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Apache Hadoop


12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 4
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 6
30.06.2021 Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г. 2
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
22.10.2020 Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope 4
14.10.2020 Флориан фон Вальтер, Cloudera: Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 2
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
27.05.2020 «Лента» прогнозирует спрос с помощью ИИ в облаке Microsoft Azure 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
12.05.2020 «Диасофт» представил на конференции CNews инструмент для real-time мониторинга бизнес-процессов 1
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum 1
23.04.2020 «Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных 1
16.03.2020 Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 2
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
25.02.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в Москве 1
25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 2
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 1
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 1
21.01.2020 «Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России 1
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner 1
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1

Публикаций - 339, упоминаний - 795

Apache Hadoop упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 47
Teradata 165 32
SAP SE 3207 30
IBM 3527 25
VK - Mail.ru Group 2482 19
Google LLC 7128 13
Oracle Corporation 3331 12
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 11
Nvidia Corp 2011 10
Yandex - Яндекс 4099 8
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Neoflex - Неофлекс 141 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 6
VMware 1829 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
NetApp 485 4
Samsung Electronics 5633 4
G-Core Labs 64 4
Корус Консалтинг ГК 804 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
Ланит ГК 1155 4
Teradata Think Big 6 4
Cloudera 49 4
Крок 1219 3
3727 3
Luxoft - Люксофт 233 3
АйТи 749 3
Барс груп 402 3
Atlassian 33 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Cisco Systems 2037 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Softline - Софтлайн 1473 3
Гарда Технологии 38 2
Intel Corporation 4152 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
ВТБ24 583 8
Открытие ФК 538 5
HeadHunter Group - HH Group 336 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Кораблик 33 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Tesla Motors 241 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ВТБ Банк Москвы 371 1
ForteBank Казахстан 1 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Conde Nast - Конде Наст 17 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ВТБ Факторинг 22 1
Аэроклуб 13 1
ВТБ Страхование 52 1
Кораблик-Р 7 1
РКС - Российские космические системы 100 1
AgroScout 1 1
Мосводоканал 44 1
Снежная Королева 36 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
AZ Groeninge 1 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Аэрофлот 492 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
LinkedIn 520 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1123 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Связной ГК 877 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Счётная палата РФ 460 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
ASF - Apache Software Foundation 60 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 28
Data Lake - Озеро данных 82 23
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 20
OpenStack 347 19
Kubernetes 307 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
Big Data - Большие данные 1136 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 10
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 6
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
DevOps - Development и Operations 296 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
Rack-Scale Architecture 6 3
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
SQL - Язык программирования 432 35
Java - Язык программирования 1167 29
Microsoft Azure 1171 22
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 20
Apache Spark 63 19
Linux OS 4243 17
Microsoft SQL Server 789 15
AWS - Amazon Web Services 568 15
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 12
Nvidia GeForce GTX 2054 10
Nvidia Tesla GPU 117 9
Google Android 10750 9
Microsoft Windows 10 6612 9
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
Apache Hive - система управления базами данных 37 8
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 8
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 8
Microsoft Excel 435 8
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 7
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 7
JavaScript - Язык программирования 626 7
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 6
Teradata Database 12 6
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 6
VK - Mail.Ru Infra 22 6
Teradata Aster Analytics 13 6
VK - Mail.Ru Icebox 25 6
Apple iOS 5741 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
Teradata QueryGrid 9 5
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 5
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 5
Oracle Big Data Appliance 33 4
VK - Mail.ru Одноклассники 853 4
Apache Cassandra 31 4
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 4
Ганин Егор 50 4
Вайнер Всеволод 24 4
Летунов Илья 48 3
Доброток Константин 5 2
Ибрагимов Рустем 17 2
Демидов Михаил 119 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
Алексеенко Андрей 9 2
Баранов Сергей 18 2
Ермаков Глеб 7 2
Ройфман Роман 14 2
Шепелявый Дмитрий 50 2
Лещинский Ян 4 2
Свердлов Алексей 19 1
Лебедев Владимир 41 1
Аксельрод Александр 40 1
Корнеев Сергей 75 1
Казаков Антон 2 1
Денеко Владимир 3 1
Яхина Ирина 40 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Кондратенко Максим 3 1
Конягин Дмитрий 5 1
Ермаков Александр 10 1
Кузнецов Николай 18 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Молодых Владимир 26 1
Петров Михаил 88 1
Тарасов Андрей 11 1
Бегтин Иван 48 1
Худавердян Тигран 66 1
Костин Андрей 45 1
Бечин Антон 1 1
Минаев Игорь 3 1
Дунаев Сергей 28 1
Степанов Антон 56 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Петров Илья 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 14
Германия - Федеративная Республика 3614 12
Европа 3730 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Казахстан - Республика 2621 5
Бразилия - Федеративная Республика 1121 5
Франция - Французская Республика 2112 4
Великое Герцогство Люксембург 216 4
Восточная Европа 1669 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 3
Украина 3347 3
Сингапур - Республика 808 3
Япония 2760 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 2
Австралия - Сидней 52 2
США - Санта-Клара 71 2
США - Кремниевая долина 398 2
Россия - Хабаровск 618 2
Египет - Арабская Республика 366 1
Беларусь - Минск 324 1
Индия - Бангалор 71 1
Египет - Александрия 11 1
Россия - Южно-Сахалинск 157 1
Россия - Мурманск 255 1
Индия - Мумбаи 52 1
США - Флорида 142 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Швейцария - Цуг 11 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Wikipedia - Википедия 274 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
The Wall Street Journal 709 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Тинькофф Журнал 4 1
IDC - International Data Corporation 2709 5
CNews Analytics 1988 5
Markets&Markets Research 78 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
Интерфакс-100 11 2
Juniper Research 278 1
Gartner 2188 1
Research and Markets 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
451 Research Group 44 1
Fortune 100 48 1
Frost & Sullivan 101 1
IDC FinTech Ranking 3 1
IDC Data Thrivers 2 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
SAP Forum 28 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
Microsoft Ignite 18 1
Informatica Day - Форум Данные основа цифровой трансформации 1 1
CNews Большие данные 3 1
NetApp Directions 6 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
Huawei Cloud Congress 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756703, в очереди разбора - 660393.
Создано именных указателей - 46354.
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