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Россия ДФО Чукотка Анадырь и Анадырский район
СОБЫТИЯ
|16.07.2024
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«Школу 21» открыли в Анадыре
ф: «Открытие на Чукотке высокотехнологичного кампуса ʺШколы 21ʺ — значимое событие. Я уверен, что в Анадыре большое количество талантливых молодых ребят, которые очень хотят идти в ногу со врем
|02.08.2023
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«Мегафон» увеличил покрытие сети 4G на Чукотке
Абоненты «Мегафона» в Анадыре и поселке Угольные Копи получили расширенное покрытие сети LTE и более стабильный, на
|29.12.2022
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«Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи
ропавловск-Камчатский — Анадырь значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных в Анадыре и Угольных Копях. «В Чукотском автономном округе появился надежный высокоскоростной о
|15.12.2022
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«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь
о было вести только в теплое время года, в течение короткого периода навигации. В настоящее время в Анадыре и Угольных Копях «Ростелеком» готовит к запуску оптические сети по технологии GPON. Э
|06.02.2020
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«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке
еком» запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автономного округа. АПК «Безопасный город» объединил «
|25.10.2019
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МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки
двух частот на уже запущенных базовых станциях 4G МТС. Сегодняшние скорости мобильного интернета в Анадыре могут стать полноценной заменой проводному интернету, и как подтверждение этому рост
|30.04.2008
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«Дженерал ДейтаКомм» поставит оборудование GEPON для Triple Play в Анадырь
«Дженерал ДейтаКомм» выбрана поставщиком оборудования GEPON в Чукотский автономный округ. Оборудование будет поставлено в рамках проекта компании «Арктик Регион Связь» по развертыванию сети в городе Анадырь с предоставлением услуги Triple Play (телефония, интернет и IPTV). Оборудование GEPON обеспечит широкополосный оптический доступ абонентам сети. Внедрение будет происходить поэтапно. На
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Копин Роман 7 6
|Экшенгер Наталья 81 5
|Хитрова Елена 12 3
|Кокурин Владимир 7 3
|Челышев Илья 45 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Саушкин Руслан 2 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Акимов Максим 192 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Левченко Алексей 10 1
|Патока Андрей 110 1
|Клявлин Андрей 1 1
|Талюк Максим 1 1
|Потанин Владимир 91 1
|Власов Дмитрий 4 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Айбашева Анна 98 1
|Карапетян Карен 8 1
|van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 1
|Романов Илья 39 1
|Линник Иван 55 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Боленков Андрей 1 1
|Александров Дмитрий 20 1
|Зенкин Денис 263 1
|Беляева Оксана 22 1
|Коротков Андрей 87 1
|Головин Даниил 34 1
|Перагов Андрей 18 1
|Рыбак Виталий 5 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Алаев Владимир 16 1
|Еремкин Андрей 17 1
|Сергеев Константин 12 1
|Глобус Дарья 9 1
|Сударева Галина 7 1
|Ярушина Алена 5 1
|Харченко Сергей 5 1
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