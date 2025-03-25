Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ельцов Александр
Ельцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Игнатова Людмила 31 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Калугин Денис 1 1
|Манкос Юлия 11 1
|Кукин Александр 7 1
|Васильев Андрей 24 1
|Книгин Михаил 17 1
|Ирышков Эдуард 12 1
|Галкин Николай 108 1
|Шадаев Максут 1023 1
|Урусов Виктор 131 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Богдашов Валерий 22 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 144 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 138 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Шикинов Александр 24 1
|Козырев Алексей 323 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
|Яценко Вадим 59 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Восканьянц Иван 2 1
|Глухов Иван 29 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Суравикин Алексей 2 1
|Тарабаев Евгений 1 1
|Солодилова Варвара 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.