Cisco расширяет возможности коммутаторов корпоративного класса для модернизации и защиты критически важных инфраструктур Cisco объявила о расширении ассортимента решений Cisco Catalyst 9000. Они созданы на базе Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, что позволит

Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы Cisco представила новое портфолио промышленных граничных маршрутизаторов Catalyst, благодаря которым весь функционал корпоративных сетей реализуется на границе гибко,

Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro Cisco представила устройства нового типа — микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro. Эти компактные 4-портовые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+ пр

BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России Петербургская консалтинговая компания BI Consult объявила о том, что первой в России начинает реализацию проектов с применением Qlik Data Catalyst – платформы для каталогизации и управления корпоративными данными компании Qlik. Qlik Data Catalyst появилась в линейке компании Qlik благодаря приобретению летом 2018 г. америк

Commvault и HPE реализовали бесшовное резервное копирование и восстановление данных в облаке Commvault объявила о полной интеграции Commvault Complete Backup & Recovery Software с системами Hewlett Packard Enterprise (HPE) StoreOnce, в том числе интеграцию с HPE StoreOnce Catalyst. Это совместное решение позволит Commvault управлять всем жизненным циклом операций с данными в системах HPE StoreOnce. Бесшовная интеграция с системами HPE StoreOnce, использующими фу

Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом , один из ведущих мировых производителей модулей и систем в области встраиваемых компьютерных технологий, и «Фиорд», официальный дистрибьютор Eurotech в России, представляют новый компьютер-на-модуле Catalyst TC на базе процессора серии Intel Atom E6xx, ранее известной как Tunnel Creek. Catayst TC – это высоко интегрированный, производительный и энергоэффективный модуль небольшого размера -

Обновления ATI Catalyst будут распространяться через платформу Steam Корпорация AMD объявила о сотрудничестве с компанией Valve, чтобы распространять обновления графического драйвера ATI Catalyst через Steam, ведущую платформу компьютерных игр и цифровых развлечений. Теперь пользователи прямо в Steam смогут загружать и устанавливать последнюю версию драйвера ATI Catalyst

Анонсирован AMD Catalyst 8.5 для Linux Обновлен до версии 8.5 набор проприетарных драйверов AMD Catalyst для платформы GNU/Linux. В новой версии достаточно много важных изменений, среди которых следует отметить поддержку ядра Linux версии 2.6.25 и DKMS, улучшенную 2D-производительность и

Cisco разработала новую коммутационную платформу для ЦОД тво коммутаторов для центров обработки данных. Новые модели появились и в продуктовой линейке Cisco Catalyst. Новые инфраструктурные решения Cisco помогут заказчикам проектировать и разворачива

Cisco расширила семейство коммутаторов Catalyst в Барселоне конференции Cisco Networkers 2008 компания Cisco представила новые модели коммутаторов Catalyst и новые функции Campus Communication Fabric для сетевых услуг, которые повысят гибко

AMD выпустила Catalyst 8.1 Компания AMD выпустила новую версию драйверов Catalyst - 8.1, предназначенных для видеокарт ATI. В последней версии появилась функция MultiView, обеспечивающая аппаратное ускорение OpenGL-рендеринга в системе, содержащей несколько графичес

AMD выпустила Catalyst 7.10 Компания AMD выпустила новую версию драйверов - Catalyst 7.10, предназначенных для видеокарт ATI. По заявлению производителя, новые драйвера позволяют увеличить производительность в некоторых играх до 80%. Более того, Catalyst 7.10 вк

Вышло обновление для драйверов Catalyst 7.9 Вышло обновление для драйверов Catalyst 7.9, которое устраняет ряд ошибок и повышает производительность некоторых игр. В частности, в игре Enemy Territory Quake Wars улучшена производительность и исправлена проблема с режимо

AMD выпустила новые драйвера Catalyst 7.9 AMD выпустила новую версию драйверов для видеокарт ATI Radeon - Catalyst 7.9. Благодаря новым драйверам улучшится производительность в ряде игр: Far Cry, Call of Duty 2, Half-Life 2 и Serious Sam 2, при работе с 2000-й серией видеокарт Radeon, а также на 9%

Cisco представила решение для кампусных сетей Компания Cisco вывела на рынок систему Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32 с технологией PISA (Programmable Intelligent Servic

ВГТУ закупает маршрутизаторы . руб., дата окончания подачи заявок — 2 марта 2007 г. Необходимо поставить следующее оборудование: Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray — 1 шт. Catalyst 6500 / Ci

ВГТУ закупает маршрутизаторы г., лимит финансирования — 2,43 млн. руб. Необходимо поставить следующее оборудование: WS-C6504-E — Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray WS-SUP720-3B — Catalyst 65

Cisco выпустила новый 8-портовый модуль Cisco 10 Gigabit Ethernet лала новый шаг по удовлетворению требований заказчиков, пополнив семейство средств коммутации Cisco Catalyst для центров обработки данных новыми продуктами, позволяющими строить более масштабир

Cisco выпустила новый коммутатор Catalyst 3750 Компания Cisco Systems представила новый продукт Catalyst 3750 и объявила о модернизации маршрутизатора Cisco 7600 и Ethernet-коммутаторов

Cisco предупреждает о дырах в системах PIX firewall сностью в своих продуктах PIX firewall и программных межсетевых экранах, работающих с коммутаторами Catalyst 6500 Series и 7600 Series. На сайте корпорации опубликованы две рекомендации, в кото

Cisco представил новые коммутаторы Catalyst с технологией Gigabit Ethernet лжила переход на технологию Gigabit Ethernet, предложив рынку новые модели коммутаторов серии Cisco Catalyst 3750 и Cisco Catalyst 2970. Модели Cisco Catalyst 3750G-12S и Cisco

Cisco обновила мультисервисный коммутатор Catalyst 8500 Cisco Systems в понедельник анонсировала выпуск новой версии своего мультисервисного коммутатора Catalyst 8500 с улучшенным программным и аппаратным обеспечением. Обновление, по мнению компании, сделает ее продукцию более подходящей к запросам пользователей сетей обмена данными, голосовыми

Cisco расширяет портфель коммутационных решений Ethernet для городских сетей (Metro Ethernet Switching) ьных частных сетях на сетевом уровне 3 (Layer 3 MPLS VPN), реализованные на базе коммутаторов серии Catalyst 3550, позволяют провайдеру услуг в городских сетях поддерживать соединения между ком

Cisco предупредила об уязвимости коммутаторов Catalyst к DoS-атакам Cisco Systems предупредила об уязвимости к атакам типа "отказ в обслуживании" (DoS) своих коммутаторов для локальных сетей Catalyst. Причина - особенность операционной системы CatOS, позволяющая устроить переполнение буфера во встроенном HTTP-сервере, после чего коммутатор перезагрузится и, соответственно, не будет

Cisco объявляет о выпуске Cisco Catalyst 4500 е семейство модульных коммутаторов среднего класса с интеллектуальными функциями. Коммутаторы Cisco Catalyst 4500 обеспечивают высокую надежность, расширенные возможности сетевого управления и

Cisco предупреждает об уязвимости систем с LAN-переключателями Catalyst Компания Cisco выступила с предупреждением своих пользователей относительно возможности отказа систем, использующих популярные LAN-переключатели Catalyst. Переполнение буфера обмена в опции Telnet может привести к вынужденной перезгрузке Catalyst, причем операция эта может, например, неоднократно произведена хакером с целью иници

Cisco и Intel будут вместе внедрять сети Gigabit Ethernet х платформ Cisco: Catalyst 2950 Series, Catalyst 3500 Series XL, Catalyst 3550-12T, Catalyst 4000 и Catalyst 6000. В ходе испытаний имитировалась реальная физическая сетевая среда. В результате

Venture Catalyst покупает компанию по онлайновому планированию DayPlan.com Venture Catalyst, интернет-провайдер и инкубатор сетевых компаний, объявил о приобретении компании DayPlan.com, специализирующейся на интернет-планировании, и позволяющей корпоративным и частным пользо

Cisco выпускает новый коммутатор Catalyst для сетей LAN Компания Cisco Systems представила новый коммутатор серии Catalyst ориентированный для LAN-сетей средних размеров. Он предназначен в первую очередь для сетей обслуживающих от 250 до 1000 пользователей. Новая система отвечает современным требованиям и

Cisco выпустила Catalyst 3500XL Компания Cisco пополнила свой ассортимент новым Catalyst 3500XL. Он предлагает новые возможности по созданию кластеров и может совместно рабо

Cisco предлагает коммутаторы подсетей Catalyst Supervisor Engine для коммутаторов ЛВС Catalyst 5000 Компания Cisco выпустила коммутаторы подсетей Catalyst Supervisor Engine IIG и IIIG для локальных сетей на основе коммутаторов Ethernet

Cisco представила новые серии коммутаторов Catalyst 6000 и Catalyst 6500 Компания Cisco Systems представила в понедельник Catalyst 6000 и Catalyst 6500 - новое поколение своих коммутаторов. В отличие от более

Catalyst 5000 и Catalyst 5500 теперь работают и с голосовыми сообщениями Компания Cisco Systems объявила в понедельник, что теперь ее коммутаторы серии Catalyst 5000 и Catalyst 5500 поддерживают работу и с голосовой, и с IP телефонией благодаря

Cisco представила новые серии коммутаторов Catalyst 6000 и Catalyst 6500 Компания Cisco Systems представила в понедельник Catalyst 6000 и Catalyst 6500 - новое поколение своих коммутаторов. В отличие от более

Cisco выпустила новые коммутаторы серии Catalyst 2900 XL Компания Cisco Systems продолжила серию своих коммутаторов Cisco Catalyst 2900 Series XL, выпустив пять новых моделей с 12 и 24 портами. Они вышли в ста

Siemens Computer Systems заключила соглашение с Catalyst Silicon Solutions Компании Siemens Computer Systems и Catalyst Silicon Solutions заключили партнерское соглашение. В соответствии с договором предполагается объединить усилия обеих фирм для продвижения продуктов Siemens на российский рынок. Компан

Cisco представила новый коммутатор Catalyst 2948G Компания Cisco представила новый коммутатор Catalyst 2948G. Он является коммутатором Ethernet, предоставляет функции высокопроизводительн