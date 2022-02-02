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Cisco Catalyst Серия коммутаторов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.02.2022
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Cisco расширяет возможности коммутаторов корпоративного класса для модернизации и защиты критически важных инфраструктур
Cisco объявила о расширении ассортимента решений Cisco Catalyst 9000. Они созданы на базе Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, что позволит
|16.06.2021
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Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы
Cisco представила новое портфолио промышленных граничных маршрутизаторов Catalyst, благодаря которым весь функционал корпоративных сетей реализуется на границе гибко,
|08.02.2021
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Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro
Cisco представила устройства нового типа — микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro. Эти компактные 4-портовые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+ пр
|17.12.2019
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BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России
Петербургская консалтинговая компания BI Consult объявила о том, что первой в России начинает реализацию проектов с применением Qlik Data Catalyst – платформы для каталогизации и управления корпоративными данными компании Qlik. Qlik Data Catalyst появилась в линейке компании Qlik благодаря приобретению летом 2018 г. америк
|12.10.2018
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Commvault и HPE реализовали бесшовное резервное копирование и восстановление данных в облаке
Commvault объявила о полной интеграции Commvault Complete Backup & Recovery Software с системами Hewlett Packard Enterprise (HPE) StoreOnce, в том числе интеграцию с HPE StoreOnce Catalyst. Это совместное решение позволит Commvault управлять всем жизненным циклом операций с данными в системах HPE StoreOnce. Бесшовная интеграция с системами HPE StoreOnce, использующими фу
|29.09.2010
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Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом
, один из ведущих мировых производителей модулей и систем в области встраиваемых компьютерных технологий, и «Фиорд», официальный дистрибьютор Eurotech в России, представляют новый компьютер-на-модуле Catalyst TC на базе процессора серии Intel Atom E6xx, ранее известной как Tunnel Creek. Catayst TC – это высоко интегрированный, производительный и энергоэффективный модуль небольшого размера -
|16.09.2010
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Обновления ATI Catalyst будут распространяться через платформу Steam
Корпорация AMD объявила о сотрудничестве с компанией Valve, чтобы распространять обновления графического драйвера ATI Catalyst через Steam, ведущую платформу компьютерных игр и цифровых развлечений. Теперь пользователи прямо в Steam смогут загружать и устанавливать последнюю версию драйвера ATI Catalyst
|22.05.2008
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Анонсирован AMD Catalyst 8.5 для Linux
Обновлен до версии 8.5 набор проприетарных драйверов AMD Catalyst для платформы GNU/Linux. В новой версии достаточно много важных изменений, среди которых следует отметить поддержку ядра Linux версии 2.6.25 и DKMS, улучшенную 2D-производительность и
|05.02.2008
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Cisco разработала новую коммутационную платформу для ЦОД
тво коммутаторов для центров обработки данных. Новые модели появились и в продуктовой линейке Cisco Catalyst. Новые инфраструктурные решения Cisco помогут заказчикам проектировать и разворачива
|28.01.2008
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Cisco расширила семейство коммутаторов Catalyst
в Барселоне конференции Cisco Networkers 2008 компания Cisco представила новые модели коммутаторов Catalyst и новые функции Campus Communication Fabric для сетевых услуг, которые повысят гибко
|17.01.2008
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AMD выпустила Catalyst 8.1
Компания AMD выпустила новую версию драйверов Catalyst - 8.1, предназначенных для видеокарт ATI. В последней версии появилась функция MultiView, обеспечивающая аппаратное ускорение OpenGL-рендеринга в системе, содержащей несколько графичес
|15.10.2007
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AMD выпустила Catalyst 7.10
Компания AMD выпустила новую версию драйверов - Catalyst 7.10, предназначенных для видеокарт ATI. По заявлению производителя, новые драйвера позволяют увеличить производительность в некоторых играх до 80%. Более того, Catalyst 7.10 вк
|01.10.2007
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Вышло обновление для драйверов Catalyst 7.9
Вышло обновление для драйверов Catalyst 7.9, которое устраняет ряд ошибок и повышает производительность некоторых игр. В частности, в игре Enemy Territory Quake Wars улучшена производительность и исправлена проблема с режимо
|12.09.2007
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AMD выпустила новые драйвера Catalyst 7.9
AMD выпустила новую версию драйверов для видеокарт ATI Radeon - Catalyst 7.9. Благодаря новым драйверам улучшится производительность в ряде игр: Far Cry, Call of Duty 2, Half-Life 2 и Serious Sam 2, при работе с 2000-й серией видеокарт Radeon, а также на 9%
|10.05.2007
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Cisco представила решение для кампусных сетей
Компания Cisco вывела на рынок систему Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32 с технологией PISA (Programmable Intelligent Servic
|14.02.2007
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ВГТУ закупает маршрутизаторы
. руб., дата окончания подачи заявок — 2 марта 2007 г. Необходимо поставить следующее оборудование: Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray — 1 шт. Catalyst 6500 / Ci
|29.01.2007
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ВГТУ закупает маршрутизаторы
г., лимит финансирования — 2,43 млн. руб. Необходимо поставить следующее оборудование: WS-C6504-E — Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray WS-SUP720-3B — Catalyst 65
|26.09.2006
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Cisco выпустила новый 8-портовый модуль Cisco 10 Gigabit Ethernet
лала новый шаг по удовлетворению требований заказчиков, пополнив семейство средств коммутации Cisco Catalyst для центров обработки данных новыми продуктами, позволяющими строить более масштабир
|21.01.2004
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Cisco выпустила новый коммутатор Catalyst 3750
Компания Cisco Systems представила новый продукт Catalyst 3750 и объявила о модернизации маршрутизатора Cisco 7600 и Ethernet-коммутаторов
|22.12.2003
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Cisco предупреждает о дырах в системах PIX firewall
сностью в своих продуктах PIX firewall и программных межсетевых экранах, работающих с коммутаторами Catalyst 6500 Series и 7600 Series. На сайте корпорации опубликованы две рекомендации, в кото
|25.08.2003
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Cisco представил новые коммутаторы Catalyst с технологией Gigabit Ethernet
лжила переход на технологию Gigabit Ethernet, предложив рынку новые модели коммутаторов серии Cisco Catalyst 3750 и Cisco Catalyst 2970. Модели Cisco Catalyst 3750G-12S и Cisco
|03.12.2002
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Cisco обновила мультисервисный коммутатор Catalyst 8500
Cisco Systems в понедельник анонсировала выпуск новой версии своего мультисервисного коммутатора Catalyst 8500 с улучшенным программным и аппаратным обеспечением. Обновление, по мнению компании, сделает ее продукцию более подходящей к запросам пользователей сетей обмена данными, голосовыми
|04.11.2002
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Cisco расширяет портфель коммутационных решений Ethernet для городских сетей (Metro Ethernet Switching)
ьных частных сетях на сетевом уровне 3 (Layer 3 MPLS VPN), реализованные на базе коммутаторов серии Catalyst 3550, позволяют провайдеру услуг в городских сетях поддерживать соединения между ком
|23.10.2002
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Cisco предупредила об уязвимости коммутаторов Catalyst к DoS-атакам
Cisco Systems предупредила об уязвимости к атакам типа "отказ в обслуживании" (DoS) своих коммутаторов для локальных сетей Catalyst. Причина - особенность операционной системы CatOS, позволяющая устроить переполнение буфера во встроенном HTTP-сервере, после чего коммутатор перезагрузится и, соответственно, не будет
|02.10.2002
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Cisco объявляет о выпуске Cisco Catalyst 4500
е семейство модульных коммутаторов среднего класса с интеллектуальными функциями. Коммутаторы Cisco Catalyst 4500 обеспечивают высокую надежность, расширенные возможности сетевого управления и
|01.02.2002
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Cisco предупреждает об уязвимости систем с LAN-переключателями Catalyst
Компания Cisco выступила с предупреждением своих пользователей относительно возможности отказа систем, использующих популярные LAN-переключатели Catalyst. Переполнение буфера обмена в опции Telnet может привести к вынужденной перезгрузке Catalyst, причем операция эта может, например, неоднократно произведена хакером с целью иници
|24.05.2001
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Cisco и Intel будут вместе внедрять сети Gigabit Ethernet
х платформ Cisco: Catalyst 2950 Series, Catalyst 3500 Series XL, Catalyst 3550-12T, Catalyst 4000 и Catalyst 6000. В ходе испытаний имитировалась реальная физическая сетевая среда. В результате
|25.08.2000
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Venture Catalyst покупает компанию по онлайновому планированию DayPlan.com
Venture Catalyst, интернет-провайдер и инкубатор сетевых компаний, объявил о приобретении компании DayPlan.com, специализирующейся на интернет-планировании, и позволяющей корпоративным и частным пользо
|19.01.2000
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Cisco выпускает новый коммутатор Catalyst для сетей LAN
Компания Cisco Systems представила новый коммутатор серии Catalyst ориентированный для LAN-сетей средних размеров. Он предназначен в первую очередь для сетей обслуживающих от 250 до 1000 пользователей. Новая система отвечает современным требованиям и
|25.05.1999
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Cisco выпустила Catalyst 3500XL
Компания Cisco пополнила свой ассортимент новым Catalyst 3500XL. Он предлагает новые возможности по созданию кластеров и может совместно рабо
|24.05.1999
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Cisco предлагает коммутаторы подсетей Catalyst Supervisor Engine для коммутаторов ЛВС Catalyst 5000
Компания Cisco выпустила коммутаторы подсетей Catalyst Supervisor Engine IIG и IIIG для локальных сетей на основе коммутаторов Ethernet
|26.01.1999
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Cisco представила новые серии коммутаторов Catalyst 6000 и Catalyst 6500
Компания Cisco Systems представила в понедельник Catalyst 6000 и Catalyst 6500 - новое поколение своих коммутаторов. В отличие от более
|26.01.1999
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Catalyst 5000 и Catalyst 5500 теперь работают и с голосовыми сообщениями
Компания Cisco Systems объявила в понедельник, что теперь ее коммутаторы серии Catalyst 5000 и Catalyst 5500 поддерживают работу и с голосовой, и с IP телефонией благодаря
|26.01.1999
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Cisco представила новые серии коммутаторов Catalyst 6000 и Catalyst 6500
Компания Cisco Systems представила в понедельник Catalyst 6000 и Catalyst 6500 - новое поколение своих коммутаторов. В отличие от более
|12.01.1999
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Cisco выпустила новые коммутаторы серии Catalyst 2900 XL
Компания Cisco Systems продолжила серию своих коммутаторов Cisco Catalyst 2900 Series XL, выпустив пять новых моделей с 12 и 24 портами. Они вышли в ста
|21.12.1998
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Siemens Computer Systems заключила соглашение с Catalyst Silicon Solutions
Компании Siemens Computer Systems и Catalyst Silicon Solutions заключили партнерское соглашение. В соответствии с договором предполагается объединить усилия обеих фирм для продвижения продуктов Siemens на российский рынок. Компан
|03.12.1998
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Cisco представила новый коммутатор Catalyst 2948G
Компания Cisco представила новый коммутатор Catalyst 2948G. Он является коммутатором Ethernet, предоставляет функции высокопроизводительн
|03.12.1998
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Расширены возможности семейства коммутаторов Cisco Catalyst 4000 Series
Как известно, семейство коммутаторов Cisco Catalyst 4000 Series является расширенным решением для корпоративных сетей, оптимизированным
Cisco Catalyst и организации, системы, технологии, персоны:
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