Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Мартынов Антон



13.01.2025 «Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data 1
18.06.2024 Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение 1
12.12.2023 T1 Cloud расширяет возможности работы с Big Data с помощью экосистемы продуктов Arenadata 1
03.08.2023 beeline cloud и Arenadata заключили партнерское соглашение 1
19.07.2023 Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными 1
24.05.2023 «Сиссофт» оснастит российские компании отечественной платформой для работы с большими данными 1
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata 1
22.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Arenadata 1
28.07.2022 GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества 1
21.07.2022 «Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества 1
18.07.2022 Softline Digital и Arenadata объявляют о партнерстве 1
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество 1
14.06.2022 Arenadata и «Ёлва» объявили о старте сотрудничества 1
26.04.2022 Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source 1
05.08.2021 «Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata 1
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества 1
19.01.2021 «Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными 1
15.07.2020 «РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве 1
28.05.2020 «Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata 1
11.02.2020 «Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Мартынов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 20
Broadcom - VMware - Greenplum 94 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 2
Крок - Croc 1777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Иннодата - Innodata 22 1
Navicon - Навикон 284 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Merlion - Мерлион 793 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
ФОРС Технологии 2 1
Ёлва - Yolva 3 1
Прогноз 1650 1
Rubbles - Раблз 33 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 104 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 199 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 31 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 5
Apache Hadoop 427 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
Apache NiFi 18 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 12 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Форсайт Аналитическая платформа 11 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 16 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Rubbles MLOps Suite - Rubbles Generative AI Suite 4 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
PIX BI 52 1
Зинкевич Сергей 55 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Еремеев Сергей 25 1
Чехонин Антон 65 1
Сергиенко Александр 13 1
Свердлов Алексей 19 1
Тамбовский Андрей 16 1
Струченко Алексей 8 1
Степанюк Михаил 68 1
Пчелинцева Юлия 5 1
Закрепин Евгений 60 1
Кудрявцева Юлия 17 1
Аверина Мария 24 1
Трифонов Владимир 12 1
Фонарев Александр 5 1
Клёпова Анна 1 1
Малышев Сергей 83 1
Еремин Максим 6 1
Иткин Владимир 6 1
Толченников Андрей 1 1
Голицын Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
Казахстан - Республика 5525 1
Европа 21767 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1812 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще