Минцифры РФ Стратегия развития телекоммуникационной отрасли Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации Программа долгосрочного развития интернета


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2025 года 1
Телеком 2024 1
11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену 1
01.07.2025 Власти объявили, какие частоты для 5G продадут, и как конкретно их будут продавать 1
12.05.2025 Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон» 1
09.04.2025 Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться 1
31.01.2025 Известный деятель Рунета арестован по делу о сбыте наркотиков 1
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 1
07.10.2024 В России построят сверхбыстрые магистральные сети для «тактильного интернета» 1
02.10.2024 Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам 1
17.09.2024 В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
06.08.2024 Путин поручил дать льготы операторам при создании сетей 5G 1
29.07.2024 Россия в мировой гонке интернет-скоростей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
26.04.2024 В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G 1
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета 1
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета 1
29.03.2024 Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома 1
21.12.2023 В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны» 1
10.11.2023 Мегабит не хватило на всех. Мобильный интернет в регионах деградирует, потому что хорошее «железо» увезли в Москву 1
23.10.2023 России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G 1
10.10.2023 Дмитрий Чернышенко: в 2023 г. в России ожидается 20% прирост производства электроники 1
12.09.2023 В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования 1
28.08.2023 «Ростелеком» поддержал идею создания сети связи для управления БПЛА 1
22.08.2023 Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции 1
14.08.2023 Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G 1
26.05.2023 Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 1
22.12.2015 Путина просят отрегулировать в России краудфандинг и технологию биткоинов 1
03.12.2015 Путин распорядился построить в России большие онлайн-магазины 1
02.12.2015 Путина просят отрегулировать интернет-торговлю 1
18.11.2015 Путина призвали отрегулировать в России электронную коммерцию 1
13.11.2015 В России хотят наладить розничный экспорт через интернет 1
10.11.2015 Путина попросят раздать россиянам удостоверения для доступа к госуслугам 1
09.11.2015 Путина попросят создать в России онлайн-реестр маршруток и автобусов 1
30.10.2015 Российских дипломников заставят выкладывать свои работы в интернете 1

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9961 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 13
Ростелеком 10357 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 7
Yandex - Яндекс 8517 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 5
Telegram Group 2599 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 303 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 2
Globalstar - Глобалстар 185 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
Флай дрон - Fly Drone 21 2
Беспилотные авиационные системы 74 2
Google LLC 12288 2
Птеро - Ptero 7 1
Piter-IX - Питер Ай Икс 3 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 360 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1518 1
Samsung Electronics 10645 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
ИКС 400 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Oracle Corporation 6883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 651 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 1
Lenovo Motorola 3530 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 82 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 982 1
ГЛОНАСС АО 243 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Почта России ПАО 2253 2
JD.com - Jingdong Mall 96 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 117 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 31 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
eBay Inc 1632 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Связной ГК 1384 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 565 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
Транснефть 324 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2819 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2180 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 277 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 281 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 370 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 243 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 182 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 14 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18371 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1666 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 109 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13008 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3542 3
FreePik 1456 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2894 3
Pixabay 197 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 285 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 117 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 2
Rubetek Cosmos RSCM - Rubetek Cosmos RSCT - Rubetek Cosmos RSCH - оборудование для спутникового интернета 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 352 1
Linux OS 10947 1
Apple macOS 2259 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Intel x86 - архитектура процессора 1986 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
Apple iPhone 6 4862 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 521 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 42 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 65 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 14 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 178 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 109 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 15 1
РЖД Единая опорная транспортная сеть 1 1
SR Space - SR Drones - Богомол 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DRA - Bercut Diameter Routing Agent 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 1
Путин Владимир 3365 17
Шадаев Максут 1154 5
Мишустин Михаил 744 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Кулин Филипп 52 2
Рыль Иван 7 2
Воробьев Андрей 187 2
Иванов Александр 105 2
Гребенников Сергей 35 2
Колесников Андрей 89 2
Плуготаренко Сергей 88 2
Клименко Герман 51 2
Кургузов Иван 7 2
Метлюк Николай 2 1
Демкина Екатерина 1 1
Касперская Наталья 303 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Осеевский Михаил 333 1
Матвеева Татьяна 108 1
Белоусов Андрей 144 1
Скоробогатова Ольга 58 1
Солнцева Екатерина 60 1
Орешкин Максим 30 1
Голодец Ольга 23 1
Петров Дмитрий 69 1
Наумов Евгений 38 1
Салов Антон 38 1
Пехтерев Сергей 55 1
Новикова Елена 104 1
Анисимов Константин 42 1
Анкилов Константин 115 1
Кайгородов Михаил 5 1
Алексеев Антон 36 1
Галушко Дмитрий 24 1
Прохоров Сергей 25 1
Тюкачев Игорь 5 1
Абрамова Елена 14 1
Родин Александр 7 1
Ваньков Вадим 22 1
Матюшин Михаил 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 8
Европа 24654 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 4
Земля - планета Солнечной системы 10670 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Украина 7801 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 2
Южная Корея - Республика 6864 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Сингапур - Республика 1909 2
Индия - Bharat 5709 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 2
Казахстан - Республика 5814 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Канада 4988 1
Израиль 2785 1
Ближний Восток 3039 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Узбекистан - Республика 1877 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 825 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4256 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 236 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2293 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 38 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Аренда 2583 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 3
Ведомости 1259 3
Известия ИД 711 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1083 2
Roem.ru - Роем.ру 49 2
Forbes - Форбс 916 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Лаборатория Артимовича 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 14
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1100 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 262 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 68 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 3
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
РИФ - Российский Интернет Форум 90 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
