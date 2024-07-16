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Россия ДФО Чукотка Анадырь и Анадырский район

Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район

«Порт Анадырь» 1972 г. Шебеко Кирилл Иванович (1920-2004) «Порт Анадырь» 1972 г. Шебеко Кирилл Иванович (1920-2004)
Дмитрий Нечитайло "Анадырь - молодой город Чукотки" (1973) Дмитрий Нечитайло "Анадырь - молодой город Чукотки" (1973)
«Порт Анадырь» 1972 г. Шебеко Кирилл Иванович (1920-2004)

СОБЫТИЯ


16.07.2024 «Школу 21» открыли в Анадыре

ф: «Открытие на Чукотке высокотехнологичного кампуса ʺШколы 21ʺ — значимое событие. Я уверен, что в Анадыре большое количество талантливых молодых ребят, которые очень хотят идти в ногу со врем
02.08.2023 «Мегафон» увеличил покрытие сети 4G на Чукотке

Абоненты «Мегафона» в Анадыре и поселке Угольные Копи получили расширенное покрытие сети LTE и более стабильный, на
29.12.2022 «Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи

ропавловск-Камчатский — Анадырь значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных в Анадыре и Угольных Копях. «В Чукотском автономном округе появился надежный высокоскоростной о
15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

о было вести только в теплое время года, в течение короткого периода навигации. В настоящее время в Анадыре и Угольных Копях «Ростелеком» готовит к запуску оптические сети по технологии GPON. Э
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке

еком» запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автономного округа. АПК «Безопасный город» объединил «
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки

двух частот на уже запущенных базовых станциях 4G МТС. Сегодняшние скорости мобильного интернета в Анадыре могут стать полноценной заменой проводному интернету, и как подтверждение этому рост

30.04.2008 «Дженерал ДейтаКомм» поставит оборудование GEPON для Triple Play в Анадырь

«Дженерал ДейтаКомм» выбрана поставщиком оборудования GEPON в Чукотский автономный округ. Оборудование будет поставлено в рамках проекта компании «Арктик Регион Связь» по развертыванию сети в городе Анадырь с предоставлением услуги Triple Play (телефония, интернет и IPTV). Оборудование GEPON обеспечит широкополосный оптический доступ абонентам сети. Внедрение будет происходить поэтапно. На

Публикаций - 80, упоминаний - 108

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МегаФон 10742 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 5
Cisco Systems 5372 4
Microsoft Corporation 25775 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 3
Связьинформ 88 3
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Google LLC 12690 2
Поларнет Проект 3 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
АРС - Арктик Регион Связь 4 2
Samsung Electronics 11065 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Philips 2099 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Nvidia Corp 4002 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Barco NV - Barco Display Systems 57 1
HP 3Com 681 1
Почта России ПАО 2370 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Транснефть 335 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Ferrari NV 159 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 9 1
Аристократ 13 1
Седьмой Континент 65 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Генезис 27 1
China Post Group - Почта Китая 18 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
Аэропорт Андырь (Угольный) имени Ю. С. Рытхэу - IATA: DYR, ICAO: UHMA 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Stellantis - Maserati 14 1
Макслевел - Maxlevel 2 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ГКУ Управление ГЗ и ППС ЧАО - ГКУ Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа 2 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
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ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 1
МегаФон Arctic Connect 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
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Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Sony Walkman 285 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Nokia Bell Labs Submarine Systems 6 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Dolby Home Theater 96 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 1
Toshiba Qosmio 85 1
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 73 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Intel Celeron M 118 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Арктика-М - гидрометеорологический спутник 3 1
General Dynamics - Itronix - Itronix Hummer - Itronix GoBook 9 1
IBS Trade House 10 1
Омникомм - Omnicomm LLD 4 1
Омникомм - Omnicomm Light 3 1
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Экшенгер Наталья 81 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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