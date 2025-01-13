Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

«Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data

«Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и группа Arenadata (российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных) подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — развитие отечественных технологий и сервисов на основе Big Data, что поможет бизнесу эффективнее проходить этапы цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Технологическое партнерство позволит компаниям развивать общие компетенции в создании ИТ-решений, учитывая запросы бизнеса, а также наладить обмен информацией, результатами исследований и наработками. В рамках соглашения предусмотрено предоставление доступа к оборудованию, возможность использования программного обеспечения для его тестирования, а также консультирование.

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку
Техника

«Мы отмечаем интерес со стороны бизнеса к российским решениям для работы с большими данными. Сотрудничество с Arenadata открывает перед нами новые возможности для реализации инновационных проектов. Мы объединили усилия, чтобы создавать ИТ-решения, которые помогут в построении хранилищ данных и решении вопросов, связанных с аналитикой, а также масштабировать их для внедрения в различных отраслях экономики», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».

«Технологическое сотрудничество между игроками российского ИТ-рынка положительно сказывается на бизнесе клиентов, поскольку они получают более простой доступ к многогранной экспертизе и, как следствие, эффективнее решают поставленные задачи по цифровизации и внедрению инновационных технологий», — сказал Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Майков, Чепецкий механический завод («Росатом»): ИИ в промышленности помогает бороться с кадровым голодом

Билл Гейтс: Я плохо управлял Microsoft и допустил одну из величайших ошибок в истории. Компания потеряла $400 миллиардов

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

«1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще