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Apache Hadoop

Apache Hadoop

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08.07.2025 Arenadata Hadoop эволюционирует в Arenadata Hyperwave

Arenadata представила новую версию ADH 4.0.0, в которой устранены межсервисные зависимости, — теперь заказчики могут устанавливать кластеры с любым набором компонентов без обязательных hadoop-сервисов. В связи с этим компания отказалась от прежнего наименования продукта (Arenadata Hadoop) и перезапускает ADH под новым названием — Arenadata Hyperwave. Об этом CNews сооб
06.03.2025 «Ростелеком» внедрил платформу собственной разработки на замену Hadoop и Greenplum

ает, что используются базовые серверные конфигурации, без привязки к конкретным программно-аппаратным комплексам. С учетом имеющегося опыта и ситуации на рынке мы выбрали основными инструментами стек Hadoop и аналитическую платформу Greenplum. На первых этапах мы пользовались внешней поддержкой вендоров, но с ростом ее стоимости и увеличением нашей внутренней экспертизы решили отказаться от
06.02.2025 Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище

Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа больших объемов

09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера

Arenadata выпустила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неограниченного

03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata

«Россельхозбанк» (РСХБ) реализовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративного озера данных на продукты Группы Arenadata — Arenadata Hadoop (ADH) и Picodata. Переход на отечественное программное обеспечение был выполнен в кратчайшие сроки с полным сохранением непрерывности бизнес-процессов. Проект «Импортозамещение озера дан
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop

Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неструктурирован
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным

Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для к
26.06.2024 Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК

Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративный дистрибутив на базе Apache Hadoop — получил сертификат со
10.06.2024 «Диасофт» оптимизировал процесс управления жизненным циклом данных с использованием продуктов экосистемы Hadoop

ия «Диасофт» разработала функционал архивации в составе продукта «Аналитический центр» платформы развития Digital Q.Reporting. Архив данных может быть реализован с использованием продуктов экосистемы Hadoop. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Новый функционал архивации автоматизирует следующие процессы: выявление и перенос данных, относящихся к архивным периодам, из основной ба
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop

ata Catalog (ADC) и сервиса Apache Impala, являющегося частью корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH). Коннектор позволяет импортировать описания объектов Impala в каталог, выполнять
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop

Банк «Санкт-Петербург» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовал проект по созданию отказоустойчивого решения для платформы управления данными на стеке Hadoop с помощью инструмента Data Ocean Flex Loader. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Flex Loader – инструмент в составе платформы Data Ocean российского разработчика Data Sapienc
08.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop

инфраструктуры осуществил миграцию функционала корпоративного хранилища данных на продукт Arenadata Hadoop (ADH) от российского производителя программного обеспечения Arenadata. В результате пр
02.04.2024 Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных

Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Smart Storage Manager (SSM) — инструмент для оптимизации хранения и
25.10.2023 Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью

Arenadata представила релиз Arenadata Hadoop (ADH) 3.1.2.1.b1, в который вошёл новый сервис Apache Impala — распределённая система исполнения SQL-запросов в экосистеме Hadoop. Сервис предназначен для интерактивной обработки

13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» 

сотрудничества в области управления большими данными и аналитики компании DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платформа управления данными» от «Ростелекома» предназначена для бизнес-задач, связанных с большим объемом данных в различных отраслях,
31.03.2023 Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop

Это первое промышленное российское ETL-решение, которое обеспечивает полную обработку данных на кластере Hadoop. По предварительным данным, его применение может сократить затраты на разработку и изменение процессов обработки больших данных на 60-70%. Эксклюзивным поставщиком решения является компа
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper

Arenadata выпустила новую версию дистрибутива на базе Apache Hadoop, адаптированного для корпоративного использования, — Arenadata Hadoop (ADH) 2.1
07.07.2022 Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake

, российский оператор мобильной связи, завершил расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных (Big Data) за счет решения RT.DataLake. Общая емкость нового внедренного кластера Hadoop RT.DataLake составила 2,4 ПБ. Это позволило на 40% нарастить полезную емкость платформы (Big Data) Tele2 и увеличить производительность для расчетов задач машинного обучения. Благодаря р
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане

чить, что ГНИВЦу требуется ПО российской компании Arenadata. В частности ему нужно 24 лицензии на Arenadata Hadoop Platform (ADH) — корпоративное хранилище данных для аналитики на основе открытого ПО Apache Hadoop. Помимо этого ГНИВЦ закупает три лицензии на Arenadata Streaming Platform (ADS) — систему для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративн
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata

На платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стал доступен дистрибутив Hadoop на базе продукта с открытым исходным кодом Arenadata Hadoop. Это первое на российском облачном рынке решение на основе обновленной версии Hadoop 3.0, заявляют в MCS. Сервис
30.06.2021 Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г.

Hadoop Hadoop — одна из наиболее известных и популярных платформ с открытым исходным кодом, которая позволяет организовать распределенную обработку нескольких наборов данных в реальном времени, в том

25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2

Arenadata представила минорную версию Arenadata Hadoop 2.1.2 (ADH 2.1.2), включающую два новых сервиса Airflow и Solr, а также поддержку YARN on GPU с целью использования видеокарт для вычислений. Благодаря нововведениям пользователи Arenada
11.07.2018 Mail.Ru Cloud Solutions предоставила облачное решение для больших данных

мпаний, которые собирают и анализируют большие данные. Сервис Mail.Ru Cloud Big Data на базе Apache Hadoop и Apache Spark позволяет вынести обработку данных в облако и вместе с тем ускорить ана
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих

ом больших данных (Big Data). Сервис Mail.ru Cloud Big Data базируется на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark и позволяет вынести обработку данных в «облако». Использование Cloud Bi
16.01.2018 ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft

Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших данных с использование свободного ПО в своем развитии сделал ставку на более тради
17.10.2017 Gartner: Hadoop погибнет, не успев расцвести

Влияние облакаДистрибутивы Hadoop устареют еще до того, как эта технология достигнет в своем развитии окончательной зрел
10.07.2017 ВТБ впервые внедрил Hadoop и PostgreSQL для работы с большими данными

отный проект по внедрению инструментов больших данных с использование свободного ПО. В организации была развернута система формирования аналитической и управленческой отчетности на открытой платформе Hadoop с применением технологий обработки данных Apache Spark и Apache Zeppelin. В качестве реляционной СУБД была задействована свободная PostgreSQL. Об этом рассказал управляющий директор депа
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными

СУБД, в том числе Postgres Pro, «Ред база данных», «Линтер», «Гослинукса», «Синтез» и пр. «Русский Hadoop» для анализа данных Как рассказал CNews Олег Фатеев, в 2012-2015 гг. занимавший в IBS

12.01.2017 Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora

Компания Fujitsu реализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные сведения. Об этом CNews сообщили в Fujitsu. Как известно, совр
08.09.2016 Teradata представила версии Aster Analytics для Hadoop и Amazon Web Services

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, представила новые варианты развертывания системы многофункционального анализа данных Teradata Aster Analytics on Hadoop и Teradata Aster Analytics on Amazon Web Services (AWS). Для работы предыдущих версий Aster Analytics требовались выделенные системы, однако теперь компании могут использовать более гибк
23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture

abase-to-Presto позволяет мгновенно создавать межплатформенные SQL-запросы непосредственно в Apache Hadoop или Teradata Database. В то же время, объединив Teradata Database, Teradata Aster Anal
20.10.2015 Teradata анонсировала новые решения для анализа данных, генерируемых «Интернетом вещей»

алитическую информацию, основываясь на данных, генерируемых «Интернетом вещей» (Internet of Things, IoT). Как сообщили CNews в Teradata, новые продукты Teradata Listener и Teradata Aster Analytics on Hadoop дают возможность проводить интеллектуальный анализ данных в реальном времени с последующим использованием аналитической информации для выделения характерных комбинаций данных из обширных
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop

Корпорация Teradata, разработчик аналитических решений для обработки больших данных и маркетинговых приложений, выпустила платформу нового поколения Teradata Appliance for Hadoop версии 5, которая является конфигурируемой, готовой к работе и предлагает на выбор последнюю версию Hadoop от Hortonworks (HDP 2.3) и впервые Cloudera (Cloudera Enterprises 5.4).

23.06.2015 Teradata представила новое архивное решение на основе Hadoop

анных и маркетинговых приложений, запускает седьмую версию Teradata RainStor для выполнения спектра задач по архивации корпоративных данных. Об этом CNews сообщили в Teradata. Доступное на фрэймворке Hadoop архивное решение RainStor представляет собой основанное на SQL онлайн-решение по архивированию корпоративного класса, радикально снижающее потребности в «железе» и себестоимость архивиро
15.05.2015 HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок

йка HP Apollo 4000 включает три сервера, специально разработанных для ресурсоемких задач (например, Hadoop и аналитика больших данных), а также объектно-ориентированного хранения. Система предл
24.02.2015 Oracle представила новые решения для работы с большими данными

епцию использования больших данных в корпоративных средах, обеспечивая совместную работу технологий Hadoop, NoSQL и SQL, а также их безопасное применение в любой модели — публичное, частное «об
16.12.2014 Fujitsu предложила систему Primeflex for Hadoop для обработки «Больших Данных»

Корпорация Fujitsu представила новую специализированную систему Primeflex for Hadoop, позволяющую заказчикам обрабатывать «Большие Данные» и воспользоваться возможностями аналитики. Решение Fujitsu предназначено для финансовых, информационно-технологических и маркетингов
01.12.2014 Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г.

Открытая платформа Hadoop от Apache Software Foundation для обработки больших данных в скором времени станет обя
20.11.2014 Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными?

Сегодня ИТ-индустрия предлагает продвинутые решения для работы с большими данными. Технологии Hadoop и NoSQL позволяют анализировать огромные массивы структурированных и неструктурированн
16.09.2014 SAS In-Memory Statistics for Hadoop обеспечит возможности высокопроизводительной аналитики

Компания SAS выпустила новый продукт SAS In-Memory Statistics for Hadoop. Анализ больших данных с помощью технологии in-memory, широкий спектр аналитических алгоритмов для исследования и моделирования в распределенной среде Hadoop — вот только некоторы

Публикаций - 470, упоминаний - 546

Apache Hadoop и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 97
Microsoft Corporation 25775 70
SAP SE 5601 54
IBM - International Business Machines Corp 9699 54
Teradata - Терадата 225 53
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 44
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 42
Cloudera 65 39
Dell EMC 5180 36
Broadcom - VMware 2610 32
Amazon Inc - Amazon.com 3277 29
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 29
Google LLC 12688 28
Intel Corporation 12811 26
SAS Institute 1082 25
VK - Mail.ru Group 3602 24
HP Inc. 5883 22
Cloudera - Hortonworks 27 21
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 20
Ростелеком 10948 20
Red Hat 1378 20
Yandex - Яндекс 9216 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Salesforce - Informatica 139 14
Salesforce - Tableau Software 123 13
Nvidia Corp 4002 13
Huawei 4676 13
Cisco Systems 5372 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Yahoo! 3726 10
Qlik - QlikTech 173 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Крок - Croc 1964 10
Neoflex - Неофлекс 257 9
Cisco Systems - Splunk 76 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
ВТБ - ВТБ24 671 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
WikiMart - Викимарт 53 5
Альфа-Банк 1979 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Россети Ленэнерго 1699 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
eBay Inc 1640 4
Связной ГК 1401 4
Газпром нефть 725 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 3
Uber 357 3
Cotton Way - Коттон Вэй 8 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Volkswagen Group - VW 308 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
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IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 13
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 322
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 205
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 201
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 185
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 160
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 156
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 152
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 136
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 130
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 94
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 90
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 81
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 77
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 64
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 63
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 57
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 55
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 55
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 54
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 48
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 47
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 45
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 44
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 44
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 42
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 41
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 37
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 35
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 68
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 65
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 56
Microsoft Azure 1526 50
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 48
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 47
Linux OS 11533 46
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 43
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 42
Oracle Java - язык программирования 3469 40
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 37
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 32
Microsoft Windows 16882 32
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 31
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 29
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 56 28
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 25
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 25
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 24
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 24
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 23
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 23
Apache Cassandra 61 18
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 17
Microsoft Office 4170 17
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 19 16
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 20 16
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 16
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 15
Intel x86 - архитектура процессора 2151 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 13
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 13
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 19 13
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 11
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 11
Microsoft Azure HDInsight 22 11
Apache Airflow 75 11
Ермаков Александр 31 6
Федечкин Эдуард 58 6
Кирьянова Александра 169 5
Лазуков Станислав 52 5
Анисимов Александр 19 5
Телюков Андрей 7 5
Вайнер Всеволод 26 4
Кузнецов Сергей 163 4
Алексеенко Андрей 11 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Ганин Егор 54 4
Лихницкий Павел 71 4
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 4
Комаров Михаил 25 4
Рабинович Борис 8 4
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 4
Предтеченский Петр 18 4
Пустовой Максим 36 4
Гиацинтов Олег 25 4
Gnau Scott - Но Скотт 5 4
Gnau Scott - Гнау Скотт 4 4
Stevens Tim - Стивенс Тим 5 4
Летунов Илья 49 3
Зинкевич Сергей 77 3
Свердлов Алексей 19 3
Горный Александр 44 3
Рундасов Алексей 12 3
Мартынов Антон 24 3
Аникин Александр 23 3
Скакунов Александр 29 3
Буканов Дмитрий 9 3
Борисов Пётр 10 3
Смирнов Глеб 5 3
Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 3
Olson Mike - Олсон Майк 3 3
Ульяшова Екатерина 3 3
Rouda Nik - Руда Ник 3 3
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 3
Mahony Colin - Махони Колин 3 3
Бочарникова Татьяна 83 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 235
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Европа 24964 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Казахстан - Республика 6048 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
США - Калифорния 4829 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Европа Восточная 3138 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Люксембург Великое Герцогство 446 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Сингапур - Республика 1953 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Канада 5081 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Испания - Королевство 3840 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
США - Калифорния - Санта-Клара 190 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Япония 13807 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 135
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 93
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 54
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 45
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 42
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 20
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 18
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 13
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 12
Английский язык 7030 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
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The Register - The Register Hardware 1784 2
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
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The Washington Post 350 1
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Forrester Research 834 7
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Microsoft Research 144 3
Интерфакс-100 21 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
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РАН - Российская академия наук 2122 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Microsoft Ignite 44 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Oracle OpenWorld 65 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Russian Code Cup 12 1
Salesforce - Informatica Day - Форум Данные основа цифровой трансформации 1 1
Selectel TechDay 6 1
CNews Большие данные 4 1
NetApp Directions 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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