«Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data

«Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и группа Arenadata (российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных) подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — развитие отечественных технологий и сервисов на основе Big Data, что поможет бизнесу эффективнее проходить этапы цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Технологическое партнерство позволит компаниям развивать общие компетенции в создании ИТ-решений, учитывая запросы бизнеса, а также наладить обмен информацией, результатами исследований и наработками. В рамках соглашения предусмотрено предоставление доступа к оборудованию, возможность использования программного обеспечения для его тестирования, а также консультирование.

«Мы отмечаем интерес со стороны бизнеса к российским решениям для работы с большими данными. Сотрудничество с Arenadata открывает перед нами новые возможности для реализации инновационных проектов. Мы объединили усилия, чтобы создавать ИТ-решения, которые помогут в построении хранилищ данных и решении вопросов, связанных с аналитикой, а также масштабировать их для внедрения в различных отраслях экономики», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».

«Технологическое сотрудничество между игроками российского ИТ-рынка положительно сказывается на бизнесе клиентов, поскольку они получают более простой доступ к многогранной экспертизе и, как следствие, эффективнее решают поставленные задачи по цифровизации и внедрению инновационных технологий», — сказал Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.