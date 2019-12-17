BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России

Петербургская консалтинговая компания BI Consult объявила о том, что первой в России начинает реализацию проектов с применением Qlik Data Catalyst – платформы для каталогизации и управления корпоративными данными компании Qlik.

Qlik Data Catalyst появилась в линейке компании Qlik благодаря приобретению летом 2018 г. американского разработчика решений для управления корпоративными данными Podium Data. Решения Podium Data вкупе с наработками Qlik легли в основу Qlik Data Catalyst.

Платформа работает на базе современных хранилищ данных и вычислительных платформ, таких как Hadoop, AWS, Azure и Google Cloud. Функциональность Qlik Data Catalyst позволяет автоматически профилировать и документировать точное содержание, структуру и качество данных с помощью встроенных загрузчиков данных – это существенно упрощает и ускоряет работу с данными. Платформа вписывается в Data Governance – стратегию управления корпоративными данными как источником эффективности предприятий.

Среди преимуществ решения – возможность работать с данными через единый каталог, в котором сохраняются сведения об источниках данных, подключение к источникам данных в один клик, а также отсутствие необходимости в написании скрипта для подготовки и создания новых источников данных. Кроме того, платформа позволяет предоставлять безопасный доступ к данным для потребления широким кругом пользователей через магазин публикации данных. При этом платформа обеспечивает высокий уровень безопасности данных при сохранении их качества.

«Хотя решение является достаточно новым для мирового рынка и почти неизвестно в России, оно уже успело зарекомендовать себя и доказать свою эффективность. Благодаря Qlik Data Catalyst различным компаниям удалось до 25 раз ускорить обработку запросов на доставку данных и до 40% сократить затраты на подготовку данных. Так что мы уверены, что в нашей стране решение будет востребовано: отечественные компании проходят через цифровую трансформацию, спрос на решения для каталогизации растет. Поэтому упрощение и ускорение работы с данными – в числе важнейших задач, которые необходимо решить, чтобы двигаться вперед быстрее и повышать эффективность бизнеса», – сказал Сергей Громов, генеральный директор BI Consult.