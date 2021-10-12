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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Apache Hadoop
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 339, упоминаний - 795
Apache Hadoop упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ганин Егор 50 4
|Вайнер Всеволод 24 4
|Летунов Илья 48 3
|Доброток Константин 5 2
|Ибрагимов Рустем 17 2
|Демидов Михаил 119 2
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
|Алексеенко Андрей 9 2
|Баранов Сергей 18 2
|Ермаков Глеб 7 2
|Ройфман Роман 14 2
|Шепелявый Дмитрий 50 2
|Лещинский Ян 4 2
|Свердлов Алексей 19 1
|Лебедев Владимир 41 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Казаков Антон 2 1
|Денеко Владимир 3 1
|Яхина Ирина 40 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Кондратенко Максим 3 1
|Конягин Дмитрий 5 1
|Ермаков Александр 10 1
|Кузнецов Николай 18 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Молодых Владимир 26 1
|Петров Михаил 88 1
|Тарасов Андрей 11 1
|Бегтин Иван 48 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Костин Андрей 45 1
|Бечин Антон 1 1
|Минаев Игорь 3 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Степанов Антон 56 1
|Чонг Хенг Хан 2 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Петров Илья 3 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Wikipedia - Википедия 274 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756703, в очереди разбора - 660393.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756703, в очереди разбора - 660393.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru