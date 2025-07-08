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Apache Hadoop
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.07.2025
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Arenadata Hadoop эволюционирует в Arenadata Hyperwave
Arenadata представила новую версию ADH 4.0.0, в которой устранены межсервисные зависимости, — теперь заказчики могут устанавливать кластеры с любым набором компонентов без обязательных hadoop-сервисов. В связи с этим компания отказалась от прежнего наименования продукта (Arenadata Hadoop) и перезапускает ADH под новым названием — Arenadata Hyperwave. Об этом CNews сооб
|06.03.2025
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«Ростелеком» внедрил платформу собственной разработки на замену Hadoop и Greenplum
ает, что используются базовые серверные конфигурации, без привязки к конкретным программно-аппаратным комплексам. С учетом имеющегося опыта и ситуации на рынке мы выбрали основными инструментами стек Hadoop и аналитическую платформу Greenplum. На первых этапах мы пользовались внешней поддержкой вендоров, но с ростом ее стоимости и увеличением нашей внутренней экспертизы решили отказаться от
|06.02.2025
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Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище
Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа больших объемов
|09.12.2024
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Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера
Arenadata выпустила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неограниченного
|03.12.2024
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РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata
«Россельхозбанк» (РСХБ) реализовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративного озера данных на продукты Группы Arenadata — Arenadata Hadoop (ADH) и Picodata. Переход на отечественное программное обеспечение был выполнен в кратчайшие сроки с полным сохранением непрерывности бизнес-процессов. Проект «Импортозамещение озера дан
|28.08.2024
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Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop
Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неструктурирован
|25.07.2024
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Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным
Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для к
|26.06.2024
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Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК
Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративный дистрибутив на базе Apache Hadoop — получил сертификат со
|10.06.2024
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«Диасофт» оптимизировал процесс управления жизненным циклом данных с использованием продуктов экосистемы Hadoop
ия «Диасофт» разработала функционал архивации в составе продукта «Аналитический центр» платформы развития Digital Q.Reporting. Архив данных может быть реализован с использованием продуктов экосистемы Hadoop. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Новый функционал архивации автоматизирует следующие процессы: выявление и перенос данных, относящихся к архивным периодам, из основной ба
|16.05.2024
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Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop
ata Catalog (ADC) и сервиса Apache Impala, являющегося частью корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH). Коннектор позволяет импортировать описания объектов Impala в каталог, выполнять
|14.05.2024
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Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop
Банк «Санкт-Петербург» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовал проект по созданию отказоустойчивого решения для платформы управления данными на стеке Hadoop с помощью инструмента Data Ocean Flex Loader. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Flex Loader – инструмент в составе платформы Data Ocean российского разработчика Data Sapienc
|08.05.2024
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Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop
инфраструктуры осуществил миграцию функционала корпоративного хранилища данных на продукт Arenadata Hadoop (ADH) от российского производителя программного обеспечения Arenadata. В результате пр
|02.04.2024
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Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных
Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Smart Storage Manager (SSM) — инструмент для оптимизации хранения и
|25.10.2023
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Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью
Arenadata представила релиз Arenadata Hadoop (ADH) 3.1.2.1.b1, в который вошёл новый сервис Apache Impala — распределённая система исполнения SQL-запросов в экосистеме Hadoop. Сервис предназначен для интерактивной обработки
|13.10.2023
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DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop»
сотрудничества в области управления большими данными и аналитики компании DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платформа управления данными» от «Ростелекома» предназначена для бизнес-задач, связанных с большим объемом данных в различных отраслях,
|31.03.2023
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Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop
Это первое промышленное российское ETL-решение, которое обеспечивает полную обработку данных на кластере Hadoop. По предварительным данным, его применение может сократить затраты на разработку и изменение процессов обработки больших данных на 60-70%. Эксклюзивным поставщиком решения является компа
|24.01.2023
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Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper
Arenadata выпустила новую версию дистрибутива на базе Apache Hadoop, адаптированного для корпоративного использования, — Arenadata Hadoop (ADH) 2.1
|07.07.2022
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Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake
, российский оператор мобильной связи, завершил расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных (Big Data) за счет решения RT.DataLake. Общая емкость нового внедренного кластера Hadoop RT.DataLake составила 2,4 ПБ. Это позволило на 40% нарастить полезную емкость платформы (Big Data) Tele2 и увеличить производительность для расчетов задач машинного обучения. Благодаря р
|12.10.2021
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Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане
чить, что ГНИВЦу требуется ПО российской компании Arenadata. В частности ему нужно 24 лицензии на Arenadata Hadoop Platform (ADH) — корпоративное хранилище данных для аналитики на основе открытого ПО Apache Hadoop. Помимо этого ГНИВЦ закупает три лицензии на Arenadata Streaming Platform (ADS) — систему для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративн
|21.07.2021
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Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata
На платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стал доступен дистрибутив Hadoop на базе продукта с открытым исходным кодом Arenadata Hadoop. Это первое на российском облачном рынке решение на основе обновленной версии Hadoop 3.0, заявляют в MCS. Сервис
|30.06.2021
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Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г.
Hadoop Hadoop — одна из наиболее известных и популярных платформ с открытым исходным кодом, которая позволяет организовать распределенную обработку нескольких наборов данных в реальном времени, в том
|25.02.2020
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Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2
Arenadata представила минорную версию Arenadata Hadoop 2.1.2 (ADH 2.1.2), включающую два новых сервиса Airflow и Solr, а также поддержку YARN on GPU с целью использования видеокарт для вычислений. Благодаря нововведениям пользователи Arenada
|11.07.2018
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Mail.Ru Cloud Solutions предоставила облачное решение для больших данных
мпаний, которые собирают и анализируют большие данные. Сервис Mail.Ru Cloud Big Data на базе Apache Hadoop и Apache Spark позволяет вынести обработку данных в облако и вместе с тем ускорить ана
|10.07.2018
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Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих
ом больших данных (Big Data). Сервис Mail.ru Cloud Big Data базируется на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark и позволяет вынести обработку данных в «облако». Использование Cloud Bi
|16.01.2018
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ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft
Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших данных с использование свободного ПО в своем развитии сделал ставку на более тради
|17.10.2017
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Gartner: Hadoop погибнет, не успев расцвести
Влияние облакаДистрибутивы Hadoop устареют еще до того, как эта технология достигнет в своем развитии окончательной зрел
|10.07.2017
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ВТБ впервые внедрил Hadoop и PostgreSQL для работы с большими данными
отный проект по внедрению инструментов больших данных с использование свободного ПО. В организации была развернута система формирования аналитической и управленческой отчетности на открытой платформе Hadoop с применением технологий обработки данных Apache Spark и Apache Zeppelin. В качестве реляционной СУБД была задействована свободная PostgreSQL. Об этом рассказал управляющий директор депа
|14.06.2017
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Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными
СУБД, в том числе Postgres Pro, «Ред база данных», «Линтер», «Гослинукса», «Синтез» и пр. «Русский Hadoop» для анализа данных Как рассказал CNews Олег Фатеев, в 2012-2015 гг. занимавший в IBS
|12.01.2017
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Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora
Компания Fujitsu реализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные сведения. Об этом CNews сообщили в Fujitsu. Как известно, совр
|08.09.2016
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Teradata представила версии Aster Analytics для Hadoop и Amazon Web Services
Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, представила новые варианты развертывания системы многофункционального анализа данных Teradata Aster Analytics on Hadoop и Teradata Aster Analytics on Amazon Web Services (AWS). Для работы предыдущих версий Aster Analytics требовались выделенные системы, однако теперь компании могут использовать более гибк
|23.10.2015
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Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture
abase-to-Presto позволяет мгновенно создавать межплатформенные SQL-запросы непосредственно в Apache Hadoop или Teradata Database. В то же время, объединив Teradata Database, Teradata Aster Anal
|20.10.2015
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Teradata анонсировала новые решения для анализа данных, генерируемых «Интернетом вещей»
алитическую информацию, основываясь на данных, генерируемых «Интернетом вещей» (Internet of Things, IoT). Как сообщили CNews в Teradata, новые продукты Teradata Listener и Teradata Aster Analytics on Hadoop дают возможность проводить интеллектуальный анализ данных в реальном времени с последующим использованием аналитической информации для выделения характерных комбинаций данных из обширных
|21.07.2015
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Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop
Корпорация Teradata, разработчик аналитических решений для обработки больших данных и маркетинговых приложений, выпустила платформу нового поколения Teradata Appliance for Hadoop версии 5, которая является конфигурируемой, готовой к работе и предлагает на выбор последнюю версию Hadoop от Hortonworks (HDP 2.3) и впервые Cloudera (Cloudera Enterprises 5.4).
|23.06.2015
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Teradata представила новое архивное решение на основе Hadoop
анных и маркетинговых приложений, запускает седьмую версию Teradata RainStor для выполнения спектра задач по архивации корпоративных данных. Об этом CNews сообщили в Teradata. Доступное на фрэймворке Hadoop архивное решение RainStor представляет собой основанное на SQL онлайн-решение по архивированию корпоративного класса, радикально снижающее потребности в «железе» и себестоимость архивиро
|15.05.2015
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HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок
йка HP Apollo 4000 включает три сервера, специально разработанных для ресурсоемких задач (например, Hadoop и аналитика больших данных), а также объектно-ориентированного хранения. Система предл
|24.02.2015
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Oracle представила новые решения для работы с большими данными
епцию использования больших данных в корпоративных средах, обеспечивая совместную работу технологий Hadoop, NoSQL и SQL, а также их безопасное применение в любой модели — публичное, частное «об
|16.12.2014
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Fujitsu предложила систему Primeflex for Hadoop для обработки «Больших Данных»
Корпорация Fujitsu представила новую специализированную систему Primeflex for Hadoop, позволяющую заказчикам обрабатывать «Большие Данные» и воспользоваться возможностями аналитики. Решение Fujitsu предназначено для финансовых, информационно-технологических и маркетингов
|01.12.2014
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Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г.
Открытая платформа Hadoop от Apache Software Foundation для обработки больших данных в скором времени станет обя
|20.11.2014
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Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными?
Сегодня ИТ-индустрия предлагает продвинутые решения для работы с большими данными. Технологии Hadoop и NoSQL позволяют анализировать огромные массивы структурированных и неструктурированн
|16.09.2014
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SAS In-Memory Statistics for Hadoop обеспечит возможности высокопроизводительной аналитики
Компания SAS выпустила новый продукт SAS In-Memory Statistics for Hadoop. Анализ больших данных с помощью технологии in-memory, широкий спектр аналитических алгоритмов для исследования и моделирования в распределенной среде Hadoop — вот только некоторы
Apache Hadoop и организации, системы, технологии, персоны:
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|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|The Washington Post 350 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Fortune 211 1
|Sports.ru - Спортс.ру 30 1
|GigaOM 71 1
|InformationWeek 241 1
|Открытые системы ИД 176 1
|InfoWorld 56 1
|The Economist 49 1
|Threat Hunter Playbook 1 1
|DomainTools 4 1
|O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
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