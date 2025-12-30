Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минцифры РФ Стратегия развития телекоммуникационной отрасли Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации Программа долгосрочного развития интернета
|Путин Владимир 3365 17
|Шадаев Максут 1154 5
|Мишустин Михаил 744 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Кулин Филипп 52 2
|Рыль Иван 7 2
|Воробьев Андрей 187 2
|Иванов Александр 105 2
|Гребенников Сергей 35 2
|Колесников Андрей 89 2
|Плуготаренко Сергей 88 2
|Клименко Герман 51 2
|Кургузов Иван 7 2
|Метлюк Николай 2 1
|Демкина Екатерина 1 1
|Касперская Наталья 303 1
|Хасьянова Гульнара 152 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Матвеева Татьяна 108 1
|Белоусов Андрей 144 1
|Скоробогатова Ольга 58 1
|Солнцева Екатерина 60 1
|Орешкин Максим 30 1
|Голодец Ольга 23 1
|Петров Дмитрий 69 1
|Наумов Евгений 38 1
|Салов Антон 38 1
|Пехтерев Сергей 55 1
|Новикова Елена 104 1
|Анисимов Константин 42 1
|Анкилов Константин 115 1
|Кайгородов Михаил 5 1
|Алексеев Антон 36 1
|Галушко Дмитрий 24 1
|Прохоров Сергей 25 1
|Тюкачев Игорь 5 1
|Абрамова Елена 14 1
|Родин Александр 7 1
|Ваньков Вадим 22 1
|Матюшин Михаил 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
