Т1 Облако представит решения для ИИ и работы с данными на CNews Forum 2025

Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1) примет участие в 18-м ежегодном CNews Forum 2025. Провайдер расскажет о широкой линейке GPU в облаке, представит технологии репликации данных и формат отчуждаемого облака, который сочетает гибкость публичной среды с полным контролем над собственной инфраструктурой.

В фокусе внимания участников CNews Forum 2025 — расширенная линейка графических ускорителей (GPU), которая доступна как часть портфеля сервисов Т1 Облако. Актуальные модели GPU позволяют клиентам Т1 Облако эффективно обучать и использовать ИИ-модели, а также масштабировать проекты без роста капитальных затрат. Широкая линейка графических ускорителей найдет применение в ритейле, промышленности, медиасфере, а также в банковском секторе. Это особенно важно в контексте растущего интереса к ИИ: так, только финсектор в 2024 году инвестировал в нейросети почти 57 млрд рублей, следует из собственного исследования Т1 «Пульс цифровизации», но именно нехватка вычислительных мощностей продолжает оставаться существенным барьером.

Кроме того, компания продемонстрирует платформу для репликации данных «Синкэксперт», которая обеспечивает передачу информации между системами в режиме реального времени. Сервис уже используется рядом крупных российских банков и помогает повышать производительность корпоративных систем, снижая нагрузку на транзакционные базы данных.

Провайдер также представит модель отчуждаемого облака, где инфраструктура размещается в локальной сети заказчика. Такой формат сочетает преимущества публичного облака и высокий уровень контроля над данными.

«Мы осознаем, насколько критичен для бизнеса баланс скорости, безопасности и эффективности ИТ-инфраструктуры. Поэтому мы формируем экосистему, в которой бизнес может использовать отечественные и дружественные технологии без потери в производительности и качестве», — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса Т1 Облако.

