Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Чукотка
Анадырь и Анадырский район
Публикаций - 45, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1586 3
|Почта Банк 289 2
|Транснефть 159 2
|Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
|Норникель - Норильский никель 180 1
|Яндекс.Такси 271 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|Citibank - Ситибанк 174 1
|Никифоров Николай 1126 3
|Хитрова Елена 12 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Акимов Максим 167 2
|Александров Дмитрий 7 1
|Логинов Александр 34 1
|Боленков Андрей 1 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Houten Frans van - Хаутен Франс ван 9 1
|Карапетян Карен 6 1
|Айбашева Анна 91 1
|Экшенгер Наталья 4 1
|Медведев Дмитрий 1437 1
|Потанин Владимир 19 1
|Талюк Максим 1 1
|Клявлин Андрей 1 1
|Патока Андрей 96 1
|Левченко Алексей 8 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Шамолин Михаил 104 1
|Мельников Александр 63 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Слободин Михаил 55 1
|Скатин Алексей 33 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Малышев Сергей 46 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Иванов Олег 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru