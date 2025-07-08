Apache Hadoop

Arenadata Hadoop эволюционирует в Arenadata Hyperwave Arenadata представила новую версию ADH 4.0.0, в которой устранены межсервисные зависимости, — теперь заказчики могут устанавливать кластеры с любым набором компонентов без обязательных hadoop-сервисов. В связи с этим компания отказалась от прежнего наименования продукта (Arenadata Hadoop) и перезапускает ADH под новым названием — Arenadata Hyperwave. Об этом CNews сооб

«Ростелеком» внедрил платформу собственной разработки на замену Hadoop и Greenplum ает, что используются базовые серверные конфигурации, без привязки к конкретным программно-аппаратным комплексам. С учетом имеющегося опыта и ситуации на рынке мы выбрали основными инструментами стек Hadoop и аналитическую платформу Greenplum. На первых этапах мы пользовались внешней поддержкой вендоров, но с ростом ее стоимости и увеличением нашей внутренней экспертизы решили отказаться от

Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа больших объемов

Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера Arenadata выпустила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неограниченного

РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata «Россельхозбанк» (РСХБ) реализовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративного озера данных на продукты Группы Arenadata — Arenadata Hadoop (ADH) и Picodata. Переход на отечественное программное обеспечение был выполнен в кратчайшие сроки с полным сохранением непрерывности бизнес-процессов. Проект «Импортозамещение озера дан

Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неструктурирован

Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для к

Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративный дистрибутив на базе Apache Hadoop — получил сертификат со

«Диасофт» оптимизировал процесс управления жизненным циклом данных с использованием продуктов экосистемы Hadoop ия «Диасофт» разработала функционал архивации в составе продукта «Аналитический центр» платформы развития Digital Q.Reporting. Архив данных может быть реализован с использованием продуктов экосистемы Hadoop. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Новый функционал архивации автоматизирует следующие процессы: выявление и перенос данных, относящихся к архивным периодам, из основной ба

Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop ata Catalog (ADC) и сервиса Apache Impala, являющегося частью корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH). Коннектор позволяет импортировать описания объектов Impala в каталог, выполнять

Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop Банк «Санкт-Петербург» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовал проект по созданию отказоустойчивого решения для платформы управления данными на стеке Hadoop с помощью инструмента Data Ocean Flex Loader. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Flex Loader – инструмент в составе платформы Data Ocean российского разработчика Data Sapienc

Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop инфраструктуры осуществил миграцию функционала корпоративного хранилища данных на продукт Arenadata Hadoop (ADH) от российского производителя программного обеспечения Arenadata. В результате пр

Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Smart Storage Manager (SSM) — инструмент для оптимизации хранения и

Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью Arenadata представила релиз Arenadata Hadoop (ADH) 3.1.2.1.b1, в который вошёл новый сервис Apache Impala — распределённая система исполнения SQL-запросов в экосистеме Hadoop. Сервис предназначен для интерактивной обработки

DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» сотрудничества в области управления большими данными и аналитики компании DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платформа управления данными» от «Ростелекома» предназначена для бизнес-задач, связанных с большим объемом данных в различных отраслях,

Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop Это первое промышленное российское ETL-решение, которое обеспечивает полную обработку данных на кластере Hadoop. По предварительным данным, его применение может сократить затраты на разработку и изменение процессов обработки больших данных на 60-70%. Эксклюзивным поставщиком решения является компа

Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper Arenadata выпустила новую версию дистрибутива на базе Apache Hadoop, адаптированного для корпоративного использования, — Arenadata Hadoop (ADH) 2.1

Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake , российский оператор мобильной связи, завершил расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных (Big Data) за счет решения RT.DataLake. Общая емкость нового внедренного кластера Hadoop RT.DataLake составила 2,4 ПБ. Это позволило на 40% нарастить полезную емкость платформы (Big Data) Tele2 и увеличить производительность для расчетов задач машинного обучения. Благодаря р

Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане чить, что ГНИВЦу требуется ПО российской компании Arenadata. В частности ему нужно 24 лицензии на Arenadata Hadoop Platform (ADH) — корпоративное хранилище данных для аналитики на основе открытого ПО Apache Hadoop. Помимо этого ГНИВЦ закупает три лицензии на Arenadata Streaming Platform (ADS) — систему для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративн

Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata На платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стал доступен дистрибутив Hadoop на базе продукта с открытым исходным кодом Arenadata Hadoop. Это первое на российском облачном рынке решение на основе обновленной версии Hadoop 3.0, заявляют в MCS. Сервис

Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г. Hadoop Hadoop — одна из наиболее известных и популярных платформ с открытым исходным кодом, которая позволяет организовать распределенную обработку нескольких наборов данных в реальном времени, в том

Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 Arenadata представила минорную версию Arenadata Hadoop 2.1.2 (ADH 2.1.2), включающую два новых сервиса Airflow и Solr, а также поддержку YARN on GPU с целью использования видеокарт для вычислений. Благодаря нововведениям пользователи Arenada

Mail.Ru Cloud Solutions предоставила облачное решение для больших данных мпаний, которые собирают и анализируют большие данные. Сервис Mail.Ru Cloud Big Data на базе Apache Hadoop и Apache Spark позволяет вынести обработку данных в облако и вместе с тем ускорить ана

Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих ом больших данных (Big Data). Сервис Mail.ru Cloud Big Data базируется на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark и позволяет вынести обработку данных в «облако». Использование Cloud Bi

ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших данных с использование свободного ПО в своем развитии сделал ставку на более тради

Gartner: Hadoop погибнет, не успев расцвести Влияние облакаДистрибутивы Hadoop устареют еще до того, как эта технология достигнет в своем развитии окончательной зрел

ВТБ впервые внедрил Hadoop и PostgreSQL для работы с большими данными отный проект по внедрению инструментов больших данных с использование свободного ПО. В организации была развернута система формирования аналитической и управленческой отчетности на открытой платформе Hadoop с применением технологий обработки данных Apache Spark и Apache Zeppelin. В качестве реляционной СУБД была задействована свободная PostgreSQL. Об этом рассказал управляющий директор депа

Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными СУБД, в том числе Postgres Pro, «Ред база данных», «Линтер», «Гослинукса», «Синтез» и пр. «Русский Hadoop» для анализа данных Как рассказал CNews Олег Фатеев, в 2012-2015 гг. занимавший в IBS

Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora Компания Fujitsu реализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные сведения. Об этом CNews сообщили в Fujitsu. Как известно, совр

Teradata представила версии Aster Analytics для Hadoop и Amazon Web Services Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, представила новые варианты развертывания системы многофункционального анализа данных Teradata Aster Analytics on Hadoop и Teradata Aster Analytics on Amazon Web Services (AWS). Для работы предыдущих версий Aster Analytics требовались выделенные системы, однако теперь компании могут использовать более гибк

Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture abase-to-Presto позволяет мгновенно создавать межплатформенные SQL-запросы непосредственно в Apache Hadoop или Teradata Database. В то же время, объединив Teradata Database, Teradata Aster Anal

Teradata анонсировала новые решения для анализа данных, генерируемых «Интернетом вещей» алитическую информацию, основываясь на данных, генерируемых «Интернетом вещей» (Internet of Things, IoT). Как сообщили CNews в Teradata, новые продукты Teradata Listener и Teradata Aster Analytics on Hadoop дают возможность проводить интеллектуальный анализ данных в реальном времени с последующим использованием аналитической информации для выделения характерных комбинаций данных из обширных

Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop Корпорация Teradata, разработчик аналитических решений для обработки больших данных и маркетинговых приложений, выпустила платформу нового поколения Teradata Appliance for Hadoop версии 5, которая является конфигурируемой, готовой к работе и предлагает на выбор последнюю версию Hadoop от Hortonworks (HDP 2.3) и впервые Cloudera (Cloudera Enterprises 5.4).

Teradata представила новое архивное решение на основе Hadoop анных и маркетинговых приложений, запускает седьмую версию Teradata RainStor для выполнения спектра задач по архивации корпоративных данных. Об этом CNews сообщили в Teradata. Доступное на фрэймворке Hadoop архивное решение RainStor представляет собой основанное на SQL онлайн-решение по архивированию корпоративного класса, радикально снижающее потребности в «железе» и себестоимость архивиро

HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок йка HP Apollo 4000 включает три сервера, специально разработанных для ресурсоемких задач (например, Hadoop и аналитика больших данных), а также объектно-ориентированного хранения. Система предл

Oracle представила новые решения для работы с большими данными епцию использования больших данных в корпоративных средах, обеспечивая совместную работу технологий Hadoop, NoSQL и SQL, а также их безопасное применение в любой модели — публичное, частное «об

Fujitsu предложила систему Primeflex for Hadoop для обработки «Больших Данных» Корпорация Fujitsu представила новую специализированную систему Primeflex for Hadoop, позволяющую заказчикам обрабатывать «Большие Данные» и воспользоваться возможностями аналитики. Решение Fujitsu предназначено для финансовых, информационно-технологических и маркетингов

Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г. Открытая платформа Hadoop от Apache Software Foundation для обработки больших данных в скором времени станет обя

Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными? Сегодня ИТ-индустрия предлагает продвинутые решения для работы с большими данными. Технологии Hadoop и NoSQL позволяют анализировать огромные массивы структурированных и неструктурированн