 4245 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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