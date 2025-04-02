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«Т1 Сервионика» поддерживает более 14 тыс. устройств в офисах «Билайна» по всей России

Специалисты «Т1 Сервионики» обеспечивают бесперебойную работу не только точек продаж, но и офисов «Билайна» по всей стране в течение трех лет. Это позволяет клиентам компании получать качественный сервис, а работникам — оперативно решать технические вопросы. Команда из 450 сотрудников, 95% которых — выездные инженеры, обслуживает свыше 14 тыс. единиц оборудования, включая компьютеры, сканеры штрих-кодов и сетевую инфраструктуру.

Инженеры выполняют широкий спектр задач: от установки новой техники и обеспечения рабочих мест сотрудников «Билайна» до устранения инцидентов и проведения аудитов. Благодаря их усилиям количество сбоев на единицу техники постоянно снижается. Так, в марте 2023 г. их количество достигало 1,2 тыс., но уже к январю 2025 г. снизилось почти до 600. При этом 70% неполадок устраняются в течение четырех часов, а средний показатель SLA за три года составил 98,1%.

Проект стартовал в феврале 2022 г. с обслуживания офисов продаж и административных помещений заказчика в четырех макрорегионах: Урал, Поволжье, Юг и Северо-Кавказ. В феврале 2023 г. зона обслуживания расширилась на всю Россию. Успешное выполнение задач и высокие стандарты работы команды «Т1 Сервионики» позволили заключить новый трехлетний контракт на обслуживание ИТ-систем.

«Поддержка ИТ-ландшафта компании, представленной во всех регионах России, от Анадыря до Калининграда, требует особого подхода. Наша команда оперативно реагирует на запросы заказчика и решает задачи в кратчайшие сроки. Нам удалось выстроить эффективную логистику, благодаря которой уровень сервиса остается высоким независимо от масштаба инфраструктуры», — сказал Александр Ельцов, генеральный директор «Т1 Сервионика».

«За три года работы команда «Т1 Сервионики» не только доказала свою эффективность, но и превзошла целевые показатели доступности сервиса. Они обеспечивают бесперебойную поддержку наших офисов продаж по всей стране, что напрямую влияет на качество обслуживания клиентов «Билайна». Важным преимуществом является наличие у «Т1 Сервионики» собственной экспертной команды, которая не просто решает технические задачи, а глубоко анализирует ключевые проблемы и системно снижает количество инцидентов. Они обладают необходимыми компетенциями и ресурсами для того, чтобы учитывать потребности каждого нашего филиала», — сказал Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом «Билайна».

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