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Россия
ДФО
Чукотка
Анадырь и Анадырский район

Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район


09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 3
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 4
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 5
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами 1
20.06.2019 «Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
09.11.2018 «Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке 2
22.05.2018 «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку 2
02.03.2018 «Ростелеком» обновил тарифы на интернет на Чукотке 1
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 3
23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке 2
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 2
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 1
28.06.2016 «Почта России» перешла на новые сроки доставки посылок по стране 1
28.04.2016 3G-интернет от «МегаФона» стал доступен в главном аэропорту Чукотки 2
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 2
05.04.2016 «Билайн» сделал бесплатным интернет-трафик почтовых приложений в рамках тарифа «Интернет навсегда» 1
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 1
18.12.2015 Минкомсвязи и Чукотка подписали соглашение, направленное на устранение цифрового неравенства в регионе 2
19.11.2015 Стоимость оцифровки: как запланировать бюджет? 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
28.11.2014 МТС ускорила мобильный интернет на Чукотке 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 1
12.07.2013 МТС расширила емкость сети связи на Чукотке 2
04.04.2013 Назначен новый технический директор «ВымпелКома» в Уральском регионе 1
13.11.2012 «МегаФон» обеспечил мобильным интернетом «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 1
24.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 17-24 октября 2011 г. 1
18.10.2011 Владимир Кокурин назначен первым заместителем директора Кавказского филиала «МегаФона» 1
18.10.2011 Россия построит собственную трансарктическую кабельную систему 1
17.10.2011 Россия построит собственную трансарктическую кабельную систему 1
17.05.2011 Тест первого портативного ГЛОНАСС/GPS навигатора на российском рынке 1
26.01.2011 «ВымпелКом» организует сеть VPN для Дальневосточного таможенного управления 1
07.10.2009 «Билайн Бизнес» предлагает «Большую скидку малому бизнесу» 1
12.09.2008 «Яндекс» запустил новую версию поиска 1

Публикаций - 45, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 7
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 3
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 3
Поларнет Проект 3 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 2
Philips 777 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
D-Link 199 1
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Navitel - Навител Навигатор 255 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Explay - Эксплей 165 1
Yahoo! 1235 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Google LLC 7439 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
VMware 1839 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Samsung Electronics 5878 1
Акадо Телеком - Комкор 633 1
Cisco Systems 2158 1
Yota - Скартел 623 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
VK - Mail.ru Group 2508 1
AMD - Advanced Micro Devices 1729 1
HP Inc. 3043 1
IBM 3677 1
Xiaomi 904 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 1
Huawei 2750 1
СМАРТС Компания 236 1
Восход ФГБУ НИИ 368 1
Yandex - Яндекс 4129 1
Почта России ПАО 1586 3
Почта Банк 289 2
Транснефть 159 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Норникель - Норильский никель 180 1
Яндекс.Такси 271 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Citibank - Ситибанк 174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Правительство Чукотского автономного округа 9 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
ГКУ Управление ГЗ и ППС ЧАО - ГКУ Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа 2 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
Правительство РФ 2226 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 2
Безопасный город 348 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
3G - Стандарт мобильной связи 3835 2
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 1
Умные платформы 500 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPod 635 1
Национальные Технологии - СХД Купол 32 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
Omnicomm Online 55 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
Яндекс.Почта 85 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
МегаФон Arctic Connect 6 1
Никифоров Николай 1126 3
Хитрова Елена 12 3
Щеголев Игорь 676 2
Акимов Максим 167 2
Александров Дмитрий 7 1
Логинов Александр 34 1
Боленков Андрей 1 1
Емельянов Станислав 62 1
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 9 1
Карапетян Карен 6 1
Айбашева Анна 91 1
Экшенгер Наталья 4 1
Медведев Дмитрий 1437 1
Потанин Владимир 19 1
Талюк Максим 1 1
Клявлин Андрей 1 1
Патока Андрей 96 1
Левченко Алексей 8 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Пехтерев Сергей 40 1
Шамолин Михаил 104 1
Мельников Александр 63 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Слободин Михаил 55 1
Скатин Алексей 33 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Малышев Сергей 46 1
Вермишян Геворк 61 1
Иванов Олег 124 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 23
Россия - Российская федерация - РФ 58975 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 12
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 134 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 9
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 145 9
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 253 9
Россия - Билибино 9 8
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 144 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 6
Россия - Крайний Север 95 6
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 160 5
Азия - Азиатский регион 1571 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 244 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 4
Арктика 142 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 4
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 119 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 4
Россия - Угольные Копи 5 4
Россия - Певек 7 4
Великобритания - Лондон 870 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 3
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 3
Россия - Салехард 90 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 3
Россия - СФО - Новосибирск 2037 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 49 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
Федеральное законодательство 254 1
POI - points of interest 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 48 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
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