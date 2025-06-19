Получите все материалы CNews по ключевому слову
Т1 НОТА
НОТА – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в Холдинг Т1. Создан в 2023 году на основе экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА:
- модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса T1 CRM,
- решение для автоматизации работы с задолженностями T1 CRM Collection,
- платформа для управления разработкой технологических продуктов Сфера,
- комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга T1 EasyTax,
- HR-платформа AIR,
- платформа унифицированных коммуникаций Dion,
- платформа для проведения онлайн-совещаний Комитет Онлайн,
- экосистема продуктов в области информационной безопасности Т1 Watchman Security.
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|
«Аквариус» и вендор НОТА представят совместный продукт для разработчиков
Российский разработчик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «T1») приступили к созданию программно-аппаратных комплексов (ПАК) для управления процессами разработки ПО. Преимущество ПАКов заключается в гарантированной сов
|04.06.2025
|
«МойОфис» и вендор НОТА объединяют технологии для удобной совместной работы во время видеозвонков
Российская продуктовая компания «МойОфис» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — интеграция решения «Сервер совместного редактирования» (ССР) от «МойОфис» в платф
|29.05.2025
|Вендор НОТА поможет бизнесу сократить расходы на сетевую безопасность
|19.02.2025
|Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры «Интерроса»
|18.10.2024
|
Вендор НОТА заключил два новых партнерства
ее адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга Т1. «Вендор НОТА сумел зарекомендовать себя как надежный партнер, который выстраивает и поддерживает продолжительные взаимовыгодные сотрудничества. Мы рады начать совместную работу с компетентной ко
|06.06.2024
|
«СКБ Контур» и вендор НОТА запускают совместные инициативы для цифрового импортозамещения
совместно работать над проектами в области цифрового импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Контур и вендор НОТА динамично движутся в сторону создания экосистем продуктов и решений для предпринимателей. Это служит хорошим фундаментом для налаживания взаимодействия между нашими командами. Не со
|18.03.2024
|
Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС»
Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews
|08.02.2024
|
Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины»
Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») внедрил в энергомашиностроительной компании «Силовые машины» новую систему полного цикла для автоматизации рекрутмента. Решение позволило создать сквозной процесс по
Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:
|Фетисов Алексей 61 8
|Спирин Антон 84 8
|Булгаков Кирилл 128 5
|Мацыгин Юрий 50 3
|Джабиев Георгий 48 3
|Игнатова Людмила 35 2
|Калганов Игорь 53 2
|Харитонов Дмитрий 64 2
|Корниенко Максим 6 2
|Бибиков Андрей 4 2
|Шадрин Константин 8 2
|Книгин Михаил 21 2
|Ларина Юлия 12 2
|Афонин Игорь 3 2
|Красовский Дмитрий 8 2
|Колесникова Екатерина 16 2
|Султангалиев Тимурбулат 14 2
|Порошин Тимур 30 1
|Grove Andrew - Гроув Эндрю 20 1
|Путин Владимир 3303 1
|Рустамов Рустам 494 1
|Шадаев Максут 1104 1
|Малышев Сергей 89 1
|Никитин Андрей 52 1
|Шелобков Алексей 40 1
|Райгородский Андрей 43 1
|Кутузов Максим 21 1
|Сивак Николай 12 1
|Степанов Владимир 88 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Тихомирова Наталья 3 1
|Кукин Александр 9 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Никитин Глеб 45 1
|Бондарев Владимир 6 1
|Закоржевский Вячеслав 52 1
|Добровольский Михаил 38 1
|Волынкин Алексей 7 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Ткаченко Александр 6 1
