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Индексная книга (каталог) CNews*
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Потанин Владимир


03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink 1
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
23.09.2024 Бешеный рост и этика использования - какие вопросы ИИ ставит перед человечеством 1
21.05.2024 «Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли 1
21.03.2024 «1С» помогла VK и хозяевам «Тинькова» купить цифровой банк «Точка» 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 2
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
26.01.2024 Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и достигли максимума со времени начала СВО 1
23.01.2024 Российские активы «Яндекса» сменили владельца 1
22.11.2023 Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли 1
15.11.2023 Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев 1
06.10.2023 После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу 1
29.08.2023 Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда 1
25.07.2023 «Циан» изгнали с американской биржи 1
21.07.2023 МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
08.06.2023 «Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России 1
26.05.2023 Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России 1
19.05.2023 Абрамович, Потанин и Алекперов могут купить «Яндекс» за $7 млрд 1
21.04.2023 Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
15.12.2022 «Дочка» Siemens решила остаться в России 1
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric 1
29.11.2022 Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом 1
25.11.2022 Официально: «Яндекс» готовится к разделу на две части. Одна может достаться Кудрину 1
16.08.2022 ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов 1
27.07.2022 Российский разработчик трудоустроил команду ушедшей из России глобальной консалтинговой компании 1
15.06.2022 VK покупает «Авито» 2
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию 2
21.04.2022 «Интеррос» и «Рексофт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
22.11.2021 Стартап бывшего замминистра связи России получил $500 млн инвестиций 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
02.03.2020 Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства 1
06.06.2019 «Норникель» и SAP будут создавать ИТ-решения для металлургов в совместной лаборатории 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 1
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler 1
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет 1

Публикаций - 64, упоминаний - 71

Потанин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7460 27
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 9
МегаФон 8985 8
VK - Mail.ru Group 3461 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 6
Ростелеком 9777 5
Ростелеком - Связьинвест 1708 5
Рексофт - Reksoft 419 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 4
Mustcom 37 4
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 3
Питерская группа связистов 435 3
Accenture plc 682 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Меридиан-Сервис 5 3
Microsoft Corporation 24692 2
Qualcomm Technologies 1833 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Oracle Corporation 6719 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
Google LLC 11845 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 2
Восход ФГБУ НИИ 650 2
Apple Inc 12161 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 1
SAP SE 5293 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 37
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 10
Северсталь ПАО - Severstal 487 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 6
NanduQ - Qiwi 996 5
Формула Кино - Синема Парк 32 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
Альфа-Банк 1781 4
Альфа-Групп 699 4
Invesco 12 4
FMR - Fidelity Managment & Research 29 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 3
Era Capital - Ера Капитал 15 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
Новатэк Новафининвест 54 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 3
ПСБ - Промсвязьбанк 854 3
Газпром нефть 625 3
ЦИАН - CIAN 138 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 2
Почта России ПАО 2120 2
РЖД - Российские железные дороги 1916 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 329 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 580 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
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Единая Россия - Политическая партия 294 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Ассоциация менеджеров 92 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 241 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 722 3
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 3
Yandex N.V. - TripleTen 15 3
Яндекс.Маркет 961 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1083 2
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1613 2
Nebius AI 12 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Rambler - Рамблер Касса 20 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
TechMedia Мой Круг 33 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Apple iPhone 6 4862 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 771 1
Stafory - робот Вера 331 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 171 1
Arrival Bus - электробус 28 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
РЖД Сапсан 24 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
WhatsApp Messenger 1092 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 5 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2770 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 65 1
FreePik 1040 1
My.Games 69 1
Python - высокоуровневый язык программирования 954 1
Волож Аркадий 252 14
Абрамович Роман 46 14
Алекперов Вагит 29 14
Кудрин Алексей 124 13
Путин Владимир 3196 12
Мордашов Алексей 55 9
Рашников Виктор 12 9
Худавердян Тигран 91 7
Усманов Алишер 301 6
Мамут Александр 129 6
Греф Герман 424 5
Никифоров Николай 1136 5
Евтушенков Владимир 208 5
Вексельберг Виктор 153 5
Тиньков Олег 47 5
Костин Андрей 59 4
Дерипаска Олег 37 4
Прохоров Михаил 37 4
Егоров Александр 85 4
Савиновский Артем 9 4
Soros George - Сорос Джордж 50 4
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Собянин Сергей 392 3
Соколов Александр 40 3
Фридман Михаил 136 3
Керимов Сулейман 24 3
Михельсон Леонид 5 3
Рожецкин Леонид 48 3
Медведев Дмитрий 1655 3
Шулейко Даниил 16 3
Иванов Владимир 62 3
Чачава Александр 102 3
Прасс Павел 14 3
Рязанов Александр 16 3
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Чубайс Анатолий 212 2
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Чемезов Сергей 143 2
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Россия - РФ - Российская федерация 145810 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 11
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 10
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