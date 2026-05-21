Разделы

Безопасность
|

Servicepipe обновила продукты DosGate и FlowCollector

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, представила обновленную версию адаптивной системы защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз DosGate и анализатора сетевого трафика FlowCollector. Новации будут наиболее актуальны для крупнейших игроков российского рынка.

В частности, изменилась единая система управления on-premise-продуктами. Обновленный интерфейс органично встраивается в сложившиеся процессы эксплуатации инфраструктуры заказчика: для интеграции продуктов защиты Servicepipe с системами мониторинга и журналирования расширена поддержка SNMP и syslog. Добавлены настройки параметров, получение данных с подконтрольных серверов и отправка уведомлений.

Для контроля состояния ресурсов единая система управления отправляет уведомления о критических ошибках и аномалиях. Также теперь в системе управления можно просматривать графики утилизации ресурсов. Это особенно полезно при разборе инцидентов и мониторинге динамики нагрузки.

В системе управления реализована поддержка многоуровневой ролевой модели, которая позволяет гранулярно настраивать права доступа.

К доступным ранее методам аутентификации LDAP и TACACS+ добавлены AD и RADIUS, с помощью которых администраторы могут связывать группы из корпоративных каталогов с ролями внутри продукта. Это снижает объем ручной настройки прав и упрощает внедрение в enterprise-средах.

В системе фильтрации на базе DosGate расширен функционал в части поддержки автономных систем (ASN).

«В этом обновлении мы усилили то, что особенно важно для enterprise-заказчиков: мониторинг, уведомления, управление доступом и интеграции с корпоративными системами. Это помогает быстрее реагировать на события и проще встраивать DosGate и FlowCollector в процессы», – отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290