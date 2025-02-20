Т1 ИИ Т1 Искусственный интеллект
Т1 ИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Голицын Сергей 27 14
|Фетисов Алексей 42 5
|Юдин Дмитрий 23 2
|Калинин Андрей 32 2
|Крушинский Александр 22 2
|Колесникова Екатерина 6 2
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Смоленский Александр 6 1
|Гулидин Андрей 9 1
|Годовиков Антон 26 1
|Мартынов Антон 21 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Кукин Александр 7 1
|Королев Илья 15 1
|Зотов Андрей 33 1
|Бойко Алексей 55 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Крылов Сергей 13 1
|Суржко Денис 7 1
|Калякин Павел 66 1
|Шадрин Константин 8 1
|Халитов Дарий 22 1
|Чернов Алексей 4 1
|Никитина Ольга 3 1
|Вотяков Сергей 4 1
|Волков Иван 5 1
|Ельцов Александр 8 1
|Кокурин Константин 4 1
|Трофимов Олег 3 1
|Султангалиев Тимурбулат 12 1
|Славкина Татьяна 4 1
|Замолотов Василий 1 1
|Наймушин Алексей 3 1
|Белинский Александр 1 1
|Шумский Леонид 1 1
|Немов Игорь 1 1
|Своеступов Михаил 1 1
|Колосков Максим 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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