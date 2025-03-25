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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171671
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Ельцов Александр


25.03.2025 Система взимания платы «Платон» будет работать стабильнее даже при большой нагрузке 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
30.10.2024 «Т1 Интеграция» и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле 1
10.09.2024 «Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг» 1
17.07.2024 «Т1 Сервионика» обеспечит комплексное обслуживание платежной ИТ-инфраструктуры 1
03.06.2024 «Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B 1
19.09.2023 «Сервионика» трансформировала сервис офисной печати 1
26.07.2023 Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами 1
20.03.2023 После смены хозяев «Сервионики», ее выручка резко рванула вверх 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ельцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Servionica 259 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 5
Т1 Иннотех 180 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 279 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 13 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
CCL Tech - CCL Technology 1 1
Pantum - Пантум 58 1
8339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 1
Ростелеком 9813 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 1
R-Vision - Р-Вижн 162 1
Ростелеком - TData - ТДата 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 901 1
Базальт СПО - BaseALT 671 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 55 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 30 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 1
Интерлизинг ГК 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Кофемания 55 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1228 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 3
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NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 1
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Геллерман Михаил 35 1
Апалькова Наталья 1 1
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Богдашов Валерий 22 1
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Лазуков Станислав 30 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 144 1
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Кубарев Алексей 55 1
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Козырев Алексей 323 1
Редько Сергей 4 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 59 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
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Кирьянова Александра 138 1
Восканьянц Иван 2 1
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Давиденко Алексей 16 1
Суравикин Алексей 2 1
Тарабаев Евгений 1 1
Солодилова Варвара 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 2
Земля - планета Солнечной системы 10426 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Европа 21848 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 2
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 594 1
Аренда 2453 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 1
Аудит - аудиторский услуги 2727 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1283 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1585 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6210 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Т1 Цифровая академия 44 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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