Получите все материалы CNews по ключевому слову
Потанин Владимир
Потанин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 252 14
|Абрамович Роман 46 14
|Алекперов Вагит 29 14
|Кудрин Алексей 124 13
|Путин Владимир 3196 12
|Мордашов Алексей 55 9
|Рашников Виктор 12 9
|Худавердян Тигран 91 7
|Усманов Алишер 301 6
|Мамут Александр 129 6
|Греф Герман 424 5
|Никифоров Николай 1136 5
|Евтушенков Владимир 208 5
|Вексельберг Виктор 153 5
|Тиньков Олег 47 5
|Костин Андрей 59 4
|Дерипаска Олег 37 4
|Прохоров Михаил 37 4
|Егоров Александр 85 4
|Савиновский Артем 9 4
|Soros George - Сорос Джордж 50 4
|Рейман Леонид 1051 3
|Собянин Сергей 392 3
|Соколов Александр 40 3
|Фридман Михаил 136 3
|Керимов Сулейман 24 3
|Михельсон Леонид 5 3
|Рожецкин Леонид 48 3
|Медведев Дмитрий 1655 3
|Шулейко Даниил 16 3
|Иванов Владимир 62 3
|Чачава Александр 102 3
|Прасс Павел 14 3
|Рязанов Александр 16 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 2
|Чубайс Анатолий 212 2
|Хасис Лев 105 2
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 2
|Чемезов Сергей 143 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 3
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 117 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3232 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.