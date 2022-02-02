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Cisco Catalyst Серия коммутаторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.02.2022 Cisco расширяет возможности коммутаторов корпоративного класса для модернизации и защиты критически важных инфраструктур

Cisco объявила о расширении ассортимента решений Cisco Catalyst 9000. Они созданы на базе Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, что позволит

16.06.2021 Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы

Cisco представила новое портфолио промышленных граничных маршрутизаторов Catalyst, благодаря которым весь функционал корпоративных сетей реализуется на границе гибко,
08.02.2021 Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro

Cisco представила устройства нового типа — микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro. Эти компактные 4-портовые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+ пр
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России

Петербургская консалтинговая компания BI Consult объявила о том, что первой в России начинает реализацию проектов с применением Qlik Data Catalyst – платформы для каталогизации и управления корпоративными данными компании Qlik. Qlik Data Catalyst появилась в линейке компании Qlik благодаря приобретению летом 2018 г. америк
12.10.2018 Commvault и HPE реализовали бесшовное резервное копирование и восстановление данных в облаке

Commvault объявила о полной интеграции Commvault Complete Backup & Recovery Software с системами Hewlett Packard Enterprise (HPE) StoreOnce, в том числе интеграцию с HPE StoreOnce Catalyst. Это совместное решение позволит Commvault управлять всем жизненным циклом операций с данными в системах HPE StoreOnce. Бесшовная интеграция с системами HPE StoreOnce, использующими фу
29.09.2010 Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом

, один из ведущих мировых производителей модулей и систем в области встраиваемых компьютерных технологий, и «Фиорд», официальный дистрибьютор Eurotech в России, представляют новый компьютер-на-модуле Catalyst TC на базе процессора серии Intel Atom E6xx, ранее известной как Tunnel Creek. Catayst TC – это высоко интегрированный, производительный и энергоэффективный модуль небольшого размера -
16.09.2010 Обновления ATI Catalyst будут распространяться через платформу Steam

Корпорация AMD объявила о сотрудничестве с компанией Valve, чтобы распространять обновления графического драйвера ATI Catalyst через Steam, ведущую платформу компьютерных игр и цифровых развлечений. Теперь пользователи прямо в Steam смогут загружать и устанавливать последнюю версию драйвера ATI Catalyst
22.05.2008 Анонсирован AMD Catalyst 8.5 для Linux

Обновлен до версии 8.5 набор проприетарных драйверов AMD Catalyst для платформы GNU/Linux. В новой версии достаточно много важных изменений, среди которых следует отметить поддержку ядра Linux версии 2.6.25 и DKMS, улучшенную 2D-производительность и

05.02.2008 Cisco разработала новую коммутационную платформу для ЦОД

тво коммутаторов для центров обработки данных. Новые модели появились и в продуктовой линейке Cisco Catalyst. Новые инфраструктурные решения Cisco помогут заказчикам проектировать и разворачива
28.01.2008 Cisco расширила семейство коммутаторов Catalyst

в Барселоне конференции Cisco Networkers 2008 компания Cisco представила новые модели коммутаторов Catalyst и новые функции Campus Communication Fabric для сетевых услуг, которые повысят гибко
17.01.2008 AMD выпустила Catalyst 8.1

Компания AMD выпустила новую версию драйверов Catalyst - 8.1, предназначенных для видеокарт ATI. В последней версии появилась функция MultiView, обеспечивающая аппаратное ускорение OpenGL-рендеринга в системе, содержащей несколько графичес
15.10.2007 AMD выпустила Catalyst 7.10

Компания AMD выпустила новую версию драйверов - Catalyst 7.10, предназначенных для видеокарт ATI. По заявлению производителя, новые драйвера позволяют увеличить производительность в некоторых играх до 80%. Более того, Catalyst 7.10 вк
01.10.2007 Вышло обновление для драйверов Catalyst 7.9

Вышло обновление для драйверов Catalyst 7.9, которое устраняет ряд ошибок и повышает производительность некоторых игр. В частности, в игре Enemy Territory Quake Wars улучшена производительность и исправлена проблема с режимо
12.09.2007 AMD выпустила новые драйвера Catalyst 7.9

AMD выпустила новую версию драйверов для видеокарт ATI Radeon - Catalyst 7.9. Благодаря новым драйверам улучшится производительность в ряде игр: Far Cry, Call of Duty 2, Half-Life 2 и Serious Sam 2, при работе с 2000-й серией видеокарт Radeon, а также на 9%
10.05.2007 Cisco представила решение для кампусных сетей

Компания Cisco вывела на рынок систему Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32 с технологией PISA (Programmable Intelligent Servic
14.02.2007 ВГТУ закупает маршрутизаторы

. руб., дата окончания подачи заявок — 2 марта 2007 г. Необходимо поставить следующее оборудование: Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray — 1 шт. Catalyst 6500 / Ci
29.01.2007 ВГТУ закупает маршрутизаторы

г., лимит финансирования — 2,43 млн. руб. Необходимо поставить следующее оборудование: WS-C6504-E — Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray WS-SUP720-3B — Catalyst 65
26.09.2006 Cisco выпустила новый 8-портовый модуль Cisco 10 Gigabit Ethernet

лала новый шаг по удовлетворению требований заказчиков, пополнив семейство средств коммутации Cisco Catalyst для центров обработки данных новыми продуктами, позволяющими строить более масштабир
21.01.2004 Cisco выпустила новый коммутатор Catalyst 3750

Компания Cisco Systems представила новый продукт Catalyst 3750 и объявила о модернизации маршрутизатора Cisco 7600 и Ethernet-коммутаторов

22.12.2003 Cisco предупреждает о дырах в системах PIX firewall

сностью в своих продуктах PIX firewall и программных межсетевых экранах, работающих с коммутаторами Catalyst 6500 Series и 7600 Series. На сайте корпорации опубликованы две рекомендации, в кото
25.08.2003 Cisco представил новые коммутаторы Catalyst с технологией Gigabit Ethernet

лжила переход на технологию Gigabit Ethernet, предложив рынку новые модели коммутаторов серии Cisco Catalyst 3750 и Cisco Catalyst 2970. Модели Cisco Catalyst 3750G-12S и Cisco

03.12.2002 Cisco обновила мультисервисный коммутатор Catalyst 8500

Cisco Systems в понедельник анонсировала выпуск новой версии своего мультисервисного коммутатора Catalyst 8500 с улучшенным программным и аппаратным обеспечением. Обновление, по мнению компании, сделает ее продукцию более подходящей к запросам пользователей сетей обмена данными, голосовыми
04.11.2002 Cisco расширяет портфель коммутационных решений Ethernet для городских сетей (Metro Ethernet Switching)

ьных частных сетях на сетевом уровне 3 (Layer 3 MPLS VPN), реализованные на базе коммутаторов серии Catalyst 3550, позволяют провайдеру услуг в городских сетях поддерживать соединения между ком
23.10.2002 Cisco предупредила об уязвимости коммутаторов Catalyst к DoS-атакам

Cisco Systems предупредила об уязвимости к атакам типа "отказ в обслуживании" (DoS) своих коммутаторов для локальных сетей Catalyst. Причина - особенность операционной системы CatOS, позволяющая устроить переполнение буфера во встроенном HTTP-сервере, после чего коммутатор перезагрузится и, соответственно, не будет
02.10.2002 Cisco объявляет о выпуске Cisco Catalyst 4500

е семейство модульных коммутаторов среднего класса с интеллектуальными функциями. Коммутаторы Cisco Catalyst 4500 обеспечивают высокую надежность, расширенные возможности сетевого управления и

01.02.2002 Cisco предупреждает об уязвимости систем с LAN-переключателями Catalyst

Компания Cisco выступила с предупреждением своих пользователей относительно возможности отказа систем, использующих популярные LAN-переключатели Catalyst. Переполнение буфера обмена в опции Telnet может привести к вынужденной перезгрузке Catalyst, причем операция эта может, например, неоднократно произведена хакером с целью иници
24.05.2001 Cisco и Intel будут вместе внедрять сети Gigabit Ethernet

х платформ Cisco: Catalyst 2950 Series, Catalyst 3500 Series XL, Catalyst 3550-12T, Catalyst 4000 и Catalyst 6000. В ходе испытаний имитировалась реальная физическая сетевая среда. В результате
25.08.2000 Venture Catalyst покупает компанию по онлайновому планированию DayPlan.com

Venture Catalyst, интернет-провайдер и инкубатор сетевых компаний, объявил о приобретении компании DayPlan.com, специализирующейся на интернет-планировании, и позволяющей корпоративным и частным пользо
19.01.2000 Cisco выпускает новый коммутатор Catalyst для сетей LAN

Компания Cisco Systems представила новый коммутатор серии Catalyst ориентированный для LAN-сетей средних размеров. Он предназначен в первую очередь для сетей обслуживающих от 250 до 1000 пользователей. Новая система отвечает современным требованиям и

25.05.1999 Cisco выпустила Catalyst 3500XL

Компания Cisco пополнила свой ассортимент новым Catalyst 3500XL. Он предлагает новые возможности по созданию кластеров и может совместно рабо
24.05.1999 Cisco предлагает коммутаторы подсетей Catalyst Supervisor Engine для коммутаторов ЛВС Catalyst 5000

Компания Cisco выпустила коммутаторы подсетей Catalyst Supervisor Engine IIG и IIIG для локальных сетей на основе коммутаторов Ethernet

26.01.1999 Cisco представила новые серии коммутаторов Catalyst 6000 и Catalyst 6500

Компания Cisco Systems представила в понедельник Catalyst 6000 и Catalyst 6500 - новое поколение своих коммутаторов. В отличие от более
26.01.1999 Catalyst 5000 и Catalyst 5500 теперь работают и с голосовыми сообщениями

Компания Cisco Systems объявила в понедельник, что теперь ее коммутаторы серии Catalyst 5000 и Catalyst 5500 поддерживают работу и с голосовой, и с IP телефонией благодаря

26.01.1999 Cisco представила новые серии коммутаторов Catalyst 6000 и Catalyst 6500

Компания Cisco Systems представила в понедельник Catalyst 6000 и Catalyst 6500 - новое поколение своих коммутаторов. В отличие от более
12.01.1999 Cisco выпустила новые коммутаторы серии Catalyst 2900 XL

Компания Cisco Systems продолжила серию своих коммутаторов Cisco Catalyst 2900 Series XL, выпустив пять новых моделей с 12 и 24 портами. Они вышли в ста
21.12.1998 Siemens Computer Systems заключила соглашение с Catalyst Silicon Solutions

Компании Siemens Computer Systems и Catalyst Silicon Solutions заключили партнерское соглашение. В соответствии с договором предполагается объединить усилия обеих фирм для продвижения продуктов Siemens на российский рынок. Компан
03.12.1998 Cisco представила новый коммутатор Catalyst 2948G

Компания Cisco представила новый коммутатор Catalyst 2948G. Он является коммутатором Ethernet, предоставляет функции высокопроизводительн
03.12.1998 Расширены возможности семейства коммутаторов Cisco Catalyst 4000 Series

Как известно, семейство коммутаторов Cisco Catalyst 4000 Series является расширенным решением для корпоративных сетей, оптимизированным


Публикаций - 251, упоминаний - 457

Cisco Catalyst и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 182
HP Inc. 5883 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Microsoft Corporation 25775 11
AMD Graphics Product Group - ATI 973 10
Intel Corporation 12811 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Открытые технологии 732 8
Broadcom - VMware 2610 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Микротест 284 5
Google LLC 12690 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Dell EMC 5180 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 4
Электросвязь 268 4
Diamond Communications 58 4
Samsung Electronics 11065 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Adobe Systems 1597 4
АйТи 1519 4
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Cisco Systems - Meraki 29 3
Nvidia Corp 4002 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Ивтелеком 12 3
Kirk Telecom 4 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13156 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
General Catalyst 23 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Airbnb 101 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Marco Polo Hotel 7 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Sequoia Capital 115 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Capital Group 85 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Crocus Group - Крокус Групп 15 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
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ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
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Самарский метрополитен 2 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
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