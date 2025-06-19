Разделы

НОТА – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в Холдинг Т1. Создан в 2023 году на основе экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА:

  • модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса T1 CRM,
  • решение для автоматизации работы с задолженностями T1 CRM Collection,
  • платформа для управления разработкой технологических продуктов Сфера,
  • комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга T1 EasyTax,
  • HR-платформа AIR,
  • платформа унифицированных коммуникаций Dion,
  • платформа для проведения онлайн-совещаний Комитет Онлайн,
  • экосистема продуктов в области информационной безопасности Т1 Watchman Security.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Аквариус» и вендор НОТА представят совместный продукт для разработчиков

Российский разработчик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «T1») приступили к созданию программно-аппаратных комплексов (ПАК) для управления процессами разработки ПО. Преимущество ПАКов заключается в гарантированной сов
04.06.2025 «МойОфис» и вендор НОТА объединяют технологии для удобной совместной работы во время видеозвонков

Российская продуктовая компания «МойОфис» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — интеграция решения «Сервер совместного редактирования» (ССР) от «МойОфис» в платф
29.05.2025 Вендор НОТА поможет бизнесу сократить расходы на сетевую безопасность
19.02.2025 Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры «Интерроса»
18.10.2024 Вендор НОТА заключил два новых партнерства

ее адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга Т1. «Вендор НОТА сумел зарекомендовать себя как надежный партнер, который выстраивает и поддерживает продолжительные взаимовыгодные сотрудничества. Мы рады начать совместную работу с компетентной ко
06.06.2024 «СКБ Контур» и вендор НОТА запускают совместные инициативы для цифрового импортозамещения

совместно работать над проектами в области цифрового импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Контур и вендор НОТА динамично движутся в сторону создания экосистем продуктов и решений для предпринимателей. Это служит хорошим фундаментом для налаживания взаимодействия между нашими командами. Не со
18.03.2024 Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews

08.02.2024 Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») внедрил в энергомашиностроительной компании «Силовые машины» новую систему полного цикла для автоматизации рекрутмента. Решение позволило создать сквозной процесс по


Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:

