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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т1 ИИ Т1 Искусственный интеллект



20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
Искусственный интеллект 2024 2
21.01.2025 ИТ-холдинг «Т1» расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data 1
13.01.2025 «Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data 1
25.12.2024 Сергей Голицын -

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

 1
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
05.12.2024 ИТ-холдинг Т1 и АО «Национальные квалификации» анонсировали разработку ИИ-инструментов для рынка образования и труда 1
11.11.2024 Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием 2
07.11.2024 «Т1 Искусственный интеллект» и ВГИК внедрят ИИ в кинопроизводство 2
16.10.2024 Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных 1
04.10.2024 Т1 ИИ импортозамеcтит решения класса БДРВ в системах управления производством 1
30.09.2024 Т1 ИИ: процессный подход к разработке хранилищ данных повышает скорость создания аналитических продуктов 1
09.09.2024 Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO? 1
03.09.2024 «Т1» и МАИ будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта 1
27.08.2024 Холдинг «Т1»: ИИ сокращает время работы с документами в здравоохранении на 80% 1
03.07.2024 Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски 1
06.06.2024 Холдинг «Т1» и «Ростелеком» объединят усилия для разработки и развития перспективных продуктов в области ИИ 2
03.06.2024 «Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B 1
24.05.2024 Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг» 1
23.05.2024 «МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве 1
23.05.2024 «Т1 Цифровая Академия» и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве 1
21.05.2024 Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства 1
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 2
06.05.2024 Холдинг «Т1» открыл набор в летний ИТ-лагерь для студентов 1
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

Т1 ИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 265 18
Т1 Иннотех 178 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 8
Т1 Сервионика - Servionica 258 8
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 81 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1922 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12747 2
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
Ростелеком 9744 1
Broadcom - VMware 2368 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
8264 1
Oracle Corporation 6706 1
Diasoft - Диасофт 883 1
Naumen - Наумен 627 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Pantum - Пантум 55 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 329 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 1
Цифра ГК 2435 1
i-Free Just AI 31 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 105 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 13 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
ИИ-Технологии 112 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 51 1
Content AI - Контент ИИ 76 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7368 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 89 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11725 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4783 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13672 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5065 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5404 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27733 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4174 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16008 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1125 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 368 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5328 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3185 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3903 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25501 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2147 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3001 3
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 74 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 256 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1766 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9431 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11441 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 937 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1163 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 368 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 36 3
Новые облачные технологии - МойОфис 789 2
Т1 Иннотех - Сайбокс 2 2
OpenAI ChatGPT 357 1
Linux OS 10017 1
Python - высокоуровневый язык программирования 948 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
Apache Hadoop 432 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
Red Hat OpenShift 133 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 199 1
Python PyTorch 47 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Т1 Иннотех - Мирион 5 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
Голицын Сергей 27 14
Фетисов Алексей 42 5
Юдин Дмитрий 23 2
Калинин Андрей 32 2
Крушинский Александр 22 2
Колесникова Екатерина 6 2
Чернышенко Дмитрий 566 1
Смоленский Александр 6 1
Гулидин Андрей 9 1
Годовиков Антон 26 1
Мартынов Антон 21 1
Безбогов Сергей 47 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Кукин Александр 7 1
Королев Илья 15 1
Зотов Андрей 33 1
Бойко Алексей 55 1
Джабиев Георгий 45 1
Крылов Сергей 13 1
Суржко Денис 7 1
Калякин Павел 66 1
Шадрин Константин 8 1
Халитов Дарий 22 1
Чернов Алексей 4 1
Никитина Ольга 3 1
Вотяков Сергей 4 1
Волков Иван 5 1
Ельцов Александр 8 1
Кокурин Константин 4 1
Трофимов Олег 3 1
Султангалиев Тимурбулат 12 1
Славкина Татьяна 4 1
Замолотов Василий 1 1
Наймушин Алексей 3 1
Белинский Александр 1 1
Шумский Леонид 1 1
Немов Игорь 1 1
Своеступов Михаил 1 1
Колосков Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 18
Земля - планета Солнечной системы 10401 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52214 2
Азия - Азиатский регион 5555 2
Америка Латинская 1818 2
Африка - Африканский регион 3487 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Европа 21805 1
Беларусь - Белоруссия 5701 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29276 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24233 12
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 8
Энергетика - Energy - Energetically 5113 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7874 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14458 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7027 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8537 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18647 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 267 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5806 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6732 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4165 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7644 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 73 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6165 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1220 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4382 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3438 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 7
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Т1 Цифровая академия 44 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
День молодёжи - 27 июня 903 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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