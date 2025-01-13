Мартынов Антон
Мартынов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Чехонин Антон 65 1
|Сергиенко Александр 13 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Тамбовский Андрей 16 1
|Струченко Алексей 8 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Пчелинцева Юлия 5 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Аверина Мария 24 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Фонарев Александр 5 1
|Клёпова Анна 1 1
|Малышев Сергей 83 1
|Еремин Максим 6 1
|Иткин Владимир 6 1
|Толченников Андрей 1 1
|Голицын Сергей 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
|Казахстан - Республика 5525 1
|Европа 21767 1
|Африка - Африканский регион 3478 1
|Азия - Азиатский регион 5528 1
|Америка Латинская 1812 1
|Великобритания - Лондон 2386 1
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